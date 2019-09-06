الدخول المدرسي ينعش الرواج في الأسواق الشعبية

هسبريس من الرباط

عاد التلاميذ اليوم إلى أقسامهم، بعد انقضاء العطلة الصيفية، ومر أول يوم من الموسم الدراسي 2019/2020 في جو عادي، عرف تلك التدابير المعتادة من أداء النشيد الوطني وصولا إلى استعراض النظام الداخلي للقسم.

وفي هذا الإطار، قالت نزهة حيموري، أستاذة التعليم الابتدائي بمدرسة الفقيه محمد بريطل الابتدائية بسلا، إن استقبال التلاميذ مر في جو مثالي، و"تم التعرف على التلاميذ والنظام الداخلي للقسم والأشياء التي تنظم تعاملنا طيلة السنة وصولا إلى توزيع الكتب المدرسية والمحافظ"؛ فيما أشار حسن ايفري، مدير المؤسسة التعليمية سالفة الذكر، إلى أن انطلاق الموسم الدراسي الحالي تم تحت شعار "من أجل مدرسة مندمجة دامجة".

على صعيد آخر، عرفت الأسواق الشعبية رواجا كسابق السنوات، إذ يلجأ عدد من التجار إلى عرض الأدوات المدرسية خلال هذه الفترة من السنة، مؤكدين أنهم يعتمدون "أثمنة مناسبة" عكس أماكن أخرى.

وفي هذا الإطار، قال إبراهيم، رئيس جمعية الكرامة لسوق الأمل بالرباط، إن الجمعية تقدم فضاء لعرض الأدوات المدرسية لكل المواطنين بأثمنة جد مناسبة، مشيرا إلى أنه تم "تنظيم فضاء على باب السوق بتعاون مع السلطات المحلية من أجل تفادي الاكتظاظ الذي يكون داخل المكان".

وأضاف إبراهيم أن الأمر يتعلق بـ"مناسبة سنوية نحاول مواكبتها بشكل لائق"؛ فيما يضيف المنصوري، تاجر بأحد الأسواق الشعبية يبيع المحفظات المدرسية والحقائب وأيضا حقائب الأكل: "يقصدنا أبناء الأحياء الشعبية، في حين من هم في مستويات أعلى يتسوقون من المتاجر الكبرى".

ويؤكد التجار بهذه الأسواق أن ما يميزهم هو "الأثمنة المناسبة"، مؤكدين أن هذه الفترة تعرف رواجا ويقبل الناس على الشراء.

وسبق أن قالت وزارة التربية الوطنية إنّه "وضمانا للانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد لها رسميا، قامت باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات".

وأوضحت الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية أنها "عملت على ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية، وكذا ضبط وتدقيق المتوفر واللازم من الموارد البشرية بمختلف المؤسسات التعليمية".

ودعت الوزارة ذاتها آباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ إلى الحرص على التحاق بناتهم وأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية في التاريخ المحدد. كما أهابت بجميع الفاعلين التربويين، من أطر التدريس وأطر الإدارة والمراقبة التربوية وكافة المتدخلين في الشأن التربوي، من أجل "التّعبئة الجماعية من أجل إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة، والحرص على الانطلاق الفعلي للدراسة في الوقت المحدد لها".