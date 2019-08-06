فاجعة "ملعب تزيرت" تجر لفتيت إلى قبة البرلمان

هسبريس من الرباط

طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي بـ"حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى قبة البرلمان، لمساءلته حول الإجراءات الأولية التي قامت بها الوزارة لتقديم مختلف أوجه المساندة والدعم المالي للضحايا وعائلاتهم، وعن التدابير التي ستتخذها الحكومة لإعلان المنطقة منطقة منكوبة، وعن الدعم المادي الذي ستخصصه الوزارة للمنطقة من مالية صندوق التنمية القروية وصندوق الكوارث الطبيعية المخصصين لمثل هذه الحالات".

وأضاف وهبي، في مراسلة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن لفتيت مطالب بـ"كشف نتائج التحقيق العاجل الذي فتحته مصالح الوزارة لتحديد المسؤوليات، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الكارثة، وعن الإجراءات الآنية التي ستتخذ لمعالجة مشكل بناء ملعب آمن بهذه الجماعة، وعن الإجراءات العامة التي ستتخذها الوزارة لحل المشاكل التي تعيشها العديد من الجماعات، لاسيما القروية والنائية منها، على مستوى العقار المخصص للمشاريع الاجتماعية عموما".

وطلب النائب عن دائرة تارودانت بـ"تدارس أسباب وتداعيات الكارثة الطبيعية والإنسانية التي عاشتها جماعة إيمي نتيارت بدائرة إيغرم، إقليم تارودانت، يوم الأربعاء، جراء سيول وفيضانات عرفتها المنطقة، في حادث مأساوي خلف خسائر في الأرواح والممتلكات"، مضيفا: "ما فاقم من أضرار هذا الحادث الكارثي هو وقوعه داخل ملعب لكرة القدم، شيد في مجرى النهر الذي يعرف بين الفينة والأخرى فيضانات متكررة".