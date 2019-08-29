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الرئيسية | مجتمع | فاجعة "ملعب تزيرت" تجلب الغضب العارم على السلطات في تارودانت

فاجعة "ملعب تزيرت" تجلب الغضب العارم على السلطات في تارودانت

فاجعة "ملعب تزيرت" تجلب الغضب العارم على السلطات في تارودانت
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 29 غشت 2019 - 13:00

هل كان بالإمكان أن ينجو الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم، مساء أمس الأربعاء، جراء السيول الجارفة التي باغتت عشرات الأشخاص في "ملعب تزيرت" لكرة القدم وسط وادٍ نواحي تارودانت؟ هل قامت الجهات المعنية ببث نشرات إنذارية تُخبر الناس باحتمال وقوع فيضانات؟ وهل قامت السلطات بدورها في تبليغ هذه التحذيرات إلى المواطنين؟

هذه الأسئلة وأخرى حضرت بقوة، طيلة مساء أمس وصباح اليوم الخميس، في النقاش الذي أعقب فاجعة ملعب تزيرت نواحي تارودانت، حيث وُجّهت انتقادات لاذعة إلى السلطات المحلية لعدم إخبارها المواطنين باحتمال وقوع فيضانات؛ بل أكثر من ذلك فقد تم إرسال عنصر للقوات المساعدة إلى عين المكان من أجل السهر على تنظيم أجواء إجراء مباراة كرة القدم التي جذبت الناس إلى عين المكان، ما يعني أنها كانت على علم بتجمّعهم هناك.

مواطنون آخرون وجهوا انتقادات إلى مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، محمّلين إياها مسؤولية عدم بث نشرات إنذارية لتحذير سكان المناطق المهددة بالفيضانات؛ لكن الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، قال إنّ هذه الأخيرة قامت بواجبها على أكمل وجه، وأصدرت نشرة إنذارية منذ الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأربعاء، حذرت فيها من احتمال هطول زخات رعدية قوية تعقبها سيول.

وأوضح يوعابد أنّ مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بعثت النشرة الإنذارية إلى السلطات في المناطق المفترض أن تشهد زخات رعدية وسيولا، وجميعَ المعلومات المتعلقة بحالة الطقس في تلك المناطق.

في المقابل، قال عادل أداسكو، الفاعل الجمعوي الذي كان موجودا في المناطق التي شهدت فيضانات، إنّ السلطات لم تخبر المواطنين باحتمال هطول زخات رعدية ووقوع فيضانات، مضيفا: "هناك فيديوهات توثق وجود عناصر من القوات المساعدة بمحاذاة الملعب الذي شهد الفاجعة، دون قيامهم بإشعار المواطنين بالخطر المحدق بهم".

وجود عناصر القوات المساعدة في المكان الذي داهمته السيول الجارفة، وأفقدتهم سيارة الخدمة التي جاؤوا على متنها، على الرغم من بث مديرية الأرصاد الجوية الوطنية نشرة إنذارية قبل أزيد من ستّ ساعات من وقوع الفاجعة، يطرح سؤال مدى وجود تنسيق بين السلطات وأعوانها، المفترض أن يكونوا صلة وصْل بينها وبين المواطنين.

وفي الوقت الذي ما زالت ردود أفعال المواطنين الغاضبة تنهال على الجهات المسؤولة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أجّجتْها المشاهد الصادمة الت وثقتها عدسات الهواتف المحمولة بالصوت والصورة، لمجموعة من الأشخاص الذين جرفتهم المياه وسط وادي إمي نْتيارت، بعدما كانوا يتابعون مباراة لكرة القدم، فإنّ مناطق أخرى ستشهد زخات رعدية اليوم الخميس، حسب توقعات مديرية الأرصاد الجوية الوطنية.

