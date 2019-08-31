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الرئيسية | مجتمع | هل تنسف خطوة "إسقاط الجنسية" آمال الإفراج عن الزفزافي ومن معه؟

هل تنسف خطوة "إسقاط الجنسية" آمال الإفراج عن الزفزافي ومن معه؟

هل تنسف خطوة "إسقاط الجنسية" آمال الإفراج عن الزفزافي ومن معه؟
هسبريس - عبد السلام الشامخ
السبت 31 غشت 2019 - 12:00

أثار إقدامُ ناصر الزفزافي، أيقونة احتجاجات الحسيمة، وخمسة من رفاقه المقرّبين على طلبِ التّخلي عن الجنسية المغربية جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية المغربية؛ بين من ذَهب في اتّجاه التّأكيد على أنّ هذه الخطوة ستساهمُ في عزْلِ ملفّ معتقلي "حراك الريف"، وبين يؤكّد أنّ "هذه الخطوة تأتي بعد تلاشي آمال الانفراج".

الخطوة التي أعلنها والد الزفزافي، في بث مباشر تلا من خلاله بيانا صادرا عن ابنه ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي وعبد العالي حود، خلقت جدلا حادا في صفوف الحقوقيين.

وفي السّياق، قال الحقوقي إلياس الموساوي إنّ "الخطوة التّصعيدية التي أقْدَم عليها المعتقلون ليس الهدفُ منها مواجهة الدّولة ومؤسّساتها، ما حاولوا إيصاله من خلال خطوة المطالبة بإسقاط الجنسية هو إحاطة الرأي العام الوطني والدولي بالحيْفِ والظّلم الذي طالهم منذ اعْتقالهم إلى غاية محاكمتهم".

وأضاف الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه الخطوة تأتي بعدما عبّر المعتقلون الريفيون عن حسن نيّة، من خلال إرْسال مجموعة من الإشارات التي تحمل نوايا حسنة بهدف حلحلة هذا الملف".

ولا يعتقدُ الحقوقي ذاته أن يفْقدَ المعتقلون الدّعم من قبل العديدِ من المتعاطفين بسبب هذه الخطوة، وقال إنّ "الدّاعمين الحقيقين يدْعَمُون القضية في جوهرها وعدالتها وهم متيقنون تمام اليقين من الأهداف التي تسْعى الخطوة تحقيقها ما دام أنهم لهم القدرة على التمييز بين حب الوطن والجنسية".

ويرى المتحدث ذاته أنّ "الخطوة حققت أهدافها ما دام أنها كانت محلَّ استئثار الإعلام الوطني والدولي، كما أعادت أيضا ملف حراك الريف ليكون في طليعة الملفات التي حظيت بالاهتمام الأكبر من قبل رواد التواصل الاجتماعي بالمغرب".

وتابع الموساوي: "كلّ العقلاء عبّرُوا عن تفهمهم للخطوة ودافعوا عنها بكل الوسائل المتاحة وهو ما يفند أطروحة فقدان التعاطف مع المعتقلين".

من جانبه، قال الناشط والحقوقي المكي الحنودي إنّ "القرار الذي اتخذه بعض معتقلي حراك الريف كان تحت تأثير المعاناة والإحساس بالظلم وفقدان الأمل بعد تراجع المؤسسات الحقوقية ومختلف المبادرات وتراجع حركية اللقاءات والحوارات حول ملفّهم الذي قيل فيما سبق إنه قريب من الحل، فكانت الصّدمة مؤلمة".

وأضاف الحنودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّه "بتلك الخطوة غير المحسوبة تمّ عزل ملف معتقلي حراك الريف عن أغلب القوى السياسية المناضلة وعن الهيئات الحقوقية المدافعة وعن جل المبادرات المنتصبة من أجل السراح".

وأورد الحنودي "هناك نوع من استهجان الموقف من طرف أغلبية المواطنين المغاربة وكذلك أغلب القوى السياسية والهيئات الحقوقية التي كانت تحتضنُ ملف معتقلي حراك الريف وتساند قضيتهم، وهناك نوع من التّحفظ الخجول لدى البعض".

