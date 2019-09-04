حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول اغتصاب الأطفال

هسبريس - أمال كنين

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن التزايد المروع لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والقاصرين، قائلة إن هذا الوضع "ينتج عنه انتهاك فظيع لحقوق الطفولة"، وأبدت استغرابها "تطبيع السلطات مع هذا الوضع الذي يعكس الانهيار التام لقيم المجتمع"، مستنكرة "تساهل القضاء مع المتورطين في هذه الجرائم الذي يشكل عاملا مساعدا في انتشارها"، داعية الحركة الحقوقية إلى إعطاء الأولوية لحماية الطفولة من هذه الجرائم الخطيرة، موردة أنها قررت الدعوة إلى "لقاء خاص حول هذا الموضوع لتدارس سبل التدخل والفعل لفضح هذا الواقع وتغييره".

وضمن تقرير حديث لها، انتقدت الجمعية أيضا مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم 22 غشت على مشروع قانون 58.19، الذي تمت بموجبه مصادقة الدولة على "عهد حقوق الطفل في الإسلام" المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005.

وقالت الجمعية إن هذا "العهد الذي لا يرقى إلى المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويشكل تعارضا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان المتضمنة على الخصوص في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها"، وطالبت "الدولة بملاءمة القوانين المغربية معها وتفعيلها، عوض سن سياسة تراجعية ونكوصية".

وعلى صعيد آخر، أثارت الجمعية فاجعة ملعب تزيرت بضواحي تارودانت حيث جرفت سيول مياه الوادي 15 شخصا على الأقل، انتشلت جثث 7 منهم، على إثر أمطار رعدية عرفتها المنطقة بسبب تواجدهم في ملعب عشوائي لكرة القدم بنيت مرافقه في مجرى الوادي.

وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية بـ"وضع حد للإفلات من العقاب في مثل هذه النوازل التي عرف المغرب عددا كبيرا منها في السنوات الأخيرة، والتي تعلن الدولة فتح تحقيق بشأنها دون معرفة مآله"، و"رفع التهميش وسياسات التفقير على العالم القروي التي تعد الخلفية الحقيقية لمثل هذه المآسي".

وعرجت الجمعية الحقوقية أيضا على قضية معتقلي حراك الريف، مشددة على ضرورة "الاستجابة إلى مطالب المضربين عن الطعام"، مؤكدة مطالبتها الدولة المغربية بـ"إطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط"، معتبرة "كل يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم وفي حق الحريات ببلادنا".

وفي الإطار نفسه، طالبت الجمعية بضرورة "الاستجابة للمطالب التي اعتقلوا من أجلها، وهي تنمية الريف واحترام حقوق سكانه، وجعل حد للتهميش الذي يعاني منه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا"، كما طالبت بـ"فتح تحقيق بشأن كل أشكال التعذيب التي اقترفت ضد العديد منهم، وبشأن المحاكمة السياسية التي تعرضوا لها حيث تم انتهاك حقهم في التمتع بشروط وضمانات المحاكمة العادلة".