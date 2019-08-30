24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2606:5613:3317:0620:0021:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "فاجعة تارودانت" تضع إنقاذ ضحايا الكوارث الطبيعية على المحكّ (5.00)

  2. إيحاتارن يَصدم الاتحاد الهولندي و"يرفض" اللعب لمنتخب "الطواحين" (5.00)

  3. مصل سم العقارب (5.00)

  4. الحكومة تنوه بتوقيع محضر اتفاق "طلبة الطب" (5.00)

  5. بعد طول انتظار .. إحداث "الأعمال الاجتماعية" لموظفي الجماعات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | 5 شتنبر تاريخ الانطلاقة الفعلية للدراسة بالمغرب

5 شتنبر تاريخ الانطلاقة الفعلية للدراسة بالمغرب

5 شتنبر تاريخ الانطلاقة الفعلية للدراسة بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 30 غشت 2019 - 23:40

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون، يوم الخميس 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الإبتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك تحت شعار "من أجل مدرسة مواطنة دامجة".

وأوضح بلاغ للوزارة أن أطر وموظفو الإدارة التربوية وهيأة التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي وهيأة التدبير التربوي والإداري والأطر الإدارية المشتركة " سيلتحقون بجميع درجاتهم بمقرات عملهم، يوم الثلاثاء 03 شتنبر 2019"، فيما ستلتحق "هيأة التدريس بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر 2019 لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي بإشراف من الإدارة التربوية".

وضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا، يشير المصدر ذاته، اتخذت الوزارة جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات، فضلا عن ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية، وكذا ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية.

ودعت الوزارة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد أعلاه، مهيبة بجميع الفاعلين التربويين من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي، إلى التعبئة الجماعية من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.