وبعدما وصف بأنّ هذه الخطوة سوف تضرُّ كثيرا بهذا الملف وعلى عدة مستويات، يشرح الحنودي "تأويلات مختلفة لخطوة التخلي عن الجنسية المغربية، استنكار، انتهاز البعض للفرصة لتأكيد تهم سابقة؛ تراجع الدعم والمساندة من طرف القوى الحية للشعب المغربي؛ صعوبة تدخل مبادرات الوساطة في هذا الملف نظرا لحساسية الموقف، مع احتمال مواجهة أي مسيرة ميدانية بقمع أشرس مما سبق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - abdo السبت 31 غشت 2019 - 12:18
زاد الأمر تعقيدا. فكل ما قيل عنه وعن الحراك بدأ يخرج ال الوجود. فلو كان وطني لن يتخلى عن وطنيته رغم اي ضرف. انا مواطن مغربي اسحب تعاطفي ومؤازرتي لمن ليسوا بوطنين. ونطلب من جلالة الملك ان يعفوا عل الوطنين من أبناء الوطن والريف وشكرا
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-10
2 - ملاحظ السبت 31 غشت 2019 - 12:21
ردا على طلب اسقاط الجنسية ارى ان الحل هو تلبية طلب هؤلاء فى اسقاط الجنسية عنهم ومن تم محاكمتهم كاغراب عن الوطن فى المنسوب اليهم ان كانوا مدنبين ياخدوا جزاءهم كاغراب ولن كانوا غير دالك فاليهاجروا الى اي وجهة لهم جنسيتها وان لم تكن لهم جنسية فدخولهم او وحودهم فى المغرب هو ادانة لهم ويجردهم من اي مطلب سياسي
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-11
3 - عبدالله السبت 31 غشت 2019 - 12:24
التهور والجهل بالقانون الدي هو عليه الزفزافي وابوه هم السبب الرئيسي في فشل كل المحاولات لإطلاق سراح المعتقلين
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-11
4 - الإفراج هو الحل لطي هذا الملف السبت 31 غشت 2019 - 12:30
الزفزافي يحب وطنه أكثر من الذين يحكمون البلاد وإنما أقدم على هذه الخطوة إلا بعد ما تأكد أنه لن يفرج عنه علما أنه مظلوم بالحكم عليه 20 سنة فهو لم يسرق ولم ينهب ولم يقتل ولم يغتصب وقضيته أصبحت عالميةلأن القضاء لم ينصفه هذا إن دل على شيئ فإنما يدل على عدم استقلال الجهاز القضائي في البلاد.
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10
5 - ابو وليد السبت 31 غشت 2019 - 12:30
يتكلم المتحدت عن شلة من المرتزقة كما لو انه يتكلم على زعماء حقيقيون كفى من تضخيم الموضوع والخوض في أشياء لا تهم الا من اخترعها يقول المثل الي دار الذنب يستاهل العقوبة الناس دارو خطء راه تيخلصو. سالينا
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-8
6 - ait baha السبت 31 غشت 2019 - 12:31
c'est dure pour un traitre de trouver une nationalité dans un pays démocratique a mon avis quand il terminra sa peine de vingt ans il n'a qu'a aller rejoindre le polisario a tindouf s'il éxistent encore d'ici 20 ans
quand a ces amis les trafiquant de drogue qui son en hollande il l'ont tousse laché car il est devenue une carte brulé pour eux il l'ont utilisé pour faire pression sur les autorité marocaine pour qu'il les laissent vendre le canabis comme avant
de toute façon d'içi 5 a 10 ans le canabis sera légal dans la plupart des pays européene est américaine ce qui fera chuté son prix il sera plus rentable pour ces narcotrafiquant
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0
7 - مغربي حر السبت 31 غشت 2019 - 12:34
لم تكن شريحة كبيرة من الشعب المغربي بحاجة لخطوة هذه الشرذمة التي لا تمثل باي حال اخواننا بالريف، لكي نتيقن من ميولاتهم العدوانية و مخططاتهم الشيطانية لنسف الازدهار و التقدم الذي يسجله بلدنا على المستويات الإقليمية و القارية و الدولية.
