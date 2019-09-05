24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/09/2019
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|07:01
|13:31
|17:02
|19:52
|21:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- بووانو ينتقد تأخر الحكومة في تطبيق تسقيف أسعار المحروقات
- عودة البولفار
- الفتح يتلقَّى نبأ سارا قبل انطِلاق الدوري الاحترافي
- مشاكل عين السبيت
- الراقي يغري الرجاء بالتنازل عن ديونه للعودة للفريق
هكذا تورّط الدليمي في تفجير مطبعة جريدة "التحرير" قبل 57 سنة (5.00)
- عصيد يرد على حمودي: الحديث عن "سيادة العربية" غير علمي - (116)
- رصيف الصحافة: الحبس النافذ والغرامة لمتهم سرق "صندلا بلاستيكيا" - (76)
- "الإجهاض وزواج الفاتحة" .. "توابل ساخنة" تلهب قضية هاجر الريسوني - (76)
- "بؤر سوداء" تستنفر الأمن لتجفيف منابع الجريمة بالدار البيضاء - (76)
- الزفزافي يدعو إلى مسيرة كبرى بباريس وينفي تهمة "إسقاط النظام" - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
طلبة الزراعة والبيطرة ينتقدون إجراءات إدارية
الخميس 05 شتنبر 2019 - 10:34
استنكر مكتب الطلبة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط إجراءات إدارية جديدة، وصفها بالتضييقية والماسة بكرامة وسلامة الطلبة، مبديا رفضه للشروط التي صاحبت إصدار بطائق الإقامة الداخلية، وإجبار الطلبة على الموافقة عليها دون الاطلاع على مضمونها.
ورفض مكتب الطلبة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، "إغلاق الباب الرئيسي وجه الطلبة، والاكتفاء بباب جانبي غير آمن، يركن فيه أشخاص غرباء سياراتهم على الدوام".
وشجب المكتب الطلابي "منع الطلبة من ولوج القاعات الدراسية والملاعب الرياضية بعد السابعة مساء"، رافضا "حرمان الطلبة من ركن سياراتهم داخل المؤسسة؛ وهو ما يعرضها للنهب والسرقة".