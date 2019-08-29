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- فاجعة "ملعب تزيرت" تجلب الغضب العارم على السلطات في تارودانت - (55)
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كُتّاب وآراء
فاجعة "ملعب تزيرت" تجلب الغضب العارم على السلطات في تارودانت
هل كان بالإمكان أن ينجو الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم، مساء أمس الأربعاء، جراء السيول الجارفة التي باغتت عشرات الأشخاص في "ملعب تزيرت" لكرة القدم وسط وادٍ نواحي تارودانت؟ هل قامت الجهات المعنية ببث نشرات إنذارية تُخبر الناس باحتمال وقوع فيضانات؟ وهل قامت السلطات بدورها في تبليغ هذه التحذيرات إلى المواطنين؟
هذه الأسئلة وأخرى حضرت بقوة، طيلة مساء أمس وصباح اليوم الخميس، في النقاش الذي أعقب فاجعة ملعب تزيرت نواحي تارودانت، حيث وُجّهت انتقادات لاذعة إلى السلطات المحلية لعدم إخبارها المواطنين باحتمال وقوع فيضانات؛ بل أكثر من ذلك فقد تم إرسال عنصر للقوات المساعدة إلى عين المكان من أجل السهر على تنظيم أجواء إجراء مباراة كرة القدم التي جذبت الناس إلى عين المكان، ما يعني أنها كانت على علم بتجمّعهم هناك.
مواطنون آخرون وجهوا انتقادات إلى مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، محمّلين إياها مسؤولية عدم بث نشرات إنذارية لتحذير سكان المناطق المهددة بالفيضانات؛ لكن الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قال إنّ هذه الأخيرة قامت بواجبها على أكمل وجه، وأصدرت نشرة إنذارية منذ الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأربعاء، حذرت فيها من احتمال هطول زخات رعدية قوية تعقبها سيول.
وأوضح يوعابد أنّ مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بعثت النشرة الإنذارية إلى السلطات في المناطق المفترض أن تشهد زخات رعدية وسيولا، وجميعَ المعلومات المتعلقة بحالة الطقس في تلك المناطق.
في المقابل، قال عادل أداسكو، الفاعل الجمعوي الذي كان موجودا في المناطق التي شهدت فيضانات، إنّ السلطات لم تخبر المواطنين باحتمال هطول زخات رعدية ووقوع فيضانات، مضيفا: "هناك فيديوهات توثق وجود عناصر من القوات المساعدة بمحاذاة الملعب الذي شهد الفاجعة، دون قيامهم بإشعار المواطنين بالخطر المحدق بهم".
وجود عناصر القوات المساعدة في المكان الذي داهمته السيول الجارفة، وأفقدتهم سيارة الخدمة التي جاؤوا على متنها، على الرغم من بث مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نشرة إنذارية قبل أزيد من ستّ ساعات من وقوع الفاجعة، يطرح سؤال مدى وجود تنسيق بين السلطات وأعوانها، المفترض أن يكونوا صلة وصْل بينها وبين المواطنين.
وفي الوقت الذي ما زالت ردود أفعال المواطنين الغاضبة تنهال على الجهات المسؤولة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أجّجتْها المشاهد الصادمة الت وثقتها عدسات الهواتف المحمولة بالصوت والصورة، لمجموعة من الأشخاص الذين جرفتهم المياه وسط وادي إمي نْتيارت، بعدما كانوا يتابعون مباراة لكرة القدم، فإنّ مناطق أخرى ستشهد زخات رعدية اليوم الخميس، حسب توقعات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.
ووفق إفادة الحسين يوعابد لجريدة هسبريس الإلكترونية فإنّ المناطق المحتمل أن تشهد هطول زخات رعدية، ابتداء من بعد زوال اليوم الخميس وإلى غاية منتصف الليل، هي شيشاوة ومراكش والرحامنة والحوز وتارودانت وورزازات وتنغير وأزيلال وبني ملال وميدلت.
وتعود أسباب هطول الزخات الرعدية في فصل الصيف بمناطقَ معينة، حسب المعلومات التي أفاد بها يوعابد، إلى مجموعة من العوامل؛ من بينها أنّ حرارة الأجواء السفلى التي تشهد ارتفاعا في فصل الصيف، خاصة في المناطق المرتفعة، تساعد على صعود الهواء المحمّل بالرطوبة إلى الأجواء العليا، وهو ما يؤدي إلى تكاثف سريع للسُّحب تنجم عنه زخات رعدية.
ودعا رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المواطنين إلى التعاطي مع النشرات الإنذارية التي تبثها المديرية بأقصى درجات الجدّية، والحرص على الاطلاع على توقعات الأحوال الجوية باستمرار.
جدير بالذكر أنّ السيول الجارفة التي شهدتها بلدة إمي نتيارت بدائرة إغرم نواحي تارودانت قد أودت بحياة سبعة أشخاص؛ منهم ستة مُسنّين وشاب واحد، وجرْح شخص آخر جرى إنقاذه، في حين لا يزال البحث جاريا عن شخص آخرَ مفقود، حسب إفادات السلطات المحلية لإقليم تارودانت.
ووسط أجواء الحزن المخيّمة على بلدة إمي نتيارت جراء فقْدها لسبعة من أبنائها، فإنّ المناطق التي غمرتها السيول أمس الخميس بجماعة إغرم إقليم تارودانت ما زالت تعيش وسط العزلة بعد انقطاع الطرق، وتغرق في وحْل السيول، حسب إفادة عادل أداسكو، الذي أضاف أنّ المناطق التي داهمتها السيول أصبحت منكوبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
فمن أمر ووافق على تشييد هذا الملعب على حافة الوادي
اشكالية السلطات المحلية :
عندما يتدخلون لمنع نشاط او تهديم منزل آيل للسقوط او اكواخ كارثية على الصحة العامة فانهم يتعرضون للاحتجال بل للرجم بالحجارة احيانا .