ووفق إفادة الحسين يوعابد لجريدة هسبريس الإلكترونية فإنّ المناطق المحتمل أن تشهد هطول زخات رعدية، ابتداء من بعد زوال اليوم الخميس وإلى غاية منتصف الليل، هي شيشاوة ومراكش والرحامنة والحوز وتارودانت وورزازات وتنغير وأزيلال وبني ملال وميدلت.

وتعود أسباب هطول الزخات الرعدية في فصل الصيف بمناطقَ معينة، حسب المعلومات التي أفاد بها يوعابد، إلى مجموعة من العوامل؛ من بينها أنّ حرارة الأجواء السفلى التي تشهد ارتفاعا في فصل الصيف، خاصة في المناطق المرتفعة، تساعد على صعود الهواء المحمّل بالرطوبة إلى الأجواء العليا، وهو ما يؤدي إلى تكاثف سريع للسُّحب تنجم عنه زخات رعدية.

ودعا رئيس مصلحة التواصل بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المواطنين إلى التعاطي مع النشرات الإنذارية التي تبثها المديرية بأقصى درجات الجدّية، والحرص على الاطلاع على توقعات الأحوال الجوية باستمرار.

جدير بالذكر أنّ السيول الجارفة التي شهدتها بلدة إمي نتيارت بدائرة إغرم نواحي تارودانت قد أودت بحياة سبعة أشخاص؛ منهم ستة مُسنّين وشاب واحد، وجرْح شخص آخر جرى إنقاذه، في حين لا يزال البحث جاريا عن شخص آخرَ مفقود، حسب إفادات السلطات المحلية لإقليم تارودانت.

ووسط أجواء الحزن المخيّمة على بلدة إمي نتيارت جراء فقْدها لسبعة من أبنائها، فإنّ المناطق التي غمرتها السيول أمس الخميس بجماعة إغرم إقليم تارودانت ما زالت تعيش وسط العزلة بعد انقطاع الطرق، وتغرق في وحْل السيول، حسب إفادة عادل أداسكو، الذي أضاف أنّ المناطق التي داهمتها السيول أصبحت منكوبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - ولد الواد الخميس 29 غشت 2019 - 13:08
عجيب امر المسؤولين في هذه المنطقة الذين سمحوا ببناء ملعب في الوادي و المعروف انه لا ينسى طريقه....
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129
2 - خالد الخميس 29 غشت 2019 - 13:09
الناس ينشرون ما شاؤوا. المديرية للأرصاد الجوية نشرت إنذارات في الأماكن الممكن أن تكون فيها زخات رعدية ولكن أكثر الناس لا يعطون أهمية كبرى لهاته الإنذارات ولكن عندما تقع الفاجعة الكل يريد أن يحمل المسؤولية للقاء مين على الشأن المحلي.
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-36
3 - BAT MAN الخميس 29 غشت 2019 - 13:14
أقل من الإستفادة الجماعية والمحاسبة للمجلس والإطفائيين والعامل وكل من له علاقة ببناء الملعب في مكان خطير وتأخر الإنقاذ أل شيء الإستقالة والمسائلة
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39
4 - مصطفى ع الخميس 29 غشت 2019 - 13:14
الموت في كل مكان و في كل آن، حوادث السير تحصد الأرواح بالجملة، جرائم القتل في تزايد و بوحشية، فيضانات تزهق الأرواح في تانية ... لا أحس بالأمن فيك يا وطني
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47
5 - abderrahim الخميس 29 غشت 2019 - 13:15
هل يفتح تحقيق في هذه المفاجئة التي ضحيتها أناس لا ذنب لهم سوى ذهابهم لمشاهدة مقابلة في كرة القدم و تشجيع فريقهم أم أن القضية ستمر مرور الكرام
فمن أمر ووافق على تشييد هذا الملعب على حافة الوادي
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40
6 - Allal الخميس 29 غشت 2019 - 13:16
رحم الله الجميع وألهم ذويهم الصبر والسلوان. هذا درس للجماعة المحلية يجب أن يستوعب وهذا مثال آخر على أن في المغرب جهات نافعة يرتادها علية القوم وأخرى مهمشة وهشة يعيش أبناؤها الحرمان بجميع أشكاله.
