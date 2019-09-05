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الرئيسية | مجتمع | الدخول المدرسي .. تجويد التعليم وصناعة التفوق بين رهانات العثماني

الدخول المدرسي .. تجويد التعليم وصناعة التفوق بين رهانات العثماني

الدخول المدرسي .. تجويد التعليم وصناعة التفوق بين رهانات العثماني
هسبريس من الرباط
الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:00

بمناسبة الدخول المدرسي، الذي ينطلق اليوم الخميس بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2019-2020، قال سعد الدين العثماني إن حكومته عازمة على الرفع من جودة التعليم المغربي وصناعة التفوق بالمدرسة المغربية.

وفي كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، طلب رئيس الحكومة من جميع مكونات المنظومة التعليمية، والمعنيين بها أيضا، الالتزام بمقتضيات إصلاح التعليم على جميع المستويات.

وقال رئيس الحكومة: "نحن أمام إصلاح مهم جدا، منذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، مرورا بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صودق عليه مؤخرا".

وأكد العثماني أن حكومته ستحرص على تتبع مدى الالتزام بتلك المقتضيات، مشددا في الوقت نفسه على أنه "ليس لأحد الحق في اتخاذ قرارات انفرادية في هذا المجال".

المسؤول نفسه أضاف: "هناك اتفاق وتفاهم مع وزير التربية الوطنية وباقي مكونات المنظومة التعليمية على ضرورة تنزيل الإصلاح بالطريقة التي تقتضي الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، وبالطريقة التي ستفيد وطننا وبلادنا وأولادنا وبناتنا".

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الإصلاح يهدف إلى "رفع جودة التعليم وصناعة التفوق للمدرسة المغربية العمومية والخاصة معا"، مشيرا إلى أن "ذلك يمر عبر عدد من الآليات التي بدأ بعضها يؤتي أكله، وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي وتقليصه إلى أدنى حد ممكن، إذ تم تقليصه بشكل كبير والمجهودات متواصلة في هذا الباب".

وفي نهاية كلمته، وجه العثماني تحية إلى أسرة التعليم بمختلف مكوناتها، وإلى التلاميذ والتلميذات وآبائهم وأوليائهم، بمناسبة الدخول المدرسي.

ويُواجه الموسم الدراسي الجديد عقبات عدة؛ أبرزها دخول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين حيز التنفيذ، وهو ما يشكل تحديا للحكومة لإنجاح مضامين القانون الذي أثار الكثير من الجدل، خصوصا في شقه المتعلق بالتناوب اللغوي وتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، وتوفير هيئة تدريس قادرة على ترجمة مضامينه.

وكان هذا القانون الإطار قد دخل حيز التنفيذ عقب صدور ظهير شريف يُطبقه في العدد 6805 من الجريدة الرسمية، نهاية شهر غشت الماضي، بعدما اجتاز المسطرة التشريعية بشق الأنفس، حيث عارض عدد من نواب حزب العدالة والتنمية بعض مضامينه، واعتبروا أنه يشجع على "فرنسة التعليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - sami الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:11
Au Maroc, on parle bzaf mais on fait chwi! il n' aura aucun changement
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10
2 - abouama الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:14
حكومة فاشلة بكل المقاييس وفي جميع الميادين و وعود كاذبة وشعب مقهور في زمن هاتين الحكومتين من أصحاب اللحي المنافقين. اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب.
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11
3 - ابراهيم الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:14
التعليم الخصوصي يتحكم فيه لوبي لاهم له سوى سرقة جيوب الطبقة المتوسطة بالزيادات السنوية و بفرض كتب ولوازم مدرسية على الآباء لا ضرورة لها...والتعليم العمومي غارق في الفوضى وضعف الكفاءة..السؤال هو : فين غادي غنقريو ولادنا!!!!
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16
4 - غيور على الوطن الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:17
أفضل فرنسة التعليم من داريجة الكتب المسمن والبريوات ما في حط باللغة العربية والمستوى الفكري والادبي. على الأقل دمج اللغات الأجنبية يحسن من مستوى شباب وجيلنا فلا يعقل مجاز لغة عربية أو محامي لا يستطيع تكوين جملة فرنسية صحيحة مع العلم إن المغرب متفتح على كل العلاقات الدولية والعالمية في شتى المجالات
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3
5 - عبدو عبدالله الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:17
منضومة التعليم كلها فيها خلل بداية من الكتاب المدرسي ثم الاطر التربوية بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية كونها تفتقر إلى اذنى الشروط .... وصولا إلى الجهاز الوصى على التربية والتعليم. أصبح المردود ضعيف جدا. نسمع بمعدلات النجاح خيالية. هدا تفسيره انهم يبيعون الوهم لابناء هدا الوطن ويروجون لمنظومة محكوم عليها بالفشل
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6
6 - مواطن مغربي الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:17
لإصلاح التعليم يجب إعطاء الأولوية للتعليم للتعليم العمومي و الرفع من قيمة المدرس و محاربة الغش
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7
7 - مغربي الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:19
اليوم الاثنين، يتوجه 12 مليون طفل فرنسي الى المدرسة تحت شعار "la rentrée en musique" بعدما دعت الحكومة المؤسسات التعليمية إلى استقبال التلاميذ بفقرات غنائية أو حفلة موسيقية ..

