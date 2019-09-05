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الرئيسية | مجتمع | بريطانيا تفتتح أول مدرسة رسمية بالأراضي المغربية

بريطانيا تفتتح أول مدرسة رسمية بالأراضي المغربية

بريطانيا تفتتح أول مدرسة رسمية بالأراضي المغربية
هسبريس - أمال كنين
الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:20

أعلن سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى المملكة المغربية، توماس رايلي، عن افتتاح أول مدرسة بريطانية بالمغرب خلال الأسبوع الجاري بمدينة مراكش.

وقال السفير في تدوينة له على "تويتر": "إنها حقًا لحظة رائعة تستوجب الاحتفال، بعد أن وصل النظام التعليمي البريطاني إلى المغرب"، موضحا أن الأمر يتعلق بأول مدرسة بريطانية دولية معترف بها بالكامل في المغرب.

وأضاف رايلي أن "المدرسة سوف تتيح للأطفال فرصة لتعلم اللغة الإنجليزية واتقانها، كما أن من سيدرسون بها سيتمكنون من خلق روابط مع مدارس وتلاميذ في إنجلترا"، وعبّر عن أمله أن "يختاروا في المستقبل متابعة دراستهم الجامعية في المملكة المتحدة"، معتبرا أن "التعليم الجيد هو أساس مستقبل كل طفل".

وستكون المدرسة البريطانية قادرة على فتح فروع لها بمدن المملكة المغربية بموجب اتفاقية ثنائية بين البلدين، وستوفر مجموعة من المنح الدراسية للأطفال المغاربة ذوي الدخل المحدود، بغية زيادة فرص تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية.

ويأتي إعلان رايلي هذا بعد زيارته مؤخرا إلى منطقة إمليل لتفقد مشروع محلي ينفذ بتعاون بين كل من "قصبة توبقال" وجمعية "التعليم للجميع" فرع المغرب.

المشروع يستهدف الحد من الهدر المدرسي عن طريق توفير المأكل والمشرب والسكن والولوج إلى المعلوميات للفتيات المنحدرات من قرى المنطقة، اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 12 و18 سنة.

وقال رايلي تعليقا على الزيارة: "لقد قمنا بزيارة مشروع (إيفا المغرب) الرائع، وشاهدنا العمل المذهل الذي قامت به السلطات المحلية لإصلاح أضرار الفيضان ابتداءً من مساء الأحد".

وسبق للصحافة البريطانية أن أعلنت عزم وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة إرسال بعثة تجارية موسعة إلى المغرب من أجل مساعدة المدارس البريطانية التي تعتزم افتتاح فروع لها خلال الأشهر القادمة بمدن المملكة في العثور على شركاء.

