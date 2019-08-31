هل تنسف خطوة "إسقاط الجنسية" آمال الإفراج عن الزفزافي ومن معه؟

هسبريس - عبد السلام الشامخ

أثار إقدامُ ناصر الزفزافي، أيقونة احتجاجات الحسيمة، وخمسة من رفاقه المقرّبين على طلبِ التّخلي عن الجنسية المغربية جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية المغربية؛ بين من ذَهب في اتّجاه التّأكيد على أنّ هذه الخطوة ستساهمُ في عزْلِ ملفّ معتقلي "حراك الريف"، وبين يؤكّد أنّ "هذه الخطوة تأتي بعد تلاشي آمال الانفراج".

الخطوة التي أعلنها والد الزفزافي، في بث مباشر تلا من خلاله بيانا صادرا عن ابنه ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي وعبد العالي حود، خلقت جدلا حادا في صفوف الحقوقيين.

وفي السّياق، قال الحقوقي إلياس الموساوي إنّ "الخطوة التّصعيدية التي أقْدَم عليها المعتقلون ليس الهدفُ منها مواجهة الدّولة ومؤسّساتها، ما حاولوا إيصاله من خلال خطوة المطالبة بإسقاط الجنسية هو إحاطة الرأي العام الوطني والدولي بالحيْفِ والظّلم الذي طالهم منذ اعْتقالهم إلى غاية محاكمتهم".

وأضاف الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الخطوة تأتي بعدما عبّر المعتقلون الريفيون عن حسن نيّة، من خلال إرْسال مجموعة من الإشارات التي تحمل نوايا حسنة بهدف حلحلة هذا الملف".

ولا يعتقدُ الحقوقي ذاته أن يفْقدَ المعتقلون الدّعم من قبل العديدِ من المتعاطفين بسبب هذه الخطوة، وقال إنّ "الدّاعمين الحقيقين يدْعَمُون القضية في جوهرها وعدالتها وهم متيقنون تمام اليقين من الأهداف التي تسْعى الخطوة تحقيقها ما دام أنهم لهم القدرة على التمييز بين حب الوطن والجنسية".

ويرى المتحدث ذاته أنّ "الخطوة حققت أهدافها ما دام أنها كانت محلَّ استئثار الإعلام الوطني والدولي، كما أعادت أيضا ملف حراك الريف ليكون في طليعة الملفات التي حظيت بالاهتمام الأكبر من قبل رواد التواصل الاجتماعي بالمغرب".

وتابع الموساوي: "كلّ العقلاء عبّرُوا عن تفهمهم للخطوة ودافعوا عنها بكل الوسائل المتاحة وهو ما يفند أطروحة فقدان التعاطف مع المعتقلين".

من جانبه، قال الناشط والحقوقي المكي الحنودي إنّ "القرار الذي اتخذه بعض معتقلي حراك الريف كان تحت تأثير المعاناة والإحساس بالظلم وفقدان الأمل بعد تراجع المؤسسات الحقوقية ومختلف المبادرات وتراجع حركية اللقاءات والحوارات حول ملفّهم الذي قيل فيما سبق إنه قريب من الحل، فكانت الصّدمة مؤلمة".

وأضاف الحنودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "بتلك الخطوة غير المحسوبة تمّ عزل ملف معتقلي حراك الريف عن أغلب القوى السياسية المناضلة وعن الهيئات الحقوقية المدافعة وعن جل المبادرات المنتصبة من أجل السراح".

وأورد الحنودي "هناك نوع من استهجان الموقف من طرف أغلبية المواطنين المغاربة وكذلك أغلب القوى السياسية والهيئات الحقوقية التي كانت تحتضنُ ملف معتقلي حراك الريف وتساند قضيتهم، وهناك نوع من التّحفظ الخجول لدى البعض".

وبعدما وصف بأنّ هذه الخطوة سوف تضرُّ كثيرا بهذا الملف وعلى عدة مستويات، يشرح الحنودي "تأويلات مختلفة لخطوة التخلي عن الجنسية المغربية، استنكار، انتهاز البعض للفرصة لتأكيد تهم سابقة؛ تراجع الدعم والمساندة من طرف القوى الحية للشعب المغربي؛ صعوبة تدخل مبادرات الوساطة في هذا الملف نظرا لحساسية الموقف، مع احتمال مواجهة أي مسيرة ميدانية بقمع أشرس مما سبق".