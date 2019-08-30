24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)

  2. مصل سم العقارب (5.00)

  3. الحكومة تنوه بتوقيع محضر اتفاق "طلبة الطب" (5.00)

  4. بعد طول انتظار .. إحداث "الأعمال الاجتماعية" لموظفي الجماعات (5.00)

  5. مذكرات بحث توقع بشخصين في قبضة أمن سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت"

مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت"

مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت"
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 20:00

قال عبد الحق الملولي، مهندس مدني، حائز على جائزة المدرسة المحمدية للمهندسين، إنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال السماح بتشييد ملعب كرة قدم في ظروف مثل التي يوضحها الفيديو المتداول لفاجعة تارودانت"، مشيرا إلى أن "وزارة التجهيز هي التي تحدد شروط البناء، بعد توصلها بالطلبات".

وأضاف الملولي، المقيم في غينيا، أن "الوزارة، بعد توصلها بطلبات التشييد، عليها أن تدرك طبيعة المجال الذي يرغب السكان بناء الملعب فيه، ومن الضروري أن تطلع على الظروف المناخية التي تحيط بالمنطقة، خصوصا في علاقتها بالفيضانات، ومن الصور يتضح جليا أن مكان بنائه خطير جدا لمجاورته وادا كبيرا".

وأوضح المهندس المغربي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "قبل مباشرة البناء يجب التأكد من التربة والأرض ومدى قدرتهما على تحمل المياه المتدفقة في اتجاه واحد، وهو أمر صعب للغاية بحكم هشاشتها وتأثرها بالزحف العمراني"، مسجلا أن الأمر كان "شبيها بالبناء بجوار بركان هائج قابل للاشتعال في أي لحظة".

وأردف الملولي أن "الملعب بني بشكل عشوائي، ويتنافى تماما مع المعايير الأساسية للبناء، والتي تقتضي التوفر على خريطة طوبوغرافية، وتقدير مسافة الأحواض المائية، وفي حالة اكتشاف أن التيارات المائية قوية على الجميع الابتعاد عن البناء في المنحدرات"، مسجلا أنه "من المستحيل صمود غرف وسور صغير أمام قوة المياه".

وينص قانون الماء المغربي بوضوح، في باب تدبير الأخطار المتصلة بالماء، فرع الفيضانات، على "منع البناء في الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، كما يرفض إقامة الحواجز والبنايات أو التجهيزات التي من شأنها عرقلة سيلان مياه الفيضان بدون ترخيص، إلا إذا كان الغرض منها حماية المساكن والممتلكات الخاصة المتاخمة".

وتحدد وكالة الحوض المائي "3 مستويات للخطر، وتضعها بتنسيق مع المؤسسات العمومية والجماعة الترابية، ولجان العمالات والأقاليم، وتبرز بشكل جلي المعايير التي يجب اتباعها في إعداد التصاميم المتعلقة بإنشاء المشاريع العمرانية والسياحية والصناعية ومشاريع البنيات التحتية".