أعداء المملكة ليسوا بالضرورة اجانب بل و للأسف الشديد، و هذا ما يحز في النفس، مغاربة ابا عن جد سواء بالريف او الأقاليم الجنوبية لبلادنا و هو معطى يلزم التعاطي معه بكل حزم و اكاد اجزم ان هؤلاء الخونة ماضون في خدمة اجندات خارجية و معادية للمملكة.
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-13
8 - sa3iss السبت 31 غشت 2019 - 12:35
عن اي افراج ...اين الافراج ؟
سنوات و انتم تطبلون بامكانية الافراج ..و لا افراج ..عادي ان ييأس الانسان من كلامكم ،
والجنسية اصلا ليسة هوية او دينة او ملة و لكل شخص الحق قانونيا ان يحدد جنسيته حيب ما تمليه ضروفه..فلا تقلبوا المفاهيم و تنشروا المغالطات ..فكم من وزير مستوزر له اكثر من جنسية
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7
9 - الحرية الكرامة العدالة السبت 31 غشت 2019 - 12:35
الريفيون والريفيات كلهم على طريق الصنديد ناصر الزفزافي وجميع المختطفين والجنسية المغربية بدون العيش الكريم راه والله مكتسوى حتى بصلة ,الريف مازال ما فيه ولو مصنع واحد والمستشفيات خاويين وتيبانو بحال شي خربة مهجورة ومسكونة بالجن ,الريف مازال ما فيه ولو جامعة واحدة والقطاعين الفلاحي والصيد البحري مدمرين ومهمشين وميتين,الريافة تيعاونهم العائلات والاحباب والاصدقاء ديالهم لي كيتواجدو في اروبا وتحياتي للجالية الريفية الاحرار الشرفاء والحرائر الشريفات.
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14
10 - مهدي ميد السبت 31 غشت 2019 - 12:36
مع للأسف لزال الزفزافي يعتبر نفسه بطلا او لا ربما لزال مخدر من طرف جهات لا يهمها لا زفزافي ولا تنمية جهة الحسيمة وإنما اللعب أكبر من ذلك هو زرع الفتنة والمطالبة باستقلال الريف لزالت هذه المخططات تستهدف المغرب مع للأسف ولكن المؤسف أن تأتي من أبناءه ذاخليا وخارجيا خصوصا هولندا ذلك البلد اللذي يعرف تحركات مشبوهة ضد استقرار المغرب لكن ما سر ليونة المغرب مع الخونة لا في الصحراء ولا حتي في بعض التدخلات التي تأتي من هولندا في الشأن المغربي مهما يحصل في بلدك من حركة وضلم يبقي الوطن متل للأم يجب الدفاع عنها فإن لم تكن لك أم فإنك ابن ضال ولن تحتضنك أم أخرى المعني واضح والسلام
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-11
11 - Mosi السبت 31 غشت 2019 - 12:37
كنا متعاطفين معهم...وانا شهصيا كنت داااائما ادعو الى اطللق سراحهم بل وتعويضهم...كنت ارى فيهم بريق المواطن الحر و الوطني...
الى أن قانوا بهذه الخطوة غير المفهومة مطلقا..بل هي خطوة اقل ما يقال عنها انها متهورة...
المواطنة لا يمكن المزايدة عليها و لا يمكن مقايضتها...لقد فقدوا تعاطفي معهم و تعاطف الملايين من المغاربة الذين ساندوهم في اشد وأحلك اللحظات....
ساقول لهم معلومة بسيطة...
المغاربة الاحرار في عهد الاستعمار رفض منهم الامازيغ ان يجنسوا بالجنسية الفرنسية و ان تكون لهم حقوق اكثر من اخوانهم العرب في الظهير البربري..
المغاربة الاحرار رفضو ان يكونو خونة و بياعين و مطبلين للإستعمار و ضلوا يقاومون الى أن استشهد من استشهد و عاش من عاش مغاربة كما ولدوا...
المغاربة الاحرار بعد الاستقلال عانو الويلات و زجوا في السجون واستحملو العذاب و القهر و الظلم...ولم يتنازل واحد منهم عن جنسيته...
بكل بساطة لسبب وااااحد...اذا لم يكن نضالك و تضحياتك كلها هي من اجل الرقي بوطنك المغرب و تفتخر به..فمن اجل مااااذا كنت ترغد و تزبد.....يااا مناضل.
مااااذا كان الهدف...إن لم يكن من أجل المغرب.
خيبتم ظننا بكم...
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-6
12 - متتبع السبت 31 غشت 2019 - 12:38
