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كُتّاب وآراء
منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء "نصب الهولوكست"
بعد أنْ طالبت المنظّمة الألمانية "بيكسل هيلبر" بتعويضها عن الخسائر المادّية "الجسيمة" التي لحقتها إزّاء هدم نصب للهولوكوست، يتّجه رئيسها أوليفر بينكوفسكي إلى خوض خطوات تصعيدية جديدة ضدّ قائد قيادة "أيتفاسكا" لمطالبته بالتعويض، والذي سبق أن قدّرته المنظمة الألمانية بـ100 مليون سنتيم.
مالك مشروع نصب الهولوكوست، الذي دمرته سلطات الحوز الإثنين الماضي، قال إنّه "رفع دعوى قضائية ضد قائد قيادة "أيتفاسكا" لمطالبته بالتعويض، كما يعتزم رفع دعوى قضائية من أجل الحصول على تعويض مادي كفيل بإعادة بناء ما دمرته السلطات".
وأوضح المُتحدّث في "تدوينة" بصفحته على "فايسبوك" أنّه "تمكّن من الحصول على تأشيرة إقامة جديدة لبقائه كمُستثمر أجنبي بالمغرب، وإذا تمّ هدم نصب الهولوكست فسيقوم بإعادة بنائه بعد حصوله على الترخيص مُجدّدا، والأمر نفسه يسري على كل ما دمرته السلطات".
وكانت السلطات المحلية بإقليم الجوز قد بدأت، مساء الإثنين، في هدم نصب الهولوكوست، بعد أن نفت مصالح وزارة الداخلية منح سلطات الإقليم رخصة إقامة مشروع من لدن مواطن أجنبي، يضم متحفا وعدة مرافق، بالإضافة إلى نصب تذكاري للهولوكوست.
وسبق لمُنظّمة "بيكسل هيلبر"، التي أشرفت على تشييد النصب التذكاري سالف الذّكر، أن أكّدت أنّه "تم تدنيس جميع الأعمال الفنية، بما في ذلك قوس قزح الموضوع في المدخل، كما تم تدمير معدات باهظة الثمن، مثل حامل كاميرا يبلغ طوله 15 مترا".
وأضافت المنظّمة أن "رئيس الجماعة رفض أيضا الترخيص للمشروع منذ البداية"، مطالبة الجهات المسؤولة بـ"تعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء هدم المشروع الذي كلّفها 365 يوما من العمل، وخصصت له 10 مستخدمين".
في المُقابل، أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "المؤسّسة، التي تقف وراء النصب التذكاري للهولوكوست قرب مدينة مراكش، استغلت فقر ساكنة المنطقة، عبر مدّها ببعض المساعدات الغذائية، وتهييء ملعب لكرة القدم، وتقديم كرات للأطفال"، مُبرزة أنّ "السلوكيات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع، واستغلاله فقر ساكنة المنطقة، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات وأهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية".
وطالبت الجمعية في بلاغ سابق بفتح تحقيق في قضية تشييد مجسم لتخليد الهولوكست، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بنائه، ومصادر تمويله، خاصة التبرعات، وماهية الجهة التي سمحت له بتلقيها.
*صحافية متدربة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
الاجدر بهم هو بنائه فوق اقامة هتلر في المانيا النازية وليس في المغرب المتسامح حتى مع لصوصه .......
ما علاقة المغرب بالمحرقة ؟وماذا سيمثل النصب للمغاربة؟
ربما المنظمة المزعومة لا تعرف أن للمغرب شعب حماه منذ قرون و مستعد اليوم لحمايته المغرب لم يوجد بارادة المستعمر كما هو الحال لبعض الدول الكارتونية
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب قد عبروا عن استيائهم وغضبهم من صور وفيديوهات لصيد المئات من الطيور، تم تداولها في الأسابيع الماضية.
ويظهر الصور والفيديوهات إقدام سياح عرب خليجيين على قنص أكثر من 1400 طائر يمام “تورتوريل” في يوم صيد واحد، وذلك في قرية سيدي داود، قرب مدينة مراكش.
“ما تتعرض له الثروة الحيوانية ببلادنا، وتباطؤ الإدارات المعنية بحماية هذه الثروة في اتخاذ اللازم، والضرب بيد قانونية زجرية على هؤلاء المجرمين”.
et puis . .atrention l'arc -en-ciel c'est l'embleme des zwaml. aujourd'hui il donne des ballons aux momes et puis il va vendre leurs culs demain. les autorites et les populations doivent etre averties
يجب أن لا نسمح للأجانب بتجاوز القوانين المحلية، من يريد البناء في المغرب عليه الالتزام بالقوانين المغربية و الحصول على التراخيص من السلطات المغربية، و من أحس بظلم السلطات له فله الحق في الذهاب للمحاكم المغربية. أما غير ذلك فهو محاولة لفرض القوة الإمبريالية الأجنبية.
لم يدفع أجدادنا دماءهم من أجل الاستقلال، لنسمح لمنظمة ألمانية بتحدي القوانين المغربية و كأنها غير موجودة، و لسان حالهم يقول "نحن الأوروبيون أرقى من أن نلتزم بقوانين المغرب".
على الصحافة الإتصال بكل من له صلة بالموضوع ،
ليتضح للرأي العام حقيقة ماجرى .
* أما الشركة التي تهدد بإعادة بناء النصب التذكاري ،
يجب التأكد من أقوالها ، للجوء إلى القضاء .
* واش إحنا دولة ؟ آش هذا الفوضى ؟
* يجب الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالبلاد ، سواء
كان مغربياً أو أجنبياً.
اقول لللاخوة المغاربة ان يقوموا بنصب تذكاري لشهداء صبرا وشتيلا.
المواطن المغربي ملي كيحط طوبة وحدة في دارو و فالليل و حتى واحد ما شافو... السلطات كيكون عندها علم بالموضوع
وهذا حدد بلاصة النصب و وقام ببناء النصب و زعما حتى واحد ما شافو ؟؟؟!!!
الموضوع كلو فيه نوع من التواطؤ
لهذه الدرجة أرض المغرب اصبحت سهلة الاحتلال !