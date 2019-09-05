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الرئيسية | مجتمع | جمعية حقوقية تطالب بالسراح الفوري لمعتقلي الريف

جمعية حقوقية تطالب بالسراح الفوري لمعتقلي الريف

جمعية حقوقية تطالب بالسراح الفوري لمعتقلي الريف
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 07:31

كلفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فريقاً من المحامين لإعداد ملف شكاية حول تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، الذين يقضون محكوميتهم في عدد من سجون المملكة.

وقد كان هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الجمعية خلال اجتماعها الأخير، حيث اطلعت على سير عمل فريق المحامين في أفق تقديم الشكاية لدى النيابة العامة في وقت وصل فيه ملف المعتقلين إلى المرحلة الاستئنافية.

وتعتقد الجمعية أن "العديد من معتقلي الريف تعرضوا لاعتداءات انتقامية داخل السجون، من ضمنهم المعتقل مرتضى إعمراشا وصالح الأحمد وعبد الحق الفحصي"، ودعت أكثر من مرة إلى "جعل حد لهذه الممارسات القمعية ومعاقبة المتورطين فيها".

وفي بيان لها، الأربعاء، طالبت الجمعية بإطلاق سراح المعتقلين في ملف الحسيمة "فوراً ودون قيد أو شرط"، وقالت إن "كل يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم وفي حق الحريات في المغرب".

وأكدت الجمعية "ضرورة الاستجابة للمطالب التي اعتقلوا من أجلها، وهي تنمية الريف واحترام حقوق سكانه، وجعل حد للتهميش الذي يعاني منه اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً"، حسب البيان.

ودعا التنظيم الحقوقي إلى "فتح تحقيق بشأن كل أشكال التعذيب التي اقترفت ضد العديد منهم، وبشأن المحاكمة السياسية التي تعرضوا لها حيث تم انتهاك حقهم في التمتع بشروط وضمانات المحاكمة العادلة"، موردا أن هناك "حالات متزايدة للتعذيب والعنف في السجون".

وسبق للنيابة العامة أن أكدت، العام الماضي خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، أنها فتحت تحقيقاً حول تعرض ناصر الزفزافي للتعذيب وقالت إن "هذه المزاعم مغلوطة ولا أساس لها من الصحة"، بعدما جرى الاستماع لعدد من ضباط الشرطة.

ويقضي الزفزاني، إلى جانب معتقلين آخرين، محكومية لمدة 20 سنة في السجن، إضافة إلى مدد أخرى أقل بالنسبة للآخرين، وقد جرى توزيعهم على عدد من سجون الشمال بعد انتهاء المرحلة الابتدائية من محاكمتهم التي انطلقت قبل سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mmmm الخميس 05 شتنبر 2019 - 07:37
ils vont liberer iglaynes vous revez.
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5
2 - محمد الخميس 05 شتنبر 2019 - 07:50
أه واخا هاهوما غدي يطلقوهم ليوم.معتقلي الريف لم يتعضوا من من العقوبة السجنية الطبقة في حقهم بل قاموا بالتصعيد الى المطالبة بإسقاط الجنسية هذا يعني بأنهم ليس وطنيين بل كانت لهم مأرب أخرى في كل الافعال التى قاموا بها.خصهم يعرفوا بلي الوطن فوق كل عتبار
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3 - amsterdam الخميس 05 شتنبر 2019 - 08:28
نعم للمطالب التي أدخلوا بسببها إلى رتعات السجن ولكن انا لا أشاطرهم الطريقة في اكتساب هدا الحق. لا نريد التفرقة والهمجية. مغربنا واحد موحد وليس الريف والغرب و..... جميع المناطق في مغربها تحت راية واحدة حمراء وخضراء الى الأبد. أبا من أبا او كره من كره. الأعداء تتربص بنا من كل الجهات. اطلب من الله الهداية من كل شيء سوف يحصل.
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