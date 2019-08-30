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الرئيسية | مجتمع | منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء "نصب الهولوكست"

منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء "نصب الهولوكست"

منظمة ألمانية تعد بإعادة بناء "نصب الهولوكست"
أمال العتاق*
الجمعة 30 غشت 2019 - 11:44

بعد أنْ طالبت المنظّمة الألمانية "بيكسل هيلبر" بتعويضها عن الخسائر المادّية "الجسيمة" التي لحقتها إزّاء هدم نصب للهولوكوست، يتّجه رئيسها أوليفر بينكوفسكي إلى خوض خطوات تصعيدية جديدة ضدّ قائد قيادة "أيتفاسكا" لمطالبته بالتعويض، والذي سبق أن قدّرته المنظمة الألمانية بـ100 مليون سنتيم.

مالك مشروع نصب الهولوكوست، الذي دمرته سلطات الحوز الإثنين الماضي، قال إنّه "رفع دعوى قضائية ضد قائد قيادة "أيتفاسكا" لمطالبته بالتعويض، كما يعتزم رفع دعوى قضائية من أجل الحصول على تعويض مادي كفيل بإعادة بناء ما دمرته السلطات".

وأوضح المُتحدّث في "تدوينة" بصفحته على "فايسبوك" أنّه "تمكّن من الحصول على تأشيرة إقامة جديدة لبقائه كمُستثمر أجنبي بالمغرب، وإذا تمّ هدم نصب الهولوكست فسيقوم بإعادة بنائه بعد حصوله على الترخيص مُجدّدا، والأمر نفسه يسري على كل ما دمرته السلطات".

وكانت السلطات المحلية بإقليم الجوز قد بدأت، مساء الإثنين، في هدم نصب الهولوكوست، بعد أن نفت مصالح وزارة الداخلية منح سلطات الإقليم رخصة إقامة مشروع من لدن مواطن أجنبي، يضم متحفا وعدة مرافق، بالإضافة إلى نصب تذكاري للهولوكوست.

وسبق لمُنظّمة "بيكسل هيلبر"، التي أشرفت على تشييد النصب التذكاري سالف الذّكر، أن أكّدت أنّه "تم تدنيس جميع الأعمال الفنية، بما في ذلك قوس قزح الموضوع في المدخل، كما تم تدمير معدات باهظة الثمن، مثل حامل كاميرا يبلغ طوله 15 مترا".

وأضافت المنظّمة أن "رئيس الجماعة رفض أيضا الترخيص للمشروع منذ البداية"، مطالبة الجهات المسؤولة بـ"تعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء هدم المشروع الذي كلّفها 365 يوما من العمل، وخصصت له 10 مستخدمين".

في المُقابل، أكّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "المؤسّسة، التي تقف وراء النصب التذكاري للهولوكوست قرب مدينة مراكش، استغلت فقر ساكنة المنطقة، عبر مدّها ببعض المساعدات الغذائية، وتهييء ملعب لكرة القدم، وتقديم كرات للأطفال"، مُبرزة أنّ "السلوكيات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع، واستغلاله فقر ساكنة المنطقة، كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات وأهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضوابط القانونية".

وطالبت الجمعية في بلاغ سابق بفتح تحقيق في قضية تشييد مجسم لتخليد الهولوكست، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بنائه، ومصادر تمويله، خاصة التبرعات، وماهية الجهة التي سمحت له بتلقيها.