هدا وسيتكفل الملك كالعادة بمصاريف العزاء والدفن
رحم الله الضحايا وتقبلهم عنده قبولا حسنا . اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
ان لله وانا اليه راجعون.
أولا نسأل الله أن يرحم الموتى ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان
ثانيا الكارثة وقعت والناس تبحث عن المسؤول وهدا أكبر جهل فبدل العناء غي إيجاد المسؤول عن الكارثة الأجدى أخد العبرة مما وقع وعدم تكرار الخطأ الفادح الدي يقع لمعظم الناس وتهاون السلطات في السماح بإقامة مساكن أو مرافق رياضية على طريق الوديان كما أن المواطنين ملزمين بأخد تحديرات مسؤولي الأرصاد الجوية بكل جدية وعدم الاستهتار بها وكدلك على السلطات القيام بواجبها في إعلام الساكنة بهده التحديرات خصوصا أن وسائل التواصل أصبحت متوفرة لدى أغلب الناس
العقلية ديال شي ناس عارفين يصوروا وما عارفين يقلبوا الطقس في نفس الهاتف
يمكنني في أية لحظة أن أعرف المطر الذي قد يهطل على الجزائر العاصمة من خلال برامج الهاتف المحمول
كثير من المغاربة يريدون تغطية جهلهم وفشلهم بنقد الوزارة أو السلطة أو...
وتناسوا الخطأ الأكبر وهو اتخاذ مجرى الوادي ملعبا...
انتقدوا الى يوم القيامة...فهذا السلوك يترككم تنعمون بالتخلف والجهل المركب
et non fiables méme a très court terme
si tu compte sur ces prévisions tu va devenir un grand monteur
point a la ligne
الصور تبين الطريق مبنية على التراب معناه الغش ونهب الأموال والمواطن البسيط يدفع. الا تستحيون ايها المسؤولون.
اين المحاسبة والعقاب هنا يجب تطبيقهما وفورا أينما كان صاحب الخطأ يجب احظاره ومحاكمته واسترجاع الأموال التي نهبها ليتمتع بها هو وأهله في الوقت الذي يدفن ضحايا أبرياء لا ذنب لهم .
لكن على جميع المواطنات والمواطنين التعامل بجدية تامة مع أي تحذير كيفما كان نوعه، وكفى من التهاون واللامبالات....
لقد بات من الضروري أن تخصص جميع الجماعات الترابية في كافة المناطق من ميزانياتها ، مبلغا من أجل شراء المعدات الضرورية للإنقاد ومنها على الأقل زورقا مطاطيا ومختصا في هذا المجال، بغض النظر عن الطبيعة الجغرافية للجماعة.
عند بناء أية منشأة عمومية ينبغي الأخد بعين جميع المخاطر المحتملة؛
كما أرجو من جميع الإخوة والأخوات المغاربة المزيد من الحيطة والحذر خلال حياتهم اليومية فكل شيء ممكن أن يتحول من بساطة وتهورإلى كارثة.
مزيدا من اليقضة والحدر، وليحفظ الله الجميع، والسلام
* فلا أمان في أي نشاط أو شغل أو سكن في المنحدرات ،
والأودية أو سفوح الجبال ، في مجاري المياه القارة
والموسمية .
* في مثل هذه الأحداث ، الكل يتحمل المسؤولية من
ساكنة و سلطات محلية . من أعطى الرخص للبناء
والتشييد أو الشغل في نقاط معرضة للخطر ؟
هادا حال الدول التي يسود فيها الفساد المالي و السياسي و انعدام المسؤولية و المحاسبة
لاحول و لا قوة الا بالله
على الجامعة والدولة تحمل مسؤوليتها و كل اافاعلين في كرة القدم
ختى الحماهير يجب ان تقف دقيقة صمت او قراؤة الفاتحة على هدا الحمهور النضيفو
انا لله وانا اليه راجعون
اما من خلال التحليل التشخيصي فهذا الملعب من اصله لا يجوز أن يكون في ذلك المكان المحفظ من طرف الوادي .
ثاني حاجة هناك فيديو يبين مدى اهمال خطورة الوادي في تلك اللحظة و تعنت البعض للبقاء فوق المنصة للفرجة . و هذا هو الخطأ الكبير الذي نقوم به كلنا فقد عشت تلك اللحظة في واد بجانبنا كنت اتفرج في الواد مع الغروب مرت مياهه فوق القنطرة فجاء صاحب سيارة يريد ان يقترب ليشاهده عن قرب فشغل الإنارة و بقي في سيارته يشاهد المياه كيف تتجاذب لكن كان لا يعلم ان هناك واد اخر في الطريق فغمرت المياه السيارة و هرب السائق من سيارته حيت نجى بأعجوبة . لهذا انصح المتهورين ان النهر و البحر من قوة الله حتى ان قصة نوح تبين مدى قوة القدرة الإلهية .
و اعود للترحم على هؤلاء و ندعو لهم بالمغفرة و من الواجب محاسبة من بنى ذلك الملعب الذي يعتبر مصيدة للشباب و الحمد لله ان العدد اقتصر في القليل فلو جاء على بغتة لساق الاطفال و النساء و الشيوخ . و ندعو الله ان يقوي عائلتهم بالصبر . تحياتي
لا نريد زيارتك يا ساجد انت لا تسجد الا الدراهم ولا يهمك لا أبناء منطقتك ولا أبناء الوطن بصفة عامة .
انت من اصحاب المصالح الخاصة ارحل ارحل ارحل.