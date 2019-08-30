"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ

هسبريس - محمد الراجي

بعد توالي الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة اثنين وعشرين مواطنا مغربيا خلال الشهر الأخير فقط عقب انهيار تلّ على حافلة صغيرة في منطقة الحوز بسبب أمطار رعدية وجرْف السيول لملعب لكرة القدم نواحي تارودانت، بات سؤال مدى اتخاذ الحكومة ومختلف السلطات ما يكفي من الإجراءات لمواجهة مثل هذه الحوادث مطروحا.

ووسط الانتقادات الشديدة الموجهة إلى السلطات في تارودانت، وتحميلها مسؤولية عدم القيام بواجبها لمنع إقامة مباراة كرة القدم التي أودت بحياة سبعة أشخاص، خاصة وأنّ مديرية الأرصاد الجوية أصدرت نشرة إنذارية باحتمال هطول زخات رعدية قوية، قال خبير مغربي إنّ على الحكومة أن تعيد النظر في سياستها لمواجهة الكوارث الطبيعية للحيلولة دون سقوط أرواح مواطنين كان بالإمكان إنقاذهم.

وقال هشام معروف، باحث في السياسات الاجتماعية، إنّ التطور التكنولوجي سهّل كثيرا مأمورية إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات، حيث أضحى التنبّؤ بوقوعها بوقت مكبر أمرا ممكنا، مشيرا إلى أنّ المشكل في المغرب يكمن في غياب مواكبة تحذيرات نشرات الأرصاد الجوية واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لإنقاذ الضحايا.

وانتقد معروف طريقة تعاطي الحكومة مع السيول التي أودت بحياة سبعة أشخاص في نواحي مدينة تارودانت، وقال إن ذلك بيّن وجود تقصير كبير في التعاطي مع مثل هذه الحوادث، موردا أنّ التدخلات التي جرت عقب الفيضانات "لم تكن سوى إجراء ترقيعي".

وجوابا على سؤال حول الإجراءات التي ينبغي القيام بها في مثل هذه الحالات، قال معروف: "أولا، يجب إيفاد فرق للتدخل السريع، من عناصر الوقاية المدنية وأطباء، مجهزة بإمكانيات لوجستية للإنقاذ ومعدّات طبية، دقائق قليلة فقط بعد وقوع الحادث، وليس بعد مرور ساعات، كما يحدث الآن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن تكون هناك فضاءات مجهزة لاستقبال الضحايا كما يحصل في البلدان التي تحترم مواطنيها".

وانتقد المتحدث ذاته الطرق التقليدية التي ما زالت متّبعة في عمليات إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب، قائلا: "لقد لاحظنا كيف اشتغل عناصر الوقاية المدنية أثناء البحث عن مفقودي السيول التي ضربت نواحي تارودانت، حيث استعملوا وسائل بسيطة، وبدوْا كأنهم هم أنفسهم بحاجة إلى مَن يُنقذهم".

وكان شهود عيان قد أكدوا، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ بعض الضحايا الذين تمّ انتشالهم لم يفارقوا الحياة إلا بعد دقائق من إخراجهم من الوادي، بسبب صعوبة التنفس جراء انسداد الشعب الهوائية الموصلة للأوكسجين إلى الرئتين بالوحل.

في هذا الإطار، أورد هشام معروف أنّه كان بالإمكان ألا تسفر الفيضانات التي ضربت منطقة إغرم نواحي تارودانت عن مصرع الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم لو أن الحكومة تتوفر على خطة لمواجهة مثل هذه الطوارئ، مضيفا: "يجب اتخاذ إجراءات وتدابير لإنقاذ المواطنين بدل الاكتفاء بإحصاء الضحايا عقب الكوارث الطبيعية".