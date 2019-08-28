24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:24
|06:55
|13:34
|17:07
|20:03
|21:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا فتح السلطان باب "الهجرة" من البوادي صوب الدار البيضاء
- حوادث السير بالمدن .. 19 قتيلا و1691 جريحا
- كندا تعتمد خطة جديدة للتعليم الدولي وتهتم بجذب الطلبة المغاربة
- منظّمة تطالب المغرب بتعويض هدم نصب تذكاري
- التعريب كخدعة للحفاظ على الامتيازات الطبقية
فنانون وسياسيون يودعون "لالة حبّي" في جنازة مهيبة بالبيضاء (5.00)
ماذا أعدت الحكومات الإفريقية أمام رياح الثورة الصناعية الرابعة؟ (5.00)
يهم "الأشخاص الضعفاء" .. السلفات الصغرى تصل 15 مليون سنتيم (5.00)
- وزير الصحة ينافح عن الأطباء ويتدخل لـ"منع" برنامج إذاعي لعمورة - (88)
- تصريحات الصمدي حول "إفشال سياسة التعريب" تثير غضب بنكيران - (85)
- "لائحة خاليلوزيتش": 21 محترفا و7 محليّين .. حمد الله أبرز المُبعدين - (69)
- منظّمة تطالب المغرب بتعويض هدم نصب تذكاري - (68)
- طلبة كليات الطب والصيدلة يوافقون على الرجوع إلى مقاعد الدراسة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين
دخل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المثير للجدل، حيز التنفيذ بعدما صدر ظهير شريف يُطبقه في العدد 6805 من الجريدة الرسمية.
وصيغ هذا الظهير الشريف بتاريخ 9 غشت 2019 بمدينة تطوان، حيث كان مستقر الملك في الأسابيع الماضية، وهو بمثابة الضوء الأخضر لبدء تفعيل مقتضياته بشكل تدريجي، ما عدا تلك التي تتطلب نصوصاً تطبيقية.
وكان هذا القانون اجتاز المسطرة التشريعية بشق الأنفس بعدما اختلف عدد من نواب حزب العدالة والتنمية حول مضامينه، واعتبروا أنه يشجع "فرنسة التعليم".
وسيُطبق هذا القانون الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، لتنضاف إلى برامج إصلاح سابقة باءت بالفشل.
وميزة هذا الإصلاح الجديد أنه تم بصيغة قانون إطار، وهذه أول مرة يعتمد فيها المغرب إصلاحاً بهذه الصيغة، وهو بذلك مُلزِم للحكومة الحالية والحكومات القادمة.
ويسعى هذا القانون إلى "إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة على ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى".
ولتحقيق الركيزتين، ينص القانون الإطار على "تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزامياً بالنسبة للدولة والأسر".
ويخول القانون تمييزاً إيجابياً لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلاً عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص؛ كما يتحدث عن ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
ويضع القانون ضمن أهدافه التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة.
وسيتم أيضاً تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها.
وبموجب هذا القانون، ستتم مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، وإصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار.
وأبرز مستجد أثار الكثير من الجدل هو اعتماد التعددية والتناوب اللغوي، وهي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يُستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.
وسيتم تطبيق التناوب اللغوي عبر تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.
ويعارض هذه المقاربة جزء كبير من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ويعتبرها بمثابة إعطاء أهمية أكبر للغة الفرنسية على حساب العربية. وذهب رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، إلى وصف ذلك بتشجيع "لغة المُستعمِر".
ويُعطي القانون الإطار عبر مادته 31 اللغة العربية الصدارة، إذ ينص على اعتمادها لغة أساسية للتدريس، إضافة إلى تطوير وضع اللغة الأمازيغية؛ ويتحدث أيضاً عن إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية، تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل الباكالوريا متقناً للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكناً من لغتين أجنبيتين على الأقل.
وبخصوص المجانية ومصادر التمويل، ينص القانون الإطار على ضمان الدولة لمجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، ويتوجب تمويله عبر مساهمة جميع الأطراف، خصوصاً الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، وصندوق خاص بموجب قانون المالية لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين.
ويتعين على الحكومة، بمقتضى هذا القانون الإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المقتضيات المستوجبة لذلك، إضافة إلى نسخ وتعويض وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
هذا صحيح واقول ان القانون الحالي مآله الفشل. الان الوزارة وبنو وي وي سيصفقون و لكن بعد 10سنوات ستكون النتيجة الكارثة ان المغرب فشل و تعمقت أزمة التعليم بعد أن يكون أبناء المغاربة في الشارع بلا تكوين قوي و يد عاملة رخيصة لمن يريد استغلالها وستتعمق الفوارق مع تكاثر اللصوص و المجرمين و المتشددين لان الجهل عار والجهل سيؤدي إلى تعقيد الأمور.
طاب يومكم
foyer pour chercher un morceau de pain, l'instituteur qui a perdu les pédales en classe, l'imam qui ne joue aucun r rôle éducatif a la mosquée et le policier qui a perdu contrôle du boulevard. Avant c'etait ces gens qui reignaient.
اوا اشمن شعار غتهزو دابا
فهم تسطا أهلا بكم في المُغَرِّب
نعم .. أنه الخيال العلمي
أستاذ اللغة الفرنسية يُدرس اللغة الفرنسية + الرياضيات + النشاط العلمي .
أستاذ اللغة العربية يدرس اللغة العربية + التربية الإسلامية + الاجتماعيات + التربية التشكيلية + التربية البذنية
و ها مريضنا ما عندو باس .
أصلا الثقل كله كان على أستاذ اللغة العربية الذي يدرس موادا أكثر من أستاذ الفرنسية . هذا الاقتراح سيخفف العبء على أستاذ اللغة العربية ليتفرغ أكثر للمواد الأدبية و الدينية و الاجتماعية و مواد التفتح و الرياضة و أنشطة المسرح و الأناشيد و في نفس الوقت أستاذ الفرنسية يستغل النشاط العلمي لإغناء الرصيد اللغوي الفرنسي للتلميذ و يدعم التواصل و التعبير بالفرنسية الذي عادة ما يكون ضعيفا في المرب كله .
Le dialecte Arabe de About jahl est la cause de tous nos problemes
.
ما حدك مافهمتي والوا معناه راك فهمتي كلشي
لانه كون قلتي راني فهمت معناه مافهمتي والو
أما الترقيع معندنا منديرو بيه...قالك التعليم متعدد اللغات ههههه