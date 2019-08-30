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- "فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ
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كُتّاب وآراء
"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ
بعد توالي الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة اثنين وعشرين مواطنا مغربيا خلال الشهر الأخير فقط عقب انهيار تلّ على حافلة صغيرة في منطقة الحوز بسبب أمطار رعدية وجرْف السيول لملعب لكرة القدم نواحي تارودانت، بات سؤال مدى اتخاذ الحكومة ومختلف السلطات ما يكفي من الإجراءات لمواجهة مثل هذه الحوادث مطروحا.
ووسط الانتقادات الشديدة الموجهة إلى السلطات في تارودانت، وتحميلها مسؤولية عدم القيام بواجبها لمنع إقامة مباراة كرة القدم التي أودت بحياة سبعة أشخاص، خاصة وأنّ مديرية الأرصاد الجوية أصدرت نشرة إنذارية باحتمال هطول زخات رعدية قوية، قال خبير مغربي إنّ على الحكومة أن تعيد النظر في سياستها لمواجهة الكوارث الطبيعية للحيلولة دون سقوط أرواح مواطنين كان بالإمكان إنقاذهم.
وقال هشام معروف، باحث في السياسات الاجتماعية، إنّ التطور التكنولوجي سهّل كثيرا مأمورية إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات، حيث أضحى التنبّؤ بوقوعها بوقت مكبر أمرا ممكنا، مشيرا إلى أنّ المشكل في المغرب يكمن في غياب مواكبة تحذيرات نشرات الأرصاد الجوية واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لإنقاذ الضحايا.
وانتقد معروف طريقة تعاطي الحكومة مع السيول التي أودت بحياة سبعة أشخاص في نواحي مدينة تارودانت، وقال إن ذلك بيّن وجود تقصير كبير في التعاطي مع مثل هذه الحوادث، موردا أنّ التدخلات التي جرت عقب الفيضانات "لم تكن سوى إجراء ترقيعي".
وجوابا على سؤال حول الإجراءات التي ينبغي القيام بها في مثل هذه الحالات، قال معروف: "أولا، يجب إيفاد فرق للتدخل السريع، من عناصر الوقاية المدنية وأطباء، مجهزة بإمكانيات لوجستية للإنقاذ ومعدّات طبية، دقائق قليلة فقط بعد وقوع الحادث، وليس بعد مرور ساعات، كما يحدث الآن، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأن تكون هناك فضاءات مجهزة لاستقبال الضحايا كما يحصل في البلدان التي تحترم مواطنيها".
وانتقد المتحدث ذاته الطرق التقليدية التي ما زالت متّبعة في عمليات إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب، قائلا: "لقد لاحظنا كيف اشتغل عناصر الوقاية المدنية أثناء البحث عن مفقودي السيول التي ضربت نواحي تارودانت، حيث استعملوا وسائل بسيطة، وبدوْا كأنهم هم أنفسهم بحاجة إلى مَن يُنقذهم".
وكان شهود عيان قد أكدوا، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ بعض الضحايا الذين تمّ انتشالهم لم يفارقوا الحياة إلا بعد دقائق من إخراجهم من الوادي، بسبب صعوبة التنفس جراء انسداد الشعب الهوائية الموصلة للأوكسجين إلى الرئتين بالوحل.
في هذا الإطار، أورد هشام معروف أنّه كان بالإمكان ألا تسفر الفيضانات التي ضربت منطقة إغرم نواحي تارودانت عن مصرع الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم لو أن الحكومة تتوفر على خطة لمواجهة مثل هذه الطوارئ، مضيفا: "يجب اتخاذ إجراءات وتدابير لإنقاذ المواطنين بدل الاكتفاء بإحصاء الضحايا عقب الكوارث الطبيعية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
وقاية مدنية بحال اوروبا
ماخاصناشي سبيطلرات بحالهوم
ولا تعليم ولا عمل ولا شي
احنا باااااركا علينا ناخدو من عندهم
التعري والعري والرقص
وشوية ديال النقاشات البيزنطية
من قبيل المساواة في الارث
وحرية المرأة
ونمنعو التعدد
ايييه امولاي
جبرتوه مكلخ حيت مقهور
وكاظحكوا عليه
كتلهيواه
ايوا بصاحتكوم
هوما اصلا كايقولو لبعضياتوم
كية الي جات فيه
ايوا بصاحتهوم تاهوما
اما في هذا البلد فاخر ما يفكر فيه المسوولون هو قطاع الإغاثة زيادة على الفساد ونهب الميزانيات ولقد تبين ذلك في مختلف الحوادث خصوصا مثلا في الدار البيضاء بحيث تبين ان الوقاية المدنية لا تتوفر على المواد لإطفاء حرايق الحافلات وهذه فضيحة وكارثة في حد ذاتها والغريب هو ليس هناك من يتابع او يساءل
تقع كوارث ، ومهما كانت جهوزية فرق الإنقاذ ، تامة العتاد و على أتم الإستعداد .
فإن عدد الناجين ،في غالب الأحيان ، يكون شبه منعدم ، ويبقى دور هذه الفرق
هو إبلاغ عائلات الضحايا ، في فترات ، وعلى مراحل ، ليكون وقع الصدمة
مُـخَـفَّـفاً ،و يبقى المنتظرون بين الأمل واليأس متضرعين إلى الله طلباً في النجاة.
* كما يقال الوقاية خيرمن العلاج ، فعوض الكلام عن فرق الإنقاذ ، يجب أن
تكون دراسة شاملة وكاملة ومن جميع الجوانب ، لتشييد وبناء أي مشروع :
طرق ـ قناطرـ عمارات ـ منشآت رياضية ـ سياحية ـ .....
* بالرغم من هذا ، لا قدرالله ، إذا وقعت الواقعة ، نقول : ليس بأيدينا ، والله غالب .
* فالإرتجال و العفوية ، وقصرالنظر( و الصَّنْطيحَة) ، قد يقود إلى كوارث أفظع .