خبير يدعو إلى حظر المدارس الخصوصية لحل أزمة التعليم بالمغرب

جواد مبروكي*

إنه لأمر محزن أن نرى انتشار المدارس الخاصة في بلادنا علماً أن التعليم أصبح إلزامياً. وإذا صدرت عن الدولة إلزامية التمدرس فهذا يعني أنها ملزمة بتوفير كل الوسائل اللازمة لتنفيذ وتحقيق هذا الأمر الهام، حسب معايير التعليم في الدول الديمقراطية.

وإذا كانت توجد مدارس خاصة في فرنسا مثلا فإن الدولة تظل الوصي والمسؤول الأول عنها، كما أن المعلمين والأساتذة في هذه المدارس يحصلون من طرف الدولة طيلة السنة وحتى في العطل الصيفية على الرواتب نفسها التي يحصل عليها نظراؤهم في المدارس العمومية، ويتمتعون كذلك بجميع الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم العاملون في التعليم العمومي، مثل التقاعد والتأمين الصحي والتعويضات... وأسعار هذه المدارس حوالي 400 أورو في السنة، ويتم اختيارها من طرف الآباء لأسباب دينية، إذ إن معظمها مدارس كاثوليكية.

أما في المغرب فنعلم أن إدارات المدارس الخاصة هي التي تدفع أجور المعلمين كل شهر، علما أن بعضها لا تدفع الرواتب خلال عطلة الصيف. ولأن هذه المدارس عبارة عن مشاريع تجارية ربحية فمن الواضح أنها تشغل مدرسين بأقل التكاليف، ومنهم عدد غير مؤهل مهنياً من المعلمين والمعلمات. وهكذا تتاجر المدارس الخاصة بالتلاميذ ومعلميهم سواءً بسواء.

وبالنسبة لاختيار أولياء الأمور للمدرسة الخاصة بالمغرب فهو ليس لأسباب عقائدية، بل لضمان مستقبل ذريتهم وتجنيبهم مشاكل التعليم الحكومي. يبقى هذا "المستقبل المضمون" هو المنتج التجاري الذي تسوق له المدارس والمعاهد الخاصة، والذي هو في الواقع مع الأسف "وَهْمٌ تجاري مضمون"، أو كما يقول المغاربة "يْبيعو ليكْ الحوتْ فْلْبْحْرْ".

ولضمان جودة هذا المنتج التجاري تتبنى المدارس الخاصة نظامًا حربيا عسكريا تنافسيًا لإنتاج جودة فائقة لمواطن الغد. لكن نعلم أن النظام العسكري ينتج محاربين للقتال وكسب ميادين المعارك؛ بينما المدارس الخاصة تحاول أيضًا إنتاج مواطنين محاربين قادرين على التنافس القتالي في ميدان الشغل "لضمان مستقبلهم".

لكن على المستوى النفسي تنتج هذه المدارس الخاصة أشخاصاً أشبه بآلات حربية تقاتل بأنانية مدمرة لكسب سوق العمل وتحقيق مداخل مالية عالية، دون أي رحمة أو محبة للمجتمع وولاء للوطن.

هل هذه هي الغاية من التعليم؟ هل هذا هو الهدف من المدرسة؟.

حسب تحليلي، تقوم المدارس الخاصة في المغرب بتدمير النسيج الاجتماعي وتوسيع الفوارق الطبقية الاجتماعية ودفن الأخلاق، وتفكيك اتحاد حب وخدمة الوطن، وسحق محبة المعرفة، وإعدام الفكر السليم، وهي على المستوى الاجتماعي تصنع لنا مستقبلاً أشد ظلامية من اللحظة الحالية.

وسبب تدمير التعليم في المغرب ليس مسألة اختيار لغات التدريس فقط، بل ثنائية استقالة المسؤولين من مسؤولياتهم في خدمة التعليم والتسويق التجاري للتعليم لأهل الأموال من أجل تحقيق مكاسب طائلة. إن اختيار لغة التدريس هو مجرد أداة للتلاعب السياسي من أجل تحويل الأنظار وإخفاء المشكلة الاجتماعية الحقيقية الناشئة عن هذه الثنائية الشيطانية التي تدمر المنظومة التعليمية الوطنية.

نحن اليوم في حاجة إلى مواطنين صالحين يتمتعون بمعرفة محترمة وهدفهم الوحيد هو النهوض بالمجتمع وخدمة البلاد، سواء اكتسبوا هذه المهارات باللغة العربية أو الأمازيغية، أو حتى الصينية أو العبرية أو الروسية، أو باللغة الدارجة إذا لزم الأمر ذلك.

أقترح خيارين لحل الأزمة الحالية للتعليم، إما حظر خصخصة التعليم، أو على الدولة أن تأخذ زمام المسؤولية وتضع تحت إشرافها الفعلي المدارس الخاصة وتُوظف الأطر المناسبة والأساتذة، وتسدد لهم رواتبهم وتضمن لهم حقوقهم المهنية مثل زملائهم في المدارس العمومية.

ذكاء المجتمع يكمن داخل دماغ المدرسة، وإذا رأيت مجتمعا غبيا فاعلم أن دماغ المعلم قد أصيب بجلطة.

فلا لتسويق التعليم ولا للمتاجرة بمستقبل أبنائنا!