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - عبدالرحيم الحمداوي الجمعة 30 غشت 2019 - 11:53
علاش هد الإصرار على بناء نصب الهولكست بالمغرب.ارض الله واسعة.احنا عندنا ثقافتنا وحضارتنا وثقافتنا .وعلينا الاجتهاد في بناء ما يعكس هويتنا.
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50
2 - مغربي الجمعة 30 غشت 2019 - 11:53
المشكل في الترخيص راك غير كتطبل لن تحصل على ترخيص لان الترخيص هو بداية استعمار....... كن متاكدا انك لن تحصل لا على تعويض او ترخيص لان الهدم قانوني بحجة انك لاتملك ترخيص.... يعني جمع وطوي....... ونسا
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55
3 - حقيقة الجمعة 30 غشت 2019 - 11:55
من أكثر ما يعيق وينفر الإستثمار الأجنبي بالبلاد هو هذا النوع من الإجراءات حيث لا يمكن الهدم كما تهدم دور الصفيح فهاته العقلية لا يستسيغها الألماني. إن لم يكن هناك ترخيص وجب التدخل منذ البداية. وهي فضيحة أخرى تنضاف لبلدنا. الهلوكست يعترف به العالم أجمع فلم لا بلدما الذي نعرف كان قديما بلدا للديانة اليهودية. لا يضرنا النصب في شىء
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-88
4 - Ahmed الجمعة 30 غشت 2019 - 11:58
نطالب ببناء برّاكات في المانيا كتذكار للمغرب وعدم هدمه
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76
5 - Ahmed الجمعة 30 غشت 2019 - 11:58
Ces énergumènes qui font de l'holocauste un fond de commerce doivent être expulsés et leurs séjour refusés , tes ancètres ont massacré des juifs sur des territoires allemands , je ne vois pas le rapport avec le Maroc vous n'avez qu''a ériger votre machin a Berlin ca vous fera plus de touristes et plus de Deutsche Mark .
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29
6 - Hassan Sima الجمعة 30 غشت 2019 - 12:00
گان على السلطات هـدمه مند البداية وألا تتساهـل في مثل هـذه الحالات الآن دعوة قضاءية وأخد ورد إتهـامات والمغرب في غنا عنهـا طبعا جزء من المسؤولية يتحمله القايد
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29
7 - Mockingjay الجمعة 30 غشت 2019 - 12:01
كنتخيل شي مستثمر مغربي سير كيتبورد على سلطات دوسلدورف في ألمانيا وبنا نصب تذكاري يجسم معانات الشعب الفلسطيني وبارك كيتحدى سلطات و شعب ألمانيا ههه ينوضو ليه هتلر من القبر
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40
8 - مهدي الجمعة 30 غشت 2019 - 12:01
نحن لم نحرق اليهود ولم نطرد اليهود فلما هذا النصب التذكاري اذا !؟
الاجدر بهم هو بنائه فوق اقامة هتلر في المانيا النازية وليس في المغرب المتسامح حتى مع لصوصه .......
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50
9 - hamid الجمعة 30 غشت 2019 - 12:12
أنت تتحدى بإعادة بناء ما دمرته السلطات و نحن كمغاربة لك بالمرصاد حتى يتم طردك من المغرب.
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37
10 - الجواسيس الجمعة 30 غشت 2019 - 12:13
على الدولة أن تراقب نية المستثمرين، قد تبين أن هذا الشخص يهودي الأصل أنه جاسوس صهيوني وخادم للموصاد.....
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21
11 - ABDELLAH44 الجمعة 30 غشت 2019 - 12:14
غريب أمر بعض الأجانب الذين يعتقدون أن المغرب أرض خلاء يمكن أستباحتها
ما علاقة المغرب بالمحرقة ؟وماذا سيمثل النصب للمغاربة؟
ربما المنظمة المزعومة لا تعرف أن للمغرب شعب حماه منذ قرون و مستعد اليوم لحمايته المغرب لم يوجد بارادة المستعمر كما هو الحال لبعض الدول الكارتونية
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17
12 - أم سلمى الجمعة 30 غشت 2019 - 12:15
هذا سميتو لعب الدراري الصغار ودخول الصحة.بحال شي واحد دخل لك لدارك بغا يبني فيها!!!! اسيدي فوت المغرب وبنيه فينما عجبك.
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21
13 - متتبع الجمعة 30 غشت 2019 - 12:17
نجمعو ليهم ريلاتهم اسعادة القائد ومنخسروش خوتنا الفلسطينيين هما بناوه بريال وغادي يربحوا منا ملاين وناخدوا حنا النعلة .
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8
14 - مغربي قح الجمعة 30 غشت 2019 - 12:20
يبنيه نيت عندهم فالمانيا علاش بالضبط المغرب!!!
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8
15 - جلال الجمعة 30 غشت 2019 - 12:22
إنه تحد سافر ضد السلطة في المغرب وضد الشعب المغربي كافة.لهذا إذا رضخت السلطات المغربية لتهديداته وسمحت له بالبناء او عوضته فإن هذه المرة سيتحرك الشعب المغربي عبر تنظيم مضاهرات كبيرة.
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7
16 - Gala الجمعة 30 غشت 2019 - 12:22
