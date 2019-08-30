منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء "نصب الهولوكست"

أمال العتاق*

بعد أنْ طالبت المنظّمة الألمانية "بيكسل هيلبر" بتعويضها عن الخسائر المادّية "الجسيمة" التي لحقتها إزّاء هدم نصب للهولوكوست، يتّجه رئيسها أوليفر بينكوفسكي إلى خوض خطوات تصعيدية جديدة ضدّ قائد قيادة "أيتفاسكا" لمطالبته بالتعويض، والذي سبق أن قدّرته المنظمة الألمانية بـ100 مليون سنتيم.

مالك مشروع نصب الهولوكوست، الذي دمرته سلطات الحوز الإثنين الماضي، قال إنّه "رفع دعوى قضائية ضد قائد قيادة "أيتفاسكا" لمطالبته بالتعويض، كما يعتزم رفع دعوى قضائية من أجل الحصول على تعويض مادي كفيل بإعادة بناء ما دمرته السلطات".

وأوضح المُتحدّث في "تدوينة" بصفحته على "فايسبوك" أنّه "تمكّن من الحصول على تأشيرة إقامة جديدة لبقائه كمُستثمر أجنبي بالمغرب، وإذا تمّ هدم نصب الهولوكست فسيقوم بإعادة بنائه بعد حصوله على الترخيص مُجدّدا، والأمر نفسه يسري على كل ما دمرته السلطات".

وكانت السلطات المحلية بإقليم الجوز قد بدأت، مساء الإثنين، في هدم نصب الهولوكوست، بعد أن نفت مصالح وزارة الداخلية منح سلطات الإقليم رخصة إقامة مشروع من لدن مواطن أجنبي، يضم متحفا وعدة مرافق، بالإضافة إلى نصب تذكاري للهولوكوست.

وسبق لمُنظّمة "بيكسل هيلبر"، التي أشرفت على تشييد النصب التذكاري سالف الذّكر، أن أكّدت أنّه "تم تدنيس جميع الأعمال الفنية، بما في ذلك قوس قزح الموضوع في المدخل، كما تم تدمير معدات باهظة الثمن، مثل حامل كاميرا يبلغ طوله 15 مترا".

وأضافت المنظّمة أن "رئيس الجماعة رفض أيضا الترخيص للمشروع منذ البداية"، مطالبة الجهات المسؤولة بـ"تعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء هدم المشروع الذي كلّفها 365 يوما من العمل، وخصصت له 10 مستخدمين".

في المُقابل، أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "المؤسّسة، التي تقف وراء النصب التذكاري للهولوكوست قرب مدينة مراكش، استغلت فقر ساكنة المنطقة، عبر مدّها ببعض المساعدات الغذائية، وتهييء ملعب لكرة القدم، وتقديم كرات للأطفال"، مُبرزة أنّ "السلوكيات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع، واستغلاله فقر ساكنة المنطقة، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات وأهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية".

وطالبت الجمعية في بلاغ سابق بفتح تحقيق في قضية تشييد مجسم لتخليد الهولوكست، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بنائه، ومصادر تمويله، خاصة التبرعات، وماهية الجهة التي سمحت له بتلقيها.