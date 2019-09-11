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الرئيسية | مجتمع | باحثون ينسبون انهيار "الحواجز الأخلاقية" إلى الثورة التكنولوجية

باحثون ينسبون انهيار "الحواجز الأخلاقية" إلى الثورة التكنولوجية

باحثون ينسبون انهيار "الحواجز الأخلاقية" إلى الثورة التكنولوجية
هسبريس - القاسمي فاطمة الزهراء*
الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 07:00

اختلف الباحثون في وضع تعريف للقيم، باعتبارها مفهوما غامضا يفسر حسب التخصصات والتوجهات، بمعنى أن تعريف القيم من الناحية الدينية يختلف عن تعريفها من الناحية السوسيولوجية والفلسفية والسياسية والاقتصادية كذلك.

يعرف عبد السلام حامد زهران، أستاذ للصحة النفسية، القيم بكونها "عبارة عن تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية معممة نحو الأشخاص والأشياء والمعاني وأوجه النشاط"، أي إن الفرد يطلق أحكاما عقلية حول ما يواجهه في حياته اليومية، يعني أنه يعبر عن رأيه في الأشياء كما ينظر إليها.

في حين يرى الأستاذ عبد الرحمن هيجان، باحث ومدرب في القضايا الاستراتيجية والتنموية، القيم على أنها "مجموعة المعتقدات الضمنية أو الصريحة، التي تعتبر بمثابة موجهات للأشخاص نحو الغايات أو الأنماط السلوكية التي يختارونها، وتفصح عن نفسها في الاتجاهات والسلوك اللفظي والفعلي معا".

لكن في مجتمعاتنا الحالية نلحظ التغيرات التي مست القيم ومعتقدات الأشخاص، وأصبح كما يقال "كل ممنوع مرغوب فيه"، لذلك نطرح سؤال العوامل والأسباب المؤدية إلى هذه التغيرات؟ وكيف يمكن للمواطنين الموازنة بين الإنترنت والقيم الأخلاقية؟ وهل التغيير يجب أن يمس الأفراد أو المنظومة القانونية؟

يجيب الدكتور عبد الجبار شكري، باحث في علم الاجتماع وعلم النفس، بأن "انهيار الحواجز القيمية والأخلاقية والسياسية راجع إلى الثورة التكنولوجية المتعلقة بالفضائيات الرقمية والإخبارية التي أسستها العولمة"، بمعنى أن مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية بشقيها السمعي البصري والكتابي، أضحت تؤثر على طريقة تفكير المجتمع، بل وأصبحت توجه تصرفاته أيضا.

ويضيف أن "المجتمع تختلقه عمليات متعددة في إطار ما يسمى في علم النفس ب"الثثاقف"، أي إن أنماط العيش في مجتمعاتنا أصبحت متشابهة، فلا فرق بين المجتمعات الإسلامية واليهودية والملحدة، وأصبح بذلك نمطا عالميا يخترقنا بقيمه وثقافته؛ ذلك لأن الفرد أصبح في تواصل دائم مع ثقافات وشعوب مختلفة بفضل الإنترنت، وبذلك تشربت القيم الغربية في مجتمعنا وأدت إلى ما نشهده الآن من تحولات.

ويفسر ذلك بكون "الفرد المغربي ككائن سيتأثر بهذه الثورة التكنولوجية نظرا لاحتياجات بنيته البيولوجية والسيكولوجية". وأشار إلى أنه "تبقى فقط مسألة التناقض القائم بين ما يعيشه الفرد في المغرب والترسانة القانونية التي تفرض عليك عدم الاستجابة"، وضرب المثال بالحرية الجنسية، واصفا إياها "بالظاهرة التي دخلت مجتمعاتنا من خلال الثقافة الغربية وأصبح بذلك يعيشها الفرد المغربي لكن القانون يمنعه، بل يجرم الحرية الجنسية، إذ لا يعترف بها القانون الجنائي المغربي ويعتبرها فسادا".

