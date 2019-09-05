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كُتّاب وآراء
تنسيق اللغة العربية يرفض "هجمة المد الفرنكفوني"
أعلن مجلس التنسيقية الوطنية للغة العربية عن تقاسمه لما وصفها بمشاعر "الاستياء والتذمر" مع عدة فعاليات وطنية من سياسيين وحقوقيين ونشطاء جمعويين ومختصين في اللغة والتربية من مختلف المشارب الفكرية والاتجاهات السياسية، من هجمة المد الفرنكفوني الذي استطاع أن يمرر العودة إلى لغة المستعمر القديم في التعليم الوطني "وما تمثله من تراجع وانتكاس سيؤدي للمزيد من تهميش اللغة الرسمية للبلاد وتكريس التبعية".
وعبّر المجلس، في بيان صادر عنه، عن الرفض التام للفرنسة والالتزام والعزم على مناهضتها بكل أشكال النضال المشروعة، معتبرا أن العودة إلى الفَرْنَسة "خطوة ارتجالية وغير محسوبة العواقب بالنسبة إلى الأجيال الصاعدة ومستقبل البلاد ولن تساعد أبدا على إخراج التعليم من أزمته البنيوية ووضعيته الكارثية"، مشيرا إلى أنه لا توجد أمة نهضت وتقدمت بلغة غيرها "وأن لغة التدريس في كل الدول التي تحترم نفسها وتصون وحدتها وترسخ مقومات وجودها وتحمي استقلالها وسيادتها تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس مع تعليم اللغات الحية للانفتاح على العالم وثقافاته المختلفة".
كما أكد مجلس التنسيقية تعبئة الجمعيات المنضوية تحت لوائها "لمواجهة الردة في الحقل اللغوي واستعدادها وعزمها على اعتماد كل الوسائل المشروعة لإعادة الاعتبار إلى اللغة العربية في التربية والتعليم والتكوين وفي الحياة العامة، ليس احتراما للدستور فقط؛ وإنما باعتبار اللغة أيضا وعاء للثقافة والحضارة والتراث والتاريخ، ومكونا أساسيا للهوية الوطنية، وركنا من الأركان التي ينبني عليها وجودنا كأمة لها جذورها الضاربة في أعماق التاريخ".