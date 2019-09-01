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الرئيسية | مجتمع | المتعاقدون يتشبثون بالوظيفة العموميّة ويمهدون لـ"سنة دراسيّة حارقَة"

المتعاقدون يتشبثون بالوظيفة العموميّة ويمهدون لـ"سنة دراسيّة حارقَة"

المتعاقدون يتشبثون بالوظيفة العموميّة ويمهدون لـ"سنة دراسيّة حارقَة"
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:00

معاودين المسير بجميع الشوارع الرئيسية للرباط، جدد الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم للسنة الدراسية الحالية، اليوم الأحد، من باب لعلو في العاصمة، التي أقبلوا عليها بوزرهم البيضاء وشاراتهم الحمراء، مطالبين بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم ضمن أسلاك الوظيفة العمومية في أقرب الآجال.

المسيرة التي جاءت بآلاف الأساتذة من مختلف جهات المغرب، بما فيها الصحراء والشرق والشمال، جددت الوصال مع "خيار التصعيد وتوعد الوزارة بموسم احتجاجي ساخن، أمام غياب بوادر حوار حقيقي مع أمزازي، وتوجه الدولة نحو إقرار نظام التوظيف الجهوي بشكل نهائي مستقبلا".

ورفع المحتجون الذين جابوا شوارع الرباط، صوب مقر البرلمان بشارع محمد الخامس، شعارات قوية منددة بـ"الصمت الذي طال ملفهم من طرف الحكومة"، من قبيل: "علاش جينا واحتجينا ..الإدماج لي بغينا"، و"غاتشعل غاتشعل .. نار الأستاذ غاتشعل"، مشددين على "ضرورة تدارك خطأ التعاقد والمضي في سياسات تصلح المدرسة العمومية".

ويأتي تصعيد "المتعاقدين" أياما فقط عن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019، والمرتقبة يوم الخميس 5 شتنبر بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك تحت شعار: "من أجل مدرسة مواطنة دامجة".

وفي هذا الصدد، قال عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الآلاف من الأساتذة لبوا نداء التنسيقية، وهذا الشهر سيكون حاسما بالنسبة للشغيلة التعليمية، إذ ستتم هيكلة اللجان المحلية والجهوية، وسيسطر برنامج نضالي تصعيدي، في ظل استمرار تعنت الوزارة"، وفق تعبيره.

وأضاف قشمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بخصوص استمرار الحوار غير صحيح، فالحكومة أوقفت الحوار مع التنسيقية في 23 ماي الماضي، ولم نر مقترحات ولا تفاعلا من لدن وزارة التربية الوطنية بهذا الشأن".

وأوضح المتحدث أن "الخطوات المقبلة سيتم تدارسها"، رافضا تحميل الأساتذة مسؤولية الإضراب والغياب عن قاعات الدرس، ومسجلا أن "وزارة التربية الوطنية هي السبب الرئيسي في الواقع الحالي، والأساتذة من جانبهم يقومون بجميع مهامهم، وقد تم تدارك جميع الحصص التي غابوا عنها الموسم الماضي".

