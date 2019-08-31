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وزارة التربية تعلن موعد الدخول المدرسي وسط احتجاجات الأساتذة

وزارة التربية تعلن موعد الدخول المدرسي وسط احتجاجات الأساتذة
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 18:00

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنَّ الانطلاقة الفعلية للدّراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون يوم الخميس 5 شتنبر المقبل بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك تحت شعار: "من أجل مدرسة مواطنة دامجة".

وأوردت الوزارة في بلاغ لها أنّ "أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئة التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيئة التدبير التربوي والإداري، والأطر الإدارية المشتركة، بجميع درجاتهم سيلتحقون بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 03 شتنبر".

وكشفت الوزارة ذاتها أنّ "هيئة التّدريس ستكون بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي، بإشراف من الإدارة التربوية".

وقالت الوزارة إنّه "وضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا، قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات"، وأوضحت أنها "عملت على ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية، وكذا ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية"

ودعت الوزارة آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد، كما أهابت بجميع الفاعلين التربويين من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي "التّعبئة الجماعية من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة، والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها".

وسيكون الدّخول المدرسي لهذا العام حارقاً بتزامنه مع احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين قرّروا الخروج في مسيرة في العاصمة الرباط، مطالبين بإسْقاط نظام التعاقد الذين يقولون إنّ الوزارة فرضته عليهم؛ بينما تؤكّد الأخيرة أنّها ستتخذ كل الإجراءات لضمان ظروف أفضل للدّخول المدرسي.

ويقول سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنه استجاب لمطالب الأساتذة المحتجين، ولم يعد هناك أيّ داعٍ للاحتجاج وترك المدارس.

