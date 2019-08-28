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الرئيسية | مجتمع | طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة

طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة

طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة
هسبريس – نور الدين إكجان
الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:00

إلى الخُمودِ تَسير شُهور التَصعيد الذي خاضه طلبة الطب والصيدلة بمختلف كليات المملكة؛ فقد توصل ممثلو "أطباء الغد" إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي، وتقرر رسميا توقيع محضر استئناف الدراسة ووقف الإضراب المفتوح، اليوم الثلاثاء، عقب جلسة تصويت تمت أمس الاثنين وأفرزت تقاربا في نسب تعاطي الطلاب مع مقترح الوزارة الوصية لحل المشكل.

وحسب مصادر طلابية، "بلغت نسبة الموافقين على العودة إلى الفصول واجتياز الامتحانات الاستدراكية 48 في المائة، فيما عارضته 52 في المائة؛ وهو ما جعل التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في حيرة أمام حجم الموافقة الكبيرة التي أبداها الطلبة لما أوردته الوزارة، لتقرر خوض خيار التداول في المقترح بشكل ينحصر على القيادات".

وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطلبة قاطعوا التصويت بشكل كبير، حيث من أصل 1700 طالب في كلية العلوم بالرباط، حضرت 1000 فقط"، مشددة على أن "التقارب في نسبة الرافضين والموافقين ودنو أجل الامتحانات الاستدراكية التي لم يعد يفصل الطلبة عنها سوى 10 أيام فرضا التعاطي بسرعة".

وأوضحت المصادر نفسها أن "المقترح الوزاري جاء بعديد الإيجابيات، خصوصا في علاقته بالقطاع الخاص؛ فقد منع المتعلمون بالمؤسسات الخصوصية من اجتياز المباريات الداخلية، كما سُمح لهم باجتياز مباريات الإقامة لكن مع رفع عدد المناصب بقدر وصل 150 مقعدا هذه السنة، و450 مقعدا خلال السنوات المقبلة، مع عودة النسبة العادية سنة 2023".

وشددت مصادر هسبريس على أن "طلبة القطاع الخاص لن يجتازوا التداريب في المستشفيات العمومية، كما سيتم إشراك التنسيقية الوطنية على مستوى وضع نظام الدراسات المستقبلي"، مسجلة أن "الوزارة وافقت على 25 نقطة طرحها طلبة الطب في وقت سابق؛ ومن ضمنها أيضا الزيادة في المنحة المخصصة لطلبة السنة السابعة".

وطوال فترة المقاطعة، لجأ طلبة الطب إلىى تنظيم ورشات التكوين الذاتي، والتي استفاد منها جميع طلبة الكليات من أجل استدراك الدّروس الجامعية التي تعذّر عليهم حضورها، حيث ينظمونها ويُشرفون عليها بأنفسهم، بالمكتبات والحدائق العمومية والمقاهي الأدبية، بعد أن فوجئوا بإقفال قاعات القراءة بالكليات أمام مبادرتهم؛ وهو الشّيء الذي دفعهم إلى البحث عن أماكن بديلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mmmes الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:15
نضال ستة اشهر تم إهداءه لطلبة الطب الخاص على طبق من ذهب والفضل يرجع لحنكة المسؤولين في التلاعب بمجريات الحوار وتوقيته و.... لله الأمر والله المستعان على ما سيأتي مستقبلا
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2 - عبد الله الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:19
C'une perte de temps pour rien. Ces gens ne sont pas encore suffisamment mûrs pour bien réfléchir avant d'entamer une grève illimitée qui est égale à une perte de temps
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3 - Sebti youssef الأربعاء 28 غشت 2019 - 12:22
Je suis decu par notre jeunesse marocaine. Jai honte davoir cru pendant une seconde que nous observons aujourdhui une generation determinee, ambitieuse, voulant creer des miracle. Mais derriere cet engouement pour un avenir meilleur ne se cachait que lhypocrisie. Ces etudiant ne valent pas mieux que le gouvernement au quels il font face. Se soumettant a la dictature et a loppression comme des esclaves. Je suppose que notre pays est condamne a avancer en marche arriere
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