واشتكى قشمار من "تواصل الاقتطاعات واستمرارها، إذ شهدت أجرة شهر غشت اقتطاعا تراوح بين 900 و1500 درهم بشكل غير قانوني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - مواطن الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:10
هذا هو تخربيق هذي هي بسالة يجب على الأكاديمية اي استاذ قام بالإضراب انا تقوم بفسخ العقد مبارة القدامة هناك 20 الف استاذ لي بغي يقري مرحبا لي مابغيش الف مرحبا ما ذنب التلاميذ ولا كتفكرو في راسكم اتقو الله في راسكم عندكم 5 الف درهم كين لي بغي قل منها ويسكت
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-1
2 - مفتش تربوي مع التعاقد الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:13
الصيف كامل وهما مخيمين ومبحرين تا وصل وقت الخدمة وبداو بالاضرابات والمضاهرات، باش تعرفو بلي هاذو مبغاوش اخدمو، لوكان فيهم نفس اناضلو حتى فالصيف..
أنا كمفتش تربوي 20 سنة من التجربة زرت أغلبه هؤلاء المتعاقدين، وأقول أن أغلبهم دون المستوى ويحتاج لسنتين على الأقل من التكوين ليكون مستواه متوسط على الأقل
وشكرا هسبريس على النشر
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19
3 - عبدالإله الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:15
ونحن نتشبت بمستقبل مضيء لأبنائنا. الوظيفة العمومية مع ترك الدروس الخصوصية. الجهد كل الجهد تصبونه في إعطاء الدروس الخصوصية في المدارس الخاصة كل يوم بعد الساعة السابعة مساء بأجور تفوق الخيال و تنخر جيوب المغاربة قاطبة. فعليكم إذن باللعب على حبل واحد؛ الوظيفة العمومية و ما تقتضيه من عناية بأبنائنا و أبنائكم أو دروس الدعم و التقوية مع شيء من الجد فعلى عاتقكم ملقاة مسؤولية و يا لها من مسؤولية بناء صرح هذا المغرب الحبيب فبفضلكم الآن أبناؤنا تائهون في وطنيتهم فعليكم مراجعة أنفسكم يا أيها الأساتذة الكرام. و السلام و الله المستعان.
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4 - فضولي الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:15
لكم الف حق وحق في المطالبة بحقوقكم ,الا انه لايجب ان يكون ذلك على حساب اولادنا .طالبوا بحقوقكمم نحن معكم ولكن ان تحرموا ابناءنا من الدراسة فذلك لن نقبله .وفقكم الله لما فيه خير هذه الامة .
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5 - المغربي الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:16
احتراف الشغب أصبح الرياضة الوطنية رقم واحد. ...الكل يريد أن تسير الأمور حسب هواه...المهم المصلحة الخاصة الضيقة و الباقي إلى الجحيم. ...لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. .. الله يرحمنا
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6 - مواطن غاضب الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:17
حتى انتهت العطلة وفصل الصيف والراحة والاستجمام..ثم قرر هؤلاء العودة للاضرابات والضحية هو ولاد الشعب كالعادة..
لقد وقعتم على العقدة بكامل قواكم العقلية إذن لا مجال للاحتجاج والمزايدات الفارغة لخدمة اجندات سياسية ونقابية
أتمنى من الوزارة أن تتخذ كامل التدابير لحماية حق ابنائنا في الدراسة..
ولما لا البحث عن مجازين لتعويض المنقطعين عن العمل
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6
7 - حنان الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:19
مطالب في محلها إذ لايعقل أن يؤدي الأساتذة نفس الدور المنوط بهم وبالمقابل نجد تمييزا بينهم،هذا أستاذ من الدرجة الأولى والآخر استاذ من الدرجة الثانية.
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8 - Walid الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:19
انا تاجر انا نجار انا حداد انا بناي انا سيكيريتي انا حمال انا خياط و حامل شهادة ليسانس انا كدلك اريد الاستقرار و الضمان الإجتماعي و كل الحقوق التي يتمتع بها جميع الموظفون
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9 - م المصطفى الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:19
سيستمر الصراع فائما بين الوزارة والمتعاقدين. المتعاقدون سيتشبثون برأيهم للإدماج في الوظيفة العمومية، والتعليم يبقى متعثرا ليصل إلى مرحلة الحضيض، أكثر مما هو عليه الآن. ويبقى الضحية هو الطفل المغربي ابن الشعب، الذي لا يستفيد إلا من أوقات الفراغ لهؤلاء التقاعدين، الذين سيتفرغون لا محالة لإدماجهم في الوظيفة العمومية أكثر من أي شيء آخر ....
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10 - أشرف العوني الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:19
على الحكومة المسارعة لتسوية هذه المشكلة والبحث عن حلول حقيقية لمطالب هؤلاء الأساتذة المشروعة،وتضييع مزيد من الوقت معناه المخاطرة بموسم دراسي سيكون كارثي أكثر من الموسم الماضي.
