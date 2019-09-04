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الرئيسية | مجتمع | توزيع الكتب المدرسية المحيّنة ينتهي قبل 25 شتنبر

توزيع الكتب المدرسية المحيّنة ينتهي قبل 25 شتنبر

توزيع الكتب المدرسية المحيّنة ينتهي قبل 25 شتنبر
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 شتنبر 2019 - 23:22

أكدت مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عملية توزيع الكتب المدرسية للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي المحينة برسم الموسم الدراسي الجديد والبالغ عددها 49 كتابا (من أصل 390 كتابا مصادقا عليه) ستنتهي بحلول 25 شتنبر الجاري.

وقال فؤاد شفيقي، مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح صحافي، الأربعاء، إنه تم طبع وتوزيع 24 كتابا قبل 5 شتنبر الجاري؛ فيما سيتم توزيع 17 كتابا مدرسيا محينا من 5 إلى 12 شتنبر الجاري، و5 كتب من 13 إلى الـ19 من الشهر ذاته.

وحسب المصدر نفسه، سيتم توزيع الكتب الثلاثة المتبقية، وهي عناوين تهم مواد اللغة العربية والفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي والنشاط العلمي للسنة الثالثة ابتدائي، من 20 إلى 25 شتنبر الجاري.

وبخصوص المخزونات من الكتب المدرسية التي كانت معتمدة خلال السنوات المنصرمة ولم تنفد من السوق، أكد شفيقي أنه تم الاتفاق مع الكتبيين على إرفاق الكتب القديمة التي ما زالت بحوزتهم، وهي في حدود 100 ألف نسخة، بملاحق تتضمن ملخصات لمستجدات الكتب الجديدة.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد أعلنت عن أنه سيتم، ابتداء من الدخول المدرسي 2019-2020، اعتماد منهاج دراسي جديد بالنسبة للمستويين الثالث والرابع من السلك الابتدائي، ويهم مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والاجتماعيات والرياضيات والعلوم.

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