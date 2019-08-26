حقوقيون يستنكرون تخليّ الزفزافي ورفاقه عن الجنسية المغربية

هسبريس من الرباط

تفاعلت مجموعة من الشخصيات الثقافية والحقوقية مع تخلي ناصر الزفزافي، "أيقونة حراك الحسيمة"، عن جنسيته المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس عنهم، بكثير من الحنق والاستياء، معتبرين أن ما أقدم عليه المعتقلون من شأنه تأزيم أفق تسوية ملف "حراك الريف".

الهيني: حماقة لم تكن منتظرة

في هذا الصدد، قال محمد الهيني، محام مغربي، إنه "في الوقت الذي كان الجميع يتطلع إلى عفو قريب على معتقلي حراك الريف لطي هذا الملف لإحداث انفراج سياسي وحقوقي نحن في أمس الحاجة إليه، نفاجأ بخطوة سحب الجنسية؛ وهي أقل ما يقال عنها أنها حماقة لم تكن منتظرة وتساهم في التصعيد والتأزيم".

وأضاف الفاعل الحقوقي، في "تدوينة" له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "عوض إقناع المعتقلين بتقديم طلب العفو كمسطرة دستورية وحيدة متبقية لإنهاء مسار الملف، هناك من لا يريد الخير لهم وللبلاد بنفي صفة المواطنة عنهم، ستجعل ملفهم يحترق أكثر ولن يضر إلا المعتقلين".

وتابع بالقول: "أما مستشارو السوء الذي يقترحون عليهم مثل هذه الخطوات المريضة نفسيا والباطلة قانونا، فأقول لهم ضعوا نفسكم مكانهم والله لن تتحملوا السجن ليوم واحد فأحرى لسنوات عديدة.. لذلك كفانا مزايدة على حرياتهم وحقوقهم.. لذا، أشدد على مطلب العفو عنهم انتصارا لمغرب الحقوق والحريات والنموذج التنموي الحقوقي الجديد".

الوديع: السرفاتي مغربي حتى النخاع

صلاح الوديع، الفاعل المدني والحقوقي، سلّط الضوء على هذه الخطوة عبر استرجاع قصة رفيقه أبراهام السرفاتي الذي عاد من منفاه إلى المغرب سنة 1999، قائلا: "مغربيٌّ حتى النخاع رغم أنف الجميع: المناضل المغربي أبراهام السرفاتي في ذاكرتي هذا اليوم.. يوم 24 غشت من كل سنة له عندي خصوصية لا شبيه لها".

وأضاف الوديع، مثلما نشر على حائطه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "اليوم الذي غادرتُ فيه السجن المركزي منذ 35 سنة بالتمام والكمال.. ما زلت أذكر وجوه رفاقي ودموع فرحهم وأنا أودعهم واحدا واحدا؛ غير أن الوجه الذي لن أنساه ما حييت هو وجه رفيقي الراحل أبراهام السرفاتي.. المناضل الأممي المغربي اليهودي".

وأردف: "بعد الإفراج عنِّي ضمن من أُفرج عنهم صيف 1984، واصل من تبقى من المعتقلين نضالهم من وراء القضبان، ومن ضمنهم أبراهام؛ غير أن ذكاء الآلة القمعية حينذاك تفتق عن فكرة حسبَتْ نفسها جهنمية، وهي إنكار مغربية أبراهام. وقيل ساعتها إن أبراهام ليس إلا برازيليا متسترا بيننا منذ زمن، وأن من باب رد الأمور إلى نصابها أن يعود هو إلى "وطنه" الحقيقي، وهكذا تم نفيه إلى فرنسا".

"حين التقيته في فيينا في يونيو من سنة 1993 بمناسبة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، تحدث لي عنْ مغربيته التي لا مساومة فيها، وعن إصراره الذي لا يحد على أن يكافح إلى آخر رمق في روحه الرائعة ضد القرار الأخرق بإسقاط جنسيته المغربية.. لم يكن أبراهام مناضلا أمميا متشبثا بمغربيته فحسب، بل كان من أبرز المساندين للنضال الفلسطيني في العالم"، يردف الوديع.