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11 - مع التعاقد الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:19
انتهت 3 أشهر من العطلة..والآن يبحثون عن عطلة أخرى مدفوعة الأجر
والضحية كالعادة هم ولاد الشعب
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12 - يوسف الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:21
سلو تخيم وجو يضيعو ولد شعب علاش منضلوش فصيف تجو ولد شعب يقرو عد نضو ينضلو
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13 - med الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:21
فين كنتوا فالصيف اه نسيت كنتوا مخيمين حشومة هدشي لكديرو لعام لداز مقرتوش تلامد اوهد لعام كدليك كنتمة حشمو علعرضكوم شوية
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14 - Ayob الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:22
لا حول ولا قوة إلا بالله باراكا من تشويه صورة الأستاذ راكم معروفين
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15 - أمين وجدة الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:22
هذا الملف سوف لن يطول و سيحل كملف طلبة الطب لأن الدولة في غير صالحها أن يملأ الشارع في خضم الظروف الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية التي يمر بها المغرب، أعتقد أن ملف النموذج التنموي يحمل في طياته مجموعة من التغييرات العميقة التي ستعيد الهدوء للوطن.
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16 - مجرد وجهة نظر الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:22
حقكم في الادماج كجميع القطاعات ، الى أن يتم تفعيل الجهوية دفعة واحدة وفي جميع القطاعات دون استثناء.
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17 - مفتش تربوي الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:24
كل التقدير والإحترام لهذه الفئة يشتغلون بجد أتمنى من الوزارة أن تعجل بحل المشكل
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18 - ملاحظ تربوي الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:24
من الآن،الأساتذة المتعاقدون يرفعون شعار التصدي لكل قرار يمس سلبيا بالوظيفة العمومية.هذا يعني ان سيناريو الموسم الماضي سيتكرر،و الخاسر الأكبر في هذه العملية هو المتعلم.،و لربما الاحتجاجات ستكون بحدة أكثر و على أوسع نطاق.ما على الحكومة إلا أن تكون في مستوى متطلبات المرحلة.فوزارة التربية الوطنية لوحدها لن تستطيع لوحدها إيجاد الحلول التي ترضي الجميع.هذا ملف كبؤر،و على الدولة المغربية معالجته بمقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين السياسيين ذوي النيات الحسنة و الخبرة الميدانية لايقاف هذا النزيف بصفة نهائية.
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19 - لن تفرضو علينا الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:28
يجب طرد هؤلاء الكسالى حتى خدمة ماقبلات عليهم وكانو تيرغبو هي يخدمو والان ضسرو.الطرد وتوظيف شباب وطنيين يفكرو في اولادنا
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20 - عاوتاني الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:29
والله الا كلشي عاق بكم.واش ماكاتعرفوش شي حاجة اخرى من غير الاضراب فوقت الدراسة؟حشومة وعار عليكم هادك الوزرة البيضاء لي دنستوها!!!اش غنتظرو من هاد المتقاعسين :لا مستوى ثقافي.لا تخطيط نضالي معقول.....المهم هاد السنة ماخانخليوكومش تضيعونا اولاد الشعب.ونحن كاباء لكم بالمرصاد ايها المتقاعسون.........
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21 - مفتش تربوي الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:29
هؤلاء الاساتذة يعتبرون من خيرة ما انجب هذا الوطن ولهذا نطلب من الحكومة التسوية الكاملة لمطالبهم المشروعة والعادلة ولما يقدمونه من عمل جبار ومثمر.
وشكرا
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22 - استاذ وطني الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:29
هذه مناسبة لتطبيق بنود العقدة التي وقعت من طرف هؤلاء العصات بمحض إرادتهم وهو عدم الإلتزام ببنودها يعرض صاحبها إلى العزل عن العمل . ومباشرة أعداد كبيرة تبحث عن العمل في مجال التدريس بصفة عرضية .
يريدون التحكم في الدولة وكأنها لا مؤسسات لها. وكأن الوظيفة العمومية ريع بدون محاسبة ولا مقابل انتهى عهد السيبة في التعليم.الشعب هو إلى جانب الحكومة في موضوع التعاقد الذي يجب أن يعمم على مستوى جميع الوظائف وحسب حاجيات كل جهة.
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23 - متضرر منكم الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:30
وجب الحزم من الاول لصد جموع المعلمين الذين شبعو راحة فالصيف بفلوس التعاقد . لن نساندكم من اجل مطالبكم الخبزية و السلام
