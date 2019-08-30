24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)

  2. مصل سم العقارب (5.00)

  3. الحكومة تنوه بتوقيع محضر اتفاق "طلبة الطب" (5.00)

  4. بعد طول انتظار .. إحداث "الأعمال الاجتماعية" لموظفي الجماعات (5.00)

  5. مذكرات بحث توقع بشخصين في قبضة أمن سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إعفاء مسؤولين في قضية القنص الجائر لليمام

إعفاء مسؤولين في قضية القنص الجائر لليمام

إعفاء مسؤولين في قضية القنص الجائر لليمام
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 غشت 2019 - 19:40

أعفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مسؤولَيْن على إثر قضية القنص الجائر لطائر اليمام نواحي مراكش قبل أيام من طرف أجانب.

وعلمت هسبريس أن الإعفاء طال كلا من المدير الجهوي للمياه والغابات، ورئيس وحدة مراقبة الحياة البرية بالأطلس الكبير.

يأتي هذا الإعفاء عقب كشف وزارة الفلاحة قبل أيام عن نتائج التحريات التي باشرتها بخصوص هذه القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة من إقدام أجانب على صيد أعداد كبيرة من طائر اليمام.

وقالت وزارة الفلاحة في بلاغ سابق لها إن التحريات "أكدت صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات".

وكشفت أيضاً أن هذا الصيد الجائر تم على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكش آسفي، التي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب.

ووقفت التحريات على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث كان يتوجب على الشركة تأطير عمليات القنص، كما أنها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء.

وعلى إثر ذلك، قامت مصالح المياه والغابات باتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، على رأسها تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة.