وحسب ما نشرته صحيفة "جبرالتار كرونيكل"، فإن المدارس البريطانية الخاصة والدولية تستعد لافتتاح مركبات جامعية في الأشهر القادمة، بعدما نالت تراخيص من قبل وزارة التعليم البريطانية، تبعا للاتفاق الذي وقعته الحكومة المغربية مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية بالمملكة خلال السنة الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - عيقو المسؤولين الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:34
وعباد الله الاجنبي والبراني عندو الغيرة على المغرب . هاهي جمعية دارت ليهم مبادرة تايقروهم المعلوميات للفتيات باش احاربو الهدر المدرسي . حنا كاليك التعليم ماغايبقاش بالمجان فالمدارس العمومية . هاهي دولة بريطانيا بغات تقري ولادنا ولاد الشعب اصحاب الذخل المحدود . وامكانية اكملوا قرايتهم ف إنجلترا . ودياولنا خاصك تفهم تسطى. حنا بغاو اقريونا بغريرة وهاد العام زادونا فالمقرر المدرسي ( حرشتي )
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4
2 - شمالي الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:36
يجب على المغرب الانفتاح على السوق الانجليزيه لأنها لغة العالم حاليا
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10
3 - مواطنة الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:37
هدا خبر يثلج الصدر نقريو ولادنا اللغة الانجليزية اللي مطلوبة ومعمول بها عالميا ونساو لغة المستعمر
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5
4 - massinisa الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:40
رأيتم لماذا ائتلاف العربية و الاحزاب المعلومة تريد ان يدرس ابناء الشعب بالعربية في العمومي؟
حتى لا يزاحمهم احد ابناءهم عند التخرج من مثل هاته المدارس.
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7
5 - El houssine Ennaib الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:47
هذه هي المبادرات التي ستمكن أبناءنا من الإطلاع على مايعيشه العالم من طفرة علمية وتمكنهم من المشاركة فيها خلافا لنداء دعاة الفشل والافلاس
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1
6 - حسني الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:49
مبادرة جيدة، أتمنى أن نرى مدارس بريطانية في مدن أخرى بالمغرب من جهة لأنها ستساهم في تعليم اللغة الإنجليزية للجيل الناشئ و من جهة أخرى لتحد من إنتشار اللغة الفرنسية التي لا تصلح إلا للممارسة "العياقة" و "العنصرية".
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4
7 - Houcine الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:52
c'est une très bonne initiative tous les payes qui ont été coloniser par l'Angleterre sont mieux developers que ceux coloniser par la France ,en plus et,c'est le plus important quand on a une bonne formation en anglais le monde du travail à l'international est plus facile rapide et accessible .avec le français et l'arabe vous avez le cerveau et les mains liés .la France n'a fait qu'appovrire l'Afrique et profitez de ses ressources
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3
8 - من خارج الوطن الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:53
ومن سيكون له الحض يا ترى و ما هي المعايير المتبعة لولوج هذه المدرسة وما هو حض باقي المدن الأخرى إذن؟
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-1
9 - نعم نعم الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:55
انها بداية مشجعة لازاحة الفرنسية المعوقة.
العربية و الانجليزبة هما الثناءي الناجح. و لا ننسى المزيغية هويتنا.
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4
10 - اخمد تازة الخميس 05 شتنبر 2019 - 15:57
هل هذه المدرسة ستكون مجانا ومعايير للتلاميذ الذين يلجون اليها حتى ينضم اليها جميع ابناء المغاربة الذين تتوفر فيهم الشروطة المطلوبة
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1
11 - عينك ميزانك الخميس 05 شتنبر 2019 - 16:00
مدارس البعثات الأجنبية هي عبارة عن اختراق ثقافي بكل ما في المعنى من كلمة فمرتادوها لا يتعلمون اللغة فقط بل يتلقون بطرق غير مباشرة الطعن في الهوية و الانتماء اللغوي و الديني للمتعلم حتى يصير مهيئ للتحاق بجامعات الدول ألست رة على تلك البعثات
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-7
12 - اللغة العربية الخميس 05 شتنبر 2019 - 16:00
اللغة العربية
أحسن بكثير من الفرنسية

أنا أفضل التعليم أو لا بالعربية
ثم إثقان الإجليزية في جميع الميادن

الفرنسية منهزمة أمام الإنجليزية


الحل الوحيد العربية و إثقان الإنجليزية.
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13 - hassan kinani الخميس 05 شتنبر 2019 - 16:06
بادرة طيبة.....ارجو ان تعمم على جميع ربوع المملكة
وهذه لغة الشواهد العليا....يجب ان تدرس من الابتدائي...وليس مثل اللغة لي حدها جنوب.. المملكة.... % الفرنسية...الالمانية ...الانجليزية....والان الناس تقرأ التركية....الشينوية....الروسية...وبالفعل اللغة العربية لغة القرأن....هاهي سبع لغات....ولاكن الطالب سيستفيد منها...لغويا وعلميا....اما اللهجات
فسوف تبقى صلة وصل وتواصل في مابين اولاد البلاد.....لا اقل ولا اكثر...
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