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24 - منصف الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:32
الى المفتش التربوي اللذي يشك في كفائة الأساتذة .لا اضن انك مفتش والا من اعطاهم التكوين والتزكية اليس مفتشين امثالك اتقي الله فيما تقول وسياتي يوم وتجد ابنك او ابنتك في نفس وضعية هؤلاء الأساتذة الشرفاء اللذين لا يطلبون الا حقا سيعود بالنفع على كل المواطنين هذا ان كنت فعلا مفتش .
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25 - قلة الحمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:33
الدولة لا يمكن ان ترجع الى الوراء وهي ماضية في تتبيت الجهوية المتقدمة والتوظيف المحلي هو جزء من برامجها. ورغم هذا قامت الوزارة بتحسين العقد قصد ضمان استقرار الأستاذ في منصبه. إذا ما الهذف من هذه الإضرابات سوى التشويش على مسار سنة دراسية جديدة. لدى وجب على الدولة أن تكون صارمة وحازمةومنذ البداية وتخيرهم بين التحاقهم بالعمل أو تقديم استقالتهم فورا دون تردد . وهذا هو المطلوب . بارك من لفشوش.
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26 - محمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:34
مستوى تحريرك لذاك التعليق و كتابتك له بالعامية فيجعلني أتأكد بانك لا تمت للتفتيش و للسادة المفتشين بصلة . نقابة المفتشين ساندت الاساتذة ولازالت تنادي بترسيم و ادماج الاساتذة. بل قاطعت التصحيح و الامتحانات تعبيرا منها عن تضامنها مع الاساتذة و تشبثها بالوظيفة العمومية. فكل التقدير لكل الاحرار
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27 - Achraf الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:39
هذا هو العبث وانعدام المسؤولية.
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28 - مول الصيكوك الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:41
إدماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خيار استراتيجي، فمنذ توظيفهم أبانوا عن كفاءة عالية و ساهموا بقسط وفير في جعل المدرسة العمومية مشتلا للتفوق و التميز ، وما نلاحظه في نسب التلاميذ الناجحين في سلك البكالوريا سنة بعد سنة يزكي دور الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تنمية مدرستنا العمومية .
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29 - مواطن الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:45
انه خطاء الحكومة التي ارادت ايجاد حلول للبطالة فوقعت في مشكل اكبر.شروط الولوج للوظيفة العمومية محددة قانونا و هؤلاء وقعوا عقود عمل لمدة سنتين واضحة.واش التوظيف رجاع بالقوة و الضغط.
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30 - أستاذ فرض عليه التعاقد الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:46
تحية نضالية لجميع الأساتذة والله أزعجناهم اليوم لا يعرفون ماذا يفعلون ومتخوفون من هذه البداية.
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31 - محمد الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:47
امكن تكون مطالبكم مشروعة وأمر نتفهمه لكن نوايكم لا نجزم بها كيفاش الاستمتاع بالعطلة والنضال مع بداية العام الدراسي ؟ معناه ان مطالبكم خبزية نفعية انتهازية للأسف معركتكم فاشلة ومألها مزبلة التاريخ . كان عدوكم الوزارة ومسؤوليها واليوم اضفتم عدو اخر هو المواطن واولياء التلاميذ .
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32 - أب لتلميذ الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:49
ما هو مصير الحوارات التي وعتدتهم بها الحكوكة والتي كان من الأفضل أن تكون في فصل الصيف لحل الملف.
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33 - ابراهيم الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:49
رأفة ورحمة وتصديقا لهؤلاء القاءلين بأن التعاقد قد فرض عليهم، أقترح على الوزارة مطالبتهم بإشهاد يقرون فيه أن التعاقد والتوظيف الجهوري مفروض عليهم؛ وبناء عليه يتم تسريحهم وتحريرهم من هذه الوضعية
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34 - مكون مع التعاقد الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:50
اتفق مع صاحب التعليق الثاني. أغلب المتعاقدين دون المستوى و المشكل لا يعلمون بذلك و يحسبون انهم اكتسبوا ما يكفي من مهارات مهنية... عندما لا تعلم أنك لا تعلم فلست أستاذ.
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35 - متتبع الأحد 01 شتنبر 2019 - 17:51
حسب معطيات الواقع.. فان دخول الموسم الاجتماعي سيعرف العديد من الاضرابات و الاحتجاجات في العديد من القطاعات التي ترفض الحوار على مطالب مشروعة بهدف اضعاق الحركة النقابية. الصحة.. التعليم.. البريد... الجماعات المحلية..
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