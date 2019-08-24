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كُتّاب وآراء
الزفزافي ورفاقه يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية
في تطور استثنائي لمسار ملف معتقلي حراك الريف، طالب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي بإسقاط الجنسية المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس عنهم.
جاء ذلك على لسان أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي المدان بعشرين سنة سجنا، الذي تلا بيانا صادرا عن المعتقلين الخمسة، في مباشر بثه على صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك".
وأضاف الزفزافي، مساء الجمعة، أن المغرب يعيش على وقع السكتة القلبية، مشيرا إلى أن مدينة الحسيمة محاصرة اقتصاديا وثقافيا بسبب ظهير العسكرة الذي يرفضه المعتقلون.
ودافع المتحدث عن براءة المعتقلين، مطالبا السلطات بإثبات التهم الموجهة إليهم. وأضاف أن خيار إسقاط الجنسية هو آخر ورقة يلعبها قادة الحراك، بعد استنفاد كل الخطوات.
ووصف الزفزافي المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة بالوطنيين الحقيقيين، مطالبا بإطلاق سراحهم، وسجن الذين تسببوا في المآسي الحالية للعائلات ولمنطقة الريف.
وفي السياق ذاته، عاد عدد من الحقوقيين المغاربة إلى ترويجِ مقترحٍ سابقٍ كان قد دعا إليه والد ناصر الزفزافي، بتنظيم مسيرة في الحسيمة من أجلِ إطلاق سراح المعتقلين.
ويراهنُ المحتجُّون على نقلِ الفعل الاحتجاجي صوب الحسيمة، من أجل عودة الكاميرات ووسائل الإعلام لرصد الاختلالات والمشاكل التي يكابدها السكان، فضلا عن إعطاء زخم جديد للحراك، خصوصا أن السكان أبانوا عن ترحيب عارم بالمقترح على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
مشكل حراك الريف المشروع كان دائما لغوي، الدخول و الخروج في الهضرة و مصطلحات و جمل متناقضة، مرة انفصاليين مرة مغاربة مرة الاستعمار الاسباني ارحم من الاستعمار المغربي..... الخ.
مشكلتهم مناضلين لكن غير مؤطرين و مستواهم الدراسي ضعيف ينجرون وراء العاطفة و الشعارات، ينقصهم الذكاء السياسي.
على أين السلطات يجب ان تطلق صراحهم كفانا من هذه المسرحية الهزلية.
الله ينعل لي مايحشم
راه ما يقدروش يبقاو عايشين برا حياتهم كاملة .
اودي كبرتوا ليهم الشان بزاف .شكون هو هاد الزفزافي اصلا .كون كان ولد الشعب كون كان كيدافع على المصالح ديال الشعب ماشي المصالح ديالو
لقد كنت فعلا لا تستحق ان تكون مغربي لاننك لو كنت تناضل من اجل وطنك فماكان عليك ان تتبرأ من مغربك الجميل ومن هويتك ومن شعارك الله الوطن الملك
ظهرت نوياك ايها الزفزافي
اه نسيت سيحرم من المعاش
هدا هو بلان لي تيلعب الضامة بوحديتو ويبقا غا يبلاني ياكول وينفخ ويطلع ايضيم .. انا مsامح فحقي ملي تساليو العقوبة يمكن ليكوم تطالبو بالاسقاط
حتى اصبحت فيها احياء منظمة و خصوصا ان الجالية لا تنسى مدينتها اما الحسيمة فاحسن منها و كدلك في الاسبوع الماضي دهبت عند احد المعارف بحي سيدي موسى الدي كان من قبل من بؤر الاجرام بسلا و لكن تفاجات باقامات روعة فالسكن ديال 25مليون في مجمع سكنات 100 مليون و الجميع عنده مدخل واحد بحاجز امن خاص و نفس موقف السيارات و بالقرب مقاهي على البحر على منظر جميل و باعة بعربات يسترزقون الله و الحركة دايرة و كدلك محلات مشهورة لبيع الاسماك
باختصار
من اعتمد على الدولة فلن يفعل اي شيء
تحركوا ترزقوا و ما لاحظته في تلك الاقامة الكبيرة هو ان بعض ساكني السكن الاقتصادي عندهم سيارات احسن من اصحاب سكنات مءة مليون