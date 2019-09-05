جمعية حقوقية تطالب بالسراح الفوري لمعتقلي الريف

هسبريس من الرباط

كلفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فريقاً من المحامين لإعداد ملف شكاية حول تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، الذين يقضون محكوميتهم في عدد من سجون المملكة.

وقد كان هذا الموضوع ضمن جدول أعمال الجمعية خلال اجتماعها الأخير، حيث اطلعت على سير عمل فريق المحامين في أفق تقديم الشكاية لدى النيابة العامة في وقت وصل فيه ملف المعتقلين إلى المرحلة الاستئنافية.

وتعتقد الجمعية أن "العديد من معتقلي الريف تعرضوا لاعتداءات انتقامية داخل السجون، من ضمنهم المعتقل مرتضى إعمراشا وصالح الأحمد وعبد الحق الفحصي"، ودعت أكثر من مرة إلى "جعل حد لهذه الممارسات القمعية ومعاقبة المتورطين فيها".

وفي بيان لها، الأربعاء، طالبت الجمعية بإطلاق سراح المعتقلين في ملف الحسيمة "فوراً ودون قيد أو شرط"، وقالت إن "كل يوم يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم وفي حق الحريات في المغرب".

وأكدت الجمعية "ضرورة الاستجابة للمطالب التي اعتقلوا من أجلها، وهي تنمية الريف واحترام حقوق سكانه، وجعل حد للتهميش الذي يعاني منه اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً"، حسب البيان.

ودعا التنظيم الحقوقي إلى "فتح تحقيق بشأن كل أشكال التعذيب التي اقترفت ضد العديد منهم، وبشأن المحاكمة السياسية التي تعرضوا لها حيث تم انتهاك حقهم في التمتع بشروط وضمانات المحاكمة العادلة"، موردا أن هناك "حالات متزايدة للتعذيب والعنف في السجون".

وسبق للنيابة العامة أن أكدت، العام الماضي خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، أنها فتحت تحقيقاً حول تعرض ناصر الزفزافي للتعذيب وقالت إن "هذه المزاعم مغلوطة ولا أساس لها من الصحة"، بعدما جرى الاستماع لعدد من ضباط الشرطة.

ويقضي الزفزاني، إلى جانب معتقلين آخرين، محكومية لمدة 20 سنة في السجن، إضافة إلى مدد أخرى أقل بالنسبة للآخرين، وقد جرى توزيعهم على عدد من سجون الشمال بعد انتهاء المرحلة الابتدائية من محاكمتهم التي انطلقت قبل سنوات.