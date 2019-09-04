تعديلات قانون الالتزامات والعقود تشدد الخناق على "مافيا العقارات"

هسبريس - يوسف لخضر

اشتد الخناق أكثر على محترفي الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة؛ فبعدما كان هؤلاء يستغلون الثغرات القانونية، صدرت في الآونة الأخيرة تعديلات همت عدداً من النصوص التشريعية، آخرها قانون الالتزامات والعقود.

القانون سالف الذكر خضع لتعديلات بمُوجب القانون رقم 31.18 الصادر في عدد 6807 من الجريدة الرسمية، ويعالج بعض أوجه القصور التي تشوب تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية، لا سيما التي يكون محلها عقارات.

أبرز المستجدات في هذا القانون تتمثل في إضافة مادة جديدة إلى الظهير الصادر في غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود من أجل تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل ملكية عقار أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية.

كما تنص المقتضيات الجديدة على إحداث سجل وطني للوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، يُمسك من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان تحرير عقد الوكالة، على دعامة ورقية أو إلكترونية، تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، وسيحدد تنظيم ومسك هذا السجل بمقتضى نص تنظيمي يصدر لاحقاً.

وأدخل القانون الجديد تعديلاً على المقتضيات المُنظمة للشركة العقدية لتعديل كيفيات إنشاء وتسجيل الشركات المدنية التي يكون محلها أموالاً عقارية، وذلك بالتنصيص صراحة على اكتساب هذا النوع من الشركات للشخصية الاعتبارية حتى يكون من الممكن إلزامها بالتسجيل بسجل الشركات المدنية العقارية وربط اكتساب هذه الشركات للشخصية الاعتبارية بتاريخ تقييدها في هذا السجل.

ويُراد من المقتضيات سالفة الذكر تفادي أي تحايل، بحيث تم التنصيص على إلزام هذه الشركات متى ثبت أنها تمارس المضاربة العقارية بتغيير شكلها القانوني إلى إحدى الشركات التجارية حسب شكلها، المنظمة قانوناً داخل أجل محدد، تحت طائلة حلها من قبل المحكمة المختصة.

القانون الجديد نص على إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، يمسك من طرف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها عنوان مقر الشركة تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، كما تم التنصيص على وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.

وتريد الدولة من هذه التعديلات تعزيز الحماية التي جاء بها القانون رقم 69.16 القاضي بتتميم مدونة الحقوق العينية، الذي أضاف عقد الوكالة إلى العقود التي يجب تحريرها بموجب محرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك.

وستمكن المقتضيات الجديدة الجهات المكلفة بالتوثيق والمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموالاً عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، وذلك لتعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وتحصين الممتلكات.

وتواترت التعديلات على النصوص التشريعية لمحاصرة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بعدما كان الملك محمد السادس قد أثار هذا الموضوع في رسالة وجهها إلى وزير العدل في دجنبر من سنة 2016، أعقبها تشكيل لجنة ضمت ممثلي القطاعات الحقوقية المعنية والمهن القانونية والقضائية لتشخيص الوضع واقتراح حلول.