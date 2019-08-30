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كُتّاب وآراء
إعفاء مسؤولين في قضية القنص الجائر لليمام
أعفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولَيْن على إثر قضية القنص الجائر لطائر اليمام نواحي مراكش قبل أيام من طرف أجانب.
وعلمت هسبريس أن الإعفاء طال كلا من المدير الجهوي للمياه والغابات، ورئيس وحدة مراقبة الحياة البرية بالأطلس الكبير.
يأتي هذا الإعفاء عقب كشف وزارة الفلاحة قبل أيام عن نتائج التحريات التي باشرتها بخصوص هذه القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة من إقدام أجانب على صيد أعداد كبيرة من طائر اليمام.
وقالت وزارة الفلاحة في بلاغ سابق لها إن التحريات "أكدت صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات".
وكشفت أيضاً أن هذا الصيد الجائر تم على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي، التي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب.
ووقفت التحريات على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث كان يتوجب على الشركة تأطير عمليات القنص، كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء.
وعلى إثر ذلك، قامت مصالح المياه والغابات باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، على رأسها تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة.
كما قامت أيضاً، بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة، بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات قناصة أجانب بقطعة تابعة للشركة نفسها، وأسفرت هذه العملية عن حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
ولماذ نحن ولو كجالية نحترم أنظمتهم وقوانينهم ولو هي في مصلحتهم
هل المغرب أصبح لمن هب ودب يفعمل فيه مايشاء أغلبية الخلجيين يملكون محميات بالكيلمترات في المغرب
بينما المغربي هنا مكبل ولا يملك شي حتى سيارة حمل ثقيل لازم تكون باسم الكفيل
حسبي الله ونعم الوكيل عليك يابلدي .لقد تأكد كلام المفكر الكبير عبد الله العروي نرفع الحرية والديمقراطية والعدالة كشعار وليس تطبيق، وهدا ينطبق على كل المفاهيم التي تما رفعها بعض الربيع .
أين الحكامة ؟ أين ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ أين هي محاربة الفساد واجتثاث المفسدين ؟
حسبي الله ونعم الوكيل ياااااا بلادي.
المسؤولية ______المحاسبة لا الإعفاء
ــ اللهم إن هذا منكر !!! (أعيدوا النظر في الصورة)
... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ/
وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا/
ــ أشهد أنك ـ يا رسول الله ـ قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين.
المحاسبة والسجن هو سبب تقدم الأمم
العز لمن اتخذ هذا القرار بغض لنظر عن انتمائه السياسي لانه يرد الاعتبار للمغرب و ان بلدنا ليست مرتعا لمن هب ودب من الزبناء المتوحشين واكل يعلم من اي بلد يجيئون
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