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9
7 - noureddine الخميس 29 غشت 2019 - 13:18
لدينا افضل حكومة في العالم .
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13
8 - عبدالالاه الخميس 29 غشت 2019 - 13:19
رحمة الله على الضحايا و صبرا جميلا لأهاليهم.
اشكالية السلطات المحلية :
عندما يتدخلون لمنع نشاط او تهديم منزل آيل للسقوط او اكواخ كارثية على الصحة العامة فانهم يتعرضون للاحتجال بل للرجم بالحجارة احيانا .
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19
9 - حسن الخميس 29 غشت 2019 - 13:21
اسي خالد المسوولية ديال اللي عطا الرخصة لبناء الملعب وسط الواد والمعروف ان الواد يرجع لمكانو ولو قرن من الزمان رحمة الله على الضحايا والشفاء للمصابين حسبنا الله ونعم الوكيل في المسوؤلين
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30
10 - راي قانوني الخميس 29 غشت 2019 - 13:21
كيف تم السماح بإقامة ملعب و مرافق رياضية بمجرى الواد والسيول، فهكذا منطقة ممنوع فيها البناء بالنظر إلى قوانين التعمير وقانون الماء ؟
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25
11 - Samir الخميس 29 غشت 2019 - 13:23
التحذيرات يجب أن توجه إلى الهواتف المحمولة وليس الإذاعة والتلفزة لأن غالبية الناس لم تعد تشاهد التلفاز فهي تشاهد كل شيء عبر هاتفها،يجب إرسال رسالة تحذير للهواتف المحمولة وكفى إهمال بارواح الناس
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26
12 - لمتوني الخميس 29 غشت 2019 - 13:23
المرب لا يتعلم من الماسي التي تصيب الشعب فاجعة الطفلة هبة تم الان فاجعة تارودانت وقبلها عشرات الفواجع بغينا شي فاجعة تصيب الحكومة والوزراء والبرلمانيين المغرب غير مهيء لاي شئء
هدا وسيتكفل الملك كالعادة بمصاريف العزاء والدفن
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9
13 - مغربي مقهور الخميس 29 غشت 2019 - 13:23
اين هم هؤلاء البرلمانيين اين الوزارة اين الجماعة حتى يبنى ملعب في وسط الواد. اين هي المراقبة. انهم منشغلين فيما يهمهم و يهم أبناءهم و أقاربهم والشعب يدفع الثمن. حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم. اننا نجني نتائج استهتارهم بالمسؤوليات من تجويع وتشريد و الآن من ضحايا
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7
14 - أيت السجعي الخميس 29 غشت 2019 - 13:23
هذه الكارثة ليست الأولى من نوعها والسبب فيها واضح وضوح الشمس في كبد النهار . يا سادة يتضح من الصورة ان مكان بناء الملعب وسط مجرى الماء هو السبب الرئيسي والمباشر في الكارثة . ترى من المسؤول؟ واين هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
رحم الله الضحايا وتقبلهم عنده قبولا حسنا . اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
ان لله وانا اليه راجعون.
