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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تُخصص 218 مليون لإنجاز دراسة حول "زواج القاصرات"

الحكومة تُخصص 218 مليون لإنجاز دراسة حول "زواج القاصرات"

الحكومة تُخصص 218 مليون لإنجاز دراسة حول "زواج القاصرات"
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 30 غشت 2019 - 08:30

أطلق المرصد الوطني للتنمية البشرية، التابع لرئيس الحكومة، طلب عروض لإنجاز دراسة حول زواج القاصرات في المغرب مقابل مبلغ قدره 2.18 مليون درهم، أي 218 مليون سنتيم.

ومن المقرر أن يتم فتح الأظرف بخصوص هذا الطلب في السابع من أكتوبر المقبل، لاختيار المقاولة التي ستحوز الصفقة، لتقوم بإعداد دراسة ستُتيح لصناع القرار اعتماد إستراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة.

وتأتي هذه الدراسة في وقت لازال المغرب يسجل ارتفاعاً في حالات الزواج المبكر في العقد الأخير، رغم انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تمنع زواج الأطفال، من بينها الاتفاقية المرتبطة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وتشير أرقام وزارة العدل إلى أن معدل زواج القاصرات تضاعف منذ سنة 2004، تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، إذ انتقل من 7.75 في المائة، بـ18341 حالة، إلى 10.02 في المائة، بـ30203 حالات سنة 2019، 96 في المائة منها تهم الفتيات.

وما يزيد من خطورة الوضع أن الأرقام سالفة الذكر لا تشمل حالات الزواج العرفي، مثل زواج الفاتحة، التي توجد خارج أرقام السلطات.

وقال المرصد الوطني للتنمية البشرية، في الوثائق المرافقة لطلب العروض، إن الآثار الوخيمة للزواج المبكر تسائل فعالية نظم حماية الأطفال، وخاصة الفتيات، على عدة مستويات، وأضاف أن "الزوجات الشابات لا يستطعن دائماً التفاوض حول العلاقات الجنسية أو استخدام وسائل المنع، ولذلك يواجهن بشكل متزايد حالات حمل غير مرغوب فيه؛ ناهيك عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ووفيات الأمهات والمواليد الجدد، والعنف الزوجي".

وبالإضافة إلى خطر الإضرار بصحة الفتاة أو تهديد حياتها، يعتبر الزواج المبكر، حسب ONDH، أحد الأسباب التي "تُبعد الفتيات عن التعليم، لاسيما في سياقات يعتبر فيها الحفاظ على زواج القاصرات كممارسة ثقافية واجتماعية وفقاً لبعض مقاييس القيمة التقليدية".

وقال المرصد إن المغرب بذل جهوداً على الصعيد المؤسساتي والتشريعي والسياسي والبرامج القطاعية لمواجهة آثار الزواج المُبكر واحترام الالتزامات الدولية التي انخرط فيها، منها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، واعتماد القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي ضاعف العقوبات في الجرائم التي تكون القاصر ضحية لها.

لكن رغم كل ما سلف ذكره، لازالت هناك نقاط ضُعف مهمة على مستوى الوقاية والرعاية. ويفسر المرصد ذلك جزئياً بالقصور في تنفيذ الأحكام والمقتضيات القانونية؛ فرغم أن مدونة الأسرة حدد سن الزواج للفتيان والفتيات في سنة 18 عاماً في المادة 19 منه، إلا أن الاستثناءات الواردة في المادتين 20 و21 منه مازالت تسمح بالموافقة على طلبات زواج الأطفال.

وأشار المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى أن هذه الاستثناءات، المنصوصة عليها في المادتين السابقتين، لازالت تسمح بالحصول على موافقة لطلبات تزويج الأطفال، خصوصاً الفتيات القاصرات، سواء في المناطق القروية أو الحضرية، واللواتي ينتمين إلى الفئات الهشة.

وبالإضافة إلى ما سبق، يتم استغلال أحكام المادة 16 من مدونة الأسرة، التي حددت منذ سنة 2005 فترة انتقالية لقبول توثيق زواج الفاتحة، إذ تم تمديدها لـ15 عاماً، في الالتفاف على أحكام القانون بشأن الإذن بالزواج المبكر للفتيات.