وأبرز الوزير أنّ "الحقوق نفسها مكفولة بالنسبة للمرسمين والمتعاقدين أيضا، فلهم إمكانية الترقية وعديد الفرص الإيجابية الأخرى"، رافضا فكرة أن يكون التعاقد "فرض على أحد"؛ "فالأساتذة هم من اختاروا الوظيفة، في وقت طُرحت العديد من الوظائف في قطاعات أخرى عامة وخاصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - matrix السبت 31 غشت 2019 - 18:07
الوعود الشفوية لا قيمة لها ما لم يتم اخراج قانون او نظام أساسي يشتمل على كل هاته الوعود أما الاكتفاء بالكلام أثناء اللقاءات الصحفية فهذا مجرد خداع سياسي و ديبلوماسي من رجل سياسي.
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6
2 - سعد السبت 31 غشت 2019 - 18:08
ما يشغل بالي هو كيف سيتعامل الاساتدة الجدد مع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، علما ان هؤلاء تلقوا تعليمهم في هده المواد. باللغة العربية. انا لا أشك في قدراتهم ولكن هده الحقيقة. وخاصة انهم لم يتلقوا أي تداريب وتكوينات مكثفة. على الوزارة المعنية ان تجد حلا لهده الإشكالية.
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25
3 - أيوب المغربي السبت 31 غشت 2019 - 18:13
يا معشر المغاربة...لا تصدقوا ما تقوله الوزارة...فوالله لم تهيئ شيئا مما قالت...كل سنة هناك تعثرات لا حصر لها وعلى جميع المستويات...أضرب لكم مثالا لذلك وهو أن جل المؤسسات تعاني كل سنة من نقص مهول في الأساتذة وهناك أقسام عديدة تنتظر تعيين أساتذة جدد لمدة قد تزيد عن الشهرين...
ولكم أن تتأكدوا من ذلك لو قمتم بزيارة لبعض المؤسسات وفي جميع القرى والمدن...
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22
4 - الأحلام السبت 31 غشت 2019 - 18:14
دخول كسابقه لخبطة في كل شيء انقراض بعض المقررات وتيه بين الأقسام واطر تعليمية منهكة من كثرة المصاريف والسلفات في مجمل القول الله يدوز هاذ العام بخير
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16
5 - Mosi السبت 31 غشت 2019 - 18:23
اي استاذ او معلم رفض الالتحاق بالعمل اطردوه فألآف العاطلين عن العمل في الانتظار...
البطالة واصلة للعظم و مازالين كاتفششوا النادم...
لا يمكن تطوير التعليم دون الصرامة مع الاستهتار الذي ينهجه بعض اطر التعليم....
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-9
6 - استاذ السبت 31 غشت 2019 - 18:27
كل سنة كنلقاو المدارس فالقرى مكرفصين..... كيحصل فيهم غير المعلم والتلاميذ فين هو الاستعداد ؟؟؟؟؟
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16
7 - ابوعلي السبت 31 غشت 2019 - 18:28
انا استاد فرض علي التعاقد لانني خريج المدرسة العليا للأساتذة بالرباط ولم يكن امامي فرصة اخرى للتوظيف سوى التعليم وهكدا فالتعاقد كان مفروضا علي
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1
8 - سعيد السبت 31 غشت 2019 - 18:31
لن نسمح بالتفريط في حقول التلاميذ لنضيع أوقاتهم لو خرجو في الصيف وآزارناهم أما عندما تبدأ الدراسة فيجب عليهم أن يكونو مسؤولين على تصرفاتهم والاحتجاج ليس بالضرورة ترك التلاميذ بلا دراسة وأعلم ان ترسانة بعض رجال التعليم ستخرج لتعلق عن مصالحها بعد العطلة الطويلة ولا أعمم ولكن الاغلبية منهم والباب يفوت جمل لمن تهمه مصلحته الخاصة
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2
9 - مفتش تربوي السبت 31 غشت 2019 - 18:32
نطالب من السيد رئيس الحكومة الاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تعتبر من صفوة ابناء هذا الوطن والتي تشتغل بكل تفاني واخلاص وصدق لكن للاسف الظروف التي يعشونها ووضعيتهم الهشة لا تساعدهم على الاحساس بالامن والاستقرار الوظيفي.
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4
10 - لحسن السبت 31 غشت 2019 - 18:36
كلام السيد امزازي لا أساس له من الصحة في حق الذين فرض عليهم التعاقد فهم في المناطق النائية لا طرق و كهرباء و لا ماء و لا تعويضات تلك المناطق و بعض هؤلاء التجا إلى العمل في مقاهي و المطاعم الإسبانية و لن يعود إلى مهزلة التعليم المغربي و هذا عار و عار....
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5
11 - النكتة السبت 31 غشت 2019 - 18:36
الا تستحيي المتعاقدون لا زالوا يرددون كذبة ان التعاقد فرض عليهم رغم ان لا احد يصدق هذه النكتة او الكذبة سموها كيفما تشاؤون هؤلاء يراهنون على كثرة تكرار نفس الكذبة على الناس وذلك لجعلهم يصدقونها في النهاية ولكن هيهات الشعب عاق بأشباه الاساتذة
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-1
12 - Khadija hajjouji السبت 31 غشت 2019 - 18:39
هذا ليس بحلول شهر رمشان ، او عيد الفطر حتى تعلن الوزارة عن تاريخه ثبوتا لرؤية الهلال او عدم الرؤية.. هذا موسم دراسي ، يجب ان يعلمه الجميع يوم نودع المدارس و الجامعات و المدارس العليا لاستقبال عطلة الصيف.
جميع دول العالم تعلم تاريخ استئناف العام الدراسي في تاريخ كذا و كذا .... الا المغرب ... لا ادري على اي شروط و بنوذ يشتغلون ليخرجوا بهذا التاريخ ...
المنظومة الدراسية يجب ان تبث بذورها من جديد ، و تسقى بالاهتمام و الجدية، لتنبت آفاقا و أهدافا تليق بالنشئء و الطلبة .. لماذا نقرر موعد الدخول المدرسي في غضون أقل من أسبوع ؟؟؟ لكن الجواب واضح جدا : أسرع المسؤولون في أخذ عطلاتهم الصيفية ، نسوا على إثرها انهم وزراء مسؤولون ، و فقط عند انتهاء العطلة ، قاموا بعملية : كور و عطي للأعور .
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-4
13 - مواطن بسيط السبت 31 غشت 2019 - 18:40
ستبدأ سنة أخرى من أجل إنشاء جيل أخر من الأميين والمشرمليين والعاطليين، وستنتشر الفيديوهات والصور التي يتبادل فيها التلميذ والأستاذ الضرب والسب وترقص فيها التلميذات فوق الطاولات، و يكتر الإغتصاب والإبتزاز،وخروج المتعاقدين لشارع للمطالبة بالترسيم،وتخلفهم عن الحصص،وابتزاز جيوب الأباء من طرف المدارس الخصوصية،وتغيير الوزير بماهو أسوء،حملة لمحاربة الغش والتخويف والترهيب الذي يسبق إمتحانات الباكالوريا،الرفع والنفخ في النقط بدون تعليم او تتقيف،جيل كل موسم على الأبواب،والدولة وحاشيتها ينعمون بجودة التعليم خارج البلاد. وخارج هذه المنظومة الفاشلة من أموال الشعب
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