لماذا لا يشيدونه في ألمانيا التي وقع فيها ما وقع أثناء الحرب العالمية الثانية؟ هل المغرب "حاءط قصير"
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6
17 - Allal الجمعة 30 غشت 2019 - 12:23
لو كنا فعلا دولة الحق والقانون والديمقراطية وووو٠٠٠ما تجرأ علينا مثل هؤلاء بالتحدي في قعر دارنا٠ إنه يعرف حق المعرفة بأن الفساد المستشري لن يمنعه من إعادة الكرة وربما هذه المرة بوسائل أكثر إقناعا٠
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4
18 - Attention الجمعة 30 غشت 2019 - 12:23
بعد أن صمتت طويلا، خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،يوم الثلاثاء، لترد على الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكش آسفي.
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب قد عبروا عن استيائهم وغضبهم من صور وفيديوهات لصيد المئات من الطيور، تم تداولها في الأسابيع الماضية.
ويظهر الصور والفيديوهات إقدام سياح عرب خليجيين على قنص أكثر من 1400 طائر يمام “تورتوريل” في يوم صيد واحد، وذلك في قرية سيدي داود، قرب مدينة مراكش.
“ما تتعرض له الثروة الحيوانية ببلادنا، وتباطؤ الإدارات المعنية بحماية هذه الثروة في اتخاذ اللازم، والضرب بيد قانونية زجرية على هؤلاء المجرمين”.
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5
19 - N.H الجمعة 30 غشت 2019 - 12:24
يجب الضرب بيد من حديد على هذا الإرهابي الذي يروج لقصة لا وجود لها و على كل من تورط في مساعدته سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
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4
20 - عقلاني الجمعة 30 غشت 2019 - 12:25
الشعب المغربي لا يريد ، نرفض ذلك ، وسييير بنيه فبلادك ، سالييينة
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4
21 - noufel الجمعة 30 غشت 2019 - 12:27
هدا رئيس المنظمة يتكلم وكأن المغرب لاكلمة له و كأنه قرية
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22 - %%%% الجمعة 30 غشت 2019 - 12:27
l arc en ciel tout le monde sait que c un symbole des lgbt .dans le monde entier pour se qui est du holocauste c entre juif et nazi le maroc n y est pour rien .nous somme ouvert mais pas dupe.
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23 - achraf الجمعة 30 غشت 2019 - 12:28
اقيموه في المانيا ومولوه كما تريدون اما المغرب فهو ارض للمغاربة فقط ومن اراد الزيارة للسياحة او الاستتمار فمرحبا به ولكن يجب ان يحترم المغاربة ويلزم حده
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24 - عبدو الجمعة 30 غشت 2019 - 12:29
اعادة بناء نصب مايسمى الهولوكست استفزاز اخرلمشاعرالمغاربة وتعد سافرعلى السيادة المغربية وتدنيس واحتلال للتراب المغربي ؛ ما علاقة بلدنا بنصب غيرمرغوب فيه وغيرمرحب به وبتواجده بجوار او بشوارع مدننا؛ هذه المنظمة تريد ان تفرض علينا تطبيعا مع الكيان الصهيوني واعترافا بالمحرقة التي قد تكون من دعاية الماسونيين والصهاينة وتعاطفا من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية تمهيدا لتنفيذ وعد بلفور بإيجاد وطن لليهود بفلسطين؛ شيدوا نصبكم او اصنامكم بالمانيا الاي سبق لكم العيش فيها ايام النازية!؛ ومن حق المغاربة ان يشيدوا معلمة تذكر بالمجازر الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني الاعزل وتندد بجرائم مجرمي الحرب في الوطن العربي .
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25 - عقبة بن نافع الفهري الجمعة 30 غشت 2019 - 12:30
بسم الله الرحمان الرحيم اولا يجب معاقبة هذا المستثمر المجنون طبق القانون الدولي والمغربي بتزوير التاريخ كما يجب استدعاء السفير الألماني ومطالبته بتوضيح الأمر وما الغرض من هكذا افعال نحن ليس لنا أي علاقة بالنازيين الألمان بل بالعكس يجب علينا تدشين مكان للشهداء المغاربة الذين استشهدوا اثناء قصف البواخر الحربية الألمانية للدار البيضاء ومحاولتهم استرجاع المغرب خلال الصراع مع فرنسا من اجل المستعمرات أما مايسمى بالهولوكوست ليست لنا به علاقة بل نحن من كان داءما يحمي أهل الذمة اثناء الاضطهاد سواء في زمن الأندلس او زمن الحرب العالمية الثانية والدليل هو وجود يهود مغاربة والحمد لله الى اليوم
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26 - محمود الجمعة 30 غشت 2019 - 12:38
كان على سلطات إقليم الحوز أن توقف البناء في أساساته ،المنظمة الألمانية تقوم بالتشهير للهلوكوسة ذلك شأنها لكن في ألمانيا و كان عليها أن تدرك بأن الألمان هم من قام بالجريمة المفترضة ضد اليهود و بالتالي عليها أن تطالب بخلق وطن قومي لهم في إحدا المقاطعات الألماني ليس على حساب الشعب الفلسطيني .
