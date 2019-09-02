بمناسبة الاحتفال بعاشوراء .. هذه نصائح ذهبية لاقتناء لعب الأطفال

هسبريس - أمال كنين

تحل ذكرى عاشوراء هذه الأيام، ويحتفل المغاربة بهذه المناسبة الدينية بطريقة خاصة تتضمن اقتناء لعب للأطفال، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام فوضى هذه السوق التي تعرض لعبا قد يكون بعضها ساما ويودي بصحة وحياة الصغار إلى الهلاك، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر والانتباه إلى شروط السلامة الصحية.

في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن احتفالات عاشوراء فرصة سانحة للعائلات لاقتناء لعب لأطفالها، موردا أن هذه المناسبة تتميز بطقوس تغير الحياة العادية للمواطن، إلا أنه لا بد من الحذر من اللُّعب، سواء تعلق الأمر بالانتباه إلى السن المشار إليه ضمن اللعبة أو المكونات التي صنعت منها.

وشرح الخراطي، ضمن حديث لهسبريس، أن "أول ما يجب الانتباه إليه حين اقتناء أي لعبة كيفما كانت هو مدى توفرها على علامة (C) أو (م)، التي تعني (CONFORT) أو مطابق"، مشيرا إلى أن اللعب التي بها هذه العلامة تكون قد خضعت للمراقبة ولا تحتوي على مواد سامة.

وتابع المتحدث قائلا: "سابقا، كانت اللعب تصنع من الخشب وذات صباغة عادية، وكان كل شيء طبيعي. أما اليوم، فقد أصبحنا أمام لعب مصنوعة من مواد كيميائية أصلها من النفط، أو مواد من الرقم 7 وهو البلاستيك الذي لا يجب أن يحتك بجسد الإنسان، فيما الصباغة تحتوي على معادن ثقيلة تسبب السرطان".

وأورد الخراطي أن وزارة التجارة والصناعة هي المسؤولة قانونيا على مراقبة هذه اللعب، وبعد مراقبتها تضع عليها علامة تؤكد جودتها وتثبت أنها سبق أن خضعت للتحاليل وتم التأكد من شروط السلامة بها.

ونبه الناشط الحقوقي إلى انتشار عدد من اللعب التي تدخل عن طريق التهريب وتهدد صحة الأطفال، ويتعلق الأمر بالسلع الصينية الأرخص في الأسوق، مشددا على أن من يروجونها "يجب محاكمتهم، كما يجب مراقبة الأسواق وحجز اللعب التي لا تتوفر على علامة الجودة".

ومن ضمن شروط مراقبة اللعب، ذكر الخراطي ضرورة الانتباه إلى السن المشار إليه على اللعبة، منبها إلى أنه يجب عدم منح اللعبة الخاصة بالكبار إلى من هم أصغر سنا.

على صعيد آخر، يجب الانتباه أثناء اقتناء اللعب إلى تلك التي يمكن أن تسبب حوادث عرضية، خاصة حينما يتعلق الأمر بأطفال عمرهم أقل من خمس سنوات.

وسبق أن أشار بحث لمنظمة الصحة العالمية إلى أن حالات الأذى المبلغ عنها الناجمة عن اللُعب عرضية غير متعمدة، من قبيل التمزق الذي تسببه الحواف أو الرؤوس الحادة، وحوادث الاختناق الناجمة عن البلع أو رشف أجزاء صغيرة، أو الإصابات الميكانيكية والكهربائية، وفقدان السمع بسبب الضجيج المفرط، والجروح النافذة التي تسببها القذائف، أو الاختناق والحروق الناجمة عن المواد سريعة الاشتعال.

وأظهر تحليل للمخاطر أجرته اللجنة الأمريكية المعنية بسلامة المنتجات الاستهلاكية (CPCS) أن 144 ألفا و240 غرفة طوارئ في المستشفيات عالجت إصابات ذات صلة باللُعب في عام 2002، وكانت نسبة 92,5 بالمائة منها ميكانيكية، و1 بالمائة كيميائية، وأقل من 1 بالمائة كهربائية أو ذات صلة بالنار، و6,4 بالمائة غير محددة.

وأكد البحث أن 64 بالمائة من الذين تم نقلهم إلى المستشفى كانوا أطفالاً تحت سن الخامسة من العمر، و22 بالمائة أطفـالا بين 5 و9 سنوات من العمر، و8 بالمائة أطفالاً بين 14 و10 عاماً، و24 بالمائة أطفالاً سنهم 15 عاماً أو أكثر.