ويضيف المتحدث نفسه: "أصبحنا بذلك نعيش تناقضات بين البنية العامة للمجتمع بترسانته القانونية وبين النمط الأخلاقي القيمي الذي يعيشه جميع المغاربة، إذن المشكل ليس هو الحد من تطور نظام القيم لأن النظام القيمي يخترقنا بما أن عملية الثثاقف حاضرة معنا نعيشها في كل وسائل الإعلام، ولكن المشكل هو ما يسمى السكيزوفرينيا التي تخلق انفصام الشخصية بين ما أعيشه كفرد وبين الترسانة القانونية، لذلك يجب تغيير المجتمع وتغيير ترسانته القانونية".

وفي الوقت الذي يرى فيه الدكتور عبد الجبار شكري أن تراجع القيم يعزى إلى مواقع التواصل الاجتماعي، خلص الأستاذ في علم الاجتماع علي الشعباني إلى أن التحولات القيمية للأفراد يجب أن يصاحبها تغيير في التدابير القانونية لكي تكون بذلك مواكبة لتغير الأفراد ومسايرة له.

في السياق ذاته، يؤكد الباحث في علم الاجتماع علي الشعباني أن "المجتمع يتحول ويتغير حسب التحولات المجتمعية، والكثير من الافراد يتأثرون بهذه التغيرات، لذلك لا يجب أن نطلب من الفرد أن ينسجم مع تلك المبادئ والقيم والقوانين المهترئة، ولكن على الدولة أن تساير هذه التحولات وأن تراعي مصلحة الأفراد في المجتمع وإلا سيقع هذا التناقض الصارخ فيما بين الأفراد والجماعات والدولة والمسؤولين على تدبير القوانين"، أي إن عدم توافق التشريعات القانونية مع تصورات الفرد ورغباته سيحدث هوة كبيرة في المجتمع.

وأوضح أن "هذه المسألة تبين لنا عدم رغبة الدولة في التطور والتغيير ومسايرة التحولات الثقافية والفكرية العامة وحتى السلوكية في العالم، لأنه من الصعب جدا أن نقف ضد هذه التيارات الكبرى للتحولات القيمية والفكرية والإيديولوجية والسياسية وغيرها في المجتمعات الراهنة".

