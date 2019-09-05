بريطانيا تفتتح أول مدرسة رسمية بالأراضي المغربية

هسبريس - أمال كنين

أعلن سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى المملكة المغربية، توماس رايلي، عن افتتاح أول مدرسة بريطانية بالمغرب خلال الأسبوع الجاري بمدينة مراكش.

وقال السفير في تدوينة له على "تويتر": "إنها حقًا لحظة رائعة تستوجب الاحتفال، بعد أن وصل النظام التعليمي البريطاني إلى المغرب"، موضحا أن الأمر يتعلق بأول مدرسة بريطانية دولية معترف بها بالكامل في المغرب.

وأضاف رايلي أن "المدرسة سوف تتيح للأطفال فرصة لتعلم اللغة الإنجليزية واتقانها، كما أن من سيدرسون بها سيتمكنون من خلق روابط مع مدارس وتلاميذ في إنجلترا"، وعبّر عن أمله أن "يختاروا في المستقبل متابعة دراستهم الجامعية في المملكة المتحدة"، معتبرا أن "التعليم الجيد هو أساس مستقبل كل طفل".

وستكون المدرسة البريطانية قادرة على فتح فروع لها بمدن المملكة المغربية بموجب اتفاقية ثنائية بين البلدين، وستوفر مجموعة من المنح الدراسية للأطفال المغاربة ذوي الدخل المحدود، بغية زيادة فرص تحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية.

ويأتي إعلان رايلي هذا بعد زيارته مؤخرا إلى منطقة إمليل لتفقد مشروع محلي ينفذ بتعاون بين كل من "قصبة توبقال" وجمعية "التعليم للجميع" فرع المغرب.

المشروع يستهدف الحد من الهدر المدرسي عن طريق توفير المأكل والمشرب والسكن والولوج إلى المعلوميات للفتيات المنحدرات من قرى المنطقة، اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 12 و18 سنة.

وقال رايلي تعليقا على الزيارة: "لقد قمنا بزيارة مشروع (إيفا المغرب) الرائع، وشاهدنا العمل المذهل الذي قامت به السلطات المحلية لإصلاح أضرار الفيضان ابتداءً من مساء الأحد".

وسبق للصحافة البريطانية أن أعلنت عزم وزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة إرسال بعثة تجارية موسعة إلى المغرب من أجل مساعدة المدارس البريطانية التي تعتزم افتتاح فروع لها خلال الأشهر القادمة بمدن المملكة في العثور على شركاء.

وحسب ما نشرته صحيفة "جبرالتار كرونيكل"، فإن المدارس البريطانية الخاصة والدولية تستعد لافتتاح مركبات جامعية في الأشهر القادمة، بعدما نالت تراخيص من قبل وزارة التعليم البريطانية، تبعا للاتفاق الذي وقعته الحكومة المغربية مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية بالمملكة خلال السنة الماضية.