انت ومن معك ابوك تخليتم عن جنسيتكم المغربية منذ أن رفعتم شرويطة الذل عوض الراية و العلم الوطني المغربي.وبهذا دعوتم للانفصال مستغلين موت السماك.في الحسيمة للركبوا على تلك القضية وهذا لا ينطوي على علم اي احد والجميع واع بهذه المسألة. فلا تستحمروا عقول المغاربة. والناس انتم سوف تقضون عقوبتكم كاملة غير ناقصة بالجنسية أو بغيرها..فلا مكان للخونة بيننا المغاربة.ولا مجال لمزيد من المسرحيات المكشوفة
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-1
13 - Hamido السبت 31 غشت 2019 - 12:43
تنازلو عن الجنسية المغربية التي تتجلى في المؤسسات والنظام الامني والقضاءي اللذان يعتبران احدى اسسها.اما حبهم للوطن فهو من جعلهم يقومون بالحراك وينتهي بهم المطاف في السجن .فمثلا احد اكبر المدافعين عن وحدة الوطن وكان يمسك بملف الصحراء وبمجرد اقالته ذهب الى فرنسا وبدا يتكلم في كبرى الفضاءيات قاءلا (الصحراء الغربية)كثير ممن يتبجحون بالوطنية يحملون وابناءهم على الاقل جنسية ثانية لبلد اخر خصوصا كندا فرنسا امريكا اسبانيا ولا زالو يشغلون مناصبهم.انتم تنتظرون اتفه الهفوات لشيطنة اخواننا في الريف.
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6
14 - من الرباط السبت 31 غشت 2019 - 12:44
امرطبيعي ان يطالبوابالغاء الجنسية طالما ان الاحكام الصادرة بحقهم قاسية جدا بالمقارنة مع الافعال لانه لايمكن لكل من طالب بابسط حقوقه الدستورية وبطريقة سلمية ان يكون مصيره الاعتقال٠وهومايدفعه الى ان يعتبرنفسه غريبا داخل وطنه٠
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10
15 - عتيق السبت 31 غشت 2019 - 12:44
منذ بدأ الزفزافي و رفاقه خروجهم للشارع مرورا بالمسجد و هم في كل مرة يزيدون في الطين بلة حتى أصبح هذا الطين غير قابل لللم ..هم يقولون لهم كبرها تصغار..و الشعب يقول لهم كبرها تحماض..و هم الآن غارقون في الحموضة لا أحد سيغامر لإخراجهم منها..الرجوع إلى العقل فضيلة..
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-6
16 - Anversois السبت 31 غشت 2019 - 12:46
طلب اسقاط الجنسية نسفت اكيد مزاعم الزفزافي بكون مطالبه اجتماعية محضة وعرت عن حقده الدي ورته عن اجداده الريافة تجاه المغرب والمغاربة. من حقه اسقاط جنسيته وطلب الجنسية الاسبانية اللتي ضحى بروحهم من سبقوه لاخراجهم من ال يف.فاد
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-4
17 - DIT السبت 31 غشت 2019 - 12:46
Libérez mon pays nous sommes tous prisonniers.?
Jusqu’à quand on vit cette vie de merde
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4
18 - المصطفى المعطاوي السبت 31 غشت 2019 - 12:48
كانت خطوة غير محسوبة سياسيا. فقد أضحى الملف في صالح الدولة لا في صالح المعتقلين. أما ما لقيته الخطوة من حركة إعلامية فلا يغدو الأمر أن يكون مجرد موجة سرعان ما تتلاشى على الشاطئ.
ليس هكذا تورد الإبل!
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-1
19 - عمر السبت 31 غشت 2019 - 12:49
كل العقلاء دافعوا عنها من تقصد الريفيين ام عياشا كما يتشدقون بها والنيات الحسنة اي نية في تبخيس الغير للريفيين اليست عنصرية ومملوؤة بالحقد الذفين من يتنازل عن اصوله اقصد مغربيته لا رجاء منه يكفي سفسطة يجب ان يعتذر من اساء للمغاربة في عرضهم ووطنيتهم لا ادافع عن احد وللوطن ليس الريف وحده
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0
20 - oujdi السبت 31 غشت 2019 - 12:50
في المملكة المغربية هناك 40مليون نسمة فلا تلعبون بمشاعرهم كل من يهين رموز الدولة ورايتها ينال جزاؤه و هؤلاء الدين أسقطوا مادا يريدون بعد دالك أظن كفى تعصبا
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-1
21 - البيدري السبت 31 غشت 2019 - 12:51
