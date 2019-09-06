24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. تنسيق اللغة العربية يرفض "هجمة المد الفرنكفوني" (5.00)

  2. عمال النظافة يدخلون في إضراب بالدار البيضاء (5.00)

  3. تفكيك "خلية داعشية" بين مدينتَي بركان والناظور (5.00)

  4. هاجر ضحية قوانين ظالمة (5.00)

  5. إلى فضيلة الشيخ أحمد الريسوني! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الدخول المدرسي .. تعثر في المدارس العمومية وغلاء بالتعليم الخاص

الدخول المدرسي .. تعثر في المدارس العمومية وغلاء بالتعليم الخاص

الدخول المدرسي .. تعثر في المدارس العمومية وغلاء بالتعليم الخاص
هسبريس ـ محمد لديب
الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:00

رصدت جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ تعثرا كبيرا في اليوم الأول من الموسم الدراسي 2019/2020، تسبب في عدم التحاق التلاميذ بفصولهم الدراسية في الموعد الذي سبق لوزارة التربية الوطنية أن حددته في وقت سابق.

وقال عبد المالك عبابو، النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن اليوم الأول من الدخول المدرسي شهد مجموعة من التعثرات، على صعيد معظم المؤسسات التربوية الوطنية.

وأوضح عبابو، في تصريح لهسبريس، أن الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ رصدت عدم فتح مجموعة كبيرة من الداخليات لأبوابها، خاصة بمنطقة مكناس ونواحيها، بسبب عدم جاهزية الداخليات لاستقبال التلاميذ، نظرا لوجود تأخر في إتمام الإجراءات المرتبطة بمباشرة الموردين لمهامهم.

وأضاف النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ: "رصدنا أيضا عدم التحاق فئة عريضة من التلاميذ بفصولهم الدراسية، على الرغم من وجود الأساتذة بأقسامهم، بسبب اضطرار أولياء أمور الأطفال للوقوف في طوابير طويلة لتسديد مبالغ التأمين واشتراكات جمعيات الآباء ورسوم الملفات الدراسية، في الوقت الذي كان ينبغي أن تنجز هذه الإجراءات في نهاية الموسم الدراسي المنصرم".

وأكد عبد المالك عبابو لهسبريس أن "المشاكل سجلت أيضا على مستوى المؤسسات الخصوصية، التي اضطرت فئة عريضة من أولياء الأمور للاقتراض من مؤسسات التمويل، لمواجهة غلاء رسوم التسجيل والتأمين والمقررات الدراسية".

وسجل عبابو تطبيق المؤسسات التعليمية الخصوصية لمجموعة من الزيادات الكبيرة التي طبقتها هذه المؤسسات، سواء فيما يتعلق بالواجبات الشهرية ومصاريف التسجيل، أو فيما يخص مبالغ التأمين المبالغ فيها التي تفرض على التلاميذ، والتي تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم سنويا.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أن الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 ستكون يوم الخميس 5 شتنبر الجاري بالنسبة إلى السلك الابتدائي وإلى السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ "أطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئة التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية وهيئة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيئة التدبير التربوي والإداري، والأطر الإدارية المشتركة، بجميع درجاتهم سيلتحقون بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 03 شتنبر".

