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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي ورفاقه يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية

الزفزافي ورفاقه يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية

الزفزافي ورفاقه يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية
هسبريس - نورالدين إكجان
الجمعة 23 غشت 2019 - 23:07

في تطور استثنائي لمسار ملف معتقلي حراك الريف، طالب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي بإسقاط الجنسية المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس عنهم.

جاء ذلك على لسان أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي المدان بعشرين سنة سجنا، الذي تلا بيانا صادرا عن المعتقلين الخمسة، في مباشر بثه على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك".

وأضاف الزفزافي، مساء الجمعة، أن المغرب يعيش على وقع السكتة القلبية، مشيرا إلى أن مدينة الحسيمة محاصرة اقتصاديا وثقافيا بسبب ظهير العسكرة الذي يرفضه المعتقلون.

ودافع المتحدث عن براءة المعتقلين، مطالبا السلطات بإثبات التهم الموجهة إليهم. وأضاف أن خيار إسقاط الجنسية هو آخر ورقة يلعبها قادة الحراك، بعد استنفاد كل الخطوات.

ووصف الزفزافي المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة بالوطنيين الحقيقيين، مطالبا بإطلاق سراحهم، وسجن الذين تسببوا في المآسي الحالية للعائلات ولمنطقة الريف.

وفي السياق ذاته، عاد عدد من الحقوقيين المغاربة إلى ترويجِ مقترحٍ سابقٍ كان قد دعا إليه والد ناصر الزفزافي، بتنظيم مسيرة في الحسيمة من أجلِ إطلاق سراح المعتقلين.

