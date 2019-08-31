"اختلال ذهني" يكبل شابا 10 سنوات قرب ميدلت

ياسين أوشن من خنيفرة

حالة إنسانية تدمي القلوب قبل أن تدمع لها العيون وثقتها عدسة هاتف أحد الشباب بدوار لكاغ، قيادة أكديم إقليم ميدلت، لعشريني يسمى محمد أولقايد، يعاني "اختلالا ذهنيًا" انتهى بتكبيله حتى لا يؤذي ساكنة المنطقة.

محمد البالغ من العمر 27 سنة قال عنه شقيقه عزيز، في اتصال هاتفي بهسبريس، إن "حياته كانت طبيعية في سنواته الأولى إلى حدود الثامنة من عمره، ومنذ ذلك الوقت وسلوكيات غير سليمة ارتاب لها الأهل مع الساكنة بدأت تظهر عليه".

وتابع شقيقه في التصريح نفسه أن "الوالد بمجرد ما لاحظ أن أخي شرع في الحديث التلقائي مع بروز بعض مظاهر العنف قصد به أحد مستشفيات ببني ملال على أمل الشفاء، بيد أن تلك العقاقير التي كان يتناولها زادت من تدهور وضعه الصحي، فظهرت عليه علامات الاختلال الذهني والتعصب وإصدار أصوات غريبة استدعت تكبيله حتى لا يعرض سلامة الأهل والجيران للأذى، خاصة لما شرعت الساكنة في الشكوى من اعتدائه العفوي على الأطفال الذين يستفزونه على أساس أنه أبله".

وزاد المتحدث نفسه قائلا: "قصد مْقدّم (عون سلطة) الدوار والدي وطلب منه أن يكبل ابنه أو يعجل بمعالجته حتى يعيش حياته بشكل طبيعي على غرار باقي شباب المنطقة، فظل على تلك الحال مكبلا لما يقارب 10 سنوات بعدما عجزنا عن مداواته، نظرا إلى قلة ذات اليد والفقر المدقع، إلى جانب الظروف الاجتماعية المزرية التي تفاقم المعاناة في منطقة جبلية فرص الشغل بها منعدمة، مع تقديم الطعام والشراب له في مشهد يندى له الجبين ولا حول ولا قوة لنا أمام الوضع الذي لم نختره".

وناشد شقيق محمد المحسنين والمسؤولين على حد سواء بغية تقديم المساعدة من أجل علاج أخيه من مرضه الذي نغص على أسرته حياتها وكدر صفوها منذ عقدين من الزمن، متمنيا أن يسترجع عافيته لأنه لا يتعاطى أي مخدر قد يكون سببا في ما آل إليه وضعه الصحي، طالبا "التفاتة إلى المعاناة التي تتجرع الأسرة مراراتها كل يوم بسبب مرض أخي".