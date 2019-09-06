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كُتّاب وآراء
هل تُدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "مافيات الإجهاض"؟
أثار البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص قضية اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني جدلاً واسعاً داخل التنظيم الحقوقي ذاته، بسبب ما اعتبره عمر الناجي، رئيس فرع الـAMDH بالناظور، أن "رفاق غالي" في المكتب المركزي اختاروا الدفاع عن مافيات الإجهاض المنتشرة في العيادات الطبية.
وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إنه "بغض النظر عن أسباب ودواعي إصدار بيان خاص بحالة الصحافية هاجر الريسوني من قبل المكتب المركزي للجمعية، علما أنه في العديد من الحالات الأخرى فضّل الصمت (آخرها الاعتقال المتكرر للمناضل بوطرادة، مباشرة بعد إطلاق سراحه بالدار البيضاء)؛ فإن الغريب في البيان أنه يتضامن حتى مع الطبيب والمخدر اللذين اعترفا، على ما يبدو، بممارستهما لعملية الإجهاض".
المصدر الحقوقي استغرب من مطالبة بيان أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بإطلاق سراح الطبيب والمخدر، "علما أنهم مافيات تمارس عملا غير قانوني مقابل أموال طائلة" بتعبيره، منتقدا في الصدد ذاته انتصار الجمعية المغربية لـ"مثل هذه العصابات الطبية المنتشرة في العديد من العيادات الخاصة والتي تعتبر من أكبر المستفيدين من منع الإجهاض في القانون المغربي".
وأوضح عمر الناجي، في تدوينة "فيسبوكية"، أن "الطبيب الذي يحترم نفسه ومهنته لا يمارس الإجهاض خارج القانون ومقابل أموال طائلة. لذلك، فهو ممنوع داخل المستشفيات العمومية"، وأكد أنه "عندما يتضامن المكتب المركزي مع مثل هذه المافيا فإنه، بشكل أو بآخر، يتضامن مع لوبيات أطباء غير نزهاء ومصحات خاصة تستغل منع هذه الممارسات من قبل الدولة لجني أموال طائلة".
يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن بيان الجمعية لم يتناول مسألة المافيات الطبية، مشيرا إلى أن "المكتب المركزي اعتبر عملية الاعتقال بأكملها انتقامية، ويجب إطلاق سراح الجميع في جميع الحالات".
ورفض الريسوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مزايدات بعض الرفاق، وقال إن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها مواقف كبرى في ملف المافيات الطبية، وتؤكد على ذلك في عدد من تقاريرها الصادرة؛ بل أكثر من ذلك ترفض خوصصة قطاع الصحة وجعلها تجارة أو سلعة".
وأوضح الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة "تُطالب بعدم تجريم الإجهاض حتى لا نُوفر بيئة حاضنة لهذه الممارسات الطبية غير القانونية"، وزاد أنه لذلك أكدنا في البلاغ أن "التهم الموجهة إلى الصحافية ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف تهم مرفوضة؛ لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
الإجهاظ او إنهاء الحمل الغير المرغوب فيه يقلل من انتشار الاطفال المتخلى عنهم، في مدينة مثل الدار البيضاء هناك ما يقرب عن 200 إلى 300 طفل يتخلى عنهم سنويا، اما الرقم الحقيقي فلا يعلمه إلا الله.
الحكومة عاجزة في التفكير بشكل عقلاني في الموضوع وتفضل التسرع إلى القوانين كوكوت مينوت
لذا فإني انصح الشباب خصوصا بضرورة اتخاذ الحيطة و الحذر و الإبتعاد عن كل ما هو معاقب عليه من طرف القانون..
بالنسبة للقضية فأنا ليس عندي رأي فيها فهي قيد التحقيق.. و للقضاء القرار..
لماذا يشغل الناس ادمغتهم بقضية هذه المواطنة التي تمتهن مهنة الصحافة..لماذا كل هذا اللغط بالظبط على قضيتها رغم ان قضايا الاجهاض السري بالمئات و الألآف..لماذا ينبري الجميع للتعليق على قضية شخص مشهور فيما المجهولون الى الجحيم وإن كانوا مظلومين..
بالنسبة للسيد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فليجبنا..ماذا يعني التقيد بالقانون في مواجهة ممارسة الحرية الفردية..
الجواب من وجهة نظري..ان الجمعية تتعمد اصدار بلاغات على قضايا اشخاص معروفين او مثيرين للجدل من اجل تمرير ضغطها على الدولة لتبني قوانين في صالح فئة تمارس افعال منبوذة من طرف المجتمع و معاقب عليها بالقانون.
كمسألة الاجهاض الناتج عن حمل خارج اطار الزواج...وهنا النقطة اارئيسية ليس هو الاجهاض و لكن ممارسة الجنس خارج اطار الزواج سواء نتج عنه حمل او لا..هذا ما تدافع عنه الجمعية..عن حريات ( شخصية) ستفتح ابواب الانهيار على المجتمع..
ايها السادة الحقوقيون..القوانين المنظمة لحياة كل مجتمع هي قوانين يسنها المجتمع طبقا لعاداته و طبيعته ولا يسنها المجتمع الدولي او الامم المتحدة او هيومن رايت ووتش..نيابة عنه.
مفهوم..؟
استباحة الاجهاض و رفع القيود عنه ما هي الا مقدمة للائحة طويلة من مطالبة باستباحة اشياء اخرى منها حرية الشخص في جسده يفعل به ما يشاء و مع من يشاء ثم استباحة الزنا و عدم معاقبة القانون مرتكبيه بداعي رغبة جسمية طبيعية بالبشر ثم استباحة الانجاب خارج اطار الزواج الموثق بداعي ان للمرء حق في ان يكون له ذرية و لو لم يكن متزوجا شرعا و استباحة اللواط او زواج المثليين و استباحة او تحرير معاقرة الخمر و شرب الحشيش و و و.. عموما هي لائحة طويلة وراءها طبعا مستفيدون ماديا من بعض الجمعيات و بعض الاطباء و بعض التجار و بعض المنتجون و جهات خارجية غرضها تعميم الفساد و تخريب المجتمعات و الاسر و القضاء على وازع الدين و الاخلاق..و من دون شك الضحية الاولى ستكون الاسرة و المرأة و الطفل... ثم المجتمع عامة..
يا اختي ليس كل من حملت سفاحا كان بسبب الإجهاض.
ما تريدونه لا يرضي الله عزوجل. على الدولة أن تحارب الزنى وأسبابه وان تشجع الشباب على الزواج بتوفير مسكن لايق بثمن مناسب و عمل يدر دخلا مناسبا.الدولة مسؤولة عن حوادث الاغتصاب وعن عدم محاربة الزنى والمخدرات والخمر والقمار