ويراهنُ المحتجُّون على نقلِ الفعل الاحتجاجي صوب الحسيمة، من أجل عودة الكاميرات ووسائل الإعلام لرصد الاختلالات والمشاكل التي يكابدها السكان، فضلا عن إعطاء زخم جديد للحراك، خصوصا أن السكان أبانوا عن ترحيب عارم بالمقترح على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - المنطقي الجمعة 23 غشت 2019 - 23:31
مطالبة إسقاط الجنسية المغربية ....يعني إسقاط البطاقة الشخصية الوطنية وجواز السفر ....يعني ممنوع شي لجوء سياسي .....كان بالإمكان طلب السماح من الشعب المغربي والاعتذار عن كلمة الاستعمار العروبي ....الخ ....كل المغاربة مجمعون على المطالب الاجتماعية وتحسين ضروف المعيشة .....لكن لا يمكننا السماح لكل من اهان العلم أو الوطن المغربي يدخل في مجال الخيانة العضمى ...احفض الله انك في المغرب مشي في السعودية أو مصر. ...الخ
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86
2 - mmm الجمعة 23 غشت 2019 - 23:31
je n,ai pas bien compris ce que le pere de zafzafi a dit a propos d elhouceima, j,etais la bas le mois dernier la vie est normal je n,ai rien constate, .
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57
3 - غيور الجمعة 23 غشت 2019 - 23:31
عندما تتخلون عن الجنسية المغربية فلا داعي للمطالبة باي مطلب وان العقوبة ستصبح مضاعفة والخيانة ثابتة بل ان هدا المطلب يدل على ضعفكم وحقدكم عن المغرب
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99
4 - ouojda الجمعة 23 غشت 2019 - 23:32
تريدون اطلاق صراحهم لكنكم تصبون النار عل الزيت
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90
5 - مغربي الجمعة 23 غشت 2019 - 23:35
„اسقاط الجنسية و بيعة الملك و وطنيين „
مشكل حراك الريف المشروع كان دائما لغوي، الدخول و الخروج في الهضرة و مصطلحات و جمل متناقضة، مرة انفصاليين مرة مغاربة مرة الاستعمار الاسباني ارحم من الاستعمار المغربي..... الخ.
مشكلتهم مناضلين لكن غير مؤطرين و مستواهم الدراسي ضعيف ينجرون وراء العاطفة و الشعارات، ينقصهم الذكاء السياسي.
على أين السلطات يجب ان تطلق صراحهم كفانا من هذه المسرحية الهزلية.
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22
6 - بدر المغربي الجمعة 23 غشت 2019 - 23:36
أطالب بإسقاط الجنسية المغربية...
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-55
7 - فداك راية وطني الجمعة 23 غشت 2019 - 23:36
اطلبوا إسقاط الجنسية كتابة والماء والشطابة حتى لقاع لبحر
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63
8 - Hassan الجمعة 23 غشت 2019 - 23:37
حتى اكملو العقوبة الحبسية عاد اهضرو على الجنسية
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74
9 - عجبا الجمعة 23 غشت 2019 - 23:37
عن اية عسكرة يتحدث هذا المتخلف، ربما اختلطت عليه جحافل السياح المغاربة والمغاربة المهاجرين فحسبها فيالق للجنود. وأعتقد سياراتهم (حسب قاموس آل الزفزافي) مجنزرات ودبابات وسيارات مصفحة عسكرية.
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56
10 - عابر سبيل الجمعة 23 غشت 2019 - 23:39
لا يمكن إسقاط الجنسية المغربية على اَي مواطن مغربي الا لي متجنسين ونت اسي زفزفافي فرعتينا راسنا بحال لي كاينة غي الحسيمة فالمغرب.ولدك ورجماعتو دار فيها بطل قومي جابها فراسو وكتأمرو إطلاق سراح المعتقلين
الله ينعل لي مايحشم
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78
11 - nabil الجمعة 23 غشت 2019 - 23:39
الله يرحم ليكم الوالدين الا ما حيدوا ليهم الجنسية المغربية و خرجوهم برا ولا باقيش يدخلوا المغرب .
راه ما يقدروش يبقاو عايشين برا حياتهم كاملة .
اودي كبرتوا ليهم الشان بزاف .شكون هو هاد الزفزافي اصلا .كون كان ولد الشعب كون كان كيدافع على المصالح ديال الشعب ماشي المصالح ديالو
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43
12 - وطني امي الجمعة 23 غشت 2019 - 23:43
لقد بينت على سوء نيتك واي جهة او جنسية ستحملها ان خدعت وطنك الدي هو امك وابيك فكيف بغريب ان يعطيك الهوية الزائفة هوية الانفصال
لقد كنت فعلا لا تستحق ان تكون مغربي لاننك لو كنت تناضل من اجل وطنك فماكان عليك ان تتبرأ من مغربك الجميل ومن هويتك ومن شعارك الله الوطن الملك
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43
13 - اسمس الجمعة 23 غشت 2019 - 23:43
ناصر الزفزافي ابن المغرب الكبير اسمع يلمع بين قامات زمن المغرب الحديث من ابطال مقاومة الاستعماريين الفرنسي و الإسباني و ما بعدهم من الاستعمار الفسودي. للأسف حمل قضية مداويخ من ابناء مدينته و و طنه المغرب لا يستحقون كل التعب و العرق و بحبحة حناجر الشرفاء من ابناء هذا الوطن و على رأسهم ناصر الزفزافي الذي لم يعرف المغرب قامة مثله منذ بداية الثمانينيات بقاء الحال من المحال فكما سقطت إمبراطوريات و دول فلن يبقى حال المغرب كما هو الحال