وشدد على ضرورة "وجود نخب من المسؤولين الذين يراعون هذه التحولات ويحاولون الانسجام معها وأن يفكروا في خلق القوانين التي تضمن الحقوق للأفراد والحرية وتضمن الطمأنينة لكل عامة الشعب في المجتمعات الراهنة".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اودي البلاد مفدنة الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 07:20
في هذه البلاد السعيدة
يوجد من لا يهمه
بل ربما يسعده
ان تتحول البلاد الى ماخور سياحة جنسية
ومع القاصرين والقاصرات
وهاااااانيتون
لفلوس داخلة
وصحابنا راضييين علينا
ايوا خلي الشعب يتطحن مو
هو اصلا مطحون اجتماعيا واقتصاديا
وخلي باباه يتطحن تا اخلاقيا
والنتيجة ان المغرب اصبح شوهة العالم
ما ان يذكر اسمه حتى يسارع المستمع الى غلق انفه تقرزا واشمئزازا
مبالغة!؟
واسيدي لي كدب ينشي يتأكد فاي بلد شرقي
وحتى افريقي يقول لهم انا مغربي من المخرب
وسيرى وسيسمع
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-1
2 - Mohssim الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 07:32
الثورة التكنولوجية غزت العالم و لكن قلت الترابي و التشارميل لن تجدها إلا في بعض الدول في امريكا الوسطى و بعض الدول الاسلامية كالمغرب. و الغريب هو ان هذه المجتمعات تحرص على مظاهر التدين. المشكل هو ان الناس لا يعترفون بالتمدن و لا بالحضارة و لا بالضمير. القيم عندهم محصورة بين الحلال و الحرام و ما عدا هذا فهو مباح.
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2
3 - فايستوب الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 07:35
أظن ان انهيار الاخلاق كان في بداية التسعينيات فقط حاليا التكنولوجيا فضحته وفي ذاك الوقت كانت منعدمة
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4 - وجهة نظر الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 07:35
أنا لست متفقا مع هذه التحليلات التى تعزى تراجع الأخلاق مرتبط بالتطور التكنولوجي بل الإنسان يولد على الفطرة ثم بعد ذالك ينتقل إلى مرحلة التعليم يكتسب فيها مبادئ وأخلاق تجعل منه شخصا يعرف كيف يميز بين الصالح والطالح.
أما الذين يتبعون أهواءهم فهم أناس غالبا ما يعانون من أزمات في التعبير عن مواقفهم وينصهرون بكل سهولة في أي تيار أو نمط وجدوه.
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5 - متتبع الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 07:43
اليابان من الدول الرائدة في التكنولوجيا المتطورة. ورغم ذلك نلاحظ رقى شعبها وحسن أخلاقه.
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6 - lahcen b الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 07:55
يمكن تقسيم المجتمع المغربي الى اربعة اقسام ا البخلاء مجموعة لايهمها الا جمع اكبر عدد من المال والممتلكات ب الفاسدون وهي مجموعة تتملق تحب تشر الغش والنفاق والفساد وتكره الحرية ولكن تخب الفرضى والغشوائية يقولون مالايفعلون ه ه ت المحافظون وهي مجموعة يمكن الوثوق بها متدينة ولكن بصدق تخب الناس تحب الخير للفير تدافع عن معتقدات المجتمع وثراته ث المتفتحون اقل تدينا ولكن تخب الصدق لاتنافق تدافع عن المجمتع عن طريق الابداع والكتاب والعلم وهي في الجوهر مثل المحافظين ولكن في المظهر مثل الفاسدين ونقس الشيئ بالنسبة للمحافظين فمظهريا مثل المتشددين ولكن في الجوهر مثل المتفتحين
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7 - الحسن العبد بن محمد الحياني الأربعاء 11 شتنبر 2019 - 07:59
كان أحد الفلاسفة الفرنسيين المنتمين إلى عصر" الأنوار"؛اظنه فولتير،ملحدا؛لكن له قولة ذات مغزى عميق:" Il faut garder la religion pour maintenir l'ordre social"؛هو إذن الوازع الديني أو الضمير الحي؛قد يكون خوف الله عزوجل عند البعض؛أو الخضوع للقانون الذي ديدنه الأمن والسلم بداخل المجتمع عند البعض الآخر؛أو هما معا؛لكن والحالة هذه وما نشاهده اليوم من انفلاتات تهم كل شيء،أين يكمن الخلل؟ إنها تربية الوالدين التي تكاد تكون منعدمة،وانحصار قطاع التربية والتعليم في التعليم فقط بدون تربية،إلا اللمم؛وتراجع الدورات الأمنية la rafle ،وبعض بنود حقوق الإنسان الهدامة،والجمعيات المنفسخة التي تشجع الفساد مأجورة الثمن مستعملة من عدو غاشم،والساسة الناهبين الذين يكرسون بسلوكهم الأخلاق المذمومة،والدعاة المضلين،والعلماء الصامتين، ضف إلى ذلك سلبيات التكنولوجيا الحديثة؛وغياب الإعلام الهادف وكل ما يرتبط بالعلم والتقافة والتثقيف؛بالإضافة إلي الجشع واللهطة وحب الوصول بأي ثمن،ولو ببيع العرض؛ولسان حالنا:"أنا والطوفان بعدي"؛فهل من إرادة دينية-دنيوية ترده إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم؛ثم إلى الإنسان المساير لعصره؟
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