وذكر المرصد أنه بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية فإن المحددات الاجتماعية والاقتصادية تفسر أيضاً انتشار الزواج المبكر، واعتبر أنها "قضية متعددة الأبعاد وتتطلب انخراط الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني لوضع إستراتيجية مندمجة وشاملة تحدد الأولويات في ما يخص الإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف إنهاء زواج الأطفال بحلول سنة 2030 كما هو منصوص عليه في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

ومن أجل النجاح في هذه المهمة، أكد المرصد أن المعرفة النوعية والكمية حول انتشار الزواج المبكر وعواقبه هي الخطوة الأولى لتبني مثل هذه الإستراتيجية، خصوصاً أن الظاهرة غير معروفة ولا يتم التحقيق فيها كثيراً لعدة عوامل، منها غياب دراسة معمقة تجمع بين الجوانب النوعية والكمية للزواج المبكر، وغياب معطيات وتحليلات حول الموضوع.

ويراد من الدراسة أن تلامس ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها العنصر الكمي لرصد تطور وضعية الزواج المبكر وأسبابه وآثاره، أما الجانب الثاني فسيكرس لمراجعة السياسات العامة والقانونية والمؤسساتية بناءً على تحليل معمق للقوانين والبرامج الحالية وتسليط الضوء على أوجه القصور. أما الجانب الثالث فيتعلق بالكيف، للوقوف على المعطيات التكميلية التي لا تقاربها البيانات الكمية من أجل تسليط الضوء على الظاهرة أكثر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Souhail الجمعة 30 غشت 2019 - 08:37
عجيب أمرك يا حكومة كل هذه الأموال الطائلة من أجل دراسة زواج القاصرات ، هل هناك فائض في الميزانية
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2 - ابراهيم الجمعة 30 غشت 2019 - 08:37
و كذلك يجب على الحكومة ان تتقرر قانون يمنع الزواج من العائلة، لا الزواح من الاقارب له عواقب صحيت عل الاطفال
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3 - hicham الجمعة 30 غشت 2019 - 08:48
هههه انجاز دراسة. كيتطلب هدا المبلغ ربما. سيقتنون معدات متطورة لانجاز. هذه الدراسة أم الغرض هو الجيوب التي يتدهب اليها هذه الاموال .قوموا بتبدير. اموال الشعب فعند الله الحساب اما هنا فتمتعوا الى حين.
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4 - عبد السلام اطراشلي الجمعة 30 غشت 2019 - 08:52
من العبث تخصيص ميزانية مهمة لدراسة زواج القاصرات بدلا من تطبيق القانون ومنع الزواج دون السن 18. قطاعات أخرى في أمس الحاجة إلى تمويل..... لكن الحكومة تصر على العبث....
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5 - aziz الجمعة 30 غشت 2019 - 08:52
ستضيقون الأمر حتى تصبح كل الفتيات بلا زواج
يسروا ولا تعسروا،
لمذا لا تنفق الحكومة لزواج الكبيرات ؟
لماذا لا تشجع الحكومة الشباب على الزواج ؟
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6 - لا حول ولا قوة إلا بالله الجمعة 30 غشت 2019 - 08:55
هذه الحكومة لا تعرف شيئ إسمه العمل و إنجاز المشاريع التنموية, تعرف فقط الريع في إنجاز الدراسات ؟؟؟ الدراسات ديروها فالبحث العلمي المنتج أما هاد المشاكل فحلها واضح بدون دراسات = التعليم الحقيقي و الصحة و البنية التحتية الصلبة
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7 - دراسة و ماذا بعد؟ الجمعة 30 غشت 2019 - 08:55
عند الاعلان عن إحداث مجلس أو مرصد أو لجنة أو القيام بدراسة أتساءل ما الجدوى؟؟؟ ميزانية ضخمة ترصد لهكذا أشياء دون أن ألمس كمواطن أي تغيير في معيشي اليومي اللهم التأثير على قدرتي الشرائية.. ها نتوما درتوا الدراسة،خسرتوا الفلوس او من بعد؟؟؟ غادي يولي عندنا 0 زواج القاصرات مثلا !!!!!!!!
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8 - مهاجر مغربي الجمعة 30 غشت 2019 - 09:03
الاسباب واضحة ولا داعي للممالقات؟ الفكر السلفي المهيمن على عقلية المغاربة من دفع بهؤلاء بزواج القاصرات ناهيك عما يوجد في الكتب الصفراء من تشجيع لهذا الفكر الخبيث والمشين بحق الناشئة.
المصدر ما يوجد في صحيح البخاري والغزوات الخ .....
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9 - مغربي مهاجر الجمعة 30 غشت 2019 - 09:08
هنا تضهر نية إفساد الشعب من سياسات لا تتغير بتغير الحكومات ، بالله عليكم ، هل صرفت الحكومات عشر المبلغ لدراسة العنوسة و العزوف عن الزواج ، بان لهم غير القاصرات ، اللواتي شرعاً يعتبرن بالغات ، لك الله يا وطني
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10 - Mohmad الجمعة 30 غشت 2019 - 09:17
صددعتو لينا راسنا بهد الهدرة شي حاجة تما بغيتو المسلمين يقلالو وراه غادي يكثرو حيت الاسلام دين العقل والروح ههههه
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11 - مغربي الجمعة 30 غشت 2019 - 09:19
عطيو هادوك الفلوس لشي جماعة جبلية ف الاطاس وهو يعطيكم العدد بالتفصيل.... گال ليك مكاتب دراسات... ههه
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12 - لبنى الجمعة 30 غشت 2019 - 09:19
218 مليون سنتيم ؟؟؟
لدراسة جد سهلة سيعترض عليها اصحاب اللحي و حراس المعبد و دالك تيمنا بزواج الرسول محمد بعائشة و هي بنت ست سنين و وطأها و هي بنت تسع . و كذالك تفسير و سبب مجيء الاية رقم 4 من سورة الطلاق التي تشرع الزواج و نكاح و تطليق الصغيرات دون بلوغ سن الحيض . و لمحكمتكم واسع النظر انشر ليستفيق المجتمع من غيبوبته بليييييز
