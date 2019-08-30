الحكومة تُخصص 218 مليون لإنجاز دراسة حول "زواج القاصرات"

هسبريس - يوسف لخضر

أطلق المرصد الوطني للتنمية البشرية، التابع لرئيس الحكومة، طلب عروض لإنجاز دراسة حول زواج القاصرات في المغرب مقابل مبلغ قدره 2.18 مليون درهم، أي 218 مليون سنتيم.

ومن المقرر أن يتم فتح الأظرف بخصوص هذا الطلب في السابع من أكتوبر المقبل، لاختيار المقاولة التي ستحوز الصفقة، لتقوم بإعداد دراسة ستُتيح لصناع القرار اعتماد إستراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة.

وتأتي هذه الدراسة في وقت لازال المغرب يسجل ارتفاعاً في حالات الزواج المبكر في العقد الأخير، رغم انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تمنع زواج الأطفال، من بينها الاتفاقية المرتبطة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وتشير أرقام وزارة العدل إلى أن معدل زواج القاصرات تضاعف منذ سنة 2004، تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، إذ انتقل من 7.75 في المائة، بـ18341 حالة، إلى 10.02 في المائة، بـ30203 حالات سنة 2019، 96 في المائة منها تهم الفتيات.

وما يزيد من خطورة الوضع أن الأرقام سالفة الذكر لا تشمل حالات الزواج العرفي، مثل زواج الفاتحة، التي توجد خارج أرقام السلطات.

وقال المرصد الوطني للتنمية البشرية، في الوثائق المرافقة لطلب العروض، إن الآثار الوخيمة للزواج المبكر تسائل فعالية نظم حماية الأطفال، وخاصة الفتيات، على عدة مستويات، وأضاف أن "الزوجات الشابات لا يستطعن دائماً التفاوض حول العلاقات الجنسية أو استخدام وسائل المنع، ولذلك يواجهن بشكل متزايد حالات حمل غير مرغوب فيه؛ ناهيك عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ووفيات الأمهات والمواليد الجدد، والعنف الزوجي".

وبالإضافة إلى خطر الإضرار بصحة الفتاة أو تهديد حياتها، يعتبر الزواج المبكر، حسب ONDH، أحد الأسباب التي "تُبعد الفتيات عن التعليم، لاسيما في سياقات يعتبر فيها الحفاظ على زواج القاصرات كممارسة ثقافية واجتماعية وفقاً لبعض مقاييس القيمة التقليدية".

وقال المرصد إن المغرب بذل جهوداً على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والسياسي والبرامج القطاعية لمواجهة آثار الزواج المُبكر واحترام الالتزامات الدولية التي انخرط فيها، منها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، واعتماد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي ضاعف العقوبات في الجرائم التي تكون القاصر ضحية لها.

لكن رغم كل ما سلف ذكره، لازالت هناك نقاط ضُعف مهمة على مستوى الوقاية والرعاية. ويفسر المرصد ذلك جزئياً بالقصور في تنفيذ الأحكام والمقتضيات القانونية؛ فرغم أن مدونة الأسرة حدد سن الزواج للفتيان والفتيات في سنة 18 عاماً في المادة 19 منه، إلا أن الاستثناءات الواردة في المادتين 20 و21 منه مازالت تسمح بالموافقة على طلبات زواج الأطفال.

وأشار المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى أن هذه الاستثناءات، المنصوصة عليها في المادتين السابقتين، لازالت تسمح بالحصول على موافقة لطلبات تزويج الأطفال، خصوصاً الفتيات القاصرات، سواء في المناطق القروية أو الحضرية، واللواتي ينتمين إلى الفئات الهشة.

وبالإضافة إلى ما سبق، يتم استغلال أحكام المادة 16 من مدونة الأسرة، التي حددت منذ سنة 2005 فترة انتقالية لقبول توثيق زواج الفاتحة، إذ تم تمديدها لـ15 عاماً، في الالتفاف على أحكام القانون بشأن الإذن بالزواج المبكر للفتيات.

وذكر المرصد أنه بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية فإن المحددات الاجتماعية والاقتصادية تفسر أيضاً انتشار الزواج المبكر، واعتبر أنها "قضية متعددة الأبعاد وتتطلب انخراط الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لوضع إستراتيجية مندمجة وشاملة تحدد الأولويات في ما يخص الإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف إنهاء زواج الأطفال بحلول سنة 2030 كما هو منصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

ومن أجل النجاح في هذه المهمة، أكد المرصد أن المعرفة النوعية والكمية حول انتشار الزواج المبكر وعواقبه هي الخطوة الأولى لتبني مثل هذه الإستراتيجية، خصوصاً أن الظاهرة غير معروفة ولا يتم التحقيق فيها كثيراً لعدة عوامل، منها غياب دراسة معمقة تجمع بين الجوانب النوعية والكمية للزواج المبكر، وغياب معطيات وتحليلات حول الموضوع.

ويراد من الدراسة أن تلامس ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها العنصر الكمي لرصد تطور وضعية الزواج المبكر وأسبابه وآثاره، أما الجانب الثاني فسيكرس لمراجعة السياسات العامة والقانونية والمؤسساتية بناءً على تحليل معمق للقوانين والبرامج الحالية وتسليط الضوء على أوجه القصور. أما الجانب الثالث فيتعلق بالكيف، للوقوف على المعطيات التكميلية التي لا تقاربها البيانات الكمية من أجل تسليط الضوء على الظاهرة أكثر.