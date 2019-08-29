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الرئيسية | مجتمع | العثماني يصف "ضحايا تارودانت" بالشهداء ويتهم "تقلبات السماء"

العثماني يصف "ضحايا تارودانت" بالشهداء ويتهم "تقلبات السماء"

العثماني يصف "ضحايا تارودانت" بالشهداء ويتهم "تقلبات السماء"
هسبريس من الرباط
الخميس 29 غشت 2019 - 16:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن السلطات المعنية باشرت التحقيقات الضرورية لتحديد ما جرى إثر وفاة سبعة أشخاص أمس الأربعاء بسبب سيول جارفة اجتاحت منطقة بإقليم تارودانت.

وترحم العثماني، في افتتاح مجلس الحكومة اليوم الخميس، على ضحايا فاجعة الفيضانات، واصفاً إياهم بالشهداء، كما أشار إلى أن جميع السلطات المعنية معبأة للبحث عن المفقود المتبقي.

وتوفي سبعة أشخاص مساء أمس الأربعاء بسبب سيول اجتاحت منطقة تيزرت، نواحي تارودانت، وهم شاب يبلغ من العمر 17 سنة، و6 مسنين كانوا يتابعون مقابلة في كرة القدم، بين فريق ينتمي إلى الدوار وفريق دوار مجاور في إطار دوري محلي.

وأكد العثماني أن الجهات المعنية، وفور وقوع الحادث الأليم، باشرت التحقيقات الضرورية لتحديد ما جرى بالضبط، ولتحديد المسؤوليات، كما أعلن أن المجلس الحكومي ناقش التدابير والإجراءات الضروري اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الأحداث في مواقع أخرى.

ودعا رئيس الحكومة إلى اليقظة واتخاذ الاحتياطات، مطالباً جميع المتدخلين، من إدارات وجماعات محلية ومجتمع مدني ومواطنين، بالتعاون في ما بينهم لتفادي مثل هذه الحوادث، خصوصاً مع التقلبات المناخية التي تجعل بعضها غير منتظر.

وأضاف العثماني: "لا بد من رفع درجة اليقظة. ومن واجب جميع الإدارات والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين التعبئة والتعاون لنتفادى في المستقبل مثل هذه الحوادث الحزينة".

وخلفت الحادثة الأليمة ردود فعل منتقدة من طرف المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس، خصوصاً أن الملعب بُني على مجرى نهر يعرف بين الفينة والأخرى فيضانات متكررة.

كما وُجهت انتقادات لاذعة إلى السلطات المحلية لعدم إخبارها المواطنين باحتمال وقوع فيضانات، خصوصاً بعد إصدار مديرية الأرصاد الجوية الوطنية لنشرة إنذارية تحذر من هبوب أمطار قوية وعاصفية.

