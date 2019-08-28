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الرئيسية | مجتمع | كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة

كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة

كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:00

أطلقت حكومة كندا، قبل أيام، إستراتيجية جديدة للتعليم الدولي، تمتد من 2019 إلى 2024، تهدف إلى إعطاء الفرص لمزيد من الشباب الكنديين للدراسة في الخارج واكتساب المهارات اللازمة للمنافسة في الأسواق العالمية.

وتسعى الإستراتيجية، التي تتخذ شعاراً لها "الرهان على النجاح"، أيضاً إلى الترويج لكندا كدولة ذات مستوى عال للدراسات والبحث العلمي والشغل. وفي هذا الصدد، تستهدف جذب عدد أكبر من الطلبة الأجانب من مختلف الدول في العالم؛ من بينها المغرب.

ويختار عدد لا بأس من الطلبة المغاربة فرنسا كوجهة رئيسية للدراسة، ويشكلون اليوم الجالية الطلابية الأولى هناك، وأصبحت كندا هي الأخرى تغري منذ سنوات الشباب المغربي، خصوصاً مقاطعة كيبيك حيث توجد جالية تقدر بـ100 ألف مغربي.

وتراهن الإستراتيجية الجديدة على تشجيع الكنديين على العمل في الخارج في الأسواق الرئيسية خصوصاً في آسيا، وتنويع مصادر الطلاب الأجانب والأماكن التي يدرسون فيها في كندا ومجالات ومستوياتهم دراستهم.

وبموجب هذه الإستراتيجية، ستتم زيادة الدعم المقدمة للمؤسسات التعليمية الكندية لمساعدتها على توسيع خدمات الدراسة في الخارج لطلبتها.

وفي بلاغ صحافي للإعلان عن الإستراتيجية، قالت الحكومة الكندية إن شبابها يجب أن يكونوا قادرين على التكيف والمرونة على العمل مع أشخاص من خلفيات متنوعة.

وأُعدت هذه الدراسة وزارة تنويع التجارة الدولية بشراكة مع وزارة التشغيل وتنمية اليد العاملة ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة بالتعاون مع المقاطعات والأقاليم في جميع أنحاء كندا.

وفي سنة 2018، درس أكثر من 720 ألف طالب دولي في جميع المستويات في كندا، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وقد ساهم هؤلاء الطلاب في الاقتصاد الكندي بحوالي 21.6 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تستثمر حكومة كندا في الإستراتيجية الجديدة في مجال التعليم الدولي حوالي 147.9 مليون دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة، تليها استثمارات سنوية بعد ذلك بـ8 ملايين دولار.

ولإنجاح هذه الإستراتيجية، تراهن كندا على نقاط قوة عدة؛ أبرزها الجودة العالية لمؤسساتها التعليمية ومناهجها باللغتين الفرنسية والإنجليزية، ومجتمعها السلمي والمُرحب والمُتنوع، وجودة الحياة فيها، وفرص العمل وإنشاء مقاولة وآليات الحصول على الإقامة الدائمة على ترابها.

وفي هذا الصدد، تواجه كندا عدة تحديات؛ أولها المنافسة من دول أخرى أصبحت تدرك أكثر فأكثر أهمية وجود طلاب أجانب كمصدر مهم للدخل والرأسمال البشري، فالمنافسون التقليديون في هذا المجال هم ألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة، أما المنافسون الجدد فهما الصين وماليزيا اللتان تستثمران أكثر في تسويق عروضهما التعليمية خاصة من خلال الوسائط الرقمية وتوفير المنح السخية لجذب أفضل المواهب.

أما التحدي الثاني فيتمثل في ضرورة التنويع، بحيث تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 50 في المائة من الطلبة الأجانب في كندا يأتون من الهند والصين ويتركز أغلبهم في المدن الكبرى في كندا. أمام هذا الوضع تسعى كندا إلى جذب طلبة من مجموعة متنوعة من الدول وتوزيعهم على مختلف الجهات لضمان إنصاف أكثر في الاستفادة من فوائد ذلك.

في حين يتمثل التحدي الثالث في الابتكار والمهارات، بحيث تؤكد الإستراتيجية الجديدة على ضرورة العمل على أن يكون التعليم الدولي عامل مساعدة لكندا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، خصوصاً أن البلاد تواجه نقصاً كبيراً في اليد العاملة على المديين المتوسط والطويل في المهن ذات المهارة العالية التي تدعم الاقتصاد الحديث.