ويوضح القانون أن "إمكانية تجدد مجرى الوادي بشكل قوي مطروح على مدار 20 سنة متواصلة، وهي مدة قابلة للمراجعة كلما اقتضت الظروف ذلك"، مشددا على أن "وكالة الحوض المائي مطالبة بإخبار الناس بخطر الفيضان، وتعد نشرات إخبارية تتضمن معطيات حول الحامولات المتوقعة، وتوضع رهن إشارة السلطة الإدارية الترابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - محمد وجدة الجمعة 30 غشت 2019 - 20:08
الملعب في منطقة قروية..
يعني تابع للوزارة الشبيبة و الرياضة في منطقة هي من مسؤولية صندوق التنمية القروية و كلا الجهازين يسيرهما وزاراء من حزب أخنوش، و يجي المهندس يقولك وزارة التجهيز يعني حزب الأحرار ماشي حنا... شوفو مع الاخرين و الشعب داه الواد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - خالد الجمعة 30 غشت 2019 - 20:14
هناك فيديو لسكان المنطقة يفسرون سبب إقامة الملعب جانب الوادي: المنطقة جبلية لا تتوفر على امكنة منبسطة كثيرة و حتى تلك المتوفر قرب الدواوير استولت عليها مصلحة المياه و الغابات و أخرى استولت عليها شركة للمناجم ولم يتركوا لسكان المنطقة ولو بقعة صغيرة لاقامة الملعب. لقد أصبحوا مثل اللاجئين في بلدهم لا يملكون حق التصرف فيها وكأنها بلد محتلة من طرف شركات أتت على الأخضر واليابس دون أن تنفع سكان المنطقة بشيء وهذا بالضبط هو ما يقع في المغرب المنسي حيث استغلال الثرواث من طرف اللوبيات والشركات الجشعة يقابله تفقير و تهميش ممنهج و متعمد للساكنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - خدوج الجمعة 30 غشت 2019 - 20:15
إن كان كلامك صحيحا فهذا يعني أن اعمارة من العدالة والتنمية هو المسؤول الاول عن الفاجعة ويجب أن يحاسب بعد استقالته او إعفاءه ...ها هي البيجيدي بحالها بحال أي حزب بل الأسوأ بعد توليهم للحكومة نعيش في كوابيس لا تنتهي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
4 - فرنسا الجمعة 30 غشت 2019 - 20:18
المسؤولية من المهندس إلى وزراة التجهيز إلى رئيس الحكومة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - Kamal الجمعة 30 غشت 2019 - 20:18
Les responsables à l'origine du projet de ce terrain auraient été exécutés en Chine
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - انشري ٤ الجمعة 30 غشت 2019 - 20:19
وانت مالك اسي المهندس ملي ضرك خاطرك سير بنيه انت كثرت الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
7 - karim الجمعة 30 غشت 2019 - 20:19
المسؤول الاول والاخير هي وزاراة التجهيز ووزارة الرياصة، اذ كيف تعطي رخثة لأن تبني ملعبا في وسط واد. ؟؟؟ اما المهندي فإنه نغذ فقط الامر الذي اسند اليه من طرف مشغليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - مواطن الجمعة 30 غشت 2019 - 20:24
اذن ماذا ؟ اذا كان العشوائي فيجب تعميق البحث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - Amzon usa الجمعة 30 غشت 2019 - 20:28
السياسة تقتضي أن المسؤول الأول في البلاد هو اللدي سيقترح الخهة المسؤولة. يعني بمن سنضحي هاده المرة لإغلاق هادا الملف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - علي وتنغير ينتظر التحقيق الجمعة 30 غشت 2019 - 20:33
المطلوب فتح تحقيق معمق في الموضوع ومتابعة الجنات امام القضاء لان التهاون واضح في هذه الفاجعة الاليمة اين المصلحة التقنية اين المسؤول عن حوض الماء هل اعطى الموافقة على البناء في الواد اين السلطة المحلية اين واين المطلوب تحديد المسؤولية ومتابعة المسؤولين امام القضاء ليكونوا عبرة للاخرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - hjg الجمعة 30 غشت 2019 - 20:36
Il faut que les familles des victimes se reunissent ensemble et prennent un avocat et commencent une pkainte judiciaire contre la comune rurale responsable de la construction de ce "terrain de foot " et les investigations vont reveler si aussi le ministere de l'equipement est responsable ..Il faut que vous vius reunissez pour former un dossier fort et faire payer les responsables . La justice doit donner les droits aux victimes et leurs familleS
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - السكرتير الجمعة 30 غشت 2019 - 20:37
الذي يبني في الواد أو قريب من الواد حتى ولو كان الواد جافا لعشرات السنين ما تهطل الامطار بغزارة حتي يعود الواد الى مجراه الطبيعي و مِن الناس الحُمّاق الهُبَّل من لا يحلو له البناء إلاّ في مجرى الواد أو بالقرب منه هؤلاء الناس يُتبرون مُنتحرين ، على الجماعات المحلية والقيادات منع كل من يغامر و يبني في الواد او بالقرب منه وهدم كل ما بَنَوْه حفاظا على ارواحهم وارواح أبنائهم و انعامهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - A الجمعة 30 غشت 2019 - 20:39
اللهم ارحم جميع من توفى في هذه الفاجعة وارزق دوبهم الصبر والسلوان نتمنى ان يفتح تحقيق وتقديم كل من تبت في حقه تقصير إلى القضاء كيف ماكان مركزه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - من تكون الجمعة 30 غشت 2019 - 20:40
لا انفي مسؤولية وزارة التجهيز...بل فشل الحكومة ككل... لكن رئيس الجماعة المعنية هو من اعطى الترخيص لبناء ملعب فوق مجرى مائي... هذا بالاضافة الى تغاضي وزارة الداخلية في شخص السلطة المحلية على منع البناء او على الاقل اشعار الوزارات المعنية و اخلاء الذمة.... لم افهم لماذا تم بناء ملعب فوق واد مع العلم انها جماعة قروية من المفروض ان الوعاء العقاري متوفر لبناء منشاة رياضية..لذا وجب القيام بالتحقيق والضرب من حديد على المسؤولين.... مع الاشارة ان مجموعة من الوديان... و الشعاب و المجاري المائية يتم الترامي عليها دون حسيب او رقيب.... وادي مارتيل بتطوان... بو رقراق بالرباط....مغوغة بطنجة.... و اتسائل ماهو دور شرطة المياه التي تم احداثها... اليس مهامها المراقبة و الردع... حسبنا الله و نعم الوكيل ... و رحم الله الشهداء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - Mouatene الجمعة 30 غشت 2019 - 20:41
السؤال المطروح :

