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الرئيسية | مجتمع | "فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ

"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ

"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 30 غشت 2019 - 16:00

بعد توالي الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة اثنين وعشرين مواطنا مغربيا خلال الشهر الأخير فقط عقب انهيار تلّ على حافلة صغيرة في منطقة الحوز بسبب أمطار رعدية وجرْف السيول لملعب لكرة القدم نواحي تارودانت، بات سؤال مدى اتخاذ الحكومة ومختلف السلطات ما يكفي من الإجراءات لمواجهة مثل هذه الحوادث مطروحا.

ووسط الانتقادات الشديدة الموجهة إلى السلطات في تارودانت، وتحميلها مسؤولية عدم القيام بواجبها لمنع إقامة مباراة كرة القدم التي أودت بحياة سبعة أشخاص، خاصة وأنّ مديرية الأرصاد الجوية أصدرت نشرة إنذارية باحتمال هطول زخات رعدية قوية، قال خبير مغربي إنّ على الحكومة أن تعيد النظر في سياستها لمواجهة الكوارث الطبيعية للحيلولة دون سقوط أرواح مواطنين كان بالإمكان إنقاذهم.

وقال هشام معروف، باحث في السياسات الاجتماعية، إنّ التطور التكنولوجي سهّل كثيرا مأمورية إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات، حيث أضحى التنبّؤ بوقوعها بوقت مكبر أمرا ممكنا، مشيرا إلى أنّ المشكل في المغرب يكمن في غياب مواكبة تحذيرات نشرات الأرصاد الجوية واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لإنقاذ الضحايا.

وانتقد معروف طريقة تعاطي الحكومة مع السيول التي أودت بحياة سبعة أشخاص في نواحي مدينة تارودانت، وقال إن ذلك بيّن وجود تقصير كبير في التعاطي مع مثل هذه الحوادث، موردا أنّ التدخلات التي جرت عقب الفيضانات "لم تكن سوى إجراء ترقيعي".

وجوابا على سؤال حول الإجراءات التي ينبغي القيام بها في مثل هذه الحالات، قال معروف: "أولا، يجب إيفاد فرق للتدخل السريع، من عناصر الوقاية المدنية وأطباء، مجهزة بإمكانيات لوجستية للإنقاذ ومعدّات طبية، دقائق قليلة فقط بعد وقوع الحادث، وليس بعد مرور ساعات، كما يحدث الآن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن تكون هناك فضاءات مجهزة لاستقبال الضحايا كما يحصل في البلدان التي تحترم مواطنيها".

وانتقد المتحدث ذاته الطرق التقليدية التي ما زالت متّبعة في عمليات إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب، قائلا: "لقد لاحظنا كيف اشتغل عناصر الوقاية المدنية أثناء البحث عن مفقودي السيول التي ضربت نواحي تارودانت، حيث استعملوا وسائل بسيطة، وبدوْا كأنهم هم أنفسهم بحاجة إلى مَن يُنقذهم".

وكان شهود عيان قد أكدوا، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ بعض الضحايا الذين تمّ انتشالهم لم يفارقوا الحياة إلا بعد دقائق من إخراجهم من الوادي، بسبب صعوبة التنفس جراء انسداد الشعب الهوائية الموصلة للأوكسجين إلى الرئتين بالوحل.