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8
15 - Hassan Dima الخميس 29 غشت 2019 - 13:24
إلى خالد واش إجباري على الناس تشوف التلفاز أنا براسي أكثر من 10 سنين لم أعد أشاهـده وهـو موجود في منزلي وليس گل الناس لديهـم تلفاز وحتى إن وجد ربما لن ينتبهـو للنشرة السؤال المهـم من هـو ذالك المقاول الذي بنى الملعب و مگتب الدراسات هـذه گارثة وجب معاقبة الگل
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12
16 - عبدالله الخميس 29 غشت 2019 - 13:24
بسم الله الرحمان الرحيم
أولا نسأل الله أن يرحم الموتى ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان
ثانيا الكارثة وقعت والناس تبحث عن المسؤول وهدا أكبر جهل فبدل العناء غي إيجاد المسؤول عن الكارثة الأجدى أخد العبرة مما وقع وعدم تكرار الخطأ الفادح الدي يقع لمعظم الناس وتهاون السلطات في السماح بإقامة مساكن أو مرافق رياضية على طريق الوديان كما أن المواطنين ملزمين بأخد تحديرات مسؤولي الأرصاد الجوية بكل جدية وعدم الاستهتار بها وكدلك على السلطات القيام بواجبها في إعلام الساكنة بهده التحديرات خصوصا أن وسائل التواصل أصبحت متوفرة لدى أغلب الناس
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1
17 - عبد المولى ادريس الخميس 29 غشت 2019 - 13:25
حكومة العثماني تناقش الحقائب الوزارية و المناصب ... و لي بغا يموت يموت .... -
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11
18 - اسماعيل الأدوزي الخميس 29 غشت 2019 - 13:25
أحوال الأرصاد الجوية موجودة في الهواتف المحمولة التي تم بها التصوير
العقلية ديال شي ناس عارفين يصوروا وما عارفين يقلبوا الطقس في نفس الهاتف
يمكنني في أية لحظة أن أعرف المطر الذي قد يهطل على الجزائر العاصمة من خلال برامج الهاتف المحمول
كثير من المغاربة يريدون تغطية جهلهم وفشلهم بنقد الوزارة أو السلطة أو...
وتناسوا الخطأ الأكبر وهو اتخاذ مجرى الوادي ملعبا...
انتقدوا الى يوم القيامة...فهذا السلوك يترككم تنعمون بالتخلف والجهل المركب
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9
19 - youssef الخميس 29 غشت 2019 - 13:26
Arrêtez de blâmer le gouvernement pour rien ... nous les marocains nous sommes soit ignorants ou avons la tête dure nous écoutons personne et nous aimons Fawda/anarchie pour profiter de système .... quand on récolte la tempête à cause de notre négligence on cherche klk1 à qui blâmer pour nos erreurs ( maladie de la Stacause ) ... nous n’écoutons pas les appels à la rigueur à l’éthique à la conformité ... Penses-tu qu’on va écouter un avertissement de sécurité ???!! A méditer .
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0
20 - مغربي الخميس 29 غشت 2019 - 13:27
من شاهد الفيديو سيلاحض ان الملعب مشيد وسط الواد !!!؟ يجب محاسبة كل المسؤولين على هده الفاجعة وكفى من الاستهتار بحياة المغاربة. رحم الله الجميع
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9
21 - المهدي الخميس 29 غشت 2019 - 13:28
هناك مواطن من أبناء المنطقة يدعى أشنيض نشر منذ شهور تدوينة على حسابه يستغرب فيها من بناء ملعب بجانب الواد ويتساءل : واش هاد الناس فكرو مزيان ؟ أعباد الله المنطقة معروفة بالعواصف والفيضانات وبناء ملعب هنا بالضبط سيؤدي الى كارثة .. انتهى كلام السيد أشنيض وأحييه على تحذيره الذي لم يؤخذ به للأسف رغم انه كان مؤدباً في تدوينته وهو يقول : واخا ماشي شغلي راه هاد الشي خطر .. هذا المواطن هو الأرصاد الجوية دبصّح ..
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13
22 - ايت الاجر حميد الخميس 29 غشت 2019 - 13:30
طاحت الصومعة علقوا الحجام متى تصبح المسؤولية مسؤولية يتحملها الجميع ؟ مسؤولون ومواطنون التقصير حاصل ومن الجميع عندما يتحمل الجميع مسؤولياته من زاوية موقعه إذذاك سنتمكن من تجنب الكوارث مهما كان نوعها ومصدرها وهمن كان المسؤول عنها طبيعة او بشرا كفى من أسلوب التراشق بالمسؤولية في موجهة الكوارث الطبيعة والبشرية نحن شعب يرمي دوما بالائمة على الآخر حيث لايوجه اللوم الى نفسه عندما يتأخر عن موعد القطار اوالطائرة او الحافلة او ان يكون على موعد مع محطة انتخابية.