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13 - Mogador الجمعة 30 غشت 2019 - 09:21
بلا دراسة و ضياع أموال عمومية في انجاز هذه الدراسة ،فالامر واضح فاغلبية اباء و اولياء القاصرين هم من العالم القروي و بالتالي سيادة ثقافة " تهنى على بنتك بتزويجها مبكرا" و كذا تزويج ولدك باش تشد ليه رجليه بالبلاد "
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14 - Ils sont des criminels الجمعة 30 غشت 2019 - 09:22
C'est la pedophilie et l'explotation des mineurs...c'est aussi la maladie mentale de certains hommes.....la solution est la prison pour les pedophiles d'autre moins 15 ans au prison...
La victime est la mineure qu'il faut proteger
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15 - Adam الجمعة 30 غشت 2019 - 09:22
فما دور الجامعات وبحوثها وما دور الوزارة الوصية ودهاليزها ..ام ان الامر يتعلق بالكعكة وملذات الاختلاس والتبدير ...يا له من تسيير أعرج في بلد الفوضى و والاختلال
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16 - المدرسة الوطنية الجمعة 30 غشت 2019 - 09:23
الحكومة سوف تنجز دراسة لمعرفة كيف تفكر الحكومة. دراسة لكل شيء تبذير في تبذير ولا قرارات.
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17 - الهبال الجمعة 30 غشت 2019 - 09:29
بانو لهم غير القاصرات لي كاي تزوجوا، لما كان المجتمع المغربي على خير والمجتمع فيه عفة وتماسك اجتماعي اغلب الأمهات كن اقل من ١٨ سنة لان البنية البيولوجية ونضجها يسمح لهن بذلك أمي مثلا تزوجت في سن 15 سنة
الأحرى بهم مد يد المساعدة للقاصرات وحتى البالغات !(سن الرشد) اللواتي يعبث بعرضهن مقابل دريهمات
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18 - التعليم كرامة الجمعة 30 غشت 2019 - 09:32
كلمات مأثورة؛ إستراتيجيات، إنجازات، تحقيقات، والأمر واضح لا يحتاج لصرف عليه أي سنتيم أوفتح أظرفة وصفقات بالملايين، زواج القاصرات خصوصا في البوادي المهمشة وتمثل شريحة أغلبية والسواد الأعظم ومن أسبابه الفقر والجهل ويترتب عن هاتين الآفتين مصائب لا حصر لها، الآباء يجهلون تنظيم الأسرة ويرون في تزويج القاصرين حماية لهم من الإنحراف وهكذا يتناسل ويتكاثر الفقراء الجهلة ، امنحوهم وسائل منع الحمل مجانا وعلموهم إستعمالها، وحاربوا الأمية والهشاشة ،أرفع هذا التقرير بالمجان لله في سبيل الله.
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19 - امينه المنصوري سلا الجمعة 30 غشت 2019 - 09:38
ملاير دراهيم تصرف في تجاريب مدونات املاءات مستورده لايستفد.منه مواطن مغربي ولاتعود بنفع عن الوطن واقتصاده كم دكرن المال سايب يتم تبديره بقوة بسن قرارات وقوانين تطبق في رمشت عين يستفد منه الاتباع وتبيعات ولعشيقات موصوع زواج القاصرات هو موضوع شخصي يهم الاسر مادخل الحكومه والحقوقين في تلك الاشياء هل قامت الحكومه وتلك الجمعيات بدراسة شموليه حقيقيه في لبوادي ولقرى والمدن لتخرج بنتيجه حقيقيه لا والف لا لناخد ادانتحار عدد فتيات لبوادي لناخد عدد من الفتيات سنهم.من 15او 16او 17 او فاقضات بكارتهن او لهم تلاميد اصدقاء يمارسن زنى ولفساد كل ما تاحت لفرسه هل لحكومه لم تلاحض ابواب ثنويات ولمؤسسات لعموميه عدد من تلميدات يعملن اذياء تخدش به الحياء امام الملاء في لمهرحانات وموازين وفي لبحار لمدا يقمن بدالك لانه وصلت للبلوغ ايهم احسن زواج او نطلقوه تعمل دكشي بتخبيا في منتزهات ولغبات وفي بريتشات اثقو الله في هد الوطن اثقو الله وطبقو سنن الاسلام ادار اردتم صيانه وكرامه الانسان واخص الفتاة المغربيه المسلمه ادا نضجت وتقدم شاب و رجل وطلبه لزواج فسيرو امورها لاداعي لقوت لفلسه لفارغ واهدار المال لعام في تفهات
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20 - Aboubaker الجمعة 30 غشت 2019 - 09:39
كنت أفضل دراسة عن أسباب تأخر سن الزواج والعنوسة المستفحلة في مجتمعنا.
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21 - ساخط الجمعة 30 غشت 2019 - 09:41
كما يقال نقص من اللحية وزيد فالشارب.اي مشكلة في المغرب الا وكيقولوا خاص دراسات.اودي راه المشكل باين والحل باين بلا دراسات ولا هم يحزنون.الفقر هو سبب جميع الافات اللي عندنا فالمغرب.الناس كيزوجو بناتهوم حيت ماعندهوم حتا باش يوكلوهوم عاداك اللباس والتمدرس ووو.يجب اعادة النظر في طريقة توزيع ثروات البلاد على الشعب.ماشي شي مالقا مايدير بالفلوس وشي مالقا حتا ماياكل.
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22 - driss الجمعة 30 غشت 2019 - 09:44
تبذير المال العام دون فائدة . فلوس اللبن يديهم زعطوط
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23 - مواااطن الجمعة 30 غشت 2019 - 09:46
الزواج الحقيقي للفتات هو 16 سنة لأن فتات اليوم ليست هي فتات الأمس إذا كنتم تريدون محاربة الفساد والإجهاض أنتم تحاربون الحلال وتتركون الباب مفتوح للحرام الله يعطينا شي حكومة تكون رشيدة وتعرف مصلحة المواطن وتوقف هاد التخربيق
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24 - karim الجمعة 30 غشت 2019 - 09:49
كان بالاحرى عمل دراسة حول اسباب عزوف الشباب عن الزواج و كذا طلاق و انهيار الاسر. لو توفرت ضروف العيش الكريم للناس من تعليم و صحة و شغل كريم و.... لانقرضت المشاكل الاجتماعية كلها.
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25 - وعزيز الجمعة 30 غشت 2019 - 09:51
و من بعد الدراسة.....!!!!


