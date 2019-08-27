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الرئيسية | مجتمع | وزارة الفلاحة تقاضي شركة بسبب قنص جائر لليمام

وزارة الفلاحة تقاضي شركة بسبب قنص جائر لليمام

وزارة الفلاحة تقاضي شركة بسبب قنص جائر لليمام
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 18:25

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مقاضاة شركة للقنص السياحي بسبب قنص جائر جرى على مستوى قطعة مؤجرة لها قبل أيام من قبل أجانب.

جاء ذلك إثر تداول صور ومقاطع "فيديو" مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قنص أعداد كبيرة من طائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي من طرف أجانب.

وطيور اليمام تتبوأ مكانة مهمة على المستوى الإيكولوجي، إذ تُعتبر من المؤشرات البيولوجية على صحة النظم البيئية، وكذا حلقة مهمة في التنوع البيولوجي، ما يجعل حمايتها من أولويات الدول التي تستضيف هذا الطائر للمحافظة عليه من خطر الانقراض.

وقرر قطاع المياه والغابات فتح تحقيق من أجل توضيح جميع الملابسات حول هذا القنص الجائر؛ وقد انصب عمل هذا التحقيق على إجراء دراسة الملفات ذات الصلة، مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر من أجل استجلاء الحقيقة.

وأفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن التحريات "أكدت صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات".

وأضاف البلاغ أنه "تم ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة، والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي، والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب".

ووقفت التحريات أيضاً "على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، إذ يتوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص، كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء".

وكنتيجة لذلك، قامت مصالح المياه والغابات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، إذ تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة، مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة.

وأورد البلاغ أيضاً أن مصالح المياه والغابات المحلية قامت بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة. وأسفرت هذه العملية عن حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - قناص الثلاثاء 27 غشت 2019 - 18:36
جيد جدا ما اقدمت عليه مصالح المياه والغابات. هذا ما كنا ننتظره.
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2
2 - صابر الثلاثاء 27 غشت 2019 - 18:48
لماذا يءتي الاجنبي ليصطاد في برنا ( غاباتنا )
ويستنزف خيراتها كما استنزف بحرنا ؟
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3
3 - رشيد من فرنسا مغربي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 18:53
شخال فيكوم ديال الهدرة ، عندما ترى هذا المقال ستقول بأن القضاء سوف يحكم للشركة أو الاجانب ، والصحيح هو أن الشركة والاجانب سيخرجون من القضية سالمين غانمين ، أما قضية متابعة الشركة أو الاجانب فكلها أكاديب للإلهاء الرأي العام ، لبلاد غادية لخسران احمادي ونتا مازال تتنهب فالثروة الله ياخذ الحق انشروا من فضلكم
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4
4 - وغير انيا الثلاثاء 27 غشت 2019 - 19:10
وا قولو ليا آلخيات تم فين كيقنص سي ستاتي ملي قتل شي 5000 كريكر اي 5000 طائر اليمام فيدونا آل مسؤولين عن الثروات الحية في البحر والبر وراه كولشي ديلكم غير داوي خاوي وشوكرن ماقرين ماسامعين انتوما كولشي
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4
5 - مروان الثلاثاء 27 غشت 2019 - 19:12
مجزرة بيئية في حق الطيور . الله يهدي ما خلق
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4
6 - ابراهيم البركاوي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 19:15
زوبعة في فنجان صح النوم يا وزارة الله انعل لي ميحشم
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2
7 - ياسمين الثلاثاء 27 غشت 2019 - 19:16
شكر خاص لوزارة الفلاحة على تفاعلها مع هذا الحادث، لا يمكن السماح لمثل هذه الممارسات ان تتكرر. برافو
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-1
8 - سامي عباس الثلاثاء 27 غشت 2019 - 19:17
بلاد الفوضى والتسيب وانهيار هيبة السلطة وتغول رموز الفساد في كل القطاعات !!
إهانة للبلد والسكان ما قام به هولاء المعتوهين العبثيين لكن الغلط السلطة التي تخلت عن واجب الضبط والانضباط وخصوصا رجال الغابات الذين يسمحون بتدمير كل شيء في استهتار واضح وهذه الحالة تعم جميع القطاعات وفِي كل ارجاء البلد
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3
9 - taoufiq maroc الثلاثاء 27 غشت 2019 - 19:18
جيد جدا هذا ما نريده المحافظة على هذه الطيور رأيت الصورة فصدمت من مجزرة بيئية
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10 - إفراني الثلاثاء 27 غشت 2019 - 19:21
أول مرة أقرأ خبرا يثلج الصدر. ألفنا دوما أخبار يا لطيف...!!!
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11 - said الثلاثاء 27 غشت 2019 - 19:24
يجب حضر القنص بشتى أنواعه الا لتفادي الأضرار أوتفشي الحيوانات
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