انتهاز البعض للفرصة لتأكيد تهم سابقة؛ تراجع الدعم والمساندة من طرف القوى الحية .....
إذا كانت هذه القوى الحية نفسها قصير و تتعلل بأسباب واهية من أجل التخلص من هذا الملف ....فهذه فعلا هي الفرصة السانحة لرفع اليد ....
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2
22 - Abdelhak السبت 31 غشت 2019 - 12:52
إذا كان هؤلاء المعتقلون يطالبون بإسقاط الجنسية المغربية فأين هي الوطنية التي كنتم باسمها تطالبون بالإصلاحات من أجل الساكنة. قمة التناقض
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0
23 - طارق المغربي السبت 31 غشت 2019 - 12:52
الوطن ليس فندقا نتخلى عنه بمجرد تردي خدماته ...الوطن بيت يأوي الجميع ويجب إصلاحه مهما كلف الأمر من تضحيات دون مغادرته ومهما قست علينا ظروف العيش فيه.
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2
24 - الميداني السبت 31 غشت 2019 - 12:52
ان قرار إسقاط الجنسية قرار بليد ومساومة لا تمت بصلة إلى الوطنية الحقة .فقرار هؤلاء الأشخاص ينم عن حقد دفين لكل الوطنيين الشرفاء في الريف وغيره من مناطق المغرب الكبير.. لقد ظهرت ذلك جليا من خلال حمل اللافتات الانفصالية والحديث عن الاستعمار العربي وووو...وتأتي الخطوة الأخيرة بفك الارتباط بالوطن دليلا على السذاجة و عن نزوع انفصالي لدى هؤلاء الحاقدين الذين أساؤوا لأبناء الريف الابطال.فحذار من الفتن ما ظهر منها وما بطن والخزي والعار لكل من سولت له نفسه المساومة بوطنيته والعز والنصر لكل الوطنيين الشرفاء .
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25 - مغربي السبت 31 غشت 2019 - 12:53
التخلي عن الجنسية هو اقرار بصحة النيات.فكل اناء ينضح بما فيه
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0
26 - 20سنة السبت 31 غشت 2019 - 12:53
كل الطرق تؤدي إلى بروكسيل يوم 21 من شتنبر septembre ، من أجل قضيتنا ومختطفينا، فهبوا أيها الأحرار أما وطفلا ، شابا وشيخا.النظال الحقيقي هو إنشاء مسيرة وطنية نطالب فيها برفع أيادي فرنسا عنا ؟؟وستأتي الحلول وسيطلق سراح المعتقلجميع الأحرار في العالم يؤيدون السجناء في سجون النظام العلوي الديكتاتوري نحن نريد وطن جديد مستقل وأنتم أيها العياشة تريدون أن تبقو عبيد لك الله يا وطنيمنذ ان عرفت هذا النظام والجنسية ولا اعترف بهم أصلا ولا بأوراقهم ما نحمله الان في جيبنا بسبب الزرواطة فقط
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0
27 - EL NOUMRI السبت 31 غشت 2019 - 12:53
في البداية لمادا يسمى الدي أراد إقامة جمهورية الريف الوهمية رفقة شردمة من الخونة بأيقونة ما يسمى بإحتجاجات الحسيمة و هو من إستغل حادت عرضي لبائع السمك ليلعب دور الأمير و القائد و الدي وصلت به الوقاحة إلى رفع صوته في بيت الله و منع دكره و الصلاة فيه أما مسألة التنازل عن الجنسية المغربية من طرف الخونة فأنا كمغربي لا يشرفني ان ينتمي إلى وطني متل هؤلاء و أختم بالقول لهم كما يقال إلى أوصلتوا الودنيكم عظوها
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28 - الزفزافي رجل من ذهب السبت 31 غشت 2019 - 12:53
ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين يعرفون جيدا ما يفعلون..احتراماتي
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3
29 - ملاحظ السبت 31 غشت 2019 - 12:53
يجب ان نكون واضحين انتماءك لبلد حق طبيعي قبل ان يكون قانوني.
ليس من حق احد ان يجردك من انتماءك لوطنك فبالاحرى ان يتنازل شخص عن انتمائه لوطنه ووطن أجداده.
وحتى ان تخليت عن جنسيتك فستظل في نظر العالم مغربيا.
ربما طلب اسقاط الجنسية ربما يفسر طريقة تعامل زعيم الحراك مع محاكمته وكأنه لا يعترف بها.