هاد 12 مليون طفل ينقسمون الى قسمين: الاطفال اللي اسرتهم عندها دخل شهري أقل من 2000 أورو, والأطفال اللي أسرتهم لديها دخل شهري أكثر من 2000 أورو.

هادوك الأطفال "الفقراء" غادي تعطيهم الدولة الفرنسية 400 أورو تقريبا لكل طفل باش يشريوا الدفاتر والكارتابل والملابس المدرسية وغيرهوم.. أما الكتب فتوزعها المدرسة مجاناً على الجميع.. كما يحصل الأطفال أغنياؤهم وفقراؤهم على مقلمة فيها أقلام, ملونات, ممحاة ومنجرة وربما بركار.

هاد الفلوس كتجيبها الدولة الفرنسية من الضرائب المفروضة على الأغنياء كي توزعها على الفقراء مباشرة في حساباتهم البنكية.. هادشي كامل مبرمج فواحد اللوجسيال أنجزه مهندسون فرنسيون كيعرف مداخيل كل فرنسي ابتداءً من ماكرون وانتهاء بمحمد.

بحال هاذ الدول إذا فرضوا التجنيد الإجباري تجي معاهوم صراحة.

منقول
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13
8 - achat الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:26
استعينوا بخبرة نجاة بلقاسم وزيرة التعليم الفرنسي السابق.
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9 - محمد عالي الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:30
المشكلة ليست في العثماني او في غيره ممن كانوا وممن سيأتون، فلا شئ اصبح يهم،لكن المشكلة هي المنابر الاعلامية والتي تدعي الاستقلالية والتي تزكي مثل ذه المبادرات التي مللنا منها ولو انها من المفروض ستأتي بالايجاب.
ارجو النشر
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10 - houssam الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:30
تجويد واصلاح التعليم يبدأ من اصلاح وضعية القائمين المباشرين لمهنة التعليم انهم الاساتدة يامعالي رئيس الحكومة مادا تنتظر من اساتدة لم يجدوا حتى وسائل نقل تقلهم لمقرات اعمالهم وسط جبال وطرق وعرة ؟مادا تنتظر من استاد ابن فقير لم يتحصل على اجره الشهري كيف سيعيش وكيف سيبدأ ؟اسئلة كثيرة ومتشعبة ؟اصلحوا حال الاستاد يُصلح تعليمكم.
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11 - استاذ الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:36
اي جودة يمكن ان يتحدث عليها متحدث:
- المقررات الكثيرة والفارغة.
- الهدر المدرسي بسبب عدم تكافؤ الفرص.
- التجهيزات والوسائل المفقودة.
- هجرة الطلبة بعد الحصول على البكالوريا.
- هجرة المهندسين خريجي المعاهد العليا والمدارس.
- المضامين المدرسية.
- نقص في الاطر الادارية والتربوية.
- استحالة تتبع التلاميذ الضعاف .
- و و و و.........
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12 - abderrahim الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:36
ههه مجرد خطابات وشعارات كسابقاتها لكسب الوقت ومحاولة الكذب على الشعب وتعييشه في الأوهام منذ سنين ونحن نسمح نفس الأسطوانة فكم من الأموال صرفت وكم من البرامج الفاشلة شطرت ولا شيء تحقق فشعاراتكم اليوم نفس شعارات الحملات الانتخابية وفي الأخير الجودة التي تحققت في الصحة وغيرها ستتحقق في التعليم دون محاسبة الفاسدين
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5
13 - سن الرشد الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:39
* العثماني قد بلغ سن الرشد ، وإستفاد من الفترة التدريبية
طيلة المدة التي قضاها على رأس الحكومة .
* و ما يعد به اليوم سينفذه ، إذا فاز في الإنتخابات المقبلة .
( ههههه ، غير عَــــوَّل).
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14 - أيوب الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:39
أوه ! كذبة أخرى ! ألفت على ذلك.
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15 - أمز إزي الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:40
إصلاح التعليم بالضم والإكتضاض وعدم الإستقرار بسبب مذكرة تدبير الفائض المشؤومة
كيف مثلا العمل بقسم ب 49 تلميذ في القسم الرابع
هل هذا حمق أم جنون
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16 - مغريبي دوريجين الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي محمد من غير ما في المنتدى. ان كنت مسجل ولم تستطع التصويت فقد لا تكون لك الصلاحية لذلك. و. ج بحـث قائمة الاعضاء البيانات الشخصية س. و. ج بحـث قائمة الاعضاء البيانات الشخصية س. أعتدر ولكن هكذا يتكلم المسؤلين في التعليم. مبقاش التعليم في المغرب . ليبغى يقرأ يمشي إلى الخارج المغرب العربي. ﻻن اوﻹد المسؤلين كولهم كيقراو في الخارج . أما الشعب المداويخ راه كيضارب مع اﻻستاذ واﻻستاذة. شعب طالع خاوي بدون ثقافة و ﻻمستوى. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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17 - Kamal الخميس 05 شتنبر 2019 - 14:57
يا حصرتا على التعليم كل عام انقول هاد العام
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