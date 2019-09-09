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الموسم الجامعي الجديد .. تعثرات تعيق جودة تكوين الطلاب المغاربة

الموسم الجامعي الجديد .. تعثرات تعيق جودة تكوين الطلاب المغاربة
هسبريس - نورالدين إكجان
الاثنين 09 شتنبر 2019 - 11:04

من جديد، تعود جنبات الجامعات المغربية لتدب بالحياة، ابتداء من اليوم الإثنين، فبعد انقضاء العطلة الصيفية، من المرتقب أن يلتحق الأساتذة والطلاب لمباشرة الإجراءات التي تسبق الموسم الدراسي؛ فالجدد يتدارسون ملفات التسجيل، والقدامى يرتبون أمور الالتحاق بسلك جديد، فيما يجرب آخرون حظهم في نيل سرير بأحد الأحياء الجامعية.

وإلى حدود اللحظة، لا يبدو أن الموسم الجديد سيحمل مستجدات تحسن واقع التعليم العالي؛ وذلك بالنظر إلى احتفاظ الأساتذة بمطالبهم في لقائهم الأخير مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وتلويحهم بخوض إضرابات متواصلة. كما أن مختلف الفصائل الطلابية بالجامعات لم تستسغ بعد قرار الوزارة منع أنشطتها داخل "الحرم الجامعي".

في المقابل، تعيش المدارس ذات الاستقطاب المحدود على الوقع نفسه، فرغم عودة طلبة الطب إلى اجتياز الامتحانات، إلا أن قسما كبيرا منهم يظل غير راض عن المكاسب، مطالبا باستئناف التصعيد؛ فيما يشتكي طلاب معهد الزراعة والبيطرة بالرباط من إجراءات إدارية جديدة يرفضونها بالجملة، ويلوحون بخوض معارك لاستدراك الحقوق.

جمال صباني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن "مؤشرات الدخول الجامعي الجديد لا تختلف كثيرا عن السابق"، مشيرا إلى أن "القيام بعملية استشراف المستقبل تقتضي النظر إلى الوراء؛ كما أن التغيير الجذري مسألة غير مطروحة في السياق الحالي، وبالتالي فالجامعات المغربية أمام الواقع نفسه".

وأضاف صباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الواقع تكشفه الإحصائيات الرسمية، فنسبة الطلبة ارتفعت بـ35 في المائة، وفي المقابل تمت الزيادة في ميزانية التعليم العالي بنسبة 20 في المائة فقط، والأساتذة بمعدل 13 في المائة"، مسجلا أن "الخلل يكمن في التزايد المطرد لعدد الطلبة وضعف الطاقة الاستيعابية للجامعات ومعها الأساتذة".

وأوضح الفاعل النقابي أن "إضافات السنة الدراسية الجديدة لا تواكب الخصاص القائم"، واصفا الأزمة بـ"البنيوية"؛ كما أنها "ليست وليدة اللحظة"، ومطالبا بمخطط يمتد على مدى سنوات، يستدرك النواقص كل سنة؛ كما شدد على أن المجهودات المبذولة "غير كافية بالمطلق لتدارك الواقع الحالي".

وبخصوص وضعية المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، أردف صباني بأنها "هي الأخرى ترزح تحت وقع غياب الأساتذة والتجهيزات، رغم أنها غير تابعة للتعليم العالي، بل لوزارات بعينها، وبالتالي بالإمكان تجاوز الأمر على الأقل في شقه المالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عميد كلية العلوم الاثنين 09 شتنبر 2019 - 11:22
للأسف الشديد هو انهيار في التعليم العالي في المغرب وهذه حقيقية ، عدد الأساتذة الجامعيين هو هزيل جدا مقارنة مع عدد الطلبة الذي يتزايد كل سنة وحتى مع الدول المجاورة، فمثلا الجزائر توظف أكتر من 4000 أستاذ في الجامعة كل سنة بينما المغرب لا يتعدى في أحسن الأحوال 1200 أستاذ، كذلك تجد العشوائية في تسيير تجد أساتذة حاملين الدكتوراه في قطاع التربية الوطنية ولا يحتاج هذا القطاع إلا الأجازة بينما الكليات والمعاهد تحتاج هؤلاء الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه
التعليم العالي يدق ناقوس الخطر وهذا يؤدي إلى ضعف التكوين وغياب الجودة
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2 - مفروح الاثنين 09 شتنبر 2019 - 11:24
اي جامعات واي مستقبل
كفى من الضحك على الذقون
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5
3 - Mounir الاثنين 09 شتنبر 2019 - 11:41
أسوأ التعيينات تمت في عهد وزير المتوجة عمداء بعيدون عن الكفاءة والكل انتبه إلى هذه التعيينات الشاذة في عهد أمزازي مما يزيد في تراجع هذه الجامعات إلى الوراء وتذيلها أسفل المراتب
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