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الرئيسية | مجتمع | هل تُدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "مافيات الإجهاض"؟

هل تُدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "مافيات الإجهاض"؟

هل تُدافع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "مافيات الإجهاض"؟
هسبريس من الرباط
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:00

أثار البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص قضية اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني جدلاً واسعاً داخل التنظيم الحقوقي ذاته، بسبب ما اعتبره عمر الناجي، رئيس فرع الـAMDH بالناظور، أن "رفاق غالي" في المكتب المركزي اختاروا الدفاع عن مافيات الإجهاض المنتشرة في العيادات الطبية.

وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور إنه "بغض النظر عن أسباب ودواعي إصدار بيان خاص بحالة الصحافية هاجر الريسوني من قبل المكتب المركزي للجمعية، علما أنه في العديد من الحالات الأخرى فضّل الصمت (آخرها الاعتقال المتكرر للمناضل بوطرادة، مباشرة بعد إطلاق سراحه بالدار البيضاء)؛ فإن الغريب في البيان أنه يتضامن حتى مع الطبيب والمخدر اللذين اعترفا، على ما يبدو، بممارستهما لعملية الإجهاض".

المصدر الحقوقي استغرب من مطالبة بيان أكبر جمعية حقوقية بالمغرب بإطلاق سراح الطبيب والمخدر، "علما أنهم مافيات تمارس عملا غير قانوني مقابل أموال طائلة" بتعبيره، منتقدا في الصدد ذاته انتصار الجمعية المغربية لـ"مثل هذه العصابات الطبية المنتشرة في العديد من العيادات الخاصة والتي تعتبر من أكبر المستفيدين من منع الإجهاض في القانون المغربي".

وأوضح عمر الناجي، في تدوينة "فيسبوكية"، أن "الطبيب الذي يحترم نفسه ومهنته لا يمارس الإجهاض خارج القانون ومقابل أموال طائلة. لذلك، فهو ممنوع داخل المستشفيات العمومية"، وأكد أنه "عندما يتضامن المكتب المركزي مع مثل هذه المافيا فإنه، بشكل أو بآخر، يتضامن مع لوبيات أطباء غير نزهاء ومصحات خاصة تستغل منع هذه الممارسات من قبل الدولة لجني أموال طائلة".

يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن بيان الجمعية لم يتناول مسألة المافيات الطبية، مشيرا إلى أن "المكتب المركزي اعتبر عملية الاعتقال بأكملها انتقامية، ويجب إطلاق سراح الجميع في جميع الحالات".

ورفض الريسوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مزايدات بعض الرفاق، وقال إن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها مواقف كبرى في ملف المافيات الطبية، وتؤكد على ذلك في عدد من تقاريرها الصادرة؛ بل أكثر من ذلك ترفض خوصصة قطاع الصحة وجعلها تجارة أو سلعة".