وتفيد النشرة الخاصة بالطقس بأن من المحتمل أن تشهد عدد من المناطق هطول زخات رعدية، ابتداء من بعد زوال اليوم الخميس وإلى غاية منتصف الليل، هي شيشاوة ومراكش والرحامنة والحوز وتارودانت وورزازات وتنغير وأزيلال وبني ملال وميدلت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - كلنا شهداء في هذه البلاد الخميس 29 غشت 2019 - 16:07
كلنا ميتون مع وقف التنفيذ في هذه البلاد ...هل يعقل بناء ملعب في وادي ؟ هل يعقل هذا ...لو كان فيك ذرة حياء أسي العثماني لقدمت استقالتك أنت وحكومتك الملعونة لكن للأسف الدماء لا تجرى في عروقكم ...وأغلبكم مستعد للتضحية بالشعب بأكمله من أجل البقاء في كرسي زائل ...لا نامت أعين الجبناء والمنافقين
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171
2 - امازيغ سوسي الخميس 29 غشت 2019 - 16:09
ما يعني انه خجل فقط من اتهام الله رب العالمين علانية . لا حول ولا قوة الا بالله . اللهم لا تاخدنا بما فعل السفهاء منا .
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120
3 - المصطفى ح الخميس 29 غشت 2019 - 16:11
بالتعاون في ما بينهم لتفادي........
خطاب لا تلوي من خلاله على شيء سوى نصائح يمكن لتلميذ السنة السادسة ابتدائي أن يدبج مثله و يملأه حماسا طفوليا غير موضوعي وغير مرتكز على تفكير مسؤول و خلاق ...
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39
4 - فرنسا الخميس 29 غشت 2019 - 16:11
يرمي المسؤولية على تقلبات السماء ! يعني المسؤول الله عز وجل !! استغفر الله العظيم !!! لماذا لا تقول المسؤول الأول هو أنت و الحكومة السابقة ؟ و أيضا المهندس الفاشل اللذي شيد ملعب قرب الواد ؟ الله وبركاته يرانا و يأخذ الحق ليس في الدنيا لكن عند ربكم تختصمون.
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80
5 - abdou rabat FAR الخميس 29 غشت 2019 - 16:11
رحم الله الضحايا وتقبلهم في الشهداء. اما الحكومة ففي واد والمواطن في واد آخر. سبحان ألله السماء هي المسؤولة على الحادث حيث السماء هي اللي عطات الترخيص ببناء ملعب في طريق الواد والسيول والسماء مسؤولة فعلا لانها لم تاخد النشرة الاندارية للأرصاد الجوية محمل الجد والسماء هي المسؤولة عند انقاد المواطنين والسماء..............مسحتي السما بليكا
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33
6 - commentaire الخميس 29 غشت 2019 - 16:11
فالمريكان يتوقعون الأعاصير قبل وقوعها وتكون نشرة إنذارية وتحسيسية بخطورة الموقف وتعبئة شاملة ولا يتهمون السماء. الفاهم يفهم والقاري يتهج.
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42
7 - مراد الخميس 29 غشت 2019 - 16:14
المرجو، أحسن تعليق و عزاء يمكن أن تقدمه الحكومة للضاحايا وللشعب المغربي، تقديم استقالة جماعية.
حياة المغربي أصبحت رخيصة، أضحى ضحية للإهمال؛ من لدن مكتب الأرصاد، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والشغل.... وهلم جرا.
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27
8 - غيور على وطنه الخميس 29 غشت 2019 - 16:15
كم هي رخيصة أرواح اولاد الشعب المقهور على المسؤولين في هذا البلد فمنذ الأزل لم نسمع كارثة ما المت بالمسؤولين أو عائلاتهم اتقو الله في هذا الوطن
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20
9 - والو الخميس 29 غشت 2019 - 16:15
تصوروا معي لو كان هؤلاء الضحايا أجانب أوروبيون مثلا هل سيكون المناخ هو المتهم؟؟؟
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30
10 - Hassan Sima الخميس 29 غشت 2019 - 16:17
عندما يقرر أحدهـم القيام بملعب أو مشروع إلى غير ذالك أول خطوة هـي تصميم موقعي و plan côté يمگن من معرفة مگان الشيء بالنسبة الخريطة و إرتفاعات الأرضية ومعرفة من أين يأتي الواد ويدهـب إتجاهـاته ولابد من مختبر مختص في الأرض لتدارس الوضع بمعنى على الأقل تگون جودة البناء السور ودعامات قوية له ناس مختصين عارفين هـادشي مثل إنشاء ميناء ماشابه ذالك الواضح أن گان گل شيء مثل الملح مما أزم الوضع وجب معاقبة المتورطين
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11 - هشام الخميس 29 غشت 2019 - 16:18
اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين
كنت شخصيا انتظر رد فعل قوي من السيد رئيس الحكومة بخصوص :
اولا تعديل بعض بنود قانون التعمير وذلك بتعميم الترخيص بكل مناطق المغرب
ثانيا اصدار تعليمات جد قوية لمنع البناء بالقرب من مجاري المياه
رابعا انجاز خريطة للمناطق المهددة بالفيضانات بالمعرب
اذن فكيف سينسق كل الفاعلين في غياب المرجعية القانونية حسب ما جاء في تدخل السيد العثماني
المرجو التعامل بموضوع بكل جدية لانه قد تحدث مثل هذه الحوادث مرة اخرى في المغرب والذي ما زلنا نشاهد بمنطقة غير ملزم فيها الترخيص للبناء
هذا اشكال قانوني وجب رفعه بسرعة
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