وكشفت الوزارة ذاتها أنّ "هيئةَ التّدريس ستكون بمقرات عملها يوم الأربعاء 04 شتنبر لتوقيع محاضر الالتحاق بالعمل، والمشاركة في إتمام مختلف العمليات التقنية المرتبطة بالدخول المدرسي، بإشراف من الإدارة التربوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ســـعـــيـــد الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:17
مبلغ التأمين الحقيقي لا يتعدى ثمانية دراهم عن كل تلميذ ، فماذا نسمي ما يقع !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - بلاد البهجة قديما الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:21
الدخول المدرسي عبارة عن فترة سنتها الدولة وأثارت حولها الضجة تلو الأخرى بغرض تسويق المنتوجات وإفراغ جيوب المواطنين.. بحال الدخول المدرسي بحال عطلة الصيف مجرد تجارة ماكاين لا مدرسة ولا هم يحزنون.. نحتاج سنوات ضوئية للتقدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - pseudo الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:29
ومع ذلك سيخرج علينا المسؤولون بتصريحات سيريالية يؤكدون فيها نجاح عملية الدخول فيما سينبري بعض ضعاف النفوس لتحميل كل اخفاقات المظومة التربوية لرجل التعليم المغلوب على امره. تحية خالصة لكل رجال التعليم المخلصين المتفانين في عملهم ولا عاش من يبخس قدرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - عادي الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:29
حسب نشرات اخبار قنوات التطبيل العمومي الاولى والتانية ومدي ان الدخول المدرسي مر في احسن الظروف تحت القيادة السامية للملك وهو احسن من الدخول المدرسي بفرنسا حسب العتماني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - مواطن الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:30
ارتجالية مقيتة تلك التي تمارسها الوزارة. ضحك على الذقون ودر لزمن الاصلاح والتغيير
على وزارة التربية الوطنية أن تفكر بمنطق التغيير والاصلاح لا بمنطق التركيع والمظاهر. على الوزارة أن تنظم موسمها الدراسي بحكمة وتعقل حيث يلتحق الموظفون العاملون بمقرات الأكاديميات يوم فاتح شتنبر من كل سنة ويلتحق العاملون بالمديريات يوم 8 شتنبر من كل سنة ويلتحق أطر الإدارة التربوية بالمؤسسات يوم 13 شتنبر من كل سنة وتلتحق هيئة التدريس يوم 15 شتنبر وتنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم 16 شتنبر من كل سنة. وبذلك ستكون كلمرحلة كافية للإعداد وإتمام كل العمليات والتوقيع والإجتماعات والاطلاع على كل المستجدات وتقاسمها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - Pseudo الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:37
و مع ذلك سيخرج علينا المسؤولون بتصريحات سيريالية يؤكدون فيها نجاح عملية الدخول بارقامهم التي لا تعني اي شيء اللهم ارضاء مانحي القروض وسينبري بعض ضعاف النفوس لتحميل رجل التعليم كل اخفاقات المنظومة. تحية عطرة لكل رجال التعليم المخلصين المتفانين في عملهم ولا عاش من يبخسهم قدرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - مواطن الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:40
لن أسجل أطفالي بالتعليم الخاص حتى ولو أصبح ب 100 درهم للشهر..فما بالك بالمبالغ الخيالية التي نسمع 2000 و 3000 درهم للطفل الواحد في الشهر،يعني أجرة موظف سلم 8..
لي بغا يقرا راه غيقرا فالتعليم العمومي وخا يكون كيف ما كان..المهم ميديش وليداتو عند مول الشكارة لي كيعتبر التعليم مجرد "بيزنيس"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - Abdo الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:44
اتمنى من الوزارة ان تترك للاباءالوقت حتى شهر أكتوبر لشراء الكتب المدرسية ؛حتى تتعافى الأسر من مصاريف العطلة الصيفبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - Adil الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:45
في أول يوم مدرسي يذهب أستاذ العالم القروي فيجد المدرسة متسخة فيشنر على يديه رفقة التلاميذ بغية تنظيف المدرسة والاقسام كما أن جل الأساتذة يجدون المدارس خصوصا الفرعيات قد طالها التخريب نتيجة غياب الحراس
الانطلاقة دائما تكون متعثرة ونتمنى ان يكون العام الدراسي جيدا كما ينبغي مد كل المدارس والفرعيات بأعوان الحراسة والنظافة والسؤال الذي يطرح في جميع الفرعيات بالعالم القروي هو
هل الاستاذ والتلميذ مهمتهمالتنظيف أم مهمتهما التعليم والتعلم؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
10 - المحال الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:49
الوزارة بتقسيمها ايام الالتحاق نراها تغرد خارج السرب و لا تعرف حريق الدخول المدرسي بالمؤسسات ....
هذا ينم عن جهل مطبق بالشأن العام الذي تسيره ........
وزارة الأحلام و الاملاءات ...
وزارة الفشل و الشعارات الفارغة بامتياز ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - ابتسام الخميس 05 شتنبر 2019 - 23:51
لا اصلاح التعليم بدون اصلاح البنية التحتية وهي التلاميد مستغلين فتوى الحقوق اصبحوا عنفيين بالمدارس يسرقون يشاغبون يهددون الاساتدة يتخدرون امام المدرسة ويتسامرون مع تلميدات قاصرات اصلا اوليائهم غير مربين مشرملين يجب منع دخول التلاميد دووا شورطات البراهش وتشويكة الخنازير والهواتف واليزيات كالعولامة مع الضوضاء من تعليم الانحراف بتجمع التلاميد بالابواب وجب تحريك العصى لمن عصى للتربية وتخحصيص قسم للانتضار والمراجعة لمنع التجمع بالابواب لمنع الانحراف والشغب شكر ا هسريبس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - ملاحظ الجمعة 06 شتنبر 2019 - 00:13
بالعقل و المنطق لا بد ان تشوب عملية الانطلاق تعثرات ذلك انه لا يمكن لكل الاطر الادارية و التربوية و كذلك الالتحاق في ثلاث ايام متتالية. كذلك لا يمكن ان تكون عملية التسجيل في نهاية السنة الدراسية لأن هناك نسبة كبيرة من التلاميد يغيرون مدارسهم في بداية السنة و اولياء الامور في نهاية السنة يكونون لم يحسموا رأيهم في المؤسسة التي سيلتحق بها ابناؤهم لأول مرة او في المؤسسة التي يريدون تغييرها...هذه الاجراءات و غيرها تجعل عملية انطلاق الدروس في الاسبوع الاول من الدخول صعبة و متعثرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - عروبي الجمعة 06 شتنبر 2019 - 00:14
كي بان ليا مستوى ديالنا في التعليم سيصل درجة التخلف بحال دجيبوتي أو صومال إلخ غير الفرق هو ادخال الفرنسية ...لعكر على الخنونة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.