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الرئيسية | مجتمع | غدا الأحد أول أيام السنة الهجرية بالمغرب

غدا الأحد أول أيام السنة الهجرية بالمغرب

غدا الأحد أول أيام السنة الهجرية بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 31 غشت 2019 - 20:45

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة هلال شهر محرم 1441 يوم السبت 29 ذي الحجة 1440 موافق 31 أغسطس 2019 أسفرت عن رؤية الهلال، وبذلك يكون فاتح محرم الحرام هو غدا الأحد.

ووفق رؤية هلال مرحم الحرام، فإن العاشر من الشهر الذي يوافق 10 شتنير سيكون يوم عاشوارء في المغرب.

وأعلنت عدة دول عربية وإسلامية في وقت سابق، من بينها السعودية والأردن والإمارات ومصر وتركيا وأندونيسيا وماليزيا، أن اليوم السبت، هو فاتح محرم للسنة الهجرية 1441.

وتهنئ جريدة هسبريس زوارها الكرام بهذه المناسبة التي تخلد للهجرة النبوية الشريفة.

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