وأوضح الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الأخيرة "تُطالب بعدم تجريم الإجهاض حتى لا نُوفر بيئة حاضنة لهذه الممارسات الطبية غير القانونية"، وزاد أنه لذلك أكدنا في البلاغ أن "التهم الموجهة إلى الصحافية ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف تهم مرفوضة؛ لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - بائع القصص الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:15
لابد أن يكون الإجهاظ حلالا بعدما فشلت الدولة في متابعة المغتصبين وزجهم وراء القضبان.
الإجهاظ او إنهاء الحمل الغير المرغوب فيه يقلل من انتشار الاطفال المتخلى عنهم، في مدينة مثل الدار البيضاء هناك ما يقرب عن 200 إلى 300 طفل يتخلى عنهم سنويا، اما الرقم الحقيقي فلا يعلمه إلا الله.
الحكومة عاجزة في التفكير بشكل عقلاني في الموضوع وتفضل التسرع إلى القوانين كوكوت مينوت
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11
2 - متغرب الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:16
قانون الدين الإسلامي واضح في هاد المجال فهو يعد من المحرمات. أما بخصوص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فهي أصبحت تساند الفحشاء وتستغني عن الحقوق لا أقل ولا أكتر.
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10
3 - Houssam الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:21
أخد هذا الموضوع أكثر مما من اللازم.المشكل هو أن الجميع يقف متفرجا أمام لوبيات نهب المال العام و الرشوة والزبونية و الوسيطة و.ووووووو.أما مشكل إجهاض إحدى الصحافيالت فنعتبره حالة من 600 حالة إجهاظ يومي في المغرب. فالموضوع معقد و يتطلب دراسة شاملة للبحث عن الاسباب و طرق العلاج.فمجتمعنا يعيش مشاكل حقيقية و متعددة على الكل تحمل المسؤولية لتجاوزها و في اسرع وقت
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19
4 - ولد الحاج الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:30
المهم الخوانجية حصلوا يحاكمون بما صنعته ايديهم
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2
5 - ع الجوهري الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:31
الإحصائيات الرسمية تقول أن 80 عملية إجهاض تجري يوميا بالمغرب أي 2400 عملية في الشهر أي تقريبا 28 ألف في السنة واش ما بانت ليكم غير الصحفية التي رئيسه بو عشرين وعمها من صقور العدالة والتنمية كفى من استحمار الشعب هذا إن كانت أجهضت ثم هل الخبرة الطبية تكذب اتقوا الله
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4
6 - الفيلسوف الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:33
لا جريمة بدون نص قانوني، ويحكم ان النصوص القانونية قائمة فإن العقوبة تطبق لا محالة..
لذا فإني انصح الشباب خصوصا بضرورة اتخاذ الحيطة و الحذر و الإبتعاد عن كل ما هو معاقب عليه من طرف القانون..
بالنسبة للقضية فأنا ليس عندي رأي فيها فهي قيد التحقيق.. و للقضاء القرار..
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-2
7 - Mosi الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:38
اريد ان افهم شيئا واحدا.
لماذا يشغل الناس ادمغتهم بقضية هذه المواطنة التي تمتهن مهنة الصحافة..لماذا كل هذا اللغط بالظبط على قضيتها رغم ان قضايا الاجهاض السري بالمئات و الألآف..لماذا ينبري الجميع للتعليق على قضية شخص مشهور فيما المجهولون الى الجحيم وإن كانوا مظلومين..
بالنسبة للسيد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فليجبنا..ماذا يعني التقيد بالقانون في مواجهة ممارسة الحرية الفردية..
الجواب من وجهة نظري..ان الجمعية تتعمد اصدار بلاغات على قضايا اشخاص معروفين او مثيرين للجدل من اجل تمرير ضغطها على الدولة لتبني قوانين في صالح فئة تمارس افعال منبوذة من طرف المجتمع و معاقب عليها بالقانون.
كمسألة الاجهاض الناتج عن حمل خارج اطار الزواج...وهنا النقطة اارئيسية ليس هو الاجهاض و لكن ممارسة الجنس خارج اطار الزواج سواء نتج عنه حمل او لا..هذا ما تدافع عنه الجمعية..عن حريات ( شخصية) ستفتح ابواب الانهيار على المجتمع..
ايها السادة الحقوقيون..القوانين المنظمة لحياة كل مجتمع هي قوانين يسنها المجتمع طبقا لعاداته و طبيعته ولا يسنها المجتمع الدولي او الامم المتحدة او هيومن رايت ووتش..نيابة عنه.
مفهوم..؟
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8 - جليل نور الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:42
