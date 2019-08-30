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الحكومة تنوه بتوقيع محضر اتفاق "طلبة الطب"

الحكومة تنوه بتوقيع محضر اتفاق "طلبة الطب"
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 14:23

نوهت الحكومة بالتوقيع، على محضر اتفاق بين عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومكاتب تمثيليات طلبة هذه الكليات، والذي سيتم بموجبه الاستجابة للمطالب "الوجيهة" وإنهاء الإضرابات التي يشهدها الفضاء الجامعي الصحي.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن مجلس الحكومة، "وبناء على إفادة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقف على ما انتهى إليه الحوار بشأن الإضراب الذي يخوضه طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان".

وأكد الخلفي أنه "تم التنويه بالمجهودات التي بذلت من طرف جميع المتدخلين" للتوصل لهذا الاتفاق الذي "ستتم بموجبه الاستجابة للمطالب الوجيهة للطلبة، وإيقاف الإضرابات".

يشار إلى أن طلبة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، يخوضون، منذ فبراير المنصرم، إضرابات لمطالبة الحكومة بالاستجابة لملفهم المطلبي المكون من 16 نقطة. وكانت الحكومة قد تفاعلت إيجابا مع 14 منها، وتبقت نقطتان خلافيتان تتعلقان بمباريات الإقامة وبإقرار السنة السادسة في دبلوم طب الأسنان.

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