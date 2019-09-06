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كُتّاب وآراء
الدخول المدرسي .. تعثر في المدارس العمومية وغلاء بالتعليم الخاص
رصدت جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ تعثرا كبيرا في اليوم الأول من الموسم الدراسي 2019/2020، تسبب في عدم التحاق التلاميذ بفصولهم الدراسية في الموعد الذي سبق لوزارة التربية الوطنية أن حددته في وقت سابق.
وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن اليوم الأول من الدخول المدرسي شهد مجموعة من التعثرات، على صعيد معظم المؤسسات التربوية الوطنية.
وأوضح عبابو، في تصريح لهسبريس، أن الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ رصدت عدم فتح مجموعة كبيرة من الداخليات لأبوابها، خاصة بمنطقة مكناس ونواحيها، بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال التلاميذ، نظرا لوجود تأخر في إتمام الإجراءات المرتبطة بمباشرة الموردين لمهامهم.
وأضاف النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ: "رصدنا أيضا عدم التحاق فئة عريضة من التلاميذ بفصولهم الدراسية، على الرغم من وجود الأساتذة بأقسامهم، بسبب اضطرار أولياء أمور الأطفال للوقوف في طوابير طويلة لتسديد مبالغ التأمين واشتراكات جمعيات الآباء ورسوم الملفات الدراسية، في الوقت الذي كان ينبغي أن تنجز هذه الإجراءات في نهاية الموسم الدراسي المنصرم".
وأكد عبد المالك عبابو لهسبريس أن "المشاكل سجلت أيضا على مستوى المؤسسات الخصوصية، التي اضطرت فئة عريضة من أولياء الأمور للاقتراض من مؤسسات التمويل، لمواجهة غلاء رسوم التسجيل والتأمين والمقررات الدراسية".
وسجل عبابو تطبيق المؤسسات التعليمية الخصوصية لمجموعة من الزيادات الكبيرة التي طبقتها هذه المؤسسات، سواء فيما يتعلق بالواجبات الشهرية ومصاريف التسجيل، أو فيما يخص مبالغ التأمين المبالغ فيها التي تفرض على التلاميذ، والتي تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم سنويا.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون يوم الخميس 5 شتنبر الجاري بالنسبة إلى السلك الابتدائي وإلى السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ "أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئة التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيئة التدبير التربوي والإداري، والأطر الإدارية المشتركة، بجميع درجاتهم سيلتحقون بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 03 شتنبر".
وكشفت الوزارة ذاتها أنّ "هيئةَ التّدريس ستكون بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي، بإشراف من الإدارة التربوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
على وزارة التربية الوطنية أن تفكر بمنطق التغيير والاصلاح لا بمنطق التركيع والمظاهر. على الوزارة أن تنظم موسمها الدراسي بحكمة وتعقل حيث يلتحق الموظفون العاملون بمقرات الأكاديميات يوم فاتح شتنبر من كل سنة ويلتحق العاملون بالمديريات يوم 8 شتنبر من كل سنة ويلتحق أطر الإدارة التربوية بالمؤسسات يوم 13 شتنبر من كل سنة وتلتحق هيئة التدريس يوم 15 شتنبر وتنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم 16 شتنبر من كل سنة. وبذلك ستكون كلمرحلة كافية للإعداد وإتمام كل العمليات والتوقيع والإجتماعات والاطلاع على كل المستجدات وتقاسمها
لي بغا يقرا راه غيقرا فالتعليم العمومي وخا يكون كيف ما كان..المهم ميديش وليداتو عند مول الشكارة لي كيعتبر التعليم مجرد "بيزنيس"
الانطلاقة دائما تكون متعثرة ونتمنى ان يكون العام الدراسي جيدا كما ينبغي مد كل المدارس والفرعيات بأعوان الحراسة والنظافة والسؤال الذي يطرح في جميع الفرعيات بالعالم القروي هو
هل الاستاذ والتلميذ مهمتهمالتنظيف أم مهمتهما التعليم والتعلم؟؟؟؟؟؟؟
هذا ينم عن جهل مطبق بالشأن العام الذي تسيره ........
وزارة الأحلام و الاملاءات ...
وزارة الفشل و الشعارات الفارغة بامتياز ....