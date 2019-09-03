تصاعد احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" يخيّم على الدّخول المدرسي

هسبريس - عبد السلام الشامخ

وسطَ تطمينات وزارة التّربية الوطنية بضَمانِ عودة التّلاميذ إلى أجواء الدّراسة في ظروفٍ "مواتية"، رغمَ تصاعدِ الاحتجاجات التي يقُودها أساتذة "التّعاقد"، ينطلقَ الموسم الدّراسيُّ الجديد يوم الأربعاء المقبل، بعد انقضاءِ عطلة الصّيف، بعدما دعت الوزارة في مراسلة هيئة التّدريس إلى توقيع محاضر الالتحاق بالعمل.

ويتخوّف عدد من الفاعلين التربويين من التأثيرات المحتملة لتصاعد احتجاجات "أساتذة التعاقد" وتزامنها مع الدخول المدرسي الجديد على مردودية ونفسية التلاميذ الذين يسْتعدّون للالتحاق بمقاعد الدّراسة بعد انقضاء عطلة الصّيف.

وفي الوقت الذي تنتظرُ فيه أسر وأولياء التلاميذ بلهفة موعد الدّخول المدرسي الجديد باعتباره محطة "حاسمة" في مسلسل عودة التلاميذ إلى مدارسهم، ستشهدُ شوارع العاصمة خلال الأيّام القادمة احتجاجات جديدة لأساتذة "التعاقد" الذين يخوضون مسلسلاً نضالياً متواصلاً لإسقاط نظام "العقدة".

ومقابل عودة الأساتذة إلى الشّارع وتهديدهم بالدخول في إضرابات جديدة، كشفت الوزارة أنّها تلتزمُ بضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا، حيث قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية.

وفي هذا السّياق، كشف لحسن مادي، أستاذ للتعليم العالي متخصص في مجال التربية ومحاربة الأمية، أنّ "الدّخول المدرسي الحالي يصطدمُ بعودة الاحتجاجات إلى الشارع"، مضيفاً أنّ "اليوم الأول للتلميذ يمثّل مناسبة ذات أهمية قصوى في حياته ومساره المستقبلي، ومفروض أن يكون احتفالياً، لكنّ في ظلّ هذه الاحتجاجات قد يتعثر هذا المسار".

وأضاف مادي، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أنّ "أساتذة التعاقد يدافعون عن حقّهم المشروع في الانتماء للوظيفة العمومية، ومن المرتقب أن تتصاعد احتجاجاتهم خلال الأيام المقبلة، وسيؤثّر ذلك سلباً على التلاميذ من النّاحية النفسية لأنها احتفالية غير منتظرة من طرفهم".

وأوضح مادي أنّ "الاحتجاجات في تصاعد ويجب على الحكومة أن تبذل جهوداً إضافية لإيجاد حلول لهذا المشكل حتى يتم الدخول المدرسي في أحسن الظروف ومن أجل تكرْيس ثقة الآباء في المدرسة العمومية". وزاد أن "الدّخول المدرسي في ظلّ هذه الظروف المشحونة لا يسمح بتعليمٍ في مستوى التطلعات".

وكشف الخبير التربوي أنه "في مقابل إقبال التلاميذ ولهفتهم للقاء أصدقائهم، فإنهم قد يصطدمون بأقسام فارغة في ظلّ استمرار احتجاج الأساتذة، وبالتالي لا يمكن التّكهن بمستقبل التلميذ". ودعا مادي الحكومة إلى "الجلوس مع الأساتذة لإيجاد حلّ عوض إقفال الباب في وجوههم درءًا لتزايد حدة الاحتجاجات".

ومن ناحية المردودية، يرى مادي أنّ الدخول المدرسي الحالي لا يساعد ولا يحفز التلاميذ على بذل مجهود كبير، وسيعيشون في ظل "الانتظارية" بسبب تغيب الأساتذة، كما حصل في السنة الماضية حيث شهد الموسم الدراسي تغيبا كثيرا على مستوى العالم القروي وفي المناطق الهشة، وتغيبا أقل في المناطق الحضرية.