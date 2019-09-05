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الرئيسية | مجتمع | طلبة الزراعة والبيطرة ينتقدون إجراءات إدارية

طلبة الزراعة والبيطرة ينتقدون إجراءات إدارية

طلبة الزراعة والبيطرة ينتقدون إجراءات إدارية
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 10:34

استنكر مكتب الطلبة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط إجراءات إدارية جديدة، وصفها بالتضييقية والماسة بكرامة وسلامة الطلبة، مبديا رفضه للشروط التي صاحبت إصدار بطائق الإقامة الداخلية، وإجبار الطلبة على الموافقة عليها دون الاطلاع على مضمونها.

ورفض مكتب الطلبة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "إغلاق الباب الرئيسي وجه الطلبة، والاكتفاء بباب جانبي غير آمن، يركن فيه أشخاص غرباء سياراتهم على الدوام".

وشجب المكتب الطلابي "منع الطلبة من ولوج القاعات الدراسية والملاعب الرياضية بعد السابعة مساء"، رافضا "حرمان الطلبة من ركن سياراتهم داخل المؤسسة؛ وهو ما يعرضها للنهب والسرقة".

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