في هذا الإطار، أورد هشام معروف أنّه كان بالإمكان ألا تسفر الفيضانات التي ضربت منطقة إغرم نواحي تارودانت عن مصرع الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم لو أن الحكومة تتوفر على خطة لمواجهة مثل هذه الطوارئ، مضيفا: "يجب اتخاذ إجراءات وتدابير لإنقاذ المواطنين بدل الاكتفاء بإحصاء الضحايا عقب الكوارث الطبيعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - souad الجمعة 30 غشت 2019 - 16:27
كل القطاعات في المغرب على المحك لاشيء يمرر ويوخذ بجدية حتى ارواح الناس اصبحت رخيصة
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8
2 - حنا ماخاصناشي هادشي الجمعة 30 غشت 2019 - 16:47
حنا ماخاصناشي
وقاية مدنية بحال اوروبا
ماخاصناشي سبيطلرات بحالهوم
ولا تعليم ولا عمل ولا شي
احنا باااااركا علينا ناخدو من عندهم
التعري والعري والرقص
وشوية ديال النقاشات البيزنطية
من قبيل المساواة في الارث
وحرية المرأة
ونمنعو التعدد
ايييه امولاي
جبرتوه مكلخ حيت مقهور
وكاظحكوا عليه
كتلهيواه
ايوا بصاحتكوم
هوما اصلا كايقولو لبعضياتوم
كية الي جات فيه
ايوا بصاحتهوم تاهوما
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3 - jaadoree paris 75000 الجمعة 30 غشت 2019 - 16:47
السؤال المطروح لو كانو هدو اجانب او تشوفو كي غادي أنقذوهم ، فالمغرب عملية الإنفاذ غير الا كانو اجانب كنو مغاربة هانية ، متل هبة وزيد اوزيد خدا غير امتلة ،
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6
4 - Salah الجمعة 30 غشت 2019 - 16:49
والله العظيم ولينا غا كنشوفو وصافي حتى حاجة مكتعجب والو حكومة مكلخة ناس دون المستوى شحال من فاجعة وفاجعة وفاجعة غي هضرة غي حديث و أخبر ساعة شويا يتنساو وصافي وتجي شتا والله يحفظ فاجعة خرى عوتاني وخرج العثماني و ناطق الرسمي باسم الحكومة الخلفي هذوك نظرات زعما راه صرامة وخدامين وصافي وتنسى عوتاني .كيت لي عطا وجهو لتراب
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5 - فاتن طرطق الجمعة 30 غشت 2019 - 16:49
اغلب الميزانيات المخصصة للوقاية المدنية تكون بءيسة رغم ان في الدول المتقدمة تكون إدارة الإغاثة لها الأولوية المطلقة وتدعم بكل الوساءل المادية والبشرية والأجهزة الحديثة والانتساب لها يعتبر فخر !!
اما في هذا البلد فاخر ما يفكر فيه المسوولون هو قطاع الإغاثة زيادة على الفساد ونهب الميزانيات ولقد تبين ذلك في مختلف الحوادث خصوصا مثلا في الدار البيضاء بحيث تبين ان الوقاية المدنية لا تتوفر على المواد لإطفاء حرايق الحافلات وهذه فضيحة وكارثة في حد ذاتها والغريب هو ليس هناك من يتابع او يساءل
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6 - Abdelhak الجمعة 30 غشت 2019 - 16:50
إذا لم تنقده حيا فلا تتعب نفسك من بعد. أتركه لله سبحانه وتعالى.
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7 - Allal الجمعة 30 غشت 2019 - 16:53
تدخلات الدولة يجب أن تكون استباقية . مشاكل التقلبات المناخية لا تخفى على أحد ٠ لذا كان على الحكومة أن تقوم بدراسات مستفيضة تحدد من خلالها مكامن الخطر والنقط السوداء في جميع ربوع المملكة واتخاذ الإجراءات القمينة بالحد من هذه الكوارث ٠
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8 - Moh الجمعة 30 غشت 2019 - 16:58
Franchement, dans ce pays il ya Rien qui marche sauf la corruption
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9 - Ayoub الجمعة 30 غشت 2019 - 17:01
Au Maroc démuni et humilié, il faut tout changer par ce que rien ne change
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10 - باردة الجمعة 30 غشت 2019 - 17:02
العالم المتقدم في مثل هذه الحالات ينتهجون سياسة استباقية بمعرفة المناطق المعرضة للاخطار الطبيعية كالزلازل و الفياضانات و حتى كيفية التعامل مع قاتل عنده مسدس او سكين فتجد قوات الوقاية المدنية تعطي دروس في المدارس واماكن العمل او حتى في الاحياء بدل الجلوس في ثكناتهم يلعبو الكارطة والضامة... كما يمكن لمتطوعي المجتمع المدني القيام بهادا الدور التحسيسي ايضا... فتجد المواطنين مهيءين ويعرفون المخاطر حولهم... المغرب كلشي معول على الدولة دير كلشي... اطلبوا العلم ياعباد الله راه كلشي فيوتوب وغوغل موجود بضغطة زر...
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11 - Observateur الجمعة 30 غشت 2019 - 17:04
الظواهر الطبيعية من عواصف و فيضانات، أمر لا نستطيع أمامه شيئا، اما البناء في مجرى الوادي، و إزالة الغطاء الغابوي من الحوض المائي فيدخل ضمن اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف
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12 - في صميم الموضوع الجمعة 30 غشت 2019 - 17:06
* لنبقى في صميم الموضوع ، ليس في المغرب وحده ، بل في العالم كله ،
تقع كوارث ، ومهما كانت جهوزية فرق الإنقاذ ، تامة العتاد و على أتم الإستعداد .
فإن عدد الناجين ،في غالب الأحيان ، يكون شبه منعدم ، ويبقى دور هذه الفرق
هو إبلاغ عائلات الضحايا ، في فترات ، وعلى مراحل ، ليكون وقع الصدمة
مُـخَـفَّـفاً ،و يبقى المنتظرون بين الأمل واليأس متضرعين إلى الله طلباً في النجاة.
* كما يقال الوقاية خيرمن العلاج ، فعوض الكلام عن فرق الإنقاذ ، يجب أن
تكون دراسة شاملة وكاملة ومن جميع الجوانب ، لتشييد وبناء أي مشروع :
طرق ـ قناطرـ عمارات ـ منشآت رياضية ـ سياحية ـ .....
* بالرغم من هذا ، لا قدرالله ، إذا وقعت الواقعة ، نقول : ليس بأيدينا ، والله غالب .
* فالإرتجال و العفوية ، وقصرالنظر( و الصَّنْطيحَة) ، قد يقود إلى كوارث أفظع .
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13 - Amine الجمعة 30 غشت 2019 - 17:06
Ce que je lis dans cet article à tous les domaines de la vie au Maroc. Certes un beau pas. Riche de sa position géographique mais de ses ressources sans oublier sa jeunesse. Ce pendant si chaque responsable est tenu de rendre compte de sa mission. SI sa reponsabilite est engagee.m et que le législateur le juge sans pitié. Je pense que nos malades serainternet soigné s non injustices seraient levé s nos écoles publiques seraient attractives. Nos délinquants seraent peu nombreux non malades seraient soigné ici et là sans rêver d aller en eurose. Je viens de passer 4 semaines au Maroc. Je suis fatigué par tout ce que j ai vu. Pourtant je peux que je suis un privilégié. Maroc je t aime. Marocains je vous plains.
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