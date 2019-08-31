24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:27
|06:57
|13:33
|17:05
|19:59
|21:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هكذا يخفّف تدبير المخاطر والأزمات من تداعيات الكوارث الطبيعية
- التصوير عوض المساعدة
- أمن أصيلا يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا
- مخطط تنمية "كازا" .. الملايير تفشل في تحسين عيش البيضاويين
- العمراني يستعرض معالم السياسة الإفريقية للمغرب
"فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)
مناصب بلا مسؤولية .. بنبركة يتساءل عن جدوى التعديل الحكومي (5.00)
مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" (5.00)
إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)
- حمودي: أقوال عصيد حول العربية "كليشيهات" .. آراء المقرئ إيديولوجية - (91)
- الفاسي الفهري: "مبادرة الدفاع عن اللغة العربية" لا تعادي الفرنسية - (76)
- مهندس يُحَمل العشوائية ووزارة التجهيز مسؤولية "مأساة تارودانت" - (63)
- وفاة متطوع للخدمة العسكرية في مستشفى مكناس - (62)
- إعفاء مسؤولين في قضية القنص الجائر لليمام - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هل تنسف خطوة "إسقاط الجنسية" آمال الإفراج عن الزفزافي ومن معه؟
أثار إقدامُ ناصر الزفزافي، أيقونة احتجاجات الحسيمة، وخمسة من رفاقه المقرّبين على طلبِ التّخلي عن الجنسية المغربية جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية المغربية؛ بين من ذَهب في اتّجاه التّأكيد على أنّ هذه الخطوة ستساهمُ في عزْلِ ملفّ معتقلي "حراك الريف"، وبين يؤكّد أنّ "هذه الخطوة تأتي بعد تلاشي آمال الانفراج".
الخطوة التي أعلنها والد الزفزافي، في بث مباشر تلا من خلاله بيانا صادرا عن ابنه ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي وعبد العالي حود، خلقت جدلا حادا في صفوف الحقوقيين.
وفي السّياق، قال الحقوقي إلياس الموساوي إنّ "الخطوة التّصعيدية التي أقْدَم عليها المعتقلون ليس الهدفُ منها مواجهة الدّولة ومؤسّساتها، ما حاولوا إيصاله من خلال خطوة المطالبة بإسقاط الجنسية هو إحاطة الرأي العام الوطني والدولي بالحيْفِ والظّلم الذي طالهم منذ اعْتقالهم إلى غاية محاكمتهم".
وأضاف الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الخطوة تأتي بعدما عبّر المعتقلون الريفيون عن حسن نيّة، من خلال إرْسال مجموعة من الإشارات التي تحمل نوايا حسنة بهدف حلحلة هذا الملف".
ولا يعتقدُ الحقوقي ذاته أن يفْقدَ المعتقلون الدّعم من قبل العديدِ من المتعاطفين بسبب هذه الخطوة، وقال إنّ "الدّاعمين الحقيقين يدْعَمُون القضية في جوهرها وعدالتها وهم متيقنون تمام اليقين من الأهداف التي تسْعى الخطوة تحقيقها ما دام أنهم لهم القدرة على التمييز بين حب الوطن والجنسية".
ويرى المتحدث ذاته أنّ "الخطوة حققت أهدافها ما دام أنها كانت محلَّ استئثار الإعلام الوطني والدولي، كما أعادت أيضا ملف حراك الريف ليكون في طليعة الملفات التي حظيت بالاهتمام الأكبر من قبل رواد التواصل الاجتماعي بالمغرب".
وتابع الموساوي: "كلّ العقلاء عبّرُوا عن تفهمهم للخطوة ودافعوا عنها بكل الوسائل المتاحة وهو ما يفند أطروحة فقدان التعاطف مع المعتقلين".
من جانبه، قال الناشط والحقوقي المكي الحنودي إنّ "القرار الذي اتخذه بعض معتقلي حراك الريف كان تحت تأثير المعاناة والإحساس بالظلم وفقدان الأمل بعد تراجع المؤسسات الحقوقية ومختلف المبادرات وتراجع حركية اللقاءات والحوارات حول ملفّهم الذي قيل فيما سبق إنه قريب من الحل، فكانت الصّدمة مؤلمة".
وأضاف الحنودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "بتلك الخطوة غير المحسوبة تمّ عزل ملف معتقلي حراك الريف عن أغلب القوى السياسية المناضلة وعن الهيئات الحقوقية المدافعة وعن جل المبادرات المنتصبة من أجل السراح".