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-1
23 - Abdelhak الخميس 29 غشت 2019 - 13:31
هذا البلد الحبيب أصبح فيه الموت كل ثانية بشتى أنواع الطرق. إلى أين ذاهب يا وطني إلى أين؟ من المسؤول على كل هذا؟
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3
24 - صابر عبد الصبور الخميس 29 غشت 2019 - 13:36
في المغرب السرعة في الانجاز يمكن تكون في استخلاص الضرائب ،في زيادة ساعة في سن قوانين تثقل كاهل المواطن كنظام التقاعد والتعاقد وتحرير الاسعار....اما اللي فيه مصلحة المواطن فانتظر حتى يفوت الأوان ،حادثة سير،اصلاح طريق،تشييد حي جامعي مدرسة ،مستشفى ،محاسبة مسؤول......
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4
25 - Achraf الخميس 29 غشت 2019 - 13:37
الكفار ارحم من المسؤولين المغاربة
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5
26 - paolo الخميس 29 غشت 2019 - 13:41
les prévisions météo au Maroc sont imprécises
et non fiables méme a très court terme
si tu compte sur ces prévisions tu va devenir un grand monteur
point a la ligne
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27 - عبدالرحيم الحمداوي الخميس 29 غشت 2019 - 13:41
السلطات المحلية تراقب البناء العشوائي فقط.اما مثل هذا الملعب العشوائي فلم تعره اهتماما.كان عليها أن تطالب بالدراسة التي تسبق اي مشروع.وبعقد الشراكة مع الوزارة الوصية.كل هذا لم يتم ووقعت الكارثة.
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4
28 - غيور على وطنه الخميس 29 غشت 2019 - 13:41
نحن المغاربة أرواحنا رخيصة ولا تساوي شيئا عند المسؤولين حسبنا الله ونعم الوكيل
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29 - Hdidan الخميس 29 غشت 2019 - 13:42
Et il te disent que on est meilleur que la France pff
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0
30 - سامي الخميس 29 غشت 2019 - 13:43
في هذه البلاد ارواح المواطنين لا تساوي شيء!!!! الاستهتار في كل المجالات و لا من يحرك ساكنا!!!! لم يعد العيش يحتمل في هته البلاد و الدليل ان الجميع يهاجر الفقراء و الأدمغة الجميع لا يطيق هته الظروف و انعدام الاهتمام بالمواطن!!! لا نساوي شيء هذه هي الخلاصة!!! الله ياخد الحق!!!
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1
31 - عمر كندا الخميس 29 غشت 2019 - 13:44
الله يرحم الموتى و يصبر الاهالي و الله يعفو على هد البلاد من المفسدين و الوصوليين....انا لي صعرني و اغضبني هو الناس عوض ما يتاصلو بالدرك و بالسلطات و المسؤولين و اي شخص ممكن يعمل شس حاجة فداك الوقت خصوصا لما بدا الواد يهجم على الملعب فالبداية ...الكل شاد التلفون و تايصور و تايغوت...و فالفيدوات و لا حد سمعناه تايتاصل.... راه التلفون معمول للاتصال ماشي للتصوير ...و علاش ما فكروش يصورو مباشر فصفحة تاع شي مسؤول و لا الجمارك ...اما الصراخ و التهويل و اكثر منها التصوير ما غاديش يرجع اللي ماتو الله يرحمهم...راه الدور ماشي غير تاع المسؤولين تا المواطنين خاصهم يساهم ماشي بتصوير و لكن يصدعو من له المسؤولية على الاقل عندهم دليل انه تم الاتصال به و تبليغه و لم يقم بشيء...
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32 - Mowatina الخميس 29 غشت 2019 - 13:46
المشكل ليس في الفيضانات فالسيل له مجراه الفاجعة هي بناء ملعب وسط الوادي.قوانين البناء و التعمير يمنع البناء وسط او محاداة الوديان.مخليين المشكل الحقيقي و شادين فالاحوال الجوية
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33 - مواطن الخميس 29 غشت 2019 - 13:46
الله يفظحك ملي يعمر السوق.مثال مغربي .