وستعتمد كندا إستراتيجية جديدة للتسويق الرقمي بهدف تنويع قطاع التعليم الدولي الكندي بهدف جذب مزيد من الطلبة من البلدان ذات الأولوية، وهي المكسيك وكولومبيا والبرازيل وفيتنام والفلبين وإندونيسيا وتايلاند والمغرب وتركيا وفرنسا أوكرانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - souad الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:15
هؤلاء الناس يخدمون بلدهم ويهتمون بمستقبل ابناءهم ودراستهمفي احسن الظروف عقبى لنا انشاء الله
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2 - مغربية الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:18
ناامل ان نجد حلا لابناءنا في الخارج
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14
3 - بشير الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:33
هذا يدل ان كندا واعية بأن العلم والعلماء رافعة للاقتصاد. وان استقطاب طلبة من دول مختلفة واسأل طلبتها إلى دول مختلفة لا يمكنه الا ان يعطي دينامية إيجابية تعود بالنفع على المجتمع الكندي المنفتح. هذه دولة تعرف كيف تخطط وان العنصر البشري المتعلم راس مال لا يقدر بثمن. فلا تبخل في هذا الميدان ولا تتخبط خبط عشواء
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8
4 - Naturaliat الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:36
الإستثمار في التعليم والتربية دائما مربح
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6
5 - كندا vs المغرب الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:37
دول تعطي أهمية بالغة للجامعة و البحث العلمي و تطور مناهجها التعليمية للتقدم و الرقي و تحقيق أرباح مالية و إقتصاد ية...... و دول للأسف تعتبر الشواهد الجامعية و الباك لا شيء..... لخبار فراسكم.. و كل تخلف و المغرب في الحضيض!!!
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12
6 - فدوى الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:39
أعباد الله راه حشوووووومة وعار تكتبوا إنشاء الله راه إنشاء تعني البناء
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4
7 - Said الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:42
فلوس البن يديهم زعطوط. عدم تكوين و تشجيع آلاف الاساتده في المغرب و خارج المغرب و عدم توفير الغضروف المناسبه للدراسه يبقى الطلاب المغاربه راغبين على الدراسه في الخارج.
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2
8 - Watfou الأربعاء 28 غشت 2019 - 11:43
It is a tradegy . Poor rich middle class everyone wants to leave this country . There will be time when there will be no doctor or teacher or someone with skills be found in this country. It does not look good when everybody wants to leave
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6
9 - حكيم الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:03
الدراسة في كندا جد مكلفة ،إذن المجال غير مفتوح للجميع..بالنظافة يجب أن تكون متفوق ولا لن تحصل ولن تصل إلى المبتغى..سوق الشغل يعرف تنافس كبير بين الخريجين...ان لم تكن متمكن لا تفوز باي عمل....دون أن تنسوا الجو البارد هنآك....قلة فيتامين d وكالة الاكتءاب.....
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10 - Abdel الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:06
باش فايتنا كندا من حيت الرأسمال البشري والمادي؟ المغرب عندو من الامكانيات باش يصبح ينافس كندا وغير كندا... لكن المشكل اللي عندنا هو ان هاد لبلاد لم يرد لها الاقلاع والانطلاق في الاتجاه الصحيح. اللي تكا على شي منصب تيبدا ينهب باش يقري اولادو بالخارج اما الناس ديول هنا مكيعنينوهش. بل بالعكس كيحاول يفرانهم ويخلع بهم اولادهم " اقراوا لايجي شي حازق ويشد لكم بلاصة بابكم ولا ماماكم...". ولينا احنا وولادنا بوعوات مطيرين عليهم النعاس كيظلو ويباتو يقراوا. اجي تشوف مدراستنا العمومية... اش من كويبات اش من سراول طايحة ولا مقطعة...اش من عرا... اش من بوسان وتعناق... اش من واش من... ودايرين لك القوانين باش ماتبرزط هاد أشباه التلاميذ... خاصك تخليهم علا راحتهم والى ماعجبك حال بدل الخدمة الى القيت باش... لاش هاد الشي ؟؟؟ باش يكلسو اولاد الحوزق عالقالب بخاطرهم... ههههه...
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11 - احمد تازة الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:18
كنت اتمنى الذهاب اليها وقدمت طلبات وكنت قريبا للوصول الى الهدف غير ان طلبي رفض ذلك لانه كانوا يطلبون على الاقل شهادة تكوينية لم اكن اتوفر عليها في ذلك الوقت اما الان اصبح الامر مختلفا تماما لا ياخذون الا العقول النابغة فحظ سعيد لابنائنا وبناتنا الاذكياء
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