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27 - hdiw wladkom!!!! الجمعة 30 غشت 2019 - 12:39
cet individu devrait payer aux autorités locales les frais de démolition de ce qu'il a construit sans autorisation. ce sont des moyens publuques qui ont ete utilisés.
et puis . .atrention l'arc -en-ciel c'est l'embleme des zwaml. aujourd'hui il donne des ballons aux momes et puis il va vendre leurs culs demain. les autorites et les populations doivent etre averties
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28 - najad الجمعة 30 غشت 2019 - 12:41
اطردو هذا المعتوه من هذا البلد امشي ابنيه في بلاد اخرى راه هاد البلاد عندها سيادة وعندها لي يقوم بيها ماشي لب جاي اتبورد فيها كيفما بغا قليل من الاحترام
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29 - fils du bled الجمعة 30 غشت 2019 - 12:42
Je connais bien la zone et en particulier Ait Faska. Il s’agit en majorité de terrains agricoles . Comment un non marocain a pu acquérir un terrain agricole alors que la loi de ne permet pas. J’invite les servies chargés de l’enquête de vérifier comment l’acquisition du terrain a été concrétisée. Salutations
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30 - حسن الجمعة 30 غشت 2019 - 12:42
المستثمر الالماني خبيث ويتحدى المغرب والمغاربة قرأت في نشرة هسبريس فيما قبل انه مقيم بطريقه غير شرعيه فلماذا التهاون معه وكثرة الكلام ليطرد الى بلده والسلام .هل يتجراء اي مغربي ان يقوم باي اخلال للقوانين والالمانية سيكون مصيره الله وحده يعلم
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5
31 - مومو الجمعة 30 غشت 2019 - 12:47
علينا الاتعاظ من التاريخ، و تذكر كيفية دخول الاستعمار الأوروبي و فرض الحماية على المغرب فرضا. صحيح أن الاستعمار استعمل قوة السلاح، لكنه اعتمد أولا على المبشرين و المنظمات الإنسانية، و غيرها من البعثات التي بدأت نشاطها في مساعدة الفقراء، بمنحهم الغذاء و اللباس، بل أقامت مدارس مجانية للحرف و التعليم. بعد ذلك تمكنت الدول الأوروبية من فرض حمايتها على تلك البعثات و القنصليات و المبشرين و غيرهم، بجعلهم خاضعين للسلطة الأجنبية، يتحاكمون أمام محاكمها و يعتمدون قوانينها، غير خاضعين للسلطة المحلية. و لقد كان هذا هو الاستعمار الحقيقي.
يجب أن لا نسمح للأجانب بتجاوز القوانين المحلية، من يريد البناء في المغرب عليه الالتزام بالقوانين المغربية و الحصول على التراخيص من السلطات المغربية، و من أحس بظلم السلطات له فله الحق في الذهاب للمحاكم المغربية. أما غير ذلك فهو محاولة لفرض القوة الإمبريالية الأجنبية.
لم يدفع أجدادنا دماءهم من أجل الاستقلال، لنسمح لمنظمة ألمانية بتحدي القوانين المغربية و كأنها غير موجودة، و لسان حالهم يقول "نحن الأوروبيون أرقى من أن نلتزم بقوانين المغرب".
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32 - omar الجمعة 30 غشت 2019 - 12:48
يجب بناء نصب تدكاري في برلين لمحاكم التفتيش ضد المسلمين المغاربة في الأندلس. و نصب آخر لجرائم فرنسا في المغرب.
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33 - ما هذا ؟ الجمعة 30 غشت 2019 - 12:49
* القائد ليس أميّاً ، هو على دراية كاملة بهمته ،
على الصحافة الإتصال بكل من له صلة بالموضوع ،
ليتضح للرأي العام حقيقة ماجرى .
* أما الشركة التي تهدد بإعادة بناء النصب التذكاري ،
يجب التأكد من أقوالها ، للجوء إلى القضاء .
* واش إحنا دولة ؟ آش هذا الفوضى ؟
* يجب الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالبلاد ، سواء
كان مغربياً أو أجنبياً.
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34 - nador maghrib الجمعة 30 غشت 2019 - 12:50
نحن المغاربة لسنا معنيين بالمحرقة اليهودية . نقول اهذه المنظمة ان تبني النصب التذكاري في المانيا المعنية بالمحرقة. على السلطة ان لا تلين لهذه المنضمات.
اقول لللاخوة المغاربة ان يقوموا بنصب تذكاري لشهداء صبرا وشتيلا.
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35 - amin sidi الجمعة 30 غشت 2019 - 12:53
سلام. هي داب حتى بوتفليقة خاصو اطلب تعويض على هدم دارو بوجدة
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36 - غيور على وطنه الجمعة 30 غشت 2019 - 12:56
سبحان الله
المواطن المغربي ملي كيحط طوبة وحدة في دارو و فالليل و حتى واحد ما شافو... السلطات كيكون عندها علم بالموضوع
وهذا حدد بلاصة النصب و وقام ببناء النصب و زعما حتى واحد ما شافو ؟؟؟!!!
الموضوع كلو فيه نوع من التواطؤ
لهذه الدرجة أرض المغرب اصبحت سهلة الاحتلال !
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