الصور تبين الطريق مبنية على التراب معناه الغش ونهب الأموال والمواطن البسيط يدفع. الا تستحيون ايها المسؤولون.
اين المحاسبة والعقاب هنا يجب تطبيقهما وفورا أينما كان صاحب الخطأ يجب احظاره ومحاكمته واسترجاع الأموال التي نهبها ليتمتع بها هو وأهله في الوقت الذي يدفن ضحايا أبرياء لا ذنب لهم .
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0
34 - مرزاق عبد الرحيم الخميس 29 غشت 2019 - 13:47
بسم الله الرحمان الرحيم: عزائنا واحد، ونطلب من العلي القدير أن يرحم من فقد في هذه الفاجعة الأليمة، وأن يصبر عائلاتهم.
لكن على جميع المواطنات والمواطنين التعامل بجدية تامة مع أي تحذير كيفما كان نوعه، وكفى من التهاون واللامبالات....
لقد بات من الضروري أن تخصص جميع الجماعات الترابية في كافة المناطق من ميزانياتها ، مبلغا من أجل شراء المعدات الضرورية للإنقاد ومنها على الأقل زورقا مطاطيا ومختصا في هذا المجال، بغض النظر عن الطبيعة الجغرافية للجماعة.
عند بناء أية منشأة عمومية ينبغي الأخد بعين جميع المخاطر المحتملة؛
كما أرجو من جميع الإخوة والأخوات المغاربة المزيد من الحيطة والحذر خلال حياتهم اليومية فكل شيء ممكن أن يتحول من بساطة وتهورإلى كارثة.
مزيدا من اليقضة والحدر، وليحفظ الله الجميع، والسلام
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35 - بشيري الخميس 29 غشت 2019 - 13:48
مهما تعرض سكان تادارت والشرف ورءساء المجلس لبلدية اكادير تصر شركة CGI التابعة للدولة على بناء عمارة في مجرى الواد مما يهدد سكان الأحياء المجاورة وكل طمعا في الربح ولو كان على حساب سلامة المواطنين
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0
36 - khd الخميس 29 غشت 2019 - 13:51
الموت واحد والأسباب متعددة ولكن احد الشه د قال بأن بعض النساء كانوا يصرخن وينبهن على من كان في الملعب او في المنصة بان الواد والسيول آتية ولكن لا أحد اخد صراخهن بالجد. وبقو فوق المنصة اما لي وا السيول الجارة او ضنا منهم بان المنصة قوية وسوف تحميهم من الموت المحقق. إذن ماذا يريد الناس من المسؤولين ان يفعلوا
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37 - بإمكان الإنسان الخميس 29 غشت 2019 - 13:51
* بإمكان الإنسان أن يتنبأ ويتوقع بمثل هذه الكوارث .
* فلا أمان في أي نشاط أو شغل أو سكن في المنحدرات ،
والأودية أو سفوح الجبال ، في مجاري المياه القارة
والموسمية .
* في مثل هذه الأحداث ، الكل يتحمل المسؤولية من
ساكنة و سلطات محلية . من أعطى الرخص للبناء
والتشييد أو الشغل في نقاط معرضة للخطر ؟
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38 - Hagen الخميس 29 غشت 2019 - 13:53
للاسف المغرب ليس دولة ولا يستحق وصف دولة، مزرعة بكل معنى الكلمة، الناس كتموت امام مراى ومسمع العالم. الله يكون في عون المغاربة.
