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الرئيسية | مجتمع | وفد الحجاج المكفوفين يحط الرحال بأرض الوطن

وفد الحجاج المكفوفين يحط الرحال بأرض الوطن

وفد الحجاج المكفوفين يحط الرحال بأرض الوطن
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 00:25

حل بمطار الرباط - سلا، الأحد، وفد الحجاج المكفوفين من الذين أنعم عليهم أمير المؤمنين الملك محمد السادس بأداء مناسك الحج برسم موسم الحج 1440 هجرية، على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية.

ويضم الوفد 20 حاجا وحاجة من مختلف مدن المملكة، تسهر على تأطيرهم المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الوفد عبد المجيد أبلحاج، أمين مال فرع المكتب الجهوي للمنظمة، في تصريح صحافي، إن وفد الحجاج المكفوفين يتشرف بالعناية الملكية، معربا باسم الوفد عن شكره وامتنانه للملك محمد السادس.

وأكد أبلحاج أن الحجاج المكفوفين أدوا مناسك الحج في ظروف جد إيجابية وجد مريحة، سواء على مستوى الإقامة في الفنادق أو على مستوى التغذية التي كانت جيدة، وقدمت لهم كافة التسهيلات المرتبطة بإجراءات العودة.

كما عبر عن تقديره للمجهودات التي تقوم بها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، برئاسة الأميرة للا لمياء، من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة.

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