اين هي الاقمار الصناعية اللتي اطلقناها البعيدة عن الساكنة بسنواة ضوئية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - موحند الجمعة 30 غشت 2019 - 20:43
في المغرب كل شيء مبني على الغش والتزوير والكذب والنفاق. اينما وليت وجهك وترى الحفر والشقق في الطرقات والقناطر والبنايات. الطفل المغربي يتربى على الكذب والغش في الامتحانات وعندما يصبح راشدا يقوم بالتزوير الاحترافي في الشواهد والديبلومات وحتى الحصول على العمل يتم عن طريق الغش والرشاوي. لهذا ماذا نننتظر من اغلب المهندسين والاطباء والمسؤولين الصغار والكبار؟ وهل هؤلاء الذين سيقودون نجاح البرنامج التنموي الجديد الذي يريده الملك؟
المغاربة معروفين كذالك في الغش في المواد الغداءية كالغش في الحليب والزيوت والخبز واللحوم وقيمة هذه المنتوجات. نكاد نجزم بان المغربي يحمل جينيات الغش والتزوير والنفاق والتحرش والعنف والعشواءية والوسخ والخراب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - دكالي الجمعة 30 غشت 2019 - 20:44
تعالو تشوفو في مدينة الجديدة وادي فليفل تبنى كلو ومجراه وزع بالكامل هل من توضيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - FARHAT الجمعة 30 غشت 2019 - 20:44
من الجانب التقني انا مع ما جاء تصريح المهندس المغربي وتجب معاقبة من وافق على الباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - صنابي الجمعة 30 غشت 2019 - 20:45
اسال الله الرحمة والمغفرة والصبر والسلون للجميع.....
على الاقل تكريما لاهل الضحايا والفرق المحلية وللمدينة اجراء المقابلة النهائية لاحقا بملعب كبير اكادير مراكش البيضاء ...وحضور الجمهور بكثافة والمداخيل تكريما وعزاءا لمن هو اهل له
رحم الله الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - حان الوقت الجمعة 30 غشت 2019 - 20:46
المسؤولية واضحة وإذا أرادوا أن يشكلو لجنة لتقصي الحقائق فالأمر يعود إلى الجهة المسؤولة ونحن نعرف مسبقا لا أحد يوبخ أيعفى من مهامه أو حتى يسجن.ولكن متى يتعظ المسؤولون ويستخلصو العبرمن مثل هذه الكوارث كيف يعقل في كل كارثة تستعمل وسائل بدائيةوبسيطة في الإنقاذ ولا تسخر المعدات المبرمجة لهذا الغرض إن وجدت أصلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - رئيس الجماعة الجمعة 30 غشت 2019 - 20:49
المسؤل الاول هو رئيس الجماعة للمنطة والقاىد والشيخ والمقدم هما اللذينا يعرفونة المنطقة جيدآ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - fayssal الجمعة 30 غشت 2019 - 20:50
اخي المهندس كل ما قلته صحيح لاكن بعيد عن السبب الحقيقي في الواقعة و هو علميا و تقنيا لا يمكن بناء أي منشءة في الوادي و السبب الوحيد هو المستوى الاءعلى للوادي يحدد بعوامل كتيرة إذن لا يمكن تحديد مستوى ملء الوادي بقاعدته السفلى بل بالجنبات العليا و العامل التاني هو لكل وادي مدة زمنية تأتي فيها ما يعرف بالحملة ممكن في 20 أو 100 سنة أو اكتر ادن لا يمكن المغامرة مهما كانت حالت الوادي حتى و لو ظل قاحلا ل 100 سنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.