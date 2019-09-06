دفاع الريسوني يدحض تهمة الإجهاض .."الملف فارغ والملقط دليل"

هسبريس من الرباط

اعتبر المحامي سعد السهلي، محامي الصحافية هاجر الريسوني، المتابعة بتهمة "ارتكاب علاقة جنسية غير شرعية، نتج عنها حمل وإجهاض غير مشروع"، أن ما تحدث عنه وكيل الملك بابتدائية الرباط "لا يمكن وصفه قانونا بالخبرة الطبية".

وشدد السهلي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "عينة الدم الخاصة بالصحافية هاجر الريسوني تمت إحالتها على مختبر قصد التحليل، وبالتالي ذلك تحليل وليس خبرة"، مضيفا: "التحليل لا يمكن أن يفيد قطعا بوجود إجهاض من عدمه".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن "محاولة القول إن عملية الإجهاض ثابتة أمر مردود عليه، لأن ما وصل تحليلات للدم وليس خبرة، وهو ما أشار إليه محضر الشرطة".

وبلغة الجزم، قال المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" التي تشتغل بها الصحافية المذكورة: "هناك أدلة حاسمة على عدم وجود الإجهاض، لأن الخبير تحدث عن عدم وجود ملقط".

وأشار المحامي نفسه إلى كون "عمل الطبيب لا يمكن تقييمه من طرف القاضي، وإنما من طبيب آخر"، مضيفا أن "الخبرة التي أجريت خلال الحراسة النظرية تمت بدون رغبة هاجر، التي تألمت كثيرا في ابن سينا لأنها لم تخدر، عكس المصحة".

وانتقد دفاع الصحافية هاجر الريسوني الطريقة التي تم التعامل بها مع موكلته في هذا الملف الذي اعتبره "فارغا"، مؤكدا أن "السياسة الجنائية في هذا الملف تسير ضد اتجاه المشرع، لأن المغرب في المسودة أزال العقاب في العلاقات الجنسية غير الشرعية إن لم تكن علنية، وأزال العقاب على الإجهاض"، وفق تعبيره.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قال، الخميس، إن "اعتقال الصحافية هاجر الريسوني ليست له أي علاقة بمهنتها، وحدث بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بها".

وأوقفت الشرطة المغربية صباح السبت الماضي الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" هاجر الريسوني، وخطيبها رفعت الأمين (باحث وناشط حقوقي سوداني)، في حي أكدال وسط الرباط. كما يتابع الطبيب الأخصائي وكاتبته و"أخصائي تخدير" أيضا.

اعتقال الصحافية الشابة أفضى سريعا إلى العديد من المواقف وردود الفعل التي تباينت بين 3 فرق أو مجموعات، الأولى سارعت إلى التنديد بما حصل، واعتبرت أن الاعتقال هو استهداف للخط التحريري لجريدة "أخبار اليوم"، نكاية في مؤسسها بوعشرين القابع في السجن، وأيضا في عمها أحمد الريسوني القيادي الإسلامي المعروف بمواقفه القوية والمثيرة للجدل.