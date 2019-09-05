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كُتّاب وآراء
نقابة تدعو إلى استئناف الحوار مع أساتذة التعاقد
دفعت التطورات الأخيرة التي شهدها ملف "الأساتذة المتعاقدين" الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى مراسلة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص استئناف الحوار في الموضوع.
وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام الوطني للهيئة النقابية، إنه يجب "عقد لقاء مستعجل من أجل استئناف الحوار بخصوص هذا الملف. كما نحملكم الوزير مسؤولية ما سيحدث مستقبلا جراء أي تأخر في استئناف الحوار، وإيجاد حل منصف وعادل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وأرجع الفاعل النقابي دوافع المطالبة بعقد لقاء مستعجل إلى ضرورة "تجنيب الساحة التعليمية مزيدا من الاحتقان، ولتفادي تكرار ما حدث الموسم السابق من توترات كادت أن تعصف به، واستثمارا للقاءات التي عقدتها الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية بمشاركة المعنيين، وحفاظا على المصلحة العليا للتلميذ".