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39 - انس الخميس 29 غشت 2019 - 13:54
كل دول العالم تتقدم وتزداد مدنها وقراها جمالا بقدر ما تتزايد أعداد سكانها وسياحها، إلا المغرب فهو البلد الوحيد الذي يتأخر عاما تلو الآخر ناهيك عن فقدانه لكل ما قد يجلب حب استطلاع السياح وذلك بسبب التخريب الممنهج والمدروس لكل معالمه الآثرية (تارة التدمير وتارة الترميم الخاطئ او المغشوش)، البناء على الشواطئ وسرقة رمالها، في المنتزهات الطبيعية، البناء العشوائي في السهول والأراضي الفلاحية، سرقة المياه الجوفية، القنص المفرط، الصيد الجائر بالمتفجرات والأشباك الممنوعة، استعمال المبيذات والمواد السامة في الفلاحة، تلويث الويدان والأنهار (انقراض تقريبا جميع أنواع الأسماك النهرية)،... السؤال هو إلى أين نحن ذاهبون؟ ولماذا سيأتي السياح إلى المغرب، لمشاهدة ماذا ولأكل ماذا؟ ... ربما لتوثيق بؤسنا وجهلنا وشماتتنا نحن الذين خربنا كل معالمنا وفوضنا أمرنا للصوص والجُهّل وأعداء الطبيعة والتقدم والازدهار والحب.... سلمنا البلاد إلى أعداء الانسانية.
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2
40 - بدوي الخميس 29 غشت 2019 - 13:59
انتظروا المزيد من الكوارث
هادا حال الدول التي يسود فيها الفساد المالي و السياسي و انعدام المسؤولية و المحاسبة
لاحول و لا قوة الا بالله
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2
41 - Omar الخميس 29 غشت 2019 - 14:01
كيف لالمغرب ان ينظم كاس العالم لكرة القدم و شعبه يموت بسبب الكورة.
على الجامعة والدولة تحمل مسؤوليتها و كل اافاعلين في كرة القدم
ختى الحماهير يجب ان تقف دقيقة صمت او قراؤة الفاتحة على هدا الحمهور النضيفو
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0
42 - Yassin benimellal الخميس 29 غشت 2019 - 14:01
,شاءت الاقدار ان تكون نهاية المباراة نهاية بعض الاشخاص سبحان الله.
انا لله وانا اليه راجعون
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0
43 - احمد الخميس 29 غشت 2019 - 14:03
الله يرحم من مات .
اما من خلال التحليل التشخيصي فهذا الملعب من اصله لا يجوز أن يكون في ذلك المكان المحفظ من طرف الوادي .
ثاني حاجة هناك فيديو يبين مدى اهمال خطورة الوادي في تلك اللحظة و تعنت البعض للبقاء فوق المنصة للفرجة . و هذا هو الخطأ الكبير الذي نقوم به كلنا فقد عشت تلك اللحظة في واد بجانبنا كنت اتفرج في الواد مع الغروب مرت مياهه فوق القنطرة فجاء صاحب سيارة يريد ان يقترب ليشاهده عن قرب فشغل الإنارة و بقي في سيارته يشاهد المياه كيف تتجاذب لكن كان لا يعلم ان هناك واد اخر في الطريق فغمرت المياه السيارة و هرب السائق من سيارته حيت نجى بأعجوبة . لهذا انصح المتهورين ان النهر و البحر من قوة الله حتى ان قصة نوح تبين مدى قوة القدرة الإلهية .
و اعود للترحم على هؤلاء و ندعو لهم بالمغفرة و من الواجب محاسبة من بنى ذلك الملعب الذي يعتبر مصيدة للشباب و الحمد لله ان العدد اقتصر في القليل فلو جاء على بغتة لساق الاطفال و النساء و الشيوخ . و ندعو الله ان يقوي عائلتهم بالصبر . تحياتي
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44 - Adam الخميس 29 غشت 2019 - 14:04
عجيب امر المغاربة لهم الوقت ليصوروا الفاجعة ولم يستطيعوا تقديم المساعدة ولو بأقل ما استطاعوا.