وأورد الحنودي "هناك نوع من استهجان الموقف من طرف أغلبية المواطنين المغاربة وكذلك أغلب القوى السياسية والهيئات الحقوقية التي كانت تحتضنُ ملف معتقلي حراك الريف وتساند قضيتهم، وهناك نوع من التّحفظ الخجول لدى البعض".
وبعدما وصف بأنّ هذه الخطوة سوف تضرُّ كثيرا بهذا الملف وعلى عدة مستويات، يشرح الحنودي "تأويلات مختلفة لخطوة التخلي عن الجنسية المغربية، استنكار، انتهاز البعض للفرصة لتأكيد تهم سابقة؛ تراجع الدعم والمساندة من طرف القوى الحية للشعب المغربي؛ صعوبة تدخل مبادرات الوساطة في هذا الملف نظرا لحساسية الموقف، مع احتمال مواجهة أي مسيرة ميدانية بقمع أشرس مما سبق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
quand a ces amis les trafiquant de drogue qui son en hollande il l'ont tousse laché car il est devenue une carte brulé pour eux il l'ont utilisé pour faire pression sur les autorité marocaine pour qu'il les laissent vendre le canabis comme avant
de toute façon d'içi 5 a 10 ans le canabis sera légal dans la plupart des pays européene est américaine ce qui fera chuté son prix il sera plus rentable pour ces narcotrafiquant
أعداء المملكة ليسوا بالضرورة اجانب بل و للأسف الشديد، و هذا ما يحز في النفس، مغاربة ابا عن جد سواء بالريف او الأقاليم الجنوبية لبلادنا و هو معطى يلزم التعاطي معه بكل حزم و اكاد اجزم ان هؤلاء الخونة ماضون في خدمة اجندات خارجية و معادية للمملكة.
سنوات و انتم تطبلون بامكانية الافراج ..و لا افراج ..عادي ان ييأس الانسان من كلامكم ،
والجنسية اصلا ليسة هوية او دينة او ملة و لكل شخص الحق قانونيا ان يحدد جنسيته حيب ما تمليه ضروفه..فلا تقلبوا المفاهيم و تنشروا المغالطات ..فكم من وزير مستوزر له اكثر من جنسية
الى أن قانوا بهذه الخطوة غير المفهومة مطلقا..بل هي خطوة اقل ما يقال عنها انها متهورة...
المواطنة لا يمكن المزايدة عليها و لا يمكن مقايضتها...لقد فقدوا تعاطفي معهم و تعاطف الملايين من المغاربة الذين ساندوهم في اشد وأحلك اللحظات....
ساقول لهم معلومة بسيطة...
المغاربة الاحرار في عهد الاستعمار رفض منهم الامازيغ ان يجنسوا بالجنسية الفرنسية و ان تكون لهم حقوق اكثر من اخوانهم العرب في الظهير البربري..
المغاربة الاحرار رفضو ان يكونو خونة و بياعين و مطبلين للإستعمار و ضلوا يقاومون الى أن استشهد من استشهد و عاش من عاش مغاربة كما ولدوا...
المغاربة الاحرار بعد الاستقلال عانو الويلات و زجوا في السجون واستحملو العذاب و القهر و الظلم...ولم يتنازل واحد منهم عن جنسيته...
بكل بساطة لسبب وااااحد...اذا لم يكن نضالك و تضحياتك كلها هي من اجل الرقي بوطنك المغرب و تفتخر به..فمن اجل مااااذا كنت ترغد و تزبد.....يااا مناضل.
مااااذا كان الهدف...إن لم يكن من أجل المغرب.
خيبتم ظننا بكم...
Jusqu’à quand on vit cette vie de merde
ليس هكذا تورد الإبل!
إذا كانت هذه القوى الحية نفسها قصير و تتعلل بأسباب واهية من أجل التخلص من هذا الملف ....فهذه فعلا هي الفرصة السانحة لرفع اليد ....
ليس من حق احد ان يجردك من انتماءك لوطنك فبالاحرى ان يتنازل شخص عن انتمائه لوطنه ووطن أجداده.
وحتى ان تخليت عن جنسيتك فستظل في نظر العالم مغربيا.
ربما طلب اسقاط الجنسية ربما يفسر طريقة تعامل زعيم الحراك مع محاكمته وكأنه لا يعترف بها.
الزفزافي اثبت ان ما يربطه بالسياسة هو الخير والاحسان .
ولكن اتساءل في نفس الوقت عما فعله حقيقة الصحافي حميد المهديوي.