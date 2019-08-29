الخلفي يرفض انتقاد انضمام المغرب إلى "عهد الطفل في الإسلام"

هسبريس من الرباط

اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الانتقادات التي وُجهت إلى انضمام المغرب إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام "غير مبنية على أساس".

وكانت الحكومة اعتمدت الأسبوع الماضي مشروع قانون رقم 58.19، يهم عهد حقوق الطفل في الإسلام، المُعتمد خلال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي حاليا، التي جرت في صنعاء في يونيو 2005، أي قبل 14 سنة.

لكن هذا القرار الحكومي لقي انتقادات كبيرة من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية في المغرب، التي اعتبرته تراجعاً عن التزامات دولية للمملكة في مجال حماية الطفل.

ووصل صدى هذه الانتقادات إلى الحكومة، حيث ناقشتها بشكل مستفيض في اجتماعها الأسبوع اليوم الخميس.

وأورد الخلفي، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، أن "المغرب لا يفاضل بين الاتفاقيات على المستوى الإقليمي"، مورداً أنه انخرط في اتفاقيات الأمم المتحدة وأيضاً المنظمات الإقليمية.

وأضاف الخلفي: "الانتقادات التي وُجهت للعهد كانت موضوع نقاش مستفيض في مجلس الحكومة، وتقديرنا أنها غير مبنية على أساس، لأن هناك منظومة قانونية قوية لحماية حقوق الطفل في بلدنا، وليس هناك انتقاص من الحقوق المقررة".

وأوضح المسؤول الحكومي أن العهد الجديد تضمن المصادقة على حقوق إضافية، مؤكداً أن المرجع الأساسي في الممارسة الاتفاقية للمغرب هو اتفاقية حقوق الطفل، التي انضم إليها المغرب سنة 1993.

وكان مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو هيئة مستقلة غير حكومية للتفكير والبحث والدراسة في الرباط، انتقد انضمام الحكومة إلى العهد، معتبراً أنه "أدنى من حيث المعايير والحقوق وتنعدم فيه آليات التتبع والمساءلة".

وجاء في بلاغ سابق للمركز أن العهد "يُثير قضايا خلافية كانت موضوع دينامية حوار وطني، كتنصيصه على حظر الإجهاض، إلا إذا كانت صحة الأم والجنين في خطر"، مذكراً بأن هذا "الموضوع نظم بصدده المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات استماع وحوارات قصد بلورة رؤية متوافق بشأنها في هذا المجال، على شاكلة غيرها من القضايا الخلافية".

وحسب المركز فإن "الرؤية المؤطرة لهذا العهد، بما حملته من مفاهيم ومعايير وحقوق ومسؤوليات، لا ترقى إلى الالتزامات الدولية للمغرب الذي صادق على جل الاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزءاً من مرتكزات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ومقتضيات القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللعديد من التشريعات الوطنية".

وعاب المركز على الحكومة عدم تفعيل مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تنص على أن تحيل السلطات المختصة على المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي بشأنها؛ وذلك ضماناً لتناسق سياسة الدولة وتكامل أدوار مؤسساتها خدمة للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.