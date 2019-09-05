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كُتّاب وآراء
الدخول المدرسي .. تجويد التعليم وصناعة التفوق بين رهانات العثماني
بمناسبة الدخول المدرسي، الذي ينطلق اليوم الخميس بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2019-2020، قال سعد الدين العثماني إن حكومته عازمة على الرفع من جودة التعليم المغربي وصناعة التفوق بالمدرسة المغربية.
وفي كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الحكومي، طلب رئيس الحكومة من جميع مكونات المنظومة التعليمية، والمعنيين بها أيضا، الالتزام بمقتضيات إصلاح التعليم على جميع المستويات.
وقال رئيس الحكومة: "نحن أمام إصلاح مهم جدا، منذ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، مرورا بالقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي صودق عليه مؤخرا".
وأكد العثماني أن حكومته ستحرص على تتبع مدى الالتزام بتلك المقتضيات، مشددا في الوقت نفسه على أنه "ليس لأحد الحق في اتخاذ قرارات انفرادية في هذا المجال".
المسؤول نفسه أضاف: "هناك اتفاق وتفاهم مع وزير التربية الوطنية وباقي مكونات المنظومة التعليمية على ضرورة تنزيل الإصلاح بالطريقة التي تقتضي الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، وبالطريقة التي ستفيد وطننا وبلادنا وأولادنا وبناتنا".
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الإصلاح يهدف إلى "رفع جودة التعليم وصناعة التفوق للمدرسة المغربية العمومية والخاصة معا"، مشيرا إلى أن "ذلك يمر عبر عدد من الآليات التي بدأ بعضها يؤتي أكله، وفي مقدمتها محاربة الهدر المدرسي وتقليصه إلى أدنى حد ممكن، إذ تم تقليصه بشكل كبير والمجهودات متواصلة في هذا الباب".
وفي نهاية كلمته، وجه العثماني تحية إلى أسرة التعليم بمختلف مكوناتها، وإلى التلاميذ والتلميذات وآبائهم وأوليائهم، بمناسبة الدخول المدرسي.
ويُواجه الموسم الدراسي الجديد عقبات عدة؛ أبرزها دخول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين حيز التنفيذ، وهو ما يشكل تحديا للحكومة لإنجاح مضامين القانون الذي أثار الكثير من الجدل، خصوصا في شقه المتعلق بالتناوب اللغوي وتدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، وتوفير هيئة تدريس قادرة على ترجمة مضامينه.
وكان هذا القانون الإطار قد دخل حيز التنفيذ عقب صدور ظهير شريف يُطبقه في العدد 6805 من الجريدة الرسمية، نهاية شهر غشت الماضي، بعدما اجتاز المسطرة التشريعية بشق الأنفس، حيث عارض عدد من نواب حزب العدالة والتنمية بعض مضامينه، واعتبروا أنه يشجع على "فرنسة التعليم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
هاد 12 مليون طفل ينقسمون الى قسمين: الاطفال اللي اسرتهم عندها دخل شهري أقل من 2000 أورو, والأطفال اللي أسرتهم لديها دخل شهري أكثر من 2000 أورو.
هادوك الأطفال "الفقراء" غادي تعطيهم الدولة الفرنسية 400 أورو تقريبا لكل طفل باش يشريوا الدفاتر والكارتابل والملابس المدرسية وغيرهوم.. أما الكتب فتوزعها المدرسة مجاناً على الجميع.. كما يحصل الأطفال أغنياؤهم وفقراؤهم على مقلمة فيها أقلام, ملونات, ممحاة ومنجرة وربما بركار.
هاد الفلوس كتجيبها الدولة الفرنسية من الضرائب المفروضة على الأغنياء كي توزعها على الفقراء مباشرة في حساباتهم البنكية.. هادشي كامل مبرمج فواحد اللوجسيال أنجزه مهندسون فرنسيون كيعرف مداخيل كل فرنسي ابتداءً من ماكرون وانتهاء بمحمد.
بحال هاذ الدول إذا فرضوا التجنيد الإجباري تجي معاهوم صراحة.
منقول
ارجو النشر
- المقررات الكثيرة والفارغة.
- الهدر المدرسي بسبب عدم تكافؤ الفرص.
- التجهيزات والوسائل المفقودة.
- هجرة الطلبة بعد الحصول على البكالوريا.
- هجرة المهندسين خريجي المعاهد العليا والمدارس.
- المضامين المدرسية.
- نقص في الاطر الادارية والتربوية.
- استحالة تتبع التلاميذ الضعاف .
- و و و و.........
طيلة المدة التي قضاها على رأس الحكومة .
* و ما يعد به اليوم سينفذه ، إذا فاز في الإنتخابات المقبلة .
( ههههه ، غير عَــــوَّل).
كيف مثلا العمل بقسم ب 49 تلميذ في القسم الرابع
هل هذا حمق أم جنون