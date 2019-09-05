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كُتّاب وآراء
جمعية تتكلف بعلاج مريض مغربي بالقلب في فرنسا
تكفلت جمعية "AMTC" بتكاليف عملية زراعة القلب للمريض محمد المسكاوي، الذي عانى منذ حوالي السنة من اعتلال عضلة القلب التوسعي وقصور القلب، واستطاع طالب الدكتوراه في الجغرافيا استعادة ابتسامته من جديد.
وأوردت الجمعية، في بيان صحافي، توصلت به هسبريس، أنها تمكنت بمجهوداتها ومساعدة أصدقاء وعائلة المريض، إضافة إلى برنامج "أنت ماشي بوحدك"، من توفير تكاليف نقل المسكاوي على متن طائرة خاصة يوم الأربعاء 31 يوليوز الماضي، من أجل إجراء عملية زراعة القلب وإنقاذ حياته.
وعلى إثره، يقول البيان، نُقل المريض من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى مستشفى "بيشة" بفرنسا، تحت إشراف فريق جمعية AMTC . كما تلقى العلاجات الأولية من لدن طرف طاقم طبي محترف بمستشفى "بيشة" وتم تحضيره لإجراء العملية، حيث قام بالفحوصات والتحاليل اللازمة.
وبهذه المناسبة، قدمت الجمعية أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش على المجهودات المبذولة، وجمعية AMTC في شخص رئيسها سعيد فتح الله، وللإعلامية نهاد بنعكيدة على التزامها في برنامج "أنت ماشي بوحدك" الذي يهدف إلى جمع التبرعات للمرضى.