وأوضح الفاعل المدني أنه حينما "عاد أبراهام من منفاه سنة 1999 إلى بلاده ووطنه معززا مكرما، كنت ضمن أول مستقبليه هو والمناضلة الراحلة كريستين التي وهبت السنين الطوال من حياتها للمغرب بلد زوجها أبراهام، المغرب الذي أصبح وطنها الثاني.. كان أبراهام يومها فرِحا متفائلا كعادته فرِحا بعودته إلى وطنه".

وختم "تدوينته" قائلا: "هو الذي - ومنذ شبابه الأول - وهبه كل شيء ولم يمُنَّ عليه بشيء، مرورا بكهولته وشيخوخته التي عرفت الراحلة كريستين كيف ترعاها إلى آخر رمق من حياة الحب والنضال التي كانت مأواهما الممتع.. كان وهو يضحك ضحكته الرائعة المجلجلة في استقبال رفاقه، وكأني به يردد شعر أحمد شوقي: وطني لو شُغِلْتُ بالخلد عنهُ.. نازعتني إليه في الخلد نفسي".

حاجي: استفزاز الدولة والملك

الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أورد أنه من الناحية القانونية "ليس في القانون ما يستند عليه لتنفيذ هذه المطالب (التخلي عن الجنسية والبيعة). كما أن الطريقة المعلن بها سحب الجنسية والبيعة ليست طريقة ومسطرة وأسلوبا قانونيا، بل هو أسلوب سياسي وإعلامي؛ فهي أمور منظمة ومقننة بمنطق تاريخي وتاريخي-ديني وعرفي".

وأكد حاجي، في تفاعله مع الموضوع عبر منصة التواصل الاجتماعي، أن "الشباب إما أنهم غير مطلعين على القانون ولم يستشيروا دفاعهم، وإما لجؤوا إلى هذا الأسلوب عن علم وقصد بأنه مجرد استفزاز للدولة والملك خاصة"، وزاد مستدركا: "فأن يعلن مغربي ما انسحابه من البيعة أمر لا تأثير عليه على شرعية ومشروعية وجود الملك محمد السادس على رأس الدولة المغربية ونظامها السياسي، أو على مشروعية وشرعية الأسرة وتوارثها للعرش عن طريق الابن الأكبر".

وأوضح المصدر عينه أنه "يمكن إدخال ما تم الإعلان عنه في باب السياسة واستفزاز المؤسسة الملكية وإحراجها، وعدم تركها تتحكم في الملف بالشكل الذي تراه"، مبرزا أن "معتقد الحراكيين هذا لن يساهم في إصدار عفو ملكي عنهم (الطريق الوحيد للإفراج عنهم قبل انتهاء المدة)، بل ولن يؤثر في قرارها بالنظر إلى الواقع الحالي الذي لا يستطيع أي كان أن يُشَرِّحه إذا لم يكن مستعينا بعدة علوم وعلى رأسها علم الاجتماع، وَملما بعدة معطيات مختلفة ومتنوعة".

"أنا لن أقول بأن مقاربة هؤلاء المعتقلين على خطأ أو على صواب، بل مقاربة تبين عدم وجود تصور هادئ وجماعي لإبقاء الملف في الواجهة.. ربَما الحراكيون لا يطمحون في مغادرة السجن حاليا. وأنهم بهذه الإجراءات يطمحون إلى خلق أجواء حماسية سياسية للعاطفين والنشطاء في الشارع السياسي.. الدولة، طبعا، لن ترد بغضب؛ لأنها ليست في حالة غضب سياسي.. ولذا، يبقى دائما مطلب العفو الملكي قائما لأنه ما كان لهذا الملف أن يحال على المحاكم أصلا؛ فقد كان اجتماعيا وحقَوقيا ويجب أن يحل اجتماعيا وحقَوقيا".