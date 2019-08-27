مُوخاريق يتهم حكومة العثماني بالتماطل في تنفيذ "اتفاق 25 أبريل"

هسبريس - يوسف لخضر

اتهم الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني بـ"التماطل" في تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع في 25 أبريل الماضي، بحيث لم يتم تنفيذ جميع مقتضياته لحد الساعة.

وتضمن الاتفاق الاجتماعي زيادةً عامةً في أجور الموظفين العموميين؛ لكن الأمر لم يشمل الجميع إلى حد الساعة، إضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية والتي يفترض أن تشمل أيضاً أجراء القطاع الخاص لكنها لم تفعل إلى حد الساعة، ناهيك عن الرفع من الحد الأدنى للأجر.

ووقّعت الاتفاق الاجتماعي سالف الذكر ثلاث نقابات، وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال موخاريق، في تصريح لهسبريس، إن "الحكومة لم تأخذ بجدية مضامين الاتفاق الاجتماعي"، مشيراً إلى أنها "تماطلت في إصدار مجموعة من المراسيم لأجرأة الاتفاق، وخاصة الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للقطاع الخاص، حيث كان من المفروض أن يطبق ذلك في يوليوز المنصرم".

وأضاف موخاريق قائلاً: "كان من المفروض أن يتم عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار وإصدار المرسوم، لكن الحكومة انتظرت حتى الاجتماع العادي في أواخر يونيو، ورغم ذلك لم يصدر المرسوم إلى حد الساعة".

واعتبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل "أن موقف الحكومة يدل على اللامبالاة تُجاه مضامين الاتفاق الاجتماعي"، وأورد أن الرفع من الحد من الأدنى للأجر "اتخذ بمقتضى قرار وزاري؛ لكنه لم يتم نشره ولا الجهر به إلا لدى النقابات وأرباب العمل، وهو ما جعله منه قرار وزارياً سرياً، في الوقت الذي تقتضي الأمر نشره في الجريدة الرسمية والإخبار به حتى يتم تفعيله".

وكشف موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل استفسر الحكومة بخصوص تأخر الرفع من التعويضات العائلية والرفع من الحد الأدنى للأجر وأبلغته بأن تفعيل ذلك سيكون في شهر شتنبر المقبل، أي أكثر من خمسة أشهر من توقيع الاتفاق الاجتماعي.

وبخصوص الزيادة في أجور الموظفين العموميين، قال موخاريق إن هذا المقتضى تمت أجرته بالنسبة للإدارات العمومية؛ لكن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لم يتم تطبيقها إلى حد الساعة، نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والخدماتي والصناعي والتي تقتضي عن مقتضى فتح مفاوضات قطاعية بعد إصدار دورية موجهة إلى هذه المؤسسات من قبل رئيس الحكومة.