أحد الجوانب الطريفة في ما تمر به الصحافية المتهمة (لا أستهين بمحنة هذه السيدة التي مست في حريتها الفردية) هو لونها "الريسوني" بإمتياز: إضافة إلى هاجر الريسوني يوجد مهتمين معروفين باعثهم الأساس رابط عائلي كالشيخ أحمد الريسوني، أو حقوقي كيوسف الريسوني، و يوجد ريسوني آخر قريبها و يكتب في نفس الصحيفة هو سليمان (أجهل إن كان قد أعلن عن موقف)..الكل غالبا يقف إلى جانب هاجر عن قرابة أو عن مبدأ (حقوق الإنسان)، و شخصيا لست ريسونيا لكني أقرب إلى الموقف الأخير و أتضامن مع هاجر كمواطن.
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9 - عابر سبيل الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:52
لقيتو فاش تلهاو هد الشي ماغاديش ينسينا في الفساد الحكومي في جميع اصنافه والانتخابات قادمة وللحديت بقية
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10 - اللائحة طويلة الجمعة 06 شتنبر 2019 - 14:58
ان استبيح الاجهاض فماذا سيثني المرء ذكرا و انثى عن الفساد و ربط علاقات خارج اطارها الشرعي؟
استباحة الاجهاض و رفع القيود عنه ما هي الا مقدمة للائحة طويلة من مطالبة باستباحة اشياء اخرى منها حرية الشخص في جسده يفعل به ما يشاء و مع من يشاء ثم استباحة الزنا و عدم معاقبة القانون مرتكبيه بداعي رغبة جسمية طبيعية بالبشر ثم استباحة الانجاب خارج اطار الزواج الموثق بداعي ان للمرء حق في ان يكون له ذرية و لو لم يكن متزوجا شرعا و استباحة اللواط او زواج المثليين و استباحة او تحرير معاقرة الخمر و شرب الحشيش و و و.. عموما هي لائحة طويلة وراءها طبعا مستفيدون ماديا من بعض الجمعيات و بعض الاطباء و بعض التجار و بعض المنتجون و جهات خارجية غرضها تعميم الفساد و تخريب المجتمعات و الاسر و القضاء على وازع الدين و الاخلاق..و من دون شك الضحية الاولى ستكون الاسرة و المرأة و الطفل... ثم المجتمع عامة..
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11 - الحاج الجمعة 06 شتنبر 2019 - 15:04
قال جمعية حقوق الانسان ترفض خوصصة قطاع الصحة حتى لايفتح المجال......... جميل لكن لماذا تكالب الجميع بالامس على طلبة كليات الطب الذين كانوا يدافعون عن المستشغي العمومي الذي يتم افراغه لاجل الخوصصة. الكذب والنفاق جمعيات واحزاب ومسؤولين حتى الجماعة المعلومة تظهر عندما تجد الفرصة المناسبة لمصالحها انه العبث في كل شيء.
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12 - عزيز الجمعة 06 شتنبر 2019 - 15:09
وهل من حقكن قتل الأجنة؟ هل سألتوهم أن كانوا يريدون الحياة أو الموت.
يا اختي ليس كل من حملت سفاحا كان بسبب الإجهاض.
ما تريدونه لا يرضي الله عزوجل. على الدولة أن تحارب الزنى وأسبابه وان تشجع الشباب على الزواج بتوفير مسكن لايق بثمن مناسب و عمل يدر دخلا مناسبا.الدولة مسؤولة عن حوادث الاغتصاب وعن عدم محاربة الزنى والمخدرات والخمر والقمار
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13 - ملاحظ عابر الجمعة 06 شتنبر 2019 - 15:15
اليوم تعتبر كلفة تربية الابناا باهظة جدا ان لم نقل مستحيلة بالمقارنة بالماضي القريب ودالك بسبب استقالة الدولة من قطاع التعليم والصحة تاركة المجال لجشع المقاولين هدين القطاعين لوحدهما مع السكن يستنزفان اكتر من نصف اجر الفرد هذه العوامل كلها أدت ال تحول عميق في سلوكيات الفرد المغربي الذي اصبح يخطط للولادة فأصبحنا نرا عاالة دات ابن واحد او ابنين بالمقارنة بالماضي الدي كان عدد الابناء يتعدا الأربعة وأصبح حتا تاريخ الولادة مهما للعاالة المغربية اَي بعد تحقيق ترقية ما في العمل والحصول عَل مرتب يكفي لسد رغبات الابناء هده العوامل تجعل من عملية الإجهاظ أمراً ظرورياً لتقنين عدد الولادات
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14 - محمد آل الشيخ الجمعة 06 شتنبر 2019 - 15:18
بعد بيع الخمور و المسكرات و المخذرات لا بدء من التقدم بالحرمات إلى كامل مكوناتها: الجريمة، القتل و التعدي على الملك الخاص و العام نضع أرسلنا في إباحة كل ما حرم قانونيا أو تجاريا أو صناعيا. أما الكلام عن الحلال فعو في طريق الكراهية ' العبث. نتكلم عن التعليم و الزنا في مراحيض المدرسة. نتكلم عن الخمر 'و هو يشرب في شوارع المملكة. نتكلم عن المافية و هي معروفة حتى برقم الهاتف. نتكلم عن الزنا و هو يعرض في كل الأماكن رجل ام إناث. وووو أين المفر...
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