لجنة تثني على التوافق لحل أزمة طلبة كليات الطب

هسبريس من الرباط

كشفت لجنة المساعي الحميدة لأمهات وآباء طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان أن الاتصالات التي قامت بها مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين، تحت ضمانتها، "أسفرت عن إنتاج صيغة توافقية تقتضي بشكل تراتبي موافقة الحكومة على جميع مطالب الطلبة بدون استثناء، كما تم التفاوض عليها سابقا؛ يليها توقيع محضر اتفاق بين ممثلي وزارة التعليم العالي وممثلي وزارة الصحة ومكاتب الطلبة"، وزادت: "وبعد التوقيع يرفع ممثلو الطلبة الإضراب عبر بيان للرأي العام، وبعده مباشرة تصدر الحكومة بلاغا يضمن تطبيق ما جاء في المحضر الموقع".

وثمنت اللجنة في بيان صادر عنها كل المجهودات التي قامت بها عدة فعاليات جامعية ووطنية وحكومية، ومنها على الخصوص بعض أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، مسجلة بارتياح الإرادة الكبيرة التي عبر عنها وزير التعليم العالي، سعيد امزازي، "من خلال التزامه بالصيغة التوافقية عبر تذليل كل الصعاب التي كانت تعترض حل هذا الملف وإلى آخر لحظات التوقيع يوم 28 غشت".

إن اللجنة، وفق ما جاء في الوثيقة ذاتها، "تعتبر أن هذه الصيغة شكلت فرصة تاريخية لفك الأزمة"، مضيفة: "البلاغ الحكومي الذي أكد رغبة جميع الأطراف الحكومية، التي تدخلت في إيجاد حل لهذا الملف الذي جاوز الستة 6 أشهر، يعتبر بمثابة الإطار القانوني لتطبيق مضامين المحضر الموقع مع أبنائنا".

حري بالذكر أن بعض الآباء والأمهات كانوا قد سارعوا إلى عقد لقاءات تواصلية حضرها ممثلو الطلبة وأساتذتهم لتدارس آخر التطورات، إذ تمت الدعوة لعقد اجتماع وطني يوم الأربعاء 21 غشت 2019 بالرباط، حضره مجموعة من الآباء والأمهات من مختلف مدن المملكة، انبثقت عنه لجنة مكونة من ثمانية أعضاء سميت "لجنة المساعي الحميدة"، أنيطت بها مهمة الوساطة والاشتغال على صيغة مرضية لتنزيل ما تم التوافق عليه بين ممثلي الطلبة والأطراف الحكومية عبر المفاوضات السابقة.