الزفزافي اثبت ان ما يربطه بالسياسة هو الخير والاحسان .
ولكن اتساءل في نفس الوقت عما فعله حقيقة الصحافي حميد المهديوي.
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0
30 - ميلود لوسور السبت 31 غشت 2019 - 12:53
لا اعرف هل فعلا يعرف هذا الشاب ومن يسير في خطه معنى كلمة النضال ان هو مجرد بق يلعب به بعض من لهم مصلحة في الفوضى ، اطلب منه طلب سمي لي اسم دولة في العالم اعتقلت شخص سبب المشاكل وارتكب اخطاء يعاقب عليها القانون مثل التي ارتكبت انت وثم العفو عنه تحث الظغط فحتى لو رغبت الدولة العفو عنك لن تفعل بسبب حراكات والدك التي لا معنى لها وكذلك تدخل الهولانديين واصرارك على الادعاء انه تم اغتصابك واتهام ادارة السجن بامور نعرف انها لم تعد تحصل لكي ينال شخص ما العفو علي باتباع خطوات تؤدي الى العفو انا ان تتحدى الدولة وبملفك الغليض فلن يتم ذلك لانه سيضعف هيبة الدولة ويعرضها لاحتقار راجع اوراقك وسياستك ان كانت رغبة بالعفو
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-1
31 - بلازواق السبت 31 غشت 2019 - 12:54
لولا الجو المشحون الناجم عن ماساة وفاة المرحوم محسن فكري لما كان سمع احد بالمدعو الزفزافي ولكان لازال يبيع ويشتري الهواتف المستعملة في الجوطية ولكنه اختار الصيد في الماء العكر والخوض فيما هو اكبر من مستواه الدراسي وسقطته الاخيرة دليل
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-3
32 - امين السبت 31 غشت 2019 - 13:00
في الحقيقة ان طلب الزفزافي ورفاقه ينطوي على خيانة كبيرة وعظيمة لهذا الوطن وهذا مايوضح صحة الاتهامات التي يتابعون بها..الخيانة العظمى والتخابر مع دولة اجنبية والعصيان واهانة رجال السلطة ..و و و وكل هذه التهم لو قام بها الزفزافي وراتباعه في بلد اوروبي اوامريكي لكان مصيره عقوبة اشد واعظم ولكن رافة الوطن بابنائه حالت دون انزال اشد العقوبات بهم...فتهورهم سيدفعهم الى الهاوية لامحالة وسيادة الوطن وامنه فوق كل اعتبار ..وفوق الزفزافي واذياله...الذين لايمثلون الا انفسهم والريف الشامخ برئ منهم .
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0
33 - موح السبت 31 غشت 2019 - 13:01
تخلي الزفزافي عن الجنسية المغربية تصعيد خطير على الدولة اطلاق سراحهم فورا لان الزفزافي يمثل كل الريف وربما سترفع شعارات قويه جدا فيما سياتى ويصعب على الدولة مواجهة الريف الدولة في ورطة والريف يكسب انصار ومتعاطفين كثر داخل وخارج الوطن
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34 - متتبع السبت 31 غشت 2019 - 13:02
نضال من نوع خاص!! سجين لكي يطلق سراحه، يطلب الجنسية الهولندية و يتنازل عن الجنسية المغربية!! كل سجناء المغرب عما قريب سيطالبون بذلك و حتى سجاء العالم!
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35 - عبد السلام اطراشلي السبت 31 غشت 2019 - 13:05
طلب إسقاط الجنسية لم يسبق أن طالب به أي معتقل كان سياسيا أو غيره. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن متزعمي الحراك كانت مطالبهم تنطوي على أهداف تخصصهم كأشخاص لا غير.... أما مصلحة الوطن والمواطنين فهم أبرياء منه.
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36 - مهاجرة السبت 31 غشت 2019 - 13:07
و هل بين عشية و ضحى سيتم إسقاط الجنسية على هؤلاء؟ فإن ثم و حصل فقد يكون حبل نجاة لكل من تخول له نفسه المساس بأمن الوطن و المواطنين يغيث فسادا ثم يطالب بإسقاط الجنسية فمن الدولة التي سيمنحهم جنسيتها لن توجد لأن سجلهم فيه ما يجعل هده الأخيرة تخاف على نفسها من نواياهم المستقبلية..
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