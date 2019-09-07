مصادر: معتقلو "احتجاجات الريف" يرفضون الطعام

هسبريس - عبد السلام الشامخ

تتوالى إعلانات الدّخول في إضرابات مفتوحة عن الطّعام من طرف معتقلي "حراك الرّيف" في ظلّ غياب أيّ إشارات رسمية تسير في اتجاهِ طيّ الملف، خاصة مع "انكماشِ" دور مجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ما لبث "يروّج أخبارا تُفيد بوجود رغبة لدى الجهات النافذة في الدولة في حل الملف وإنهاء الأزمة".

خطوة "الأمعاء الفارغة" باشرها قبل 15 يوماً من الآن المعتقل كريم أمغار، المدان بعشر سنوات نافذة، قبل أن يلتحق به عدد من المعتقلين الآخرين، من بينهم ربيع الأبلق، الذي كتبَ من السّجن في ما يشبه رسالة وداع: "حاولت جاهدا أن أتريث وأنتظر رغم كل ما يجري، ليس ضعفا أو جبنا مني، لكني أحاول ألا أجرح قلب أمي وعائلتي".

وأضاف الأبلق، الذي دخل في إضرابٍ مفتوح عن الطعام: "دعونا إلى بحث لأجل حل الأزمة بالطرق السلمية فرفضوا، بل اتهمونا بالخيانة والعمالة للاستعمار. قدمنا لهم مطالب الشعب لدراستها وتنفيذها فرفضوا، بل نشروا ضدنا افتراءات وأكاذيب".

وكشف مصدر مقرّب من الحراك أنّ "لدى المعتقلين إيمان راسخ بعدالة القضية التي اعتقلوا على خلفيتها، وبالتالي هناك إصرار جماعي على اعتبار ملفهم واحدا، حله سياسي محض، عبر إيجاد صيغة لإطلاق سراحهم بشكل جماعي في إطار عفو عام".

وأورد المصدر ذاته أنّ "أكثر من معتقل دخلوا في وقت سابق في إضراب عن الطعام من أجل تجميعهم في سجن واحد؛ فوصلت حالات البعض إلى درجة من الخطورة استدعت نقلهم إلى المستشفى، ما أدى إلى تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اتفق معهم كمقابل لإيقاف الإضراب تجميعهم في سجن واحد قريب من الحسيمة، بالإضافة إلى أمور أخرى؛ ولكن الجميع تملصوا من وعودهم"، وفق تعبيره.

"أمام هذه الوعود الكاذبة، فقد المعتقلون الثقة في مؤسسات الوساطة، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، يضيف المصدر ذاته، مشيراً إلى أنّ "الضغط الأمني لازال مستمراً على منطقة الريف قصد كبحها عن الاحتجاج التضامني مع المعتقلين".

وفي المنحى ذاته، كشف الفاعل الحقوقي إلياس الموساوي أنّ "هذه الخطوة كانت متوقعة بعد الجمود الذي بات يعرفه الملف، خاصة بعد فشل كل الوساطات الهادفة إلى حله من عدة جهات"، مبرزاً أنّ "هذا التصعيد جاء بعد فشل الوعود قدمتها عدة بعض الجهات للمعتقلين الموزعين على مختلف السجون".

وحسب اعتقاد المصرّح لهسبريس فإن المعتقلين سيسارعون إلى الرفع من أشكالهم وخطواتهم بهدف الضغط لإيجاد مخارج ممكنة لهذا الملف الحارق؛ "والدعوة إلى مسيرة باريس تدخل ضمن الإجراءات التصعيدية التي بدؤوا في إعلانها بعد فقدان الأمل في جلّ الوساطات".