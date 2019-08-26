"أولياء التلاميذ": ظاهرة "الميز" تنتشر بالمدارس الخاصة في المغرب

هسبريس – محمد لديب

قال مسؤول بالفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إن مجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص تعمد إلى اعتماد نظام لانتقاء أفضل التلاميذ الحاصلين على أعلى الدرجات في المدارس العمومية.

وأوضح عبد المالك عبابو، النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن هذه الممارسات أضحت شائعة في القطاع التعليمي الخاص، ويهدف من ورائها مسيرو المدارس الخصوصية إلى استقطاب أفضل التلاميذ، من أجل مساعدتهم على الرفع من مستوى النقط التي يحصلون عليها في الامتحانات الفصلية والسنوية.

وأكد عبابو، في تصريح لهسبريس، أن "المفروض هو أن تكون هذه المدارس في مستوى يتيح لها المساعدة على الرفع من المستوى التعليمي للتلاميذ، وليس استقطاب تلاميذ جاهزين تعليميا لتبرير الزيادات المتكررة التي يفرضونها على الآباء، قصد إقناعهم بتقبل الأمر".

وتابع النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في التصريح ذاته: "مثل هذه الممارسات التي تعتمد الميز بين التلاميذ، تمس بأحد حقوقهم الأساسية في التعليم، وهذا تصرف غير مقبول من طرف مؤسسات يفترض فيها أنها تربي الأجيال على القيم الفاضلة والمساواة في الحقوق والواجبات".

وشدد عبد المالك عبابو على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم من أجل وقف هذه الممارسات اللامسؤولة، ومحاصرتها وتقييد المدارس الخاصة بضرورة احترام القانون المغربي، الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المغاربة، بمن فيهم التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المؤسسات التعليمية سواء العمومية أو الخصوصية.

وأضاف المتحدث: "وزارة التعليم مطالبة أيضا بالعمل على وقف ظاهرة الزيادات المتكررة وغير المبررة لمؤسسات التعليم الخصوصية، التي لا يهمها سوى تحقيق الأرباح الطائلة بعيدا عن أي مراقبة ناجعة".