ما هو الحل..... ؟؟؟


الحل يكمن في تغيير مفاهيم البعض....


البعض يزوج ابنته كانها (كريمة) يعني مدخول...
لانه يعتقد ان الصداق ليس للزوجة بل للاب لكي يزيد من دخله... الغير موجود اصلا ...!!!

و في نفس الوقت... ينقص من مصاريف الأكل والشرب (الخاص بابنته)....


يجب تصحيح هذه المفاهيم....

اما الدراسات....
فقد تبقى ...


الواقع لا يرتفع.... بدون تصحيح قواعد المرارة....


يجب توعية المواطنين..
و قبل ذلك.... (التنمية التنمية)
يجب محاربة اسباب الفقر.... التي تجهل الاب (يبيع) ابنته.... هكذا... في مفهومه الاقتصادي..أن كان هناك من مفهوم...
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26 - فضولي الجمعة 30 غشت 2019 - 09:52
ا نا ما قاريش او نعطيكم الحل بلا ريال بلا زوج وبلا فلسفة ..حاربوا الفقر ,حاربوا الاقصاء والتهميش والحكرة للمواطن .الفقر سبب كل المصاءب والرذاءل .انهضوا بمستوى التعليم .الدولة لايهمها عندما لاتذهب الفتاة الى المدرسة وعندما تتزوج في سن التاسعة ترصد الملايير لدراسة الظاهرة.هذا هو الطنز...ثم الامن والضرب بيد من حديد على كل معتد على كل مواطن او مواطنة
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