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-50
14 - جمال الجمعة 23 غشت 2019 - 23:44
كنتم اسود وستضلون اسود اينما كنتم وحيثما حللتم سلام عليكم وعلينا الذل والهوان.
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-50
15 - إقرأ التاريخ الجمعة 23 غشت 2019 - 23:44
يجب على الزفزافي ورفاقه أن يقرؤا التاريخ القديمة والحديث ويعرفون أن عبر جميع العصور لا يمكن مواجهته المخزن لانه لن يستسلم ويتنازل وان عصر النضال والزعماء قد ولى وان هناك خطط وإستراتيجية عالمية تتحكم وتصنع زعماء ورأساء جميع الدول الفقير والغنية.
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9
16 - mahboub الجمعة 23 غشت 2019 - 23:44
تريد اسقاط الجنسية يعني تريد الاستقلال والانفصال عن وطنك وتاسس دولة اخرى
ظهرت نوياك ايها الزفزافي
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21
17 - عاش الشعب الجمعة 23 غشت 2019 - 23:44
ستبقى في قلوبنا ايها البطل و المناضل
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-55
18 - mounir الجمعة 23 غشت 2019 - 23:46
و الله الا حنا ملينا من هاد مسلسل زفزافي . نعم!!!!! راه المغرب لي خاسو يسقط ليك الجنسية . حيت نتوما خبغيتو ديرو سيبا فالبلاد كنظن بلي هاد سيدهم زفزافي مشافش الحسيمة المغربية كيفاش كانت عامرة بالمغاربة
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24
19 - الدكالي الجمعة 23 غشت 2019 - 23:46
اولا لاتوجد. عقد بيعة لان الذي يبايع هم اهل الحل والعقد وليس المواطنون العاديون. تم بهكذا طلب لن تضروا الا انفسكم. انتم. حوكمتم لجرائم اقترفتومها ادن 20سنة وتتنتهي عقوبتكم. ام هذا الضجيج. لاعادة تسليط الضوء عليكم بعد ان تنحصر عليكم الاضواء.
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13
20 - ولد حميدو الجمعة 23 غشت 2019 - 23:46
على هدا الاساس حتى السي احمد عليه بان يتبع ابنه
اه نسيت سيحرم من المعاش
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14
21 - Abdelhak الجمعة 23 غشت 2019 - 23:47
ناس متهورون لا يعرفون معنى ما يفعلون. أخطر شيء أنك تصاب بالغرور إلى درجة الإعجاب بنفسك ولوحدك.
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20
22 - ياسر الجمعة 23 غشت 2019 - 23:49
نحن اصلا لا نعترف بكم كمغاربة.لقد خنتم البلد ولاتمتون للريف بأية صلة,أنتم مرتزقة والله لن تدوقوا طعم الحرية,لولا لطف الله لعصفتم بأمن البلد
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10
23 - kalimate الجمعة 23 غشت 2019 - 23:50
اناس فاقدون للكرامة خفاقبش مسخرة للفتنة والانشقاق. لم يحملوا قط العلم المغربي في تجمعاتهم, احرقوا ودمروا مرافق عمومية وجرحوا عناصر الامن . لقد حوكموا كما يحاكم كل خارج على القانون.
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16
24 - اين هم الوجهاء؟ الجمعة 23 غشت 2019 - 23:50
اتساءل داءما عن وجهاء و اثرياء الحسيمة لماذا يختبؤون وراء المخربين؟ ما داموا يعرفون مشاكل المنطقة لماءا لم يتقدموا للانتخابات و تنزيل برامج تنموية ؟ اتقوا الله في شباب المنطقة ووفروا لهم التعليم والصحة و الشغل و البنية التحتية بدل التحريض ضد الدولة...
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9
25 - بالواااااااااضح الجمعة 23 غشت 2019 - 23:51
كملوا المدة المحكوم بها عليكم وانصرفوا في أي اتجاه تريدون........ لو كنتم حقا تدافعون عن الحسيمة كما تدعون فلماذا تطالبون برفع الجنسية عنكم .... وأين تذهبون .... ولمن تتركون الحسيميين هههههه ..... أهلنا في الريف عاقوا بكم .....
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11
26 - ع.الحميد الجمعة 23 غشت 2019 - 23:52
سقطت منكم الجنسية المغربية منذ خرجتم رافعين اعلام ليست مغربية وتخابرتم مع جهات اجنبية. على القضاء مراجعة الاحكام لانها كانت مخففة. اما ان تكون مغربيا واما ان تكون خاءنا.وحب الاوطان من الايمان.
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9
27 - الزفزاف الجمعة 23 غشت 2019 - 23:53
سير قرا القانون المغربي والدولي عاد هضر على إسقاط الجنسية و البيعة أنت راك مبيوع و المغاربة كلهم عارفين
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10
28 - غا دايز الجمعة 23 غشت 2019 - 23:55
اسقاط الجنسية لا يسقط العقوبة الحبسية، ربما يضاعفها او ايزيد فيها عل الاقل. الجرائم لي مرتاكبين لوكان ماكانوش مغاربة غا تكون عقوبة اكبر.. تلف ليهوم الهيت والميزان .. وخاصة هاد المعتوه دبات الزفزافي تا شاب عاد بغا يحبو.
هدا هو بلان لي تيلعب الضامة بوحديتو ويبقا غا يبلاني ياكول وينفخ ويطلع ايضيم .. انا مsامح فحقي ملي تساليو العقوبة يمكن ليكوم تطالبو بالاسقاط
