منع مفرقعات عاشوراء يتكسّر على صخرة الجشع وضعف المراقبة

هسبريس - محمد الراجي

مع دخول شهر محرم، ودنو الاحتفال بذكرى عاشوراء، التي يُحتفل بها في اليوم العاشر منه، بدأت تعلو أصوات المفرقعات في أحياء المدن المغربية، في حين تتكرر، على غرار كل سنة، دعوات منعها، لما تشكله من إزعاج للمواطنين، ومخاطر على مفجّريها.

في السنة المنصرمة شهدت مدينة الدار البيضاء مأساة، بعد أن تحوّل الاحتفال بذكرى عاشوراء إلى مأتم، غداة وفاة شاب كان بمعية شباب آخرين أوقدوا النار في عشرات العجلات وسط أحد الأحياء الشعبية، بعد أن أصابته شظايا مفرقعة لقي على إثرها مصرعه.

عقب الحادث المأساوي، تعالت الأصوات المطالبة بمنع ترويج المفرقعات في الأسواق المغربية، درءا لمخاطرها وللضوضاء التي تُغرق فيها أحياء المدن المغربية طيلة أزيد من أسبوع، خاصة أنّ تفجيرها أضحى يكتسي شكلا "تنظيميا"، إذ يعمد الشباب والأطفال إلى تفجير عدد من المفرقعات في وقت متزامن، ليكون دويّها أقوى.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى السلطات جراء عدم منعها ترويج المفرقعات في السوق المغربية، إذ تباع علانية في الأسواق والمحلات التجارية، فإنّ دخول شهر محرم لهذه السنة كشف أن مطلب منع "مفرقعات عاشوراء" لازال عالقا، لأسباب غير معروفة.

وديع مديح، رئيس جمعية UNICONSO للدفاع عن حقوق المستهلك، ومقرها الدار البيضاء، عزا عدم إقدام السلطات على منع استيراد المفرقعات وترويجها في السوق المغربية إلى سببين؛ الأول يتعلق بـ"وجود "لوبيات" تستفيد من هذه التجارة"، والثاني "تعاطي السلطات مع هذا المطلب بنوع من التجاهل، كما هو الحال بالنسبة لباقي مشاكل المغاربة".

وذهب مديح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى القول إنّ "العائق وراء عدم منع استيراد وترويج المفرقعات لا يتعلق بمشكل قانوني، طالما أنّ القوانين موجودة، وإنما الإشكال في غياب تطبيق القانون"، مضيفا: "الدور الذي تقوم به السلطات يشبه دور الإطفائي كلما كانت هناك انتقادات من طرف الرأي العام، دون أن تعالج المشكل من أساسه".

وينص القانون رقم 22.16، المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المهني والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم أو بإحداهما في حق من يحوز هذه المواد بشكل غير قانوني، أو يقوم بإدخالها إلى المغرب بطريقة غير قانونية.

وأوضح وديع مديح أنّ المَطالب بمنع ترويج المفرقعات والتحسيس بخطورتها بدأت منذ حوالي خمس عشرة سنة، بعد أن تزايد استعمالها في مناسبة عاشوراء، مشيرا إلى أنّ منْع دخول هذه المفرقعات إلى التراب الوطني أمر ممكن، "ولكنّه يصير صعبا حين تكون هناك ثقوب في مراكز المراقبة على الحدود".