كما قامت أيضاً، بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة، بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات قناصة أجانب بقطعة تابعة للشركة نفسها، وأسفرت هذه العملية عن حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - HAMID الجمعة 30 غشت 2019 - 19:48
هاذا ليس قنص بل مجزرة ، عربت خربت ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - عزوز الجمعة 30 غشت 2019 - 19:57
خاصهوم يعفيو المندوب بنفسه..المغرب سنة بعد سنة يصير صحراء ..كل شيء في تراجع خطير: الغابات النباتات المياه الوحيش الطيور الحشرات...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - abou houssam الجمعة 30 غشت 2019 - 19:59
إبادة طيور من طرف مجرمين يدعون الوعي والثقافة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - علي بن علي الجمعة 30 غشت 2019 - 20:03
علاش دبا هد الضياع ديل اليمام يا صيد فير متكول . شنو هد الفساد....بلاد غاديا لا حسيب لا رقيب. في الولايات المتحدة ارنب ايدوز قمدك في شنطي متقدرش تقيسو ....لأن تبعك الحبس و الخطيه. مهم خطوة جيدة الاعفاء. لكن خص الحبس و الغرامه....باش تضبط الامور متبقاش السيبه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
5 - عبد ربه الجمعة 30 غشت 2019 - 20:04
معا لحماية الحياة البرية والأهلية حماية الحياة البرية من مثل هذه الممارسات كقنص الوحيش البري ونحمي الحياة الأهلية بصون عرض بناتنا من هؤلاء الخليجيين الأرجاس الأنجاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
6 - حميد الجمعة 30 غشت 2019 - 20:04
إعفاء وووواااااااووووو أول مرة فهاد البلاد الغير السعيدة كنسمع هاد الكلمة على مسؤولين كبار. وأتمنى أن تنزل الشطابة الى أخير واحد عندو علاقة بالوضوع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - محمد وزان الجمعة 30 غشت 2019 - 20:05
حتى الطيور المغربية لم تسلم من غطرسة الاجانب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - مغربي من السعودية الجمعة 30 غشت 2019 - 20:05
ولماذ لم تكن مراقبة صارمة وتعليمات جزية من البداية
ولماذ نحن ولو كجالية نحترم أنظمتهم وقوانينهم ولو هي في مصلحتهم
هل المغرب أصبح لمن هب ودب يفعمل فيه مايشاء أغلبية الخلجيين يملكون محميات بالكيلمترات في المغرب
بينما المغربي هنا مكبل ولا يملك شي حتى سيارة حمل ثقيل لازم تكون باسم الكفيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - يوسف الذكالي الجمعة 30 غشت 2019 - 20:06
السلام عليكم
حسبي الله ونعم الوكيل عليك يابلدي .لقد تأكد كلام المفكر الكبير عبد الله العروي نرفع الحرية والديمقراطية والعدالة كشعار وليس تطبيق، وهدا ينطبق على كل المفاهيم التي تما رفعها بعض الربيع .
أين الحكامة ؟ أين ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ أين هي محاربة الفساد واجتثاث المفسدين ؟
حسبي الله ونعم الوكيل ياااااا بلادي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - Hassan Sima الجمعة 30 غشت 2019 - 20:06
أعتقد أنه قرار مناسب گل حسب موقعه للقضية بالنسبة للمخالفات فقد تگون وخيمة فعن گل طريدة يمگن أن تتجاوز 1500درهـم وأگثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - انا كاعي الجمعة 30 غشت 2019 - 20:06
انا كاعي. وكاعي بزاف. الاجانب من ملامحهم يتبين انهم خليجيون. كما اعتادوا عاتوا فسادا و هذه المرة بابادة كل هذا الكم من طائر اليمام فقط للهو. كيف لا يحس المرء بالغيض و هو يرى هؤلاء الجهلة يوظفون اموالهم للعبث . اقالة المسؤولين عن القطاع لا تكفي بل اننا نحن البسطاء نتوقع من السيد الوزير ان يطالب الجناة و من رخص لهم و تغاضى عن جرمهم بتمويل انتاج عشر اضعاف ما قتلوه من هذا الطائر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - nabil nabil الجمعة 30 غشت 2019 - 20:07
اول مرة اتفق مع السيد اخنوش مزيد من العقاب في التجاوزات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - محمد الجمعة 30 غشت 2019 - 20:08
و عباد الله الاعفاء في ماذا ينفع نريد عقوبات و الحبس يا عياد الله را المغرب معمر الفساد يحيد منو ما دام الفاسد كيشفر الملايير و في الاخير يتم استبعاده من وزراء و رؤساء جماعات و ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - اطلس الجمعة 30 غشت 2019 - 20:08
بدل الزج بهم في السجون لما لرتكبوه من جريمة الأضرار في حق الوطن الحبيب يتم اعفاءهم ببساطة ،لك الله يا وطني الغالي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
15 - أحمد الجمعة 30 غشت 2019 - 20:11
..... في البلدان الديمقراطية يجب على وزير الفلاحة تقديم استقالته في مثل هاته الحالات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - الاعفاء. او الترقية الجمعة 30 غشت 2019 - 20:11
هكذا سيتم اعفاء المسؤولين ههه و نقلهم لاماكن لربما. اوفر راحة و راتب شهري..... عليه يتشجع الجميع في المماطلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - زهير الجمعة 30 غشت 2019 - 20:11
وزارة الفلاحة تقول أن التحريات بينت تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات!! هذا يعني أن 5 دالبراهش مسموح ليهوم يصايدوا ثلث كمية اليمام المعروضة في الصورة أعلاه!! باشي بزاف؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - ربيع الجمعة 30 غشت 2019 - 20:12
الأجانب يأتون لتلبية نزواتهم و حتى شذوذهم بالمغرب، حيث لا حسيب و لا رقيب...بادرة حسنة من طرف أخنوش...أتمنى من وزير السياحة و وزير الداخلية أن يراقبا عن كثب السياحة الجنسية خصوصا بمراكش طنجة و أگادير...من العار أن يأتي الأجنبي لتلبية رغباته الجنسية بأرخص الأثمان بالمغرب...بحيث يعد المغرب وجهة للسياحة الجنسية بالمرتبة الخامسة دوليا...و هادشي كولو في دولة زعمة إسلامية، اليمام مهم و لكن اللحم البشري الذي ينهش من طرف الشواذ من دول و غيرهم حتى هو مهم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
19 - قناص اعور الجمعة 30 غشت 2019 - 20:12
السيبة و البلد يباع بثمن بخس و لا رقيب و المسؤلين لصوص و مجرمون في حق هذا البلد المسلوب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - حسن الجمعة 30 غشت 2019 - 20:12
الإعفاء بدل المحاكمة هههههه لان تغماض العيون ما كان ليكون لو لم يكن مربحا ماديا
المسؤولية ______المحاسبة لا الإعفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - Moumine مؤمن الجمعة 30 غشت 2019 - 20:16
إعفاء مسؤولين في قضية القنص الجائر لليمام
ــ اللهم إن هذا منكر !!! (أعيدوا النظر في الصورة)
... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ/
وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا/
ــ أشهد أنك ـ يا رسول الله ـ قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
22 - kamal الجمعة 30 غشت 2019 - 20:18
خطوة جيدة نتمنى محاكمة سجن صاحب الوكالة التي سمحت بهذه المهزلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - يوسف طانطان الجمعة 30 غشت 2019 - 20:19
لماذا الإعفاء ؟ هل الثروة الغابوية ملك لأحد ! هي ملك للشعب و عليه يجب تحريك المتابعات لكل من أخلى بمهامه أو كان له يد في ذلك . الإعفاء ليس بحل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - عبد الله الجمعة 30 غشت 2019 - 20:22
ما دام هناك إعفاء وإقالة في المغرب فلن يتقمد أبدا أبدا ....
المحاسبة والسجن هو سبب تقدم الأمم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - المهدى الجمعة 30 غشت 2019 - 20:25
كان الأولى لك أن تستقل من الوزارة، منذ أن دخلت إلى الوزارة والمواطن يعيش في المشاكل، تملك المليارات لاكن لا تقدم أي شيء للوطن وللمواطنين، كذالك الحكومة الموجودة معك، تملكون المليارات والمواطن فراشه الأرض وغطاؤه السماء،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - زايدوكان الجمعة 30 غشت 2019 - 20:25
قتل كل هته الأرواح من أجل المتعة والتسلية حرام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - Abdellah France الجمعة 30 غشت 2019 - 20:27
ها المعقول
العز لمن اتخذ هذا القرار بغض لنظر عن انتمائه السياسي لانه يرد الاعتبار للمغرب و ان بلدنا ليست مرتعا لمن هب ودب من الزبناء المتوحشين واكل يعلم من اي بلد يجيئون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - منتقد الجمعة 30 غشت 2019 - 20:32
ارتقوا إلى مستوى السبع ..إنه لا يقتل إلا إذا جاع و إذا شبع كيمشي ينعس..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - رشيد اسبانيا الجمعة 30 غشت 2019 - 20:32
على ما يظهر في صورة سواء صورة حقيقة أم لا فإنه عدد كبير جدا جدا، سبق أن علقت متعاطف مع من يصتادون بالكلاب، لان مرة يصطاد وثلاث مرات لا يصط؛ فعلا انه عدد كبير! سؤال هل سيغتنمون كل هذه طيور ام سيتم رميها؛ ام فقط فقط يبحثون على المتعة؟
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.