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8
29 - زهير الجمعة 23 غشت 2019 - 23:56
كل المسجونين لمدة طويلة مستعدين يتنازلو على الجنسية المغربية لكن شريطة يخرجوا من السجن و تمنحهم شي دولة أخرى, مثل السويد أو كندا, الجنسية ديالها
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3
30 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 23 غشت 2019 - 23:58
الماء والشطابة حتى قاع البحر عند ما بانتوا على حقيقتكم.
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7
31 - اسماعيل السبت 24 غشت 2019 - 00:00
في الخطاب الاول الكلام على صواب ولكين فين هي راية المغربية وصورة الملك واش نتا مشي مغربي ،كلنا عندنا مشكيل وغدي تحل انشاء ولكن مشي بهد الطريقة السي زفزافي لوكان كانت عندك الغيرة على الوطن لوكان تطوعة فدار الشباب ودرستي التلاميد والطلبة هدي هي الغيرة على الوطن ولكن صدقتي بليد جايب راية اخرى وشعارات ضد البلاد كفاش بغتي المغاربة اتقو بواحد وربعتو حرقو الراية المغربية والله حتى عيب كنتي كات تقول سلمية واش حنا سحبتك حمير راه المغارب هدو واجرك على الله كلشي فايق ونضال ابدا من كل واحد وصلح راسو (ان الله لا غير ما بقوم حتى يغيرو ما باءنفسهم )فاش نصلو لقناعة تكون عندنا غيرة على الوطن وعلى بعضنا غدي نزيدو لقدام
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1
32 - إلى بدر المغربي السبت 24 غشت 2019 - 00:02
تريد إسقاط الجنسية المغربية وتسمي نفسك المغربي
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5
33 - يلسر السبت 24 غشت 2019 - 00:04
الى صاحب التعليق "اسمس" اتقي الله
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0
34 - مرتن بري دو كيس السبت 24 غشت 2019 - 00:09
هل استمعت يوما يا السي أحمد الزفزافي إلى ما كان يقوله ابنك البار..لما كان يصول ويجول..ويظهر عضلاته امام فتيات الحي الذي تسكنه انت في منزل اقتنيته بثمن بخس من الدولة المغربية يا ناكر الجميل..هل سمعت سبه للمغاربة ولصاحب الجلالة..فهناك فيديوهات لا زالت تثبت ما كان يفوه به فم ابنك القدر ..لنساء المغاربة العرب وللمغاربة العرب أيها العنصريون..تظن الناس ناءمة على آذانها..الحسيمة أحسن من كثير من مدن المغرب فيها كل ما تحتاجون.. مدينة جميلة وقد عملت الدولة فيها الشيء الكثير .لكن كسلكم وضعفكم امام العمل يجعل منكم من ينتظر أن تنزل السماء ذهبا...فقد اراد ابنك أن يخرج عن طاعة المغرب بطرق تلقاها من جهات تريد انفصالكم الذي لازمكم طيلة حياتكم والعربون شرويطة صفراء كلون اوجهكم تتباهون بها في حملات ضد قواتنا التي لم تفعل سوى عملها..فلم نر ولو مرة رايتنا في ايديكم..فساء ما كنتم تعملون ..والعقاب للظالمين ..وكان قليل في حقهم والعقبة لك يا ابا الطفل العاق. النشر من فضلك هسبريس
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2
35 - لويس السبت 24 غشت 2019 - 00:14
الله يهديكم ربما المعادلة واحد ناقص واحد هو الجواب اللدي يجب ان تعرفه اسي الزفزافي و لي معاك لاانتم ولا غيركم غادي تخترعوا لنا الصواريخ لي غادي تغزوا المريخ او المشتري لو كان بيدي نوافق لكم علي الطلب
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0
36 - ولد حميدو السبت 24 غشت 2019 - 00:14
من حين لاخر ازور مدينة تازة فكل مرة تبدو الي مغايرة فرغم ان الدولة تناستها و لكن توازة يقاومون
حتى اصبحت فيها احياء منظمة و خصوصا ان الجالية لا تنسى مدينتها اما الحسيمة فاحسن منها و كدلك في الاسبوع الماضي دهبت عند احد المعارف بحي سيدي موسى الدي كان من قبل من بؤر الاجرام بسلا و لكن تفاجات باقامات روعة فالسكن ديال 25مليون في مجمع سكنات 100 مليون و الجميع عنده مدخل واحد بحاجز امن خاص و نفس موقف السيارات و بالقرب مقاهي على البحر على منظر جميل و باعة بعربات يسترزقون الله و الحركة دايرة و كدلك محلات مشهورة لبيع الاسماك
باختصار
من اعتمد على الدولة فلن يفعل اي شيء
تحركوا ترزقوا و ما لاحظته في تلك الاقامة الكبيرة هو ان بعض ساكني السكن الاقتصادي عندهم سيارات احسن من اصحاب سكنات مءة مليون
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0
37 - مغربي أصيل السبت 24 غشت 2019 - 00:21
عندما تتمادى الدولة في عنادها لحل مشاكل بسيطة جدا، و عندما تغيب الحكمة و يغيب التبصر من أصحاب القرار في البلاد، و عندما تلجأ الدولة إلى المقاربة الأمنية و بطريقة قمعية في حل المشاكل، و عندما تظهر الدولة كبرياءها المفرط في التعامل مع الطرف الآخر، و عندما يكون رد فعل الدولة انتقامي و عقابي فتوقع انحراف الرعية عن الراعي كما يقول المفكر الكبير إبن خلدون رحمه الله "الأمم المقهورة تسوء أخلاقها".
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