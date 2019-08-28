محامية "مجرمي شمهروش": المتهمون انفصاميون .. الأحكام قاسية

هسبريس - عبد السلام الشامخ

مع بدء أولى مراحل الاستئناف في قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش" بإقليم الحوز، طالبَ دفاع المتهمين الرئيسيين في "جريمة شمهروش" الإرهابية بضرورة إخضاع كل من عبد الصمد الجود (25 سنة)، وهو زعيم الخلية وأميرها، ويونس أوزياد (27 عاماً)، ورشيد أفاطي (33 سنة)، لخبرة طبية نفسيّة.

وتدخلُ قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة "شمهروش" بإقليم الحوز منعطفاً جديداً من مراحل التّقاضي، مع انطلاقِ صباح اليوم الجلسة الأولى لمناقشة الملف أمام محكمة الاستئناف بسلا، التي ستعيدُ الجريمة التي هزّت المملكة أواخر العام الماضي إلى الواجهة.

وأكّدت حفيظة المقساوي، المحامية بهيئة الرباط، التي ترافع عن منفِّذي الجريمة الإرهابية، عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وعبد الرحمان خيالي، الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية بعقوبة الإعدام، أنّ "الأحكام كانت قاسية جداً، وقد تقدّمنا بطلب الاستئناف، ونتوخّى خيرا في المرحلة الاستئنافية".

وأوردت المحامية ذاتها أنّ "المتهمين الرئيسيين لم يتقبّلوا الحكم القاسي ولم يكونوا يتوقعونها"، داعية إلى إجراء خبرة طبية نفسية على المتهمين؛ لأن الأمر يتعلّق بأشخاص ليسوا عاديين وذهانيين وانفصاميين، لأن من يرتكب تلك الجريمة بذلك العنف فهو شخص ليس سويا نفسياً".

ومثل أمام قاضي محكمة الاستئناف 24 من المتّهمين تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، وتتابعهم محكمة الإرهاب بسلا بتهم تراوح بين "القتل العمد" بالنسبة إلى الثلاثة الرئيسيين و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة إلى الآخرين.

وكشفت المحامية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "المحاكمة تمر في أطوار جد ممتازة، كما أن هيئة الحكم وفرت كل ضمانات المحاكمة العادلة".

وأشارت المحامية بهيئة الرباط، التي ترافع عن منفِّذي الجريمة الإرهابية، إلى "المحاكمة كانت عادية ومرّت في ظروف جيدة ابتداء من مرحلة التحقيق إلى مرحلة الحكم".

وزادت المتحدثة أن "الدفوعات التي قدمناها في المرحلة الابتدائية كانت في محلها، هؤلاء أشخاص غير عاديين، ونتمسك بطلباتنا التي قدمنها في المرحلة السّابقة، ونتمنى مراجعة الحكم الابتدائي".

وأكّدت المحامية طلبها بإجراء خبرة نفسية على المتهمين؛ لأن أشخاصاً عاديين لا يمكنهم أن يقوموا بمثل تلك الأفعال الشنيعة.

وانطلقت اليوم أولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين الـ24 في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين مارين ولويزا، بغرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب.

ويتابعُ هؤلاء بتهم تتعلق بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".