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45 - محمد الخميس 29 غشت 2019 - 14:04
أين كان المهندس المسؤول عن المشروع اين كانو نواب ورئيس الجماعة عند تصميم المشروع هل يعقل بناء ملعب وسط مجرى الواد ؟
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46 - موكادور الخميس 29 غشت 2019 - 14:06
حتى تهور الناس ساهم في الفاجعة فبدلا من أن يلوذوا بالفرار وتسلق الجبل والنجاة بانفسهم ارادوا أن يستمتعوا بفيضان الوادي ضنا منهم أن سطح البناية يحميهم متناسين بأن من قام ببناء الملعب وسط الواد لجأ أيضا إلى الغش في البناء وربما بنية هذه البناية مباشرة فوق الأرض دون أساس مما عجل في انجرافها رخم أن مجاري المياه لم تكن محسورة.
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47 - أرصاد جوية الخميس 29 غشت 2019 - 14:10
هذا النوع من السحب الركامية الرعدية يتكون في فترة أقل من نصف ساعة و قد يعطي سيول و فياضانات و يظهر جليا في صور رادارات الطقس و بالتالي فالتحذير يجب أن يكون سريعا من قبل مديرية الأرصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية كالوقاية المدنية و الدرك و إدارة الكوارث و الأزمات .
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48 - salah الخميس 29 غشت 2019 - 14:10
الله يرحم الموتى . ولكن أريد الإشارة إلى نقطة . هل يوجد متبرع في القبيلة أو الجماعة بقطعة أرضية لبناء ملعب كما يتم التبرع بقطعة للمسجد والمدرسة . لو تبرع أو باع مالك لقطعة أرضية للشباب بها لشيد بها الملعب وتجنبنا هذه الكارثة ولكن للأسف لا أحد يقدر قيمة هاذا الفعل كما يقدرون قيمة التبرع لبناء المسجد فحتى الملعب حسنة يا عباد الله .
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49 - ندى الخميس 29 غشت 2019 - 14:10
أنا لي بغاش يتفهم لي كيفاش سمحوا بإنشاء ملعب بجانب واد هادشي لي بغيت نفهم
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50 - عبو الخميس 29 غشت 2019 - 14:11
وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة
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51 - الحسين الخميس 29 غشت 2019 - 14:11
لقد تابعت الفيديو و وقع متل ما وقع لابن نوح ضنا منهم ان السيول لن تجرفهم كان لديهم الوقت الكافي للنجاة و لكنهم كانوا منشغلين بالتصوير و- لبوز- نسوا انفسهم. رحمهم الله
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52 - من تارودانت الخميس 29 غشت 2019 - 14:13
بلغنا خبر زيارة ساجد إلى المنطقة .
لا نريد زيارتك يا ساجد انت لا تسجد الا الدراهم ولا يهمك لا أبناء منطقتك ولا أبناء الوطن بصفة عامة .
انت من اصحاب المصالح الخاصة ارحل ارحل ارحل.
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53 - سعيد الخميس 29 غشت 2019 - 14:13
فاجعة ملعب تزيرت بجماعة تيارت اقليم تارودانت تعكس شيء واحد وهو غياب الدولة التام لا من ناحية ارتكاب جرم بنائه رغم تواجده فوق مجرى واد ولا من غياب تدابير وقائية مما حدث البارحة ، وعلى الضحايا رفع دعوى قضائية في وجه السلطات التي ساهمت في بنائه وفي هلاك ضحايا الفاجعة ..تغمضهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جنانه وتقبلهم شهداء وانا لله وانا اليه راجعون
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54 - سيمو الخميس 29 غشت 2019 - 14:15
الدولة مكرهتش يكون الشعب كامل في هاذك الملعب ودليل انا ولامسؤول تحرك لوكان هناك الاجانب لحضر ات داخالية وخارجية وزارت الاوقاف كم انت رخيص ايها المغربي
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55 - هشام الخميس 29 غشت 2019 - 14:16
ما فائدة القمر الصناعي الذي الذي أطلقه المغرب والميزانية الضخمة التي خصصت له ولا غير الاشهار
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56 - اسماعيل الخميس 29 غشت 2019 - 14:17
كل المسؤولية تتحملها الساكنة لا للالقاء اللوم على اي جهة اخرى
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