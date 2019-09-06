نشطاء يستعدّون لدعم الزفزافي باحتجاج في باريس

هسبريس من الرباط

تحرّك احْتجاجي جديد ستعرفه هذه المرّة شوارع العاصمة الفرنسية باريس من أجْل الضّغط على الرباط لإطلاق سراحِ معتقلي "حراك الرّيف" القابعين في سجون المملكة؛ إذ من المرْتقب أن تشدّ الجالية الرّيفية بالخارج الرّحال إلى باريس للمشاركة في مسيرة كبرى يوم 26 أكتوبر المقبل، وذلك تخليداً للذكرى الثالثة لاستشهاد محسن فكري.

الدّعوة إلى الاحتجاج أطلقها من داخل السّجن ناصر الزّفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، ورفاقه المدانون على خلفية الحراك، حيث طالب "أيقونة الريف" الجالية المقيمة في المهجر بالخروج في "مسيرة كبرى يوم 26 أكتوبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك تخليدا للذكرى الثالثة لاستشهاد محسن فكري، وبزوغ أولى شرارات حراك الريف".

وكانت أصوات أخرى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى النّزول إلى شوارع بروكسيل يوم 21 شتنبر المقبل، "لكن وأمام هذا المستجد، سنجتمعُ يوم الأحد المقبل، والجمع العام هو الذي سيقرّر هل سنحافظ على المسيرتين معا أم سنلغي مسيرة بروكسيل ونحتفظ بمسيرة باريس ليوم 26 أكتوبر فقط"، يصرّح مصدر مقرّب من الحراك في أوروبا.

وقال سعيد العمراني، حقوقي مقيم ببروكسيل ناشط داعم للحراك بأوروبا، إنّ "الدعوة إلى الاحتجاج في باريس لم تكن مفاجئة"، موردا أنّه سبق له أن وجّه ثلاثة نداءات متتالية للتظاهر أمام قصر الإليزيه "نظرا لما لباريس من تأثير على السياسة المغربية، كما سبق لباريس أن تدخلت أكثر من مرة في عهد ميتران وجاك شيراك أيضا لإطلاق سراح المعتقلين".

وأضاف العمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما هو مؤكد هو أن إنجاح مسيرة باريس مهم جدا"، مشيراً إلى أنّ "غالبية نشطاء بلجيكا سيكونون حاضرين في حفل الإنسانية أيام 13 و14 و15 شتنبر، وستكون فرصة للتشاور والتنسيق مع كل نشطاء أوروبا حول الموضوع".

وتابع الحقوقي المقيم في بروكسيل أنّ "توجهنا إلى فرنسا يأتي بعد أن أغْلقت الدّولة كل أبواب الحوار مع المعتقلين، ورفضت الاسْتماع إلى نداءات العقل من أجل طيِّ هذه الصفحة الأليمة بأقل الخسائر عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين وتلبية مطالب الساكنة الواردة في الملف المطلبي والتّوجه نحو المستقبل ونحو مصالحة حقيقية تاريخية لا منهزم فيها ولا منتصر إلا الوطن والشعب ومستقبل المنطقة".

وختم المصرّح لهسبريس قائلاً: "سنلبي نداء المعتقلين بدون شروط، وسنعمل كل ما بوسعنا لإنجاح مسيرة 26 أكتوبر بعقلية وحْدوية مفتوحة على المستقبل وزرع الأمل في غد أفضل".