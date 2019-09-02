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تداريب الفوج الأوّل من المجندين تنطلق في الحاميات العسكرية بالمملكة

تداريب الفوج الأوّل من المجندين تنطلق في الحاميات العسكرية بالمملكة
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:00

انطلقَ بمختلف المراكز والحاميات العسكرية الموزّعة على كلّ ربوعِ المملكة، اليوم الاثنين، تدريبُ الفوج الأوّل من المشاركين في الخدمة العسكرية، ويتكوّن من 15 ألف مجند تمّ انتقاؤهم من قبل لجنة إدارية طبية.

وسيقضي هؤلاء المجندون الأشهر الأربعة الأولى في تلقّي تكوينات نظرية في مختلف الوحدات العسكرية، على أن يلتحقوا بعد ذلك بمراكز التجنيد لتعميقِ معارفهم وتكويناتهم.

وكشف مصدر عسكري لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ "القوات المسلحة الملكية عبّأت كل مصالحها الإدارية لضمان استقبال جيد للعسكريين الذين تمّ اختيارهم للتكوين"، مبرزاً أنّ "تدريب الفوج الأول من المشاركين في الخدمة العسكرية ينطلق ابتداء من اليوم الاثنين".

وسيتلقى هؤلاء المدعوين للخدمة العسكرية خلال الأشهر الأربعة الأولى تكويناً عسكرياً أولياً يشملُ الإعداد البدني والنفسي، والتكوين المعنوي، والتربية على المواطنة، والانضباط، وتحمل المسؤولية، وسيتلقون في المدة المتبقية (6 أشهر) تدريباً وتكويناً في التّخصصات المتعددة التي تم حصرها.

وسيخصَّصُ اليوم الأول لاسْتقبال المجنّدين وتزويدهم بحقيبةٍ فرْديةٍ تضمُّ أدوات الاسْتحمام. بعد ذلك سيتمُّ التّحقّق من هوياتهم، وكذا الأغْراض الخاصّة التي أحْضرُوها معهم إلى المركز، قبل أن يتمّ إلحاقهم بالمقر المخصّص لإقامتهم حيث سيتمّ توزيع الأغطية عليهم وتنظيم الأسرّة.

أمّا اليوم الثاني من التّجنيد، فسيتم خلاله التّرحيب بالمجنّدين من خلال كلمة سيُلقيها الكولونيل ماجور قائد المركز، بعدها ستنظمُّ حصّة تحسيسية لفائدتهم حول الحياة العسكرية، وسيتم تعريفهم بالمؤطرين الذين سيسهرون على تكوينهم طيلة فترة إقامتهم.

وسيُخصّص اليوم الثالث للاستحمام واستلام الزيّ العسكري. كما سيتم تلقين المجندين كيفية ترتيب الملابس داخل الدواليب.

وبخصوص المواد التي ستلقن للمجنّدين، فتتمثّلُ في الأمن العسكري ونظام القتال (الواجبات العامة للمقاتل، تقدير المسافات)، النظام المنظم (بالكم، راحة، على الشمال...)، النظافة والإسعاف (عموميات حول النظافة والإسعاف)، النظام العسكري (النظام التسلسلي، مظاهر الانضباط)، والتربية الخلقية (النشيد الوطني والأناشيد العسكرية).

وسيستفيدُ المجندون من أنشطة رياضية من أجل تحسين قدراتهم البدنية والقتالية، وتشمل أنشطة جماعية تتمثّلُ في كرة القدم المصغّرة وكرة اليد والكرة الطائرة، وذلك من أجل تحسين مهارات التواصل الاجتماعي وتنمية روح الفريق لدى المجندين، والترفيه عنهم للخروج من الضغط اليومي.

كما سيتفيد المجندون من أنشطة رياضية فردية تتمثّل في الأنشطة الخاصة بميدان الحواجز، وهو عبارة عن نموذج مصغر لميدان القتال يتضمن 20 حاجزاً الهدف منه تحسين القدرات البدنية والقتالية وكسب الثقة في النّفس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - MOHAMED EL OIFI الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:15
Notre devise: Dieu, la Patrie, le Roi.
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-9
2 - عبده/ الرباط الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:22
....و لكن اين التدريب على السلاح و الرماية و اين التدريب على كيفية استعمال الاسلحة بانواعها و تفكيكها و تركيبها...و لو بطريقة مبسطة فالجيش يعني قوة السلاح
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11
3 - Adam الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:25
كان على المسؤولين أن لا يوقفوا التجنيد الاجباري حتى لا تضيع الأجيال السابقة.
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2
4 - البركوشي حميد الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:29
هل سيأكل ابناء الوزراء و البورجوازيين مع ابناء الشعب على مائدة واحدة و في جناح واحد ؟؟
و هي من باب المستحيلات ان يكون احدهم قد التحق .
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3
5 - المعلم الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:36
كولشي هاد الوقت مازال مابداو ؟المهم المشكل عند البعض لي ماشي رياضي ،اما الباقي ماعندو مشكل .
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-1
6 - التجنيد الاهلاكي الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:37
كل ما تم ذكره في التلفاز حول التجنيد الاهلاكي ما هو إلا بروباكاندا الدولة لتحسين صورته أما الواقع فهو عذاب في عذاب يتعرض له الشباب من أكل غير لائق وسب وشتم وتعامل كالحيوانات مما يظهر جليا أن التجنيد الاهلاكي له دور واحد هو محاولة إخظاع الشباب الطموح والحد من عنفوانه وجعله أداة لا تتحدث عن حقها و يصبح أداة في يد الدولة لتلعب به كما تشاء مع قتل النفس الشباب وجعلهم تحت السيطرة
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-3
7 - Oum nezar الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:43
Mon fils a 19 ans il s'est inscrit par chikhe du quartier parmi les 10 premiers à tajnid puus sur le site sauf qu'il n'a pas reçu la convocation on est parti lundi dernier à la base militaire puis chez les gendarmes mais auccune convocation malheureusement . Mon fils veut a tout prix integré le sce militaire aucun organisme nous a donné une date fixe pour le prochain groupe. Est que c normal sur le site il est en liste d'attente voila mon fils a arrêté l'ėcole à cause ees prob familiaux etc... je m'inquiėte trop pour lui aidez moi et dites moi quelle porte je dois tapper svp même moi je suis en chõmage je veux juste que le rêve de mon fils soit exocer sachant qu'il a tjrs souhaité être militaire
Je vous en supplis donner moi des informations.
Alah al watan al malik
Lah ybarak f 3mar sidi et dieu garde toute sa famille
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4
8 - هشام كولميمة الاثنين 02 شتنبر 2019 - 13:43
أتمنى من المجندين اكتساب مهارات عديدة تساعدهم على الثقة في النفس...و التسلح بالأمل رغم قساوة الحياة.
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