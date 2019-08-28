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الرئيسية | مجتمع | "قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين

"قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين

"قانون منظومة التربية" يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز المضامين
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:00

دخل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المثير للجدل، حيز التنفيذ بعدما صدر ظهير شريف يُطبقه في العدد 6805 من الجريدة الرسمية.

وصيغ هذا الظهير الشريف بتاريخ 9 غشت 2019 بمدينة تطوان، حيث كان مستقر الملك في الأسابيع الماضية، وهو بمثابة الضوء الأخضر لبدء تفعيل مقتضياته بشكل تدريجي، ما عدا تلك التي تتطلب نصوصاً تطبيقية.

وكان هذا القانون اجتاز المسطرة التشريعية بشق الأنفس بعدما اختلف عدد من نواب حزب العدالة والتنمية حول مضامينه، واعتبروا أنه يشجع "فرنسة التعليم".

وسيُطبق هذا القانون الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، لتنضاف إلى برامج إصلاح سابقة باءت بالفشل.

وميزة هذا الإصلاح الجديد أنه تم بصيغة قانون إطار، وهذه أول مرة يعتمد فيها المغرب إصلاحاً بهذه الصيغة، وهو بذلك مُلزِم للحكومة الحالية والحكومات القادمة.

ويسعى هذا القانون إلى "إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، تتوخى تأهيل الرأسمال البشري، مستندة على ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى".

ولتحقيق الركيزتين، ينص القانون الإطار على "تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزامياً بالنسبة للدولة والأسر".

ويخول القانون تمييزاً إيجابياً لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلاً عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص؛ كما يتحدث عن ضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.

ويضع القانون ضمن أهدافه التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة.

وسيتم أيضاً تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها.

وبموجب هذا القانون، ستتم مراجعة المقاربات والبرامج والمناهج البيداغوجية، وإصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار.

وأبرز مستجد أثار الكثير من الجدل هو اعتماد التعددية والتناوب اللغوي، وهي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يُستثمر في التعليم متعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة.

وسيتم تطبيق التناوب اللغوي عبر تدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية.

ويعارض هذه المقاربة جزء كبير من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ويعتبرها بمثابة إعطاء أهمية أكبر للغة الفرنسية على حساب العربية. وذهب رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، إلى وصف ذلك بتشجيع "لغة المُستعمِر".

ويُعطي القانون الإطار عبر مادته 31 اللغة العربية الصدارة، إذ ينص على اعتمادها لغة أساسية للتدريس، إضافة إلى تطوير وضع اللغة الأمازيغية؛ ويتحدث أيضاً عن إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية، تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل الباكالوريا متقناً للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكناً من لغتين أجنبيتين على الأقل.

وبخصوص المجانية ومصادر التمويل، ينص القانون الإطار على ضمان الدولة لمجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه وتخصصاته، ويتوجب تمويله عبر مساهمة جميع الأطراف، خصوصاً الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص، وصندوق خاص بموجب قانون المالية لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين.

ويتعين على الحكومة، بمقتضى هذا القانون الإطار، أن تضع برمجة زمنية محددة في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق المقتضيات المستوجبة لذلك، إضافة إلى نسخ وتعويض وتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - من المغرب الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:13
أنا ما فهت والو لي فهم شي حاجة يفهّمنا الله يجيز بالخير
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45
2 - مرحبا بالجهل والتخلف الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:19
فرنسة التعليم يعني العودة بالمغرب للقرون الوسطى ...عطوني دولة واحدة تعتمد اللغة الفرنسية في تعليمها وهي ناجحة ....عطوني مثال واحد باستثناء فرنسا ...أنا لا أرى سوى دول الموز التي تعتمد اللغة الفرنسية في تعليمها ...كل الدول تدرس بلغتها الوطنية ....المهم التعليم الله ارخمو
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3 - El AUSTRALI الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:21
فرنسة التعليم ولا تعريبه لن يفلح التعليم في ضل الفساد الموجود و كسر طموح الاطفال و التفكير في الهجرة. على الاقل يجب اعتماد الانجليزية في التعليم و اظافة الصينية في فروع تخصص الاقتصاد و التجارة و اعتماد العدل و المساواة و حقوق الانسان و الديموقراطية ولي شاد شي كرسي يعرف راه العالم كيضحك علينا وعليه وعوض العالم يتفرج في انجازاتنا شي ناس حادكين غي في سلفيات و ملابس المراهقين
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4 - عيد بأي حال عدت يا عيد الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:22
أصر المجلس الأعلى للتربية والتعليم على ان تكون رؤيته قانون يؤطر التربية والتعليم بالمغرب و هذا ممتاز لتفاذي عبث الأحزاب في المنضومة التعليمية لكن المشكل هو أنه كان على هذا المجلس أن تكون له رؤية كذلك من أجل التنزيل ! أليس المسؤول الأول والأخير عن التنزيل هو المدرس ؟ ماذا وفرتم للمدرس كي ينجح تنزيل هذه الرؤية ؟ آخر تكوين كان سنة 2012 و لم يستفد منه كل المدرسين وكان شكليا فقط من أجل نهب المال العام إن كانت هناك إرادة حقيقية للتغيير فيلزمها رجال حقيقيون لتفعيلها
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5 - لا إصلاح لا عبو الريح الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:22
جاء في مقالكم "وسيُطبق هذا القانون الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، لتنضاف إلى برامج إصلاح سابقة باءت بالفشل.".
هذا صحيح واقول ان القانون الحالي مآله الفشل. الان الوزارة وبنو وي وي سيصفقون و لكن بعد 10سنوات ستكون النتيجة الكارثة ان المغرب فشل و تعمقت أزمة التعليم بعد أن يكون أبناء المغاربة في الشارع بلا تكوين قوي و يد عاملة رخيصة لمن يريد استغلالها وستتعمق الفوارق مع تكاثر اللصوص و المجرمين و المتشددين لان الجهل عار والجهل سيؤدي إلى تعقيد الأمور.
طاب يومكم
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6 - يتبع الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:26
لاصلاح التعليم يجب استقدام اليابان والكوريتين والمانيا وبريطنيا وكندا والصين. اما الامازيغية والتمكن من اللغات مجرد خدعة وصهد الصيف والخيال المغربي، من قرر هذا ياترى؟البنك الدولي أو المخزن
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7 - وجدي الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:26
Pour appliquer cette loi il faut vraiment formater le peuple marocain et tout le corps enseignent. Il est plein de virus. Il faut rendre compte a la femme qui a quitté le
foyer pour chercher un morceau de pain, l'instituteur qui a perdu les pédales en classe, l'imam qui ne joue aucun r rôle éducatif a la mosquée et le policier qui a perdu contrôle du boulevard. Avant c'etait ces gens qui reignaient.
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8 - مغربي الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:27
والله مافهمت شي حاجة لي فهم يفهمني
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9 - أستاذة الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:29
كثرة المفاهيم و المصطلحات...و مدرسة لقمان ستظل على حالها
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10 - البقاء لله الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:29
رحم الله تعليمنا منذ زمان دفناه.اما الاصلاح فنحن مند عدة عقود ونحن نسمع كلمة الأصلاح فسيكون مصيره كمصير جميع الاصلاحات التي بائت بالفشل.
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11 - سفرتح الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:31
ها مجانية التعليم ا السادة الأساتذة المتعاقدين
اوا اشمن شعار غتهزو دابا
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12 - سعيد الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:33
 أيضاً تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وإعادة تنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وإقامة الجسور بين مكوناتها.
فهم تسطا أهلا بكم في المُغَرِّب
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13 - داوية وصافي الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:33
"تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل الباكالوريا متقناً للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكناً من لغتين أجنبيتين على الأقل."
نعم .. أنه الخيال العلمي
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14 - Rahmouni الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:34
خطة جيدة يجب الاسراع بتنزيلها بعا عن المزايدات السياسية. لكن السؤال الأبرز في طريقة التنزيل. اتمنى ان تكون مختلفة عن سابقتها وملزمة للجميع حتى لا تبقى حبر على ورق. انشر هسبريس
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15 - يكفيني فيك يكفون الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:34
وسيُطبق هذا القانون الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، لتنضاف إلى برامج إصلاح سابقة باءت بالفشل.
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16 - أمي ماقرتشي الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:34
الى التعليق رقم واحد المنظومة هي تعليم ممارسة الجنس في بلاد المسلمين!
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17 - أبكم يتكلم الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:34
حرام ان نتحدث عن التناوب اللغوي ونقصد به الفرنسية التي هي تتناوب ولا زالت مع نفسها،،، لماذا لا يكون التناوب بين لغات عدة مثل الصينية والهندية ، وبعد 15 او 20 سنة نبدل إلى اليابانية والبرتغالية وهكذا ... عليكم بالله، الا تفهمون ان التبادل اللغوي الصحيح والحقيقي هو ما يكون بين اللغتين الرسميتين في المغرب ، ام اننا مجهولو بل عديمو الاصل لغويا، هل خلقنا حيوانات غير ناطقة، أي بدون لغة إلى ان اتت فرنسا الطيبة مشكورة، فلقنتنا لغة بدونها لكنّا بُكْما؟؟.!.
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18 - عبدو الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:40
خزعبلات مع زعلوكة بمطيشة حامضة
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19 - علي الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:41
المسألة أسهل في التعليم العمومي خاصة الابتدائي .
أستاذ اللغة الفرنسية يُدرس اللغة الفرنسية + الرياضيات + النشاط العلمي .
أستاذ اللغة العربية يدرس اللغة العربية + التربية الإسلامية + الاجتماعيات + التربية التشكيلية + التربية البذنية
و ها مريضنا ما عندو باس .
أصلا الثقل كله كان على أستاذ اللغة العربية الذي يدرس موادا أكثر من أستاذ الفرنسية . هذا الاقتراح سيخفف العبء على أستاذ اللغة العربية ليتفرغ أكثر للمواد الأدبية و الدينية و الاجتماعية و مواد التفتح و الرياضة و أنشطة المسرح و الأناشيد و في نفس الوقت أستاذ الفرنسية يستغل النشاط العلمي لإغناء الرصيد اللغوي الفرنسي للتلميذ و يدعم التواصل و التعبير بالفرنسية الذي عادة ما يكون ضعيفا في المرب كله .
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20 - فضولي الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:43
ا لى صاحب التعليق رقم 1 اقسم لك يا اخي ان واضعي هذا القانون انفسهم لم يفهموا شيءا ..بالاحر ى ان نفهم انت وانا ..هذه هي سياسة الطلاسيم التي لا يفهمها الا الجن...
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21 - Abdel الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:44
مستندة على ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى... على من تضحكون ؟؟؟؟؟
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22 - عبدالقادر الحدوشي الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:45
كانت فرنسا دائما سخية على لغتها بالفرنكات اما الآن، فسخاؤها سوف يكون بالأورو كي نبقى في فلكها داءما ندوروا... فهمت شي حاجة يا مورو!!!
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23 - Pourquoi الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:50
لماذا تعطى كل هذه الأهمية للغة الأجنبية الميتة أو ما يسمى اللغة العربية! العربية و الفساد هما من خرب المغرب. العربية لا تاتي إلا بالجهل , التخلف, الأرهاب, العنصرية.. الشعب المغربي قال لا للعربية..
Le dialecte Arabe de About jahl est la cause de tous nos problemes
.
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24 - أحمد الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:51
الى صاحب التعليق رقم ١
ما حدك مافهمتي والوا معناه راك فهمتي كلشي
لانه كون قلتي راني فهمت معناه مافهمتي والو
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25 - تربوي قديم الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:52
الأمم المتطورة تركز على تدريس ناشئتها المعارف والمعلومات وتكوينهم على القيم بلغة أولغتين على أكثر تقدير لأن تعليم لغات متعددة يشوش على ذهن الطفل ويجعله لايركز على الأشياء بل على الكلمات ..تعلمه للغة واحدة يعادل في مجهوده ووقته تعلم علم من العلوم وإتقانه فضلا عن أن الذي يتعلم لغات متعددة لايتقن التواصل كمن يركز على لغة أو لغتين وهذا يؤثر على تحصيله للمعارف والعلوم عن طريق هذه اللغة أو تلك ..يخيل إلي أن غاية تعليمنا ليس تخريج خبراء وتقنيي معرفة مختصين متعمقين في هذا العلم أو ذاك بل تخريج مرشدين سياحيين يتقنون لغات متعددة يستوجبها عملهم أو أن إتقان التلميذ المغربي للغات متعددة أربع لغات سيجعله يفكر في المشترك بينها أي في الظواهر اللغوية فيكثر لدينا الألسنيون ..ولاحول ولاقوة إلا بالله
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26 - مغترب الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:56
حسب منابر اعلامية عديدة فان الحكومة المغربية فضلا على مجانية التعليم خصصت مبالغ مالية للاسر المعوزة لتشجيعها على عدم حرمان ابنائها من التمدرس كما توزع حقائب مدرسية تشمل جميع المستلزمات الدراسية على التلاميذ الفقراء عند بداية كل موسم دراسي يقال ان العدد تجاوز مليون محفظة كما توفر عدد من الداخليات لايواء التلاميذ على مستوى المملكة الله يرحم الوالدين هل هذا صحيح تم لماذايروج البعض فكرة ان الحكومة الغت مجانية التعليم . الله يرحم الوالدين ليفاهم يفهمن اين هو الاتجاه المخطئ.
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27 - مجبوري الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:56
أنا سأوضح لك مغزى هذا المقال ملخص في أكاديب أولا أنفتاخ على لغات وهي لغة واحدة لغة ماما فرنسا ثانيا التأهيل المهني سيخلق فرص عمل وهذا مجرد بهتان وتالثا مسألة مجانية تعليم هي أكبر كدبة كل هذه الأكاذيب هي تمشي في طريق نحو طمس الهوية العربية وخلق نوع من عرنسية لتنتج شباب فارغ يمكن تدجينه وتجنيده أما شباب الطبقة المخملية فهم أوصياء على مجنذين
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28 - المصطفى المعطاوي- الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:56
وحتى إن اللغة الفقهية للقرون الوسطى ولغة كتب الصوفية بما فيها الطواسين قد يسعف العقل إدراكها بعد جهد جهيد إلا أن هذه اللغة فاقت معجون الخشب حيث لا فهم ولا معنى ولا جديد ولا غاية...وهم يحزنون
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29 - maghribi qohhh الأربعاء 28 غشت 2019 - 19:57
وبهذه المناسبة الجميلة نزف الى جبهة مناصرة العربية بالفشل خاصة من يبحث على الظهور للرجوع للمنصب ..لكن هيهات هيهات لن ننسى انه نعثنا بالكراد ولن ننسى استهدافه لأرزاقنا ..نعم للعربية والأمازيغية كلغتين رسميتين ونعم لتدريس العلوم باللغات الأجنبية لأبناء الفقراء..لأن معظم أعضاء الجبهة يدرسون أبناءهم في المعاهد الأجنبية ..
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30 - mmmes الأربعاء 28 غشت 2019 - 20:00
فعلا لا يفهم شيء وأظن حتى من وضعه وصوت عليه لم يفهمو المشاكل الحقيقية للتعليم بالمغرب كان الله في عون المدرسين والتلاميذ وأسرهم كذلك
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31 - طالب الأربعاء 28 غشت 2019 - 20:02
تخربيق.....إلا بغيتو التعليم يزيد لقدام خاصو يكون لغة وحدة من الابتدائي وخاص يكون اهتمام كبير بزاف بهاد اللغة باش التلميذ يكون يهضر بها بطلاقة باش يفهم شنو كيقرا وميكونش عندو مشكل فالثانوي لفوق...
أما الترقيع معندنا منديرو